К 2025 году украинцам придется привязать сим-карты к паспортным данным, - закон

1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях.

Согласно документу, украинцы должны регистрировать сим-карты, привязывая их к паспортным данным, сообщает Цензор.НЕТ.

Нормы закона предусматривают переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты, использующие услуги оператора, смогут идентифицировать себя.

После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают работу с не прошедшими идентификацию клиентами.

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Как будет проходить идентификация уже существующих абонентов, неизвестно, сообщает Громадське радіо.