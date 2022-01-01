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Слово "компромисс" ни разу не звучало, - Маркарова о переговорах с США относительно предложений РФ по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Слово

Хотя в администрации Белого дома есть сторонники компромиссов, но все понимают, что в случае с Россией это не приведет к достижению мира.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они понимают, что наша борьба сегодня за свою независимость – это также и борьба за наш цивилизационный выбор быть демократической страной. Поэтому какие-либо компромиссы с автократическим режимом не приведут, если говорить, что это компромисс, к достижению мира. Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира, поэтому, честно говоря, мы слово "компромисс" никогда в переговорах не слышали.

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Мы активно работаем и с администрацией, и с Государственным департаментом, и со всеми коллегами-законодателями в Конгрессе на двухпартийной, двухпалатной основе. И по всем вопросам, даже тем, по которым у нас есть некоторые, скажем так, разные позиции, например, тот же "Северный поток", все равно мы чувствуем абсолютно непреклонную поддержку. И слово "компромисс" ни разу не звучало в вопросах, особенно связанных с нашим суверенитетом, неприкосновенностью наших границ, в вопросах того, чей Крым, кто имеет право решать, куда мы идем - ЕС, НАТО. Совершенно четкий месседж от нашего стратегического партнера", – подчеркнула она.
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Топ комментарии
+11
З кацапськими терористами, ніяких компромісів не може бути по визначенню, бо вони терористи та вороги роду людського.
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01.01.2022 19:39
+5
Искуство дипломатии говорить хорошая собачка хорошая спокойным ласковым голосом ищя в это время палку!
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01.01.2022 19:34
+5
в 1968
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01.01.2022 19:53
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Странные будут переговоры без компромисса. Главное короткие. Уложатся в 5 минут.
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01.01.2022 19:23 Ответить
Искуство дипломатии говорить хорошая собачка хорошая спокойным ласковым голосом ищя в это время палку!
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01.01.2022 19:34 Ответить
З кацапськими терористами, ніяких компромісів не може бути по визначенню, бо вони терористи та вороги роду людського.
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01.01.2022 19:39 Ответить
Ещё раньше, пошлют тваво ***** набуй как обычно
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01.01.2022 20:36 Ответить
Хокеїстів збірної Росії та Чехії зняли з авіарейсу в Канаді через пиятику та відмову одягати маски

Про це повідомила журналістка SVT Марі Леманн у twitter.
За її словами, гравців молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу через вживання хокеїстами алкоголю, куріння та відмову від носіння масок.
Гравці мали вирушити літаком до Франкфурта.
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01.01.2022 19:33 Ответить
Це вони разом бухали чи що? Видно Чехів нічому не навчила окупація іх країни!
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01.01.2022 19:35 Ответить
В 1938?
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01.01.2022 19:40 Ответить
в 1968
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01.01.2022 19:53 Ответить
А в 1967 они не были оккупированы?
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01.01.2022 19:54 Ответить
Ну формально дє юре да но по факту там стояли кацапские войска!
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01.01.2022 20:00 Ответить
В Чехословакии до 1968г не дислоцировались советские войска . А после бьіла образована ЦГВ, по аналогии с ГСВГ в ГДР .
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01.01.2022 21:11 Ответить
Уппппс , хитрожопый рашистский паренек сразу сдулся ,слабенькая подготовка ....
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01.01.2022 23:51 Ответить
Ты ещё и неуч лаптеногое
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01.01.2022 20:37 Ответить
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01.01.2022 19:50 Ответить
Ну ладно чехи - дикий народ, от русни такого не ожидал.
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01.01.2022 19:36 Ответить
Тьфу.. Наоборот.
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01.01.2022 19:36 Ответить
...от русни такого не ожидал...
Представители одной из программ российского Первого канала провели пафосную «благотворительную» акцию для детей с онкологией, подарив им пустые картонные коробки.
Об этом рассказала волонтер Виктория Бирюкова, которую привлекли к этому сомнительному мероприятию. «Конечно мы всей командой обрадовались и помогли в организации поздравления: звук, микрофоны для улицы (дети смотрели поздравление из окон больницы) все помогли организовать без лишних слов, взяв эти расходы на себя. От Модного приговора приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать - шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки - одна в другую. И все», - рассказала она.
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01.01.2022 20:42 Ответить
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01.01.2022 19:47 Ответить
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01.01.2022 19:35 Ответить
Проблевался!
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01.01.2022 19:37 Ответить
Моргенштерн краще?
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01.01.2022 19:38 Ответить
Даже он срулил из рашки.
https://www.youtube.com/watch?v=E8y3z-I9VP4
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01.01.2022 19:42 Ответить
Ему вроде по наркоте там что-то шили.
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01.01.2022 19:45 Ответить
Смотри и тебе пришьют, был бы человек, а статья найдётся
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01.01.2022 20:39 Ответить
Краще батько наш Бандера Україна мати а не це кацапске лайно яке робить українсців посміховищем!
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01.01.2022 19:56 Ответить
73% бдаранов спасет тока Натаха,а не Голобородька с Кучмой...
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01.01.2022 19:43 Ответить
Ващет срисовал с сайта GALinfo/// г.Львов...
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01.01.2022 19:45 Ответить
Байден предлагает Маркаровой отдать ОРДЛО штату Колорадо США воспитают тамошнее быдло в духе : ДАУНбасс хватит кормить нахлебников из ЕС и НАТО...,надо кормить США РАБссию и Украину...
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01.01.2022 19:57 Ответить
ресурсы на планете ограничены... гиены со львами тоже деруться за антилопу....
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01.01.2022 20:05 Ответить
а поскольку стадо у гиен больше, чем прайд именно они и отбирают
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01.01.2022 22:51 Ответить
гиена рашистская,идешнах ...
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01.01.2022 23:58 Ответить
а шо не так? иди и умри на войне за зряплаты судей и наблюдательные советы!
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02.01.2022 00:33 Ответить
Никакого комрамисса не будет, впереди война.
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01.01.2022 20:08 Ответить
Войны не будет...Генерал Дудаев 20 лет назад обосрал РАБссию....па самые Байрактары...
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01.01.2022 20:12 Ответить
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01.01.2022 20:15 Ответить
Зачем Пулер вообще затеял єтот разговор? Ясно ж было что обοςρετςя !
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01.01.2022 20:17 Ответить
Много смотреть видео об РАБссии обосцаной не надо...Вяземский котел...и бои за Ржев...

вояки дедываевалы... снимали этот позор советские документалисты....
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01.01.2022 20:18 Ответить
" Мы пахали - я и трактор: трактор ехал, я пахал"

Америка веде перемовини з агресором. Та інтереси України захищає пліснява.
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01.01.2022 20:19 Ответить
Голобородька и дЕрмак спасут Америку от позора с РАБссией Гопника КГБиста...
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01.01.2022 20:24 Ответить
Вчера в Фейсбуке спрашиваю мальчика 15 лет...почему сдох ССср,в котором ты никогда не жил?Ответ был поразителен....Ссср был ТОЛСТЫЙ ТУПОЙ неповоротливый и неуклюжий баран...без рогов и копыт...

Зачет...Никакая Контра не разобъет ДЕБИЛОВ мавзолея..
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01.01.2022 20:30 Ответить
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01.01.2022 20:33 Ответить
Маркарова - это образ Украины. Тупость - есть определённый уровень.
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01.01.2022 22:11 Ответить
Так переговоры и есть поиск компромисса!
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01.01.2022 22:17 Ответить
Она ведет переговоры! упаси бог вести переговоры. это суверенное право Бобы, иначе это заговор.
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01.01.2022 23:04 Ответить
Маркарова врёт как дышит
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01.01.2022 23:12 Ответить
Рашкотварь, идешнах, без всяких разговоров....
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02.01.2022 00:01 Ответить
А навіщо щоб звучало, можна і на беззвучному режимі, тихцем.
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02.01.2022 09:07 Ответить
 
 