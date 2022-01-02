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Это "моя мечта и цель", - посол Украины в Вашингтоне Маркарова о безвизовом режиме с США

Это

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала "своей мечтой и целью" безвизовый режим с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" заявила Маркарова.

Она назвала основные критерии, которых нам нужно придерживаться для получения безвизового режима с США.

Они касаются, прежде всего, внутренних вопросов. Речь идет о защите границ, а также об обмене информацией об утраченных или украденных паспортах. Что касается последнего, то в будущем страны подпишут документы, которые помогут решить этот вопрос.

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Госпожа посол также напомнила о большом проценте отказов в предоставлении туристических виз. Он обусловлен тем, что часто наши соотечественники нелегально остаются в Штатах.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - отметила она.

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Автор: 

США (26513) безвизовый режим (1552) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+10
Із одного корумпованого чиновника, в Україні годується сотні людей і іхні сім'ї- коханки, водії, охорона, вчителі для дітей, магазини, кухарі, прислуга, такі як ти тролі і.т.д і.т.п. Тільки в Україні, звичайний чиновник доривається до якогось дикого кеша в міліони доларів. Люди заздрять корумпованим чиновникам і бізнесменам. Гордяться дружбою із ними. ) В Америці, Влодзю, чиновники працюють на двох роботах. Люди ідуть на державні посади за пенсією і медичною страховкою. В Америці, Влодзю, чиновники не беруть хабарі. Я знаю, повінь мені але я знаю таких рагулів як ти, котрі вигадають в своїй голові любі причини щоб виправдати корупцію. Дурне ти теля, Влодзю. Ваша проблема, що ви не хочете вчитись і дозволяєте себе доїти як дурних телят ким ви насправді і є.
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02.01.2022 02:44
+8
Ага, дадут безвиз. Чтобы тысячи тамженашихлядей рванули США кошмарить. Вы для начала границы с Рахой перекройте и посадите чиновников паспортного стола которые продают украинские паспорта сепарам. Куча обьявлений о продаже паспортов в Одессе и Херсоне, а СБУ голову в песок засунуло.
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02.01.2022 02:26
+8
Вона бреше так само як і шмаркля. Ніколи це не було її мрією та метою. Її мрія здійснилася - вона з чоловіком накрала достатньо для безбідного життя в США. Це ж було її метою.
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02.01.2022 08:53
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Судячи по всьому, пані посол знає як у нас кажуть шит, тобто нічого. Ми згаємо хто і чому дістає візи в американському посольстві в Києві.
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02.01.2022 01:46 Ответить
"Ми згаємо..."
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02.01.2022 01:52 Ответить
Знаємо, знаємо we know.
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02.01.2022 01:54 Ответить
немотивована відмова раптом зникає після 10000 USD
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02.01.2022 02:01 Ответить
і це не хабар працівнику консульства а реальний актив
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02.01.2022 02:04 Ответить
звісно не хабар а Миросик любить мені про нашу корупцію розповідати
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02.01.2022 02:10 Ответить
Процентів двадцять п'ять твоєі країни живе з корупціі і ти знаєш це, Влодзю. Толерантне відношення до корупції губить вас.Я знаю вас але ти нічого не знаєш про нас. В американському посольстві в Києві не беруть хабарів-там все трішки по іншому.
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02.01.2022 02:35 Ответить
Із одного корумпованого чиновника, в Україні годується сотні людей і іхні сім'ї- коханки, водії, охорона, вчителі для дітей, магазини, кухарі, прислуга, такі як ти тролі і.т.д і.т.п. Тільки в Україні, звичайний чиновник доривається до якогось дикого кеша в міліони доларів. Люди заздрять корумпованим чиновникам і бізнесменам. Гордяться дружбою із ними. ) В Америці, Влодзю, чиновники працюють на двох роботах. Люди ідуть на державні посади за пенсією і медичною страховкою. В Америці, Влодзю, чиновники не беруть хабарі. Я знаю, повінь мені але я знаю таких рагулів як ти, котрі вигадають в своїй голові любі причини щоб виправдати корупцію. Дурне ти теля, Влодзю. Ваша проблема, що ви не хочете вчитись і дозволяєте себе доїти як дурних телят ким ви насправді і є.
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02.01.2022 02:44 Ответить
Как говорила моя бабушка (не родная) - покірне теля дві цицькі сосе! Я не из этих!
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02.01.2022 09:51 Ответить
А де я виправдовую корупцію?
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02.01.2022 10:23 Ответить
Еще как берут. Корупции в сша полно.
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02.01.2022 10:34 Ответить
Звичайно , в любій країні є корупція.... Але такої корупції на побутовому рівні , як в Україні, не має ні в одній Європейській країні... У нас вона починається з дня народження ( хабар ще у род.домі) і до останнього дня життя...
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02.01.2022 11:11 Ответить
Усе знаєте? Чому тоді Влодзю?
А про хабарі у храмі демократії то звісно байки
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02.01.2022 10:22 Ответить
Очепатка мужчинка не чіпляйся до слів
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02.01.2022 05:05 Ответить
а-а-а, ну вибачайте, бо бува як говорять так і пишуть
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02.01.2022 10:38 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других. А большинство российского населения - это фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если сейчас кремлёвские бандиты дали бы команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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02.01.2022 10:13 Ответить
С таким лицом,на базаре в наливайке торговать.мечты забываются и незбываются....
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02.01.2022 10:27 Ответить
щіт є і в Африці shit
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02.01.2022 01:54 Ответить
Зараз усі хто спроможний фінансово перебувати в штатах як турист і підтвердити свій інтерес не залишатися нелегалом можуть отримати десятирічну візу
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02.01.2022 01:51 Ответить
This is not true.
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02.01.2022 02:36 Ответить
https://mfa.gov.ua/embassies/usa
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02.01.2022 04:26 Ответить
якщо 20 мільонів українців перетинуть кордон з штатами то це буде повний пі$дець - вони вимагатиме соціальних програм і голосуватимуть за демократів
це поставить хрест на юсей
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02.01.2022 02:10 Ответить
Ага, дадут безвиз. Чтобы тысячи тамженашихлядей рванули США кошмарить. Вы для начала границы с Рахой перекройте и посадите чиновников паспортного стола которые продают украинские паспорта сепарам. Куча обьявлений о продаже паспортов в Одессе и Херсоне, а СБУ голову в песок засунуло.
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02.01.2022 02:26 Ответить
Маркарова, те що коїться в енергетиці країни є і вашою запорукою, тому краще нічого від вас ніж якихось дії. Тим паче із союзниками
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02.01.2022 03:01 Ответить
Это иесть Зе креативная дипломатия!!!
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02.01.2022 10:06 Ответить
Полностью согласен, в Европе к нам относятся с пренебрежением и уж точно, наши люди не хуже вонючих мексиканцев.
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02.01.2022 06:43 Ответить
то москалів топлайно.
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02.01.2022 09:08 Ответить
Скажите,а почему мексиканцы вонючие?
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02.01.2022 14:07 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость? Работать надо на госслужбе, а не мечтать.
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02.01.2022 06:53 Ответить
краще працюйте, щоб амер додали нам можливість захищатися від агресора, а не бігти з країни
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02.01.2022 07:17 Ответить
А вона колись працювала ? Вона крала !
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02.01.2022 08:41 Ответить
взагалі то міністром була... у самого Петра Олексійовича.
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02.01.2022 10:27 Ответить
Шо у тебя украла?
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02.01.2022 10:41 Ответить
Сначала надо стать послом,
Потом мечтать и о другом.
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02.01.2022 08:21 Ответить
Щоб всі українці виїхали у штати?
Файна мрія...
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02.01.2022 08:30 Ответить
Хто вона така? Хто приняв ії довірчі грамоти ? Всі знають що вона та ії чоловік здодії. І поки вона буде в штатах ніхто не дасть їй безвіз
.
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02.01.2022 08:39 Ответить
Вона бреше так само як і шмаркля. Ніколи це не було її мрією та метою. Її мрія здійснилася - вона з чоловіком накрала достатньо для безбідного життя в США. Це ж було її метою.
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02.01.2022 08:53 Ответить
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02.01.2022 09:40 Ответить
Кому що, а дурепі - безвіз... А комплекси протиповітряної оборони, які конче необхідні для зміцнення обороздатності України, то, звісно, вторинне.
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02.01.2022 09:41 Ответить
Мавзолейные бараны соберут беженцев со всего Мира тыщ 100500 и начнут штурм Капмиолия типа 6 января прошлого года... ДЕМОКРАТИЯ...
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02.01.2022 09:46 Ответить
Как говорила моя бабушка - " дурне спить, дурне сниться".
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02.01.2022 10:03 Ответить
Ця пані не отримала ,навіть, статусу посла . А вже має мрію.

Здається вона там консультант і все.
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02.01.2022 10:06 Ответить
Все зависит от воспитания одним безвиз в США,а другим безопастность страны и право ростить детей в мирной стране.Как говорят каждому свое.
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02.01.2022 10:08 Ответить
Дурень мріє про мільйон, але нічого не робить для того, щоб мрія збулася. Він сподівпжться, що мільйон рано, чи пізно впаде йому до рук з неба тму, щ він хоч і еічого не робить, але такий арний і мама його любила. Макарова не знає хіба, що Зєлєнскій пообіцяв американцям обрати прокурора САП і ще багато чого і кинув американців, не виконавши обіцянок? І Макарова сподівається, що таке кидалово американці проковтнути і подарують безвізовий режим громадянам країни, які вантажами для себе обирають брехунів і шулєрів? При Зєлєнскому ьещвіз зі Штатами Україні не світить. Пр іншому президенту Марксровій не світить пост посла у США. Тму приказка "дурень думкою багатіє" - це власне про Маркарову.
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02.01.2022 10:15 Ответить
Навряд чи вона сподівається, не дурна. Проте уявіть, як ці слова лягають медом у вуха лідора.
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02.01.2022 21:10 Ответить
Брехня для идиотов -никогда США ни с кем безвизовый режим не сделают
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02.01.2022 10:17 Ответить
послиця марить безвізом. спочатку мільярд дерев.
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02.01.2022 10:19 Ответить
Размечталась. Половина населения уедет, если откроют. Потому безвиза не будет никогда.
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02.01.2022 10:39 Ответить
Тоді в Україні залишиться одна відморожена скумбрія…
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02.01.2022 10:46 Ответить
А не краще побудувати Америку тут, вдома? Безвіз, як для туризму, поїхати-подивитись -куди ще не йшло. Але...для того, щоб ломанутись туди із своєю ментальністю...-америкоси не дурні. Так що "мрії" залишаться мріями...
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02.01.2022 10:46 Ответить
сначала нужно достичь цели не есть после шести
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02.01.2022 10:51 Ответить
скоро американці будуть мульйонами пертися в Україну з "кравчучками "за скумбріями по 8 грн і м'ясом по 20грн
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02.01.2022 11:12 Ответить
Маркарова, не берись за діло , в якому ти повний ноль...не будь Клоуном, бо буде як з правлінням клоуна - повна жопа....
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02.01.2022 11:13 Ответить
Хтось таку локшину вже вішав наріду на вуха. Році в 2019

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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02.01.2022 11:18 Ответить
кАмінь!
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02.01.2022 16:05 Ответить
 
 