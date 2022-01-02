Мужчина бежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских в Ривненской области
В Костополе (Ривненская область) мужчина, находящийся под круглосуточным домашним арестом, угрожал прохожим молотком. После чего напал на полицейских и разбил машину правоохранителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ривненской области.
"В полицию около 5:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина у одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что нападающим оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. При задержании мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.
По этому факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения более жесткой - содержание под стражей.
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В совкові часи його б за таке пиз..ли всім відділком і згноїли в кпз. Тоді в голову бидлу бикувати з мєнтами дуже рідко приходило...
Зірвав жетон, розбив вікно...хоч не обпісяв?