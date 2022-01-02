Это "моя мечта и цель", - посол Украины в Вашингтоне Маркарова о безвизовом режиме с США
Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала "своей мечтой и целью" безвизовый режим с США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" заявила Маркарова.
Она назвала основные критерии, которых нам нужно придерживаться для получения безвизового режима с США.
Они касаются, прежде всего, внутренних вопросов. Речь идет о защите границ, а также об обмене информацией об утраченных или украденных паспортах. Что касается последнего, то в будущем страны подпишут документы, которые помогут решить этот вопрос.
Госпожа посол также напомнила о большом проценте отказов в предоставлении туристических виз. Он обусловлен тем, что часто наши соотечественники нелегально остаются в Штатах.
"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А про хабарі у храмі демократії то звісно байки
це поставить хрест на юсей
Потом мечтать и о другом.
Файна мрія...
.
Здається вона там консультант і все.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.