Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
1 января в Киеве состоялось традиционное ежегодное факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Колонна людей прошла от парка имени Тараса Шевченко до улицы Крещатик.
ФОТО, ВИДЕО - Олег Богачук
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+90 Ksenia VB
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это на каком, ущербная ты ********* под прокси?
Іді дамой, воткі ніт.
Но он не плачет, и не рыдает. На все вопросы он спокойно отвечает, что такое право принадлежит украинскому народ.
Диктатор використовує союзника, а потім знищує.
Ни одного депутата-бандеровца, не говоря о фракции.
Настоящие бандеровцы известны не маршами, а конкретными делами,
от которых у НКВДистов волосы шевелились на голове.
За них не треба голосувати - ними треба бути.
Понятно шо Гитлер оскорблен был от такого. я то не тоталитарист, но вот вы - как бы отнесся к такой ситуации?
думаю шо резко
Походили, погорлали, попили пива и разошлись.
Ни одного депутата-бандеровца, не говоря о фракции.
Настоящие бандеровцы известны не маршами, а конкретными делами,
от которых у НКВДистов волосы шевелились на голове.
Хтось боїться тої ходи ?
Пройти два квартали з транспарантами - це не те, що мати більшість у Раді.
Вже 30 років відбуваються ці марші зі смолоскипами,
лунають лозунги "Україна понад усе!", "Смерть ворогам!",
погорлали, і наступного дня пішли платити Ахметову комуналку.
Степан Андрійович цього б не схвалив.
Які думають, що покричавши "Смерть ворогам", вже вийшли зі стойла.
Скотина у стойлі теж "вільно" ремигає, але доїться і йде на м'ясо.
Степан Андрійович відомий ДІЛАМИ, а не кричалками на вулиці.
Святкувати день його народження треба реальними досягненнями.
Тоді лозунг "Україна понад усе!" наповнюється змістом.
А хто нещодавно купив замок на узбережжі Франції ?
Це він так "рятує Україну " ????
так на місці Гітлера - ви би що зробив, га?
Такі як ви, тільки й мріють, щоб усі реальні патріоти сконали.
А за Україну треба вбивати, а не вмирати.
То хто тут ********** ?
Ахметов хотів стати царем Донбасу - жити на дотації з центру,
а прибуток з продажу вугілля та металу класти у власну кишеню.
Саме з цього розпочалася кампанія "путін-приди!"
Це Ахметов привів війну в Україну., а ви за нього тут гавкаєте ?
неукраїнські провокатори. Це зрозуміли навіть на Львівщині,
де вони не набрали навіть 3%.
Люди мають очі й мізки і провокаторам не вірять.
Позашлюбний синочок секретаря парторганізації "Південмашу" Кучми -
"не вражений комуністичною вірою" ?
Слава Степану Бандере!
Хотя в России и Израиле, националисты, патриоты, есть опора этих государств.
Израиль на националистах, патриотах держится, не было бы их, не было бы государства.
Той, где старики доживают на нищенскую пенсию, той где дети умирают в маршрутках по дороге в больницу, той где атошник убив человека отделівается штрафом, той где за коммунальніе долги пенсионеолв и инвалидов лишаю жилья, той где братоубийственная война длится дольше чем Вторая Мировая и наконец той где самый нищий народ и самые богатые депутаты в МИРЕ? Ответьте мне, КАКУЮ Украину вы славите..»патриоты»?
реально Израиль выстоял, совок помогал арабам и т.д.,
ну а теперь израиль на нас срет.
Нехай хрипить у свій мікрофон: "Я не здамся без вою"...
Скiльки ще поруч з українцями спокiйно проживає вбивць та катiв українцiв з ОРДЛО?
при цьому СБУ та Баканов все знають...чому вони не переслiдують катiв nf d,bdwmна кого вони працюють.
чому ще один кат з Iзоляцiї женьок бражников, активiст рюзьгевЯсни спокiйно втiк з України у Францiю, до того ж знаходячись пiд судом Українi !
тiльки сьогоднi воно було пiд судом у Покровську (Донецька обл.),а на слiдуючий вже спокiйно гуляє у Францiї та просить притулку!
СБУ з Бакановим звiтує кураторам у москву?
прошу, панове дивiться за посиланням нижче.
https://youtu.be/U_9lWWlIVNM
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Інтелектуальне стратегічне ядро, джерела фінансування
мають бути для ворога невідомими.
Українці у своїй країні живуть під окупацією - вже час це визнати.
Новый гимн Украины
Взвейся кострами, пламя покрышек !
Мы бандерлоги - братья мартышек !
Наши девчата - работницы трассы, а депутаты - сплошь ******** !
Близится эра светлых годов.
С нами Бандера! К земле будь готов!
Сдохли в Донбассе наши солдаты, у ополченцев их автоматы.
Крым мы просрали, Луганщину тоже, будет и Харьков просран, похоже.
Близится эра светлых годов.
С нами Бандера! К земле будь готов