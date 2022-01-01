Войска РФ в первый день 2022 года четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, без потерь, - пресс-центр

С начала суток 1 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в направлении Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новолуганского - из гранатометов и стрелкового оружия, в сторону Водяного Донецкой области - из противотанковых гранатометов, вблизи Зайцевого - из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.