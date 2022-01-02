РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4829 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
11 090 144
вакцина (3810) Игорь Кузин (281)

Есть решение национальной группы экспертов о рекомендации вакцинации бустерной дозой людей от 60 лет, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Есть решение национальной группы экспертов о рекомендации вакцинации бустерной дозой людей от 60 лет, - Кузин

В Украине в ближайшее время планируют начать вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

"Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и старше. Это решение в ближайшее время также вступит в силу", - сказал Кузин.

Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Там будут обсуждаться доступ к бустерной дозе вакцины против коронавируса для всех желающих.

Отметим, что существует разница между бустерной и дополнительной дозой вакцины. Бустерную (ревакцинальную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную вводят для лучшей защиты людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Читайте также: Бустерную дозу вакцины против COVID-19 смогут получить лица от 60 лет, - Кузин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Сначала они уверяли всех в том, что вакцина неизменно остановит передачу вируса, позволит снять маски и отменить ограничения относительно вакцинации против Covid-19. Но спустя несколько месяцев они отказываются от всего, что Нам говорили.. !?! Потому что это все не про медицину, а про трнансформацию социума !!! В истории человечества было немало случаев успешного правления людей с психопатическим расстройством личности, но чтобы Миром правили сумасшедшие шизофреники еще НИКОГДА не было !! И из этого дурдома нас уже походу никогда не выпишут...
показать весь комментарий
02.01.2022 01:26
+13
кста..

Израиль приостанавливает прием четвертой дозы вакцины Covid! Омикрон - безобидный вариант, который защищает!!! Его заразность может стать заключительным этапом в развитии эпидемии. Массовое заражение может привести к коллективному иммунитету! (с)

Нипонял !?че это за муйня началась?! да Мы антиваксеры требуем продолжения сего банкета !!! Потому что рабы должны прокалываться как можно чаще для поддержания своего статуса !!!





показать весь комментарий
02.01.2022 00:24
+13
..ты дурак, и молись теперь чтобы дожить тебе до судебных решений по этим упырям, что ввели насильственную вакцинацию и устроили глобальный эксперимент над народами планеты..
показать весь комментарий
02.01.2022 00:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
они еще много чего "не знали"
показать весь комментарий
02.01.2022 16:31 Ответить
но отвечать им все-же придется .. и их не знали - уже не прокатит!!!
главное правило медицины - не навреди больному если не знаешь толком шо-по чем..
показать весь комментарий
02.01.2022 17:20 Ответить
Пребываю в шоке. Но остаюсь чистокровным.
Британское приложение NHS, используемое для пасс-Covid, теперь собирает данные о психическом здоровье, соц. обстоятельствах, политических взглядах, образе жизни, предполагаемых уголовных судимостях и будет использоваться в качестве документа, удостоверяющего личность, для, внимание !!! - права на работу и права на аренду..... !!!???
Теперь вопрос - Как это ВСЕ связано с доказательством того, что вы получили 2-3 укола !? КАК !?
показать весь комментарий
02.01.2022 01:02 Ответить
Parlez-vous français Monsieur ?

На темці про прив'язку сімок до паспортних даних я навела посилання на National Post. Аналогічно. Збиратимуть ще 5 років. Типу.

А "клятви" ж які ! "турбота" !!!
показать весь комментарий
02.01.2022 01:07 Ответить
ппц
показать весь комментарий
02.01.2022 01:36 Ответить
Давайте посмотрим не только на британское приложение NHS, а на украинскую Дiя, разработанную "волонтерами", то есть работниками компании EPAM.
Дiя - приложение крайне интересное, ибо у этого государственного департамента Украины нет физического адреса, нет почтового адреса и нет факса.
Это чисто виртуальный государственный департамент, который собирает совершенно реальную информацию об украинских гражданах, которая имеет стратегическое значение.
Владелец компании EPAM, "волонтеры" из которой разработали Дiя, проживает в США и главный оффис компании находится в Пенсильвании.
Поскольку физического адреса у Дiя в Украине нет, то резонно предложить, что серверы со стратегической информацией об укрианцах находятся в Пенсильвании же.
Но это предположение на самом деле является неверным, потому что EPAM - это амриканско-беларусская компания, а владелец компании EPAM, Аркадий Добкин
"Добкин, Аркадий Михайлович (род. 1960) - крупный белорусский предприниматель[1]. Входит в первую десятку в рейтинге 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси[2]. Член совета директоров ассоциации «Руссофт»[3]." (Википедия)

Беларуси. Вот так.
Той самой Беларуси со стороны которой и будет происходить вторжение в Украину, если оно состоится.

То есть северы со стратегической информацией об украинцах находятся, скорее всего, в Минске, а точнее, принимая во внимание, что Добкин - "Член совета директоров ассоциации "Руссофт"", могут находиться и на Лубянке, в Москве.

"Приложение «Дія» могло бы стоить $100 тыс.. Как в EPAM создавали «государство в смартфоне»
разработкой приложения на волонтерских началах занимался украинский офис компании EPAM. Роман Шрамков, директор по технологическим решениям EPAM и один из лидеров команды IT-волонтеров, рассказал редакции MC.today, как создавалось главное приложение для госуслуг, понравилось ли айтишникам работать с чиновниками и сколько могла бы стоить их работа, если бы за нее платили."
https://mc.today/prilozhenie-diya-moglo-by-stoit-100-tys-kak-v-epam-sozdavali-gosudarstvo-v-smartfone/
показать весь комментарий
02.01.2022 03:51 Ответить
Замечу, что виртуальная Дiя, серваки которой находятся неизвестно где и неизвестно у кого, не одинока.
Так, австралийская система myGov, без которой не возможно в Австралии вести частный бизнес (и вообще не возможно получить соцобеспечения), также является чисто виртуальный государственным департаментом.
Как и Дiя, myGov не имеет физического адреса, не имеет почтового адреса, не имеет факса, и не имеет электронной почты.
Этот чисто виртуальный государственный департамент имеет лишь телефон, а где физически находится отвечающий на звонок, в каком колл-центре - кто знает, но мы можем строить предположения, потому что приложение myGov было разработано программистами из Индии, так что сервера с конфиденциальной информацией об австралийских гражданах, информацией, которая по определению имеет стратегическое значение, находятся, скорее всего в Мумбае.
Спасибо, что не в Пекине, но вот только при чем здесь Австралия в общем и Канберра в частности?
И каким боком к этому выводу серваков за рубеж относится понятие "государственная независимость"?

P.S. Российская система "Госуслуги", аналогично Дiя и myGov также чисто виртуальный государственный департамент. Но вот где их серваки находятся - вот это мне по-барабану, хоть в Габоне или в Лондоне.
показать весь комментарий
02.01.2022 03:59 Ответить
Да, именно факса и не хватает в 2022 году ! Я ору ))))
показать весь комментарий
02.01.2022 19:25 Ответить
Орите.
Только куда будете орать, ведь у государственного департамента нет ни физического адреса, ни почтового адреса, ни электронной почты.
Будете орать по телефону в Мумбай?
Ну, орите.

P.S. Между прочим, в каждом оффисе врача есть факс.
Поясняю (мозг то у Вас слабый): факс - это не имэйл, про факс не скажешь, что он "попал в спэм" или "факс не получили".
показать весь комментарий
03.01.2022 08:44 Ответить
Посмотрел фильм "Не смотри наверх". Сначала вроде скучновато и не очень , но потом достаточно интересно. Самое интересное что президент США и его руководитель администрации поразительно напомнили своим поведением Зеленского и Дерьмака! Посмотрите , сами убедитесь!Руководитель администрации даже внешне напоминает! Конечно события утрированы , но вот поведение власти очень достоверно. Ведь не секрет ,что при анализе действий в случае угрозы , вместо оптимальных и простых действий выбираются пути , которые приносят или повышение рейтинга , или денежные доходы , а лучше и то и другое в одном флаконе. Результате действия политиков , не то что приносят пользу , а зачастую , приносят вред ! Я на 200% уверен , что в случае с вакцинацией было принято решение тем же макаром ! Уже и самым упоротым понятно , что вакцинацией пандемию не одолеть , что если вакцинированные болеют и заражают других , то будут возникать новые штаммы , которые будут обходить защиту , и дай бог , что бы не возникло по-настоящему опасного штамма , как произошло с болезнью марека у кур! Кто не знает , почитайте!(Кстати ,этот вирус родственник вируса ветрянки , и слава богу , что еще не вздумали вакцинировать всех поголовно от ветрянки , которая для не болевшего в детстве , при заражении во взрослом состоянии представляет серьезную опасность, хотя в некоторых странах прививка от ветрянки обязательна . Иммунитет у переболевших и привитых как и в случае с ковидом нестерилен ,то есть вирус попадает в организм и может переноситься , но у переболевших симптомы не возникают , а вакцинация защищает от тяжелой формы! )И вот тут нормальные вирусологи и эпидемиологи говорят , что вакцинировать надо только группы риска и по желанию , но жажда наживы и политические амбиции перевешивают здравый смысл и заставляют вакцинировать всех поголовно! Даже переболевших! Что абсолютно бесполезно и вредно! Причем масса авторитетных ученых ради бабла готова подтвердить все что угодно , и только единицы говорят правду , но их называют сумасшедшими , закрывают им рот и смеются над ними! Как это знакомо и предсказуемо! В общем посмотрите фильм , концовка в классическом стиле, как это заканчивается обычно в таких случаях , и очень неожиданная даже для самих так называемых избранных!
показать весь комментарий
02.01.2022 01:12 Ответить
Сначала они уверяли всех в том, что вакцина неизменно остановит передачу вируса, позволит снять маски и отменить ограничения относительно вакцинации против Covid-19. Но спустя несколько месяцев они отказываются от всего, что Нам говорили.. !?! Потому что это все не про медицину, а про трнансформацию социума !!! В истории человечества было немало случаев успешного правления людей с психопатическим расстройством личности, но чтобы Миром правили сумасшедшие шизофреники еще НИКОГДА не было !! И из этого дурдома нас уже походу никогда не выпишут...
показать весь комментарий
02.01.2022 01:26 Ответить
А может это и не "теория заговора", если они сбываются, а просто миром управляют сумасшедшие?! Но на жаль это теория заговора уже не теория а - факт !!! Неужели не видно?! Как могли сойти с ума ВСЕ правители ВСЕХ стран ОДНОВРЕМЕННО !? Это уже само по себе означает план... я бы мог объяснить как это устроено и кем но тут не смогу. Да и многие не поймут...
показать весь комментарий
02.01.2022 01:41 Ответить
Стесняюсь попросить, мол отожгите иСЧьо насчет заговора от комитета-300(комитет старых коммунофашистов).
показать весь комментарий
02.01.2022 01:48 Ответить
Ну вы же смотрите,ковидовы поклонники.только РЕКОМЕНДАЦИИ!!!не заставлять,обманывать,дурить,запугивать,агитировать,принуждать....как вы это умеете.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:11 Ответить
Поймут. Тут все упирается ТОЛЬКО в очень большие и незаконные деньги! Медициной и не пахнет. А вот взяточничеством и воровским мошенничеством мирового масштаба аж воняет!
показать весь комментарий
02.01.2022 02:48 Ответить
Хіба Ви не розумієте, бустерну дозу схвалила Національна технічна група "експертів", офігеть....., не міністерства охорони здоров"я, не академії медичних наук, не Всесвітньої організації охорони здоров"я, а така собі група за типом лещенків, наємів, геращенків, шкіряків??? Світ не зійшов з розуму, це наша влада від 95-го кварталу продовжує експерименти, пенсіонерів у країні дуже багато, 2 дози їх не добили, треба 3-ю, 4-ту, допоки не вимруть. Сумно, але виглядає так більше правдоподібно.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:59 Ответить
А по моему, это очень удачная реалити - пьеса по мотивам сказки "Новое платье короля(голый король)" ,и одновременно реализация нашей СИСТЕМЫ, где чинуши всех рангов, да и масса стадо-населения, живут по принципу !как бы ничего не вышло"(это больше для срелнего и низшего звена). Топы мыслят, как было описано выше-"а что и как я с этого поимею?". Кучка негодяев придумала и подготовила( сшили супер тонкие наряды) , медийщики раздули, само собой. Делать то почти ничего не нужно. Только умело и ресурсно дать старт. А дальше оно все самооооо.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:47 Ответить
"... людей, которые ... имеют более низкую эффективность вакцин" - это как? Вы синтаксис в школе учили? Люди не могут иметь эффективность вакцин - ни высокую, ни низкую? Что за бред? Вы что там курите?
показать весь комментарий
02.01.2022 02:44 Ответить
Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:

* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.

В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.

Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.

Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.

Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.

Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему.
показать весь комментарий
02.01.2022 02:45 Ответить
от через те всезагальнне виборче право повинно бути відмінене. Але як? освітній ценз? - так багато навіть із вищою освітою не вміють критично мислити. Я колись пропонував допускати до виборів тільки власників водійських прав. Все ж тупих трішки відсіється. але права купляються. Як обьєктивно вибратти те мисляче ядро суспільства?
показать весь комментарий
02.01.2022 22:41 Ответить
Неужели некому этих подонков остановить ?
показать весь комментарий
02.01.2022 04:07 Ответить
К большому сожалению.всемирный заговор.но когда нибудь все станет на свои места.
показать весь комментарий
02.01.2022 10:04 Ответить
Це Ви?

Це - Я!

З Новим роком! Бажаю Вам та Вашему акваріусу з ОА терпіння при вході в деактивований акаунт . Хочу приїхати до вас в Австралію та побачити кенгуру, а собі купити кишенькового кенгуру, як то бувають кишенькові собачки чихуахуйониши.

Тільки ви з акваріусом зможете астанавіть цих падонкаф.
показать весь комментарий
02.01.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2022 06:56 Ответить
Хай вже собі мізки
"пробустирують"
показать весь комментарий
02.01.2022 07:08 Ответить
Нікого зараз не цікавить чим ви захворіли і від чого. Утирки виконують завдання заокеанських керманичів по програмі залякування і примусу до т.з. вакцинації. Є план, який їм довели, - вони його тупо виконують, а яка насправді дія того лайна на організм людини і для чого воно призначене, про це можуть не знати і ті, що це лайно виготовляють. Тому рішення лишень одне, - якщо ви зрозуміли, що вас намагаються вбити чи покалічити, ви маєте повне право на адекватну відповідь...
показать весь комментарий
02.01.2022 07:12 Ответить
я з допомогою окремих людей знайшов інфу на сайті організації МОЗу, що займається медпрепаратами, про експереметальні вакцини. Там виробником же пишеться: очікується (предполагаєтса) відсутність шкідливих впливів на ті чи інші системи організму. Тобто ніяких твердих запевнень у нешкідливості немає. Але ні цензор ні будь-який інший мадіа не ризикне опублікувати ті інструкції із застосування вакцин.
ось інструкція:http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/024D77DDA7F922274225876B0031AB10/$file/UA185920101_0F73.pdf
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8
показать весь комментарий
02.01.2022 22:58 Ответить
Лучше бы пенсии сделали на уровне настоящего прожиточного уровня, чтобы люди могли питаться нормально и не нервничали за коммунальные и цены. Для здоровья людей, иммунитета, это главное а не ширяево шмурдой.
показать весь комментарий
02.01.2022 07:57 Ответить
Ну вы сравнили. Цена бустерной дозы и регулярные пенсии несоизмеримы.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:50 Ответить
О. Кстати. А сколько дней можно безопасно хранить оливье в холодильнике?
показать весь комментарий
02.01.2022 08:34 Ответить
спроси в интернете
показать весь комментарий
02.01.2022 09:28 Ответить
Идея, идея, иде это я нахожусь? Что ли я в телевизоре?
показать весь комментарий
02.01.2022 09:32 Ответить
я рад, что ты заценил прикол )))
показать весь комментарий
02.01.2022 09:43 Ответить
Вакцины повышают иммунитет или понижают? Много стариков погибают после вакцинации. Хренячат так по иммунитету. Добить хотят, чтобы пенсии не платить. Диагноз старикам ставят ибс, или чтото подобное. Удивитесь данным госстата, причины смерти
показать весь комментарий
02.01.2022 11:17 Ответить
За период массовой вакцинации в октябре и ноябре рекордная смертность около 150 тысяч человек, за 2 месяца. При населении 30 млн. Это 5 тысяч на 1 млн. Полный писец. Мировой рекорд за два месяца
показать весь комментарий
02.01.2022 11:20 Ответить
Сам в шоке! Булки расслабили вакцинированные и забыли, что это не панацея, а всего лишь шанс переболеть в лёгкой форме! У меня складывается впечатление, что после прививки некоторые ручки дверей в маркет облизывают
показать весь комментарий
03.01.2022 07:49 Ответить
Я бы укололся чтобы полететь на Римские каникулы. Но в этом году решил не лететь. А в 2023 году уже вакцинаций никто делать не будут. И не потому что, пандемия пропадёт. А просто все поймут, что это была такая глупость по всему свету, как в Украине выбирать президентом шмарклю.
показать весь комментарий
02.01.2022 14:30 Ответить
огласите полный список "национальной технической группы экспертов"
будем знать, кого вешать на осыках
показать весь комментарий
02.01.2022 14:39 Ответить
несмотря на то, что они "на общественных началах"
петля выдержит
перед повешением расскажете, сколько получили за своё "мнение" -эксперты херовы
показать весь комментарий
02.01.2022 14:45 Ответить
ще за останні тридцять рлків так нікого толком не наказали
показать весь комментарий
02.01.2022 23:00 Ответить
У нас зарпз в провінції Квебек Канада, де вакциновані 90 процентів населення та дітей 2 та 3 мя дозами, кожний день захворіває 13-15 тис., при тому що 80 відсотків це зс2 та 3 дозами. Це майже в 3 рази більше захворюваність коли не було вакцин...смертей поменьше набагато....але......Влада аж перестала давати статистику в розрізі хворих вакцинованих ...
показать весь комментарий
03.01.2022 05:14 Ответить
Иммунитет ослаблен после вакцинации
показать весь комментарий
03.01.2022 09:32 Ответить
Dr Robert Malone - собственно изобретатель вакцины - разложил все по полкам в интервью Joe Rogan'у.
спойлер алерт для тех у кого нет времени смотреть (3 часа): профессор в а'xyz'е.
и его забанили в твитере и линкдине.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 