Есть решение национальной группы экспертов о рекомендации вакцинации бустерной дозой людей от 60 лет, - Кузин
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В Украине в ближайшее время планируют начать вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".
"Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и старше. Это решение в ближайшее время также вступит в силу", - сказал Кузин.
Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Там будут обсуждаться доступ к бустерной дозе вакцины против коронавируса для всех желающих.
Отметим, что существует разница между бустерной и дополнительной дозой вакцины. Бустерную (ревакцинальную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную вводят для лучшей защиты людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.
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главное правило медицины - не навреди больному если не знаешь толком шо-по чем..
Британское приложение NHS, используемое для пасс-Covid, теперь собирает данные о психическом здоровье, соц. обстоятельствах, политических взглядах, образе жизни, предполагаемых уголовных судимостях и будет использоваться в качестве документа, удостоверяющего личность, для, внимание !!! - права на работу и права на аренду..... !!!???
Теперь вопрос - Как это ВСЕ связано с доказательством того, что вы получили 2-3 укола !? КАК !?
На темці про прив'язку сімок до паспортних даних я навела посилання на National Post. Аналогічно. Збиратимуть ще 5 років. Типу.
А "клятви" ж які ! "турбота" !!!
Дiя - приложение крайне интересное, ибо у этого государственного департамента Украины нет физического адреса, нет почтового адреса и нет факса.
Это чисто виртуальный государственный департамент, который собирает совершенно реальную информацию об украинских гражданах, которая имеет стратегическое значение.
Владелец компании EPAM, "волонтеры" из которой разработали Дiя, проживает в США и главный оффис компании находится в Пенсильвании.
Поскольку физического адреса у Дiя в Украине нет, то резонно предложить, что серверы со стратегической информацией об укрианцах находятся в Пенсильвании же.
Но это предположение на самом деле является неверным, потому что EPAM - это амриканско-беларусская компания, а владелец компании EPAM, Аркадий Добкин
"Добкин, Аркадий Михайлович (род. 1960) - крупный белорусский предприниматель[1]. Входит в первую десятку в рейтинге 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси[2]. Член совета директоров ассоциации «Руссофт»[3]." (Википедия)
Беларуси. Вот так.
Той самой Беларуси со стороны которой и будет происходить вторжение в Украину, если оно состоится.
То есть северы со стратегической информацией об украинцах находятся, скорее всего, в Минске, а точнее, принимая во внимание, что Добкин - "Член совета директоров ассоциации "Руссофт"", могут находиться и на Лубянке, в Москве.
"Приложение «Дія» могло бы стоить $100 тыс.. Как в EPAM создавали «государство в смартфоне»
разработкой приложения на волонтерских началах занимался украинский офис компании EPAM. Роман Шрамков, директор по технологическим решениям EPAM и один из лидеров команды IT-волонтеров, рассказал редакции MC.today, как создавалось главное приложение для госуслуг, понравилось ли айтишникам работать с чиновниками и сколько могла бы стоить их работа, если бы за нее платили."
https://mc.today/prilozhenie-diya-moglo-by-stoit-100-tys-kak-v-epam-sozdavali-gosudarstvo-v-smartfone/
Так, австралийская система myGov, без которой не возможно в Австралии вести частный бизнес (и вообще не возможно получить соцобеспечения), также является чисто виртуальный государственным департаментом.
Как и Дiя, myGov не имеет физического адреса, не имеет почтового адреса, не имеет факса, и не имеет электронной почты.
Этот чисто виртуальный государственный департамент имеет лишь телефон, а где физически находится отвечающий на звонок, в каком колл-центре - кто знает, но мы можем строить предположения, потому что приложение myGov было разработано программистами из Индии, так что сервера с конфиденциальной информацией об австралийских гражданах, информацией, которая по определению имеет стратегическое значение, находятся, скорее всего в Мумбае.
Спасибо, что не в Пекине, но вот только при чем здесь Австралия в общем и Канберра в частности?
И каким боком к этому выводу серваков за рубеж относится понятие "государственная независимость"?
P.S. Российская система "Госуслуги", аналогично Дiя и myGov также чисто виртуальный государственный департамент. Но вот где их серваки находятся - вот это мне по-барабану, хоть в Габоне или в Лондоне.
Только куда будете орать, ведь у государственного департамента нет ни физического адреса, ни почтового адреса, ни электронной почты.
Будете орать по телефону в Мумбай?
Ну, орите.
P.S. Между прочим, в каждом оффисе врача есть факс.
Поясняю (мозг то у Вас слабый): факс - это не имэйл, про факс не скажешь, что он "попал в спэм" или "факс не получили".
* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.
В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.
Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.
Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.
Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.
Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему.
Це - Я!
З Новим роком! Бажаю Вам та Вашему акваріусу з ОА терпіння при вході в деактивований акаунт . Хочу приїхати до вас в Австралію та побачити кенгуру, а собі купити кишенькового кенгуру, як то бувають кишенькові собачки чихуахуйониши.
Тільки ви з акваріусом зможете астанавіть цих падонкаф.
"пробустирують"
ось інструкція:http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/024D77DDA7F922274225876B0031AB10/$file/UA185920101_0F73.pdf
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8
будем знать, кого вешать на осыках
петля выдержит
перед повешением расскажете, сколько получили за своё "мнение" -эксперты херовы
спойлер алерт для тех у кого нет времени смотреть (3 часа): профессор в а'xyz'е.
и его забанили в твитере и линкдине.