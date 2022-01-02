Есть решение национальной группы экспертов о рекомендации вакцинации бустерной дозой людей от 60 лет, - Кузин

В Украине в ближайшее время планируют начать вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

"Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и старше. Это решение в ближайшее время также вступит в силу", - сказал Кузин.

Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Там будут обсуждаться доступ к бустерной дозе вакцины против коронавируса для всех желающих.

Отметим, что существует разница между бустерной и дополнительной дозой вакцины. Бустерную (ревакцинальную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную вводят для лучшей защиты людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

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