РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4829 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Бандера герой
20 994 53
Бандера (744) Славянск (2501)

Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

1 января марш в честь 113-летия со дня рождения лидера украинских националистов середины ХХ ст. состоялся и в городе Славянске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь фейсбука Александр Белименко. 

Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 01
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 02
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 03
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 04
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 05
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 06
Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Як для Слов'янська, це, може, більше, аніж було для Києва.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:11
+25
Телеканал Інтер - як не ввімкну - чую російську мову. Невже ніякої управи на них немає?
показать весь комментарий
01.01.2022 23:32
+20
Я представляю, что было со славянской ватой
показать весь комментарий
02.01.2022 00:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де ж распятий мальчік?
показать весь комментарий
01.01.2022 22:51 Ответить
З'їли.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:23 Ответить
Не лишай вату говна - им жрать нечего будет.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:28 Ответить
З"їли мальчіка.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:32 Ответить
Ну хоть трусики должны были остаться?
показать весь комментарий
02.01.2022 01:03 Ответить
Трусики распяли.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:16 Ответить

показать весь комментарий
02.01.2022 01:22 Ответить
та вырис и на банковой поселился...
показать весь комментарий
01.01.2022 22:54 Ответить
вільні люди Словьянська .. також і Донецьк мін би зробити ..жест доброї волі ..але 2 травня в Одесі більш переконливе і практичне
показать весь комментарий
01.01.2022 22:55 Ответить
Не знал шо в Славянске одни бандеровцы. Еще б марш в честь Гиркина збацали.
показать весь комментарий
02.01.2022 06:57 Ответить
Я то же не ожидал в Словянске такое увидеть...наверное без стимулятора не обошлось...
показать весь комментарий
02.01.2022 08:07 Ответить
Виктор Соколенко 006819fd, это каждый год. А то что ты об этом не знаешь, то такое..
показать весь комментарий
02.01.2022 09:45 Ответить
Малувато народу.
Більшість несвідома абсолютно.
Певно обіжрались горілки з олівешечкою
показать весь комментарий
01.01.2022 22:55 Ответить
Як для Слов'янська, це, може, більше, аніж було для Києва.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:11 Ответить
Это как КуКлуксКан провели марш в Родезии.
показать весь комментарий
02.01.2022 06:45 Ответить
коли ?
показать весь комментарий
02.01.2022 11:48 Ответить


І це той Слов'янськ, де ще не так давно стара бандарша Неля Шкапа їхала на білому коні, наче Б´янка Джагер у «студії 54».
показать весь комментарий
01.01.2022 22:56 Ответить
и что то не слышно что бы ее посадили...
показать весь комментарий
02.01.2022 08:40 Ответить
сміливі люди.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:00 Ответить
до 2014 про Словьянсь знав що там спину лікують у профілакторії ..після того як жітєлі міста прийняли боєвика Гіркіна з іншої країні то що ми бачимо ..а за те відповісти так вони голови поопускали
показать весь комментарий
01.01.2022 23:06 Ответить
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА. Хто такий Бандера і чому він досі "підпалює" росіян? - https://www.youtube.com/watch?v=_lpR9v1Bpis&t=4s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
показать весь комментарий
01.01.2022 23:23 Ответить
Прямо снег лежит. У нас на юге +8 и мелкий дождик моросит.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:30 Ответить
Телеканал Інтер - як не ввімкну - чую російську мову. Невже ніякої управи на них немає?
показать весь комментарий
01.01.2022 23:32 Ответить
з почином!
показать весь комментарий
01.01.2022 23:36 Ответить
Вітаємо з початком. Слава України.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:47 Ответить
В Славянске марши в честь Бандеры проходят ежегодно с 2016 г, ко дню Героев Крут 29 января - с 2015 г.
показать весь комментарий
02.01.2022 00:07 Ответить
Я представляю, что было со славянской ватой
показать весь комментарий
02.01.2022 00:09 Ответить
https://ibb.co/qpr9CW0
показать весь комментарий
02.01.2022 03:12 Ответить
Не пойму, как тут добавлять изображение
показать весь комментарий
02.01.2022 03:13 Ответить
Знаходите потрібне зображення в інтернеті. Клацаєте по ньому правою кнопкою мишки - "Копіювати посилання на зображення". Ідете сюди і в панелі коментаря зверху клацаєте по іконці "Вставити/змінити зображення". Вставляєте URL зображення.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:21 Ответить
Клацаєте ''Копіювати зображення'' і вставляєте в свій пост тут.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:42 Ответить
Хороше місце для проведення маршу!
показать весь комментарий
02.01.2022 00:18 Ответить
Я слышал от переселенцев оттуда, что Славянск более сепаратисткий, чем Донецк. Ситуация меняется?
показать весь комментарий
02.01.2022 01:02 Ответить
😄💩💩💩💩💩💩
показать весь комментарий
02.01.2022 01:58 Ответить
Наїлись лайна?
показать весь комментарий
02.01.2022 08:29 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2022 03:08 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2022 03:11 Ответить
Эти все марши в угоду власти.....с первого января Зеленский ввел кассовые аппараты фопам и где эти патриоты,где эти патриоты,когда зеленский крал и сейчас крадёт в офшоры,а нам повышает налоги,где эти патриоты с факелами были ,когда Зеленский выгонял с работы контращзведчиков из-за своего предательства,где эти патриоты были ,когда брат Ермака продавал должности ,а ведь Бандера бы такого не потерпел это точно,его Гитлер посадил в концлагерь,он не сдался...
показать весь комментарий
02.01.2022 07:08 Ответить
Местные олигархи и рыги делают жизнь Славянска невыносимой. Это подогревает проросийские настроения. - Не уберя этот мусор,невозможно настроить людей на любовь к Украине.
показать весь комментарий
02.01.2022 07:24 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
02.01.2022 10:40 Ответить
Я ще до війни, коли був в Донецьку, то називав тих українців не просто українцями, а українцями в кубі, бо в тих надважких руссскаязичних умовах бути українцем може тільки справді сильна, порядна і мудра Людина!
показать весь комментарий
02.01.2022 10:46 Ответить
+1000500
показать весь комментарий
02.01.2022 11:51 Ответить
Навіть уявити не можу,який шабаш буде з цього приводу на параша-тв...
показать весь комментарий
02.01.2022 11:51 Ответить
Не обязан.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:50 Ответить
Какой Керри для новичка будет хороший, в доте 2
показать весь комментарий
03.01.2022 10:53 Ответить
 
 