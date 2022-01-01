К участию в новогоднем поздравлении Зеленского были приглашены украинцы, деятельность которых чрезвычайно важна для Украины, - Офис президента

В новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю 2022 года приняли участие украинцы, отличившиеся общественно важной деятельностью, незаурядными достижениями и имеющие исключительные достижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши невероятные люди и граждане Украины", - отметил Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении.

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В частности, глава государства пригласил присоединиться к праздничному мероприятию, которое состоялось в Мариинском дворце, пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапко и Василия Цильо, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца. Малыша за 45 минут доставили из Ужгорода в детское кардиохирургическое отделение медучреждения Львова для неотложной операции. Львовские врачи спасли ребенка.

К поздравлению президента также присоединился лётчик ДП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин. Борт под его руководством доставил вакцину против коронавируса и медицинские средства в десятки стран мира.

На новогодние торжества были приглашены: шахтер из Краматорска Евгений Александров, "ежедневно спускающийся под землю, чтобы нам было светло и тепло", технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно", строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков – те, "кто плавит металл, и те, кто строят из него мосты, соединяющие Украину".

Также в поздравлении Владимира Зеленского принял участие учитель физики, Герой Украины Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее №27. Он подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад. Немало его воспитанников получили ученые степени.

Кроме того, были приглашены: учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук, которая, как отметил президент, "много лет каждое утро преодолевает пешком километры к школе в обычном карпатском селе", и священник из Золочева Михаил Сукмановский, обучающий людей с инвалидностью. Около 10 лет он занимается социализацией детей и взрослых, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. Священник учит их делать свечи, варить сыр и работать на ферме.

Глава государства отметил и достижения украинских спортсменов и их тренеров. В часности, на праздничном мероприятии в Мариинском дворце присутствовали: дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецова, гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан, гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским, легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой, борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких – все "те, кто поднимал вверх наш флаг и поднимался на пьедестал в лучах славы", и те, кто "все это время стоят в тени".

Участвовал в новогоднем поздравлении и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также 10-кратный паралимпийский чемпион, парапловец, Герой Украины Максим Крипак. На Паралимпиаде 2020 года он получил семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам летних Паралимпийских игр-2020 Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом.

Также на торжествах присутствовал Игорь Евтушенко из Херсона, который на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ получил золото в весовой категории до 69 килограммов, сам тренирует спортсменов и работает дворником в херсонской школе.

К участию в поздравлении также были приглашены те, кто, как отметил глава государства, в этом году сделали миллионы прививок, повели уникальные операции по трансплантации органов, "те, благодаря кому кто-то снова может жить, снова дышать и снова любить". В частности, это врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица, врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов, под руководством которого состоялась первая в Украине пересадка костного мозга, врач из Львова Олег Самчук, сделавший первую пересадку легких, и медсестра из Одессы, "Наставник года в медсестринстве" Алла Кужель.

Присоединился к поздравлению и главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук, который под обстрелами провел более 380 операций. Когда шли активные боевые действия на востоке Украины, в больницу одновременно доставляли семь-восемь раненых, поэтому операционную обустроили в подвале и оперировали почти круглосуточно.

Президент также пригласил к участию в новогоднем поздравлении мать 19 детей Светлану Ковалевич из с. Глинного в Ровенской области, которая "все эти 30 лет в декрете". Последний малыш родился в январе 2019-го, когда Светлане было 45. Но она с мужем не исключают появления на свет 20-го ребенка. Была приглашена и Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о выдающихся достижениях украинских учеников и студентов, "побеждающих на международных олимпиадах и конкурсах, чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер". На праздничном мероприятии присутствовали победитель олимпиад Александр Панасенко из Запорожья, а также восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket. Рисунок девочки нанесут на уникальный космический аппарат Arian-5, который будет исследовать Юпитер.

К участию также были приглашены 12-летняя Татьяна Тулайдан, которая спасла во время паводка в пгт Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер и получила звание "Герой-спасатель 2021 года", и заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев, который почти за 35 лет сдал кровь более 600 раз и "чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и в их жилах течет его донорская кровь".

В новогоднем поздравлении главы государства также приняли участие "те, благодаря кому существует украинская культура", в частности оперный певец, солист Национальной оперы Украины, Метрополитен-опера (США), миланской "Ла Скала", лондонского театра Ковент-Гарден, Оперного театра Копенгагена (Дания), Германской государственной оперы Александр Цимбалюк, балерина, Национальная легенда Украины Елена Потапова, хореограф, Национальная легенда Украины Мирослав Вантух, дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО.

Владимир Зеленский особо отметил и тех, кто "делает изобретения и открытия, благодаря кому существует украинская наука". Среди приглашенных были: украинский инженер-оптик, профессор Черновицкого университета, доктор физико-математических наук, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея Олег Ангельский и руководитель Государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев.

Президент пригласил к участию в поздравлении по случаю Нового года и уроженку Донбасса Татьяну Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

"Кто семь лет назад потерял свой дом на украинском Донбассе, но не потерял свой дух и покорил семь самых высоких вершин на семи континентах, став первой женщиной в Украине, которая это сделала", – отметил Владимир Зеленский.

На праздничном мероприятии также присутствовали Екатерина и Стефания Есипенко – супруга и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

"Те, кто не потерял достоинство и говорил правду в Крыму, за что потерял свободу. И их родные, кто не теряет надежды, что они вернутся домой", – сказал президент.

Отдельно глава государства отметил приглашенных защитников и защитниц, "благодаря кому мы до сих пор есть, кто защищает Украину с 2014 года и по сей день, сохраняя верность присяге, по долгу службы", а также тех, кто пошел защищать Родину по зову сердца.

В часности, на торжественном мероприятии присутствовали: танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко, доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич, начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник, старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин, лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий Тарасюк (позывной Тайфун), командир фрегата "Гетман Сагайдачный", капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий, а также старший сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая ушла в армию в 20 лет, с августа 2014 воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

"Герои Украины, которые восемь лет защищают наши границы, защищают их на суше, в воде, в воздухе, на передовой, в тылу врага, через снайперский прицел, представители разных родов войск и единого казацкого рода", – подчеркнул президент.

У Украины есть гораздо больше достойных сыновей и дочерей, которые были приглашены к участию в новогоднем поздравлении президента, но в силу определенных обстоятельств они не смогли присутствовать. Однако их деятельность важна и заметна для Украины и общества.