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Войска РФ в первый день 2022 года четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, без потерь, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ в первый день 2022 года четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, без потерь, - пресс-центр

С начала суток 1 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в направлении Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новолуганского - из гранатометов и стрелкового оружия, в сторону Водяного Донецкой области - из противотанковых гранатометов, вблизи Зайцевого - из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.
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01.01.2022 19:02 Ответить
У космосі літає 20-ти тонна російська залізяка, запущена кілька днів тому і зламалася вже на 12 хвилині польоту.

Двигуни російської ракети не працюють.

Залізяка зависла на низькій орбіті і може впасти на землю протягом кількох тижнів і вбити купу народу.😡
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01.01.2022 19:26 Ответить
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01.01.2022 19:30 Ответить
Так чего военное положение не объявляют?
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01.01.2022 19:44 Ответить
Будь проклята, кремлёвская нечисть. Будь проклята , кремлёвская шизанутая крыса путен.... Сдохни и гори в Аду! Аминь...
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01.01.2022 20:00 Ответить
 
 