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Мужчина бежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских в Ривненской области

Мужчина бежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских в Ривненской области

В Костополе (Ривненская область) мужчина, находящийся под круглосуточным домашним арестом, угрожал прохожим молотком. После чего напал на полицейских и разбил машину правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ривненской области.

"В полицию около 5:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина у одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что нападающим оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. При задержании мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

По этому факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения более жесткой - содержание под стражей.

Читайте также: Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

побег (379) домашний арест (187) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+6
Красавец. Чтобы знали как преступников под домашний арест отпускать. Лучше конечно чтобы на прокурора и на судей напал с молотком но и на полицаев пойдет. Вообще где вы откопали такое наказание как *домашний арест*? Ето после прихода Петьки, который открыл двери тюрем и амнистировав и отпустил всех преступников на волю, а тюрьмы продал с молотка, первый раз такое услышал.
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02.01.2022 00:37
+4
Злочинець з французським манікюром на фото.
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02.01.2022 00:39
+4
Під вартою , разом зі злочинцем має бути також і "суддя" , який присудив йому домашній арешт , замість тюрми . Ну і строк для шкідника в мантії повинен бути такий же плюс ще п'ятьорік зверху .
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02.01.2022 00:40
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02.01.2022 00:29 Ответить
Пока всех костопольских полицейских не побьет не успокоится.
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02.01.2022 00:31 Ответить
жаль нэ згвалтував жетон и нагрудну камеру патрульных...
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02.01.2022 00:35 Ответить
Красавец. Чтобы знали как преступников под домашний арест отпускать. Лучше конечно чтобы на прокурора и на судей напал с молотком но и на полицаев пойдет. Вообще где вы откопали такое наказание как *домашний арест*? Ето после прихода Петьки, который открыл двери тюрем и амнистировав и отпустил всех преступников на волю, а тюрьмы продал с молотка, первый раз такое услышал.
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02.01.2022 00:37 Ответить
и здесь порох виновен .
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02.01.2022 10:23 Ответить
Да кацапня так сцит , что Педро вернется к власти , что согласно убийство Кенеди на него повесить.
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02.01.2022 13:14 Ответить
кацапа, за поребрик там у вас все стабільно і нічого нового.
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02.01.2022 12:20 Ответить
Злочинець з французським манікюром на фото.
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02.01.2022 00:39 Ответить
мож то просто тётка с крупными картоплекопалками?
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02.01.2022 00:43 Ответить
Дон! Це - я! З Новим роком! Бажаю Вам у Новому році терпіння та злагоди з тьотками з крупними картоплекопалками. Здоровий глузд у Вас є, вистачить і терпіння. Зараз набіжать на Вас помийні фемки, яких деактивували, але не до кінця. Тому вони дуже розлючені та гендерно стурбовані! Дон! Но пасаран!
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02.01.2022 00:52 Ответить
і тобі всього найкращого...
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05.01.2022 00:48 Ответить
Під вартою , разом зі злочинцем має бути також і "суддя" , який присудив йому домашній арешт , замість тюрми . Ну і строк для шкідника в мантії повинен бути такий же плюс ще п'ятьорік зверху .
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02.01.2022 00:40 Ответить
і тебе до них
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02.01.2022 12:21 Ответить
Тобто поліцаї ловили ґав ?
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02.01.2022 00:41 Ответить
І чого ж ці малохольні не могли його пристунити?!
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02.01.2022 01:34 Ответить
Видать идейный борец.
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02.01.2022 06:46 Ответить
(дэбильные домашние аресты,как и аресты под заставу,а также условные осуждения.... )) а он хоть знал что он под этим строжайшим домашним арестом....? и как этот арест вообще то выглядает,каким образом он арестанту напоминает ? дамашний ночной особенно арест это просто сказка какая то,когда назначают с 22 вечера до 7 утра быть дома...чудо наказание просто ..да это же простой режим отдыха отхода ко сну по советам врачей ложится в 22 спать и до 7 утра.в чём секрет наказания такого ареста,и кто следит за его исполнением...
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02.01.2022 08:28 Ответить
для того, щоб ти змогло дізнатись як це виглядає, ти маєш вчинити злочин, тебе не шкода, а от люди можуть постраждати.
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02.01.2022 12:23 Ответить
ти до кого так звернулося(змогло...?)що там не так написано....? пишиш не зрозумило...чи образити мене .чи така манера писати...
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02.01.2022 12:54 Ответить
тупориле, то прочитай пару раз, як не розуміло.
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02.01.2022 12:56 Ответить
і всеж образа! а значить пішов ти дауніто лісом ...бувай чувирло...))
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02.01.2022 13:00 Ответить
то ти образилось, а чому, бо тупе і задало дурне питання на яке ніхто не захотів відповісти?
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02.01.2022 13:13 Ответить
белка с ним гуляет после праздников
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02.01.2022 08:55 Ответить
нехай би судді з адвокатами брали таких придурків до себе до дому, якщо такі добрі і співчутливі
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02.01.2022 08:57 Ответить
Стидоба... Пристрелити треба було
В совкові часи його б за таке пиз..ли всім відділком і згноїли в кпз. Тоді в голову бидлу бикувати з мєнтами дуже рідко приходило...
Зірвав жетон, розбив вікно...хоч не обпісяв?
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02.01.2022 09:08 Ответить
вот кто должен страной править... сильный духом...
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02.01.2022 10:01 Ответить
Особисто я проти домашнього арешту по вуличним злочинам - бидло-гопоту треба карати по повній. Дломашній арешт - це для бухгалтера за фінансові махінації, наприклад...
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02.01.2022 10:32 Ответить
ну таке, а що завадить буху з дому й далі вчиняти фінансові махінації?
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02.01.2022 12:24 Ответить
Для бидла і гопоти потрібна хімія в Черкасах або шахти в Жовтих Водах
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03.01.2022 10:54 Ответить
 
 