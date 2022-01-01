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Новости Политика Украины
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К 2025 году украинцам придется привязать сим-карты к паспортным данным, - закон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К 2025 году украинцам придется привязать сим-карты к паспортным данным, - закон

1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях.

Согласно документу, украинцы должны регистрировать сим-карты, привязывая их к паспортным данным, сообщает Цензор.НЕТ.

Нормы закона предусматривают переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты, использующие услуги оператора, смогут идентифицировать себя.

После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают работу с не прошедшими идентификацию клиентами.

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Как будет проходить идентификация уже существующих абонентов, неизвестно, сообщает Громадське радіо.
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Топ комментарии
+83
Калька з запоребрика.
Коли введуть термін "інагент"?
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01.01.2022 19:42
+66
Три недонаполеона с одинаковыми замашками

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01.01.2022 20:05
+55
Повзуча окупація продовжується.
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01.01.2022 19:43
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зеленые ипанаты до 2025 не дотянут.
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02.01.2022 11:13 Ответить
Какоё смысл защищать эту страну от запоребрика, если тут всё будет и так как у них?
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02.01.2022 13:26 Ответить
Мне уже не хочется жить на этой планете. С дебилами в месте. Так что вам пора, валите в рашку и там привязывайте свои симкарты.
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02.01.2022 14:09 Ответить
В жодній країні ЄС , не продадуть сім-карту без пред'явлення паспорта . А Україна - це Європа . Мій номер - моя власність . Можу міняти оператора , а номер залишається той самий . Дуже зручно . Свій номер зареєстрував ще у 2020 році . Ніяких незручностей не відчув абсолютно за цей час . Всім рекомендую .
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02.01.2022 16:56 Ответить
Україна - це Америка. Де є доречі передплачені анонімні мобільні номери.

Європа сьогодні це сраний совок
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02.01.2022 22:34 Ответить
Америка також скочується в совок.В представників демократів аватарки навіть з серпами і молотами.Мітинги організовані демократами,на яких портрети Членіна і серпів з молотками.Лівацькі ідеї в університетах.Та ще багато чого.Раніше такого там не було.
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03.01.2022 14:31 Ответить
ЗекоМанда = ****** Россия. С такими чертями у руля до следующих выборов Украина уже в составе России будет, с полностью гармонизированным законодательством. Интересно, что на телепомойках будут народу вворачивать, бо в прошлый раз это были диктаторские законы клятого тырана.
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02.01.2022 19:01 Ответить
Стаття 104.....

"5. Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених постачальником електронних комунікаційних послуг."

Хто сказав, що треба обов'язково ідентифікувати споживача?

Цей Закон цього не вимагає, наскільки я розумію.

Дивно читати комтарі людей, які навіть не читали Закон і не можуть критично поставитися до інформації....
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02.01.2022 20:29 Ответить
Да ты заколебал сегодня целый день отмазывать зелёную гниль!
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02.01.2022 22:33 Ответить
Сразу видно, что Вы внимательно читали мои сообщения. Приведите, пожалуйста, цитату, на основании который Вы сделали Ваш вывод. Полагаю, это будет замечательной демонстрацией того, о чем я говорил.
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03.01.2022 00:36 Ответить
всё правильно.
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04.01.2022 02:06 Ответить
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