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К 2025 году украинцам придется привязать сим-карты к паспортным данным, - закон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях.
Согласно документу, украинцы должны регистрировать сим-карты, привязывая их к паспортным данным, сообщает Цензор.НЕТ.
Нормы закона предусматривают переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты, использующие услуги оператора, смогут идентифицировать себя.
После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают работу с не прошедшими идентификацию клиентами.
Как будет проходить идентификация уже существующих абонентов, неизвестно, сообщает Громадське радіо.
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Європа сьогодні це сраний совок
"5. Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених постачальником електронних комунікаційних послуг."
Хто сказав, що треба обов'язково ідентифікувати споживача?
Цей Закон цього не вимагає, наскільки я розумію.
Дивно читати комтарі людей, які навіть не читали Закон і не можуть критично поставитися до інформації....