Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1 января в Киеве состоялось традиционное ежегодное факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Колонна людей прошла от парка имени Тараса Шевченко до улицы Крещатик.

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ФОТО, ВИДЕО - Олег Богачук