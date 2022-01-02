Это "моя мечта и цель", - посол Украины в Вашингтоне Маркарова о безвизовом режиме с США

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала "своей мечтой и целью" безвизовый режим с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" заявила Маркарова.

Она назвала основные критерии, которых нам нужно придерживаться для получения безвизового режима с США.

Они касаются, прежде всего, внутренних вопросов. Речь идет о защите границ, а также об обмене информацией об утраченных или украденных паспортах. Что касается последнего, то в будущем страны подпишут документы, которые помогут решить этот вопрос.

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Госпожа посол также напомнила о большом проценте отказов в предоставлении туристических виз. Он обусловлен тем, что часто наши соотечественники нелегально остаются в Штатах.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - отметила она.

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