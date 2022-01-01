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Марш в честь дня рождения Бандеры состоялся в Славянске Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
1 января марш в честь 113-летия со дня рождения лидера украинских националистов середины ХХ ст. состоялся и в городе Славянске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь фейсбука Александр Белименко.
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+34 Vlad Ivory
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Певно обіжрались горілки з олівешечкою
І це той Слов'янськ, де ще не так давно стара бандарша Неля Шкапа їхала на білому коні, наче Б´янка Джагер у «студії 54».