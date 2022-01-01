Слово "компромисс" ни разу не звучало, - Маркарова о переговорах с США относительно предложений РФ по Донбассу
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Хотя в администрации Белого дома есть сторонники компромиссов, но все понимают, что в случае с Россией это не приведет к достижению мира.
Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они понимают, что наша борьба сегодня за свою независимость – это также и борьба за наш цивилизационный выбор быть демократической страной. Поэтому какие-либо компромиссы с автократическим режимом не приведут, если говорить, что это компромисс, к достижению мира. Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира, поэтому, честно говоря, мы слово "компромисс" никогда в переговорах не слышали.
Мы активно работаем и с администрацией, и с Государственным департаментом, и со всеми коллегами-законодателями в Конгрессе на двухпартийной, двухпалатной основе. И по всем вопросам, даже тем, по которым у нас есть некоторые, скажем так, разные позиции, например, тот же "Северный поток", все равно мы чувствуем абсолютно непреклонную поддержку. И слово "компромисс" ни разу не звучало в вопросах, особенно связанных с нашим суверенитетом, неприкосновенностью наших границ, в вопросах того, чей Крым, кто имеет право решать, куда мы идем - ЕС, НАТО. Совершенно четкий месседж от нашего стратегического партнера", – подчеркнула она.
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https://www.youtube.com/watch?v=E8y3z-I9VP4
вояки дедываевалы... снимали этот позор советские документалисты....
Америка веде перемовини з агресором. Та інтереси України захищає пліснява.
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