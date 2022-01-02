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За минувшие сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и пулеметы. Без потерь, – ООС

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За минувшие сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и пулеметы. Без потерь, – ООС

За прошедшие сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Говорится, что в направлении н.п. Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается также, что в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеко от н.п. Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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По данным штаба, по состоянию на 7:00 2 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

За минувшие сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и пулеметы. Без потерь, – ООС 01
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Русофашисти , коли ви вже заспокоїтеся ? 😠
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02.01.2022 08:33 Ответить
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.
Хоч тут не брешуть, але як завжди - недогоаорюють. Втрати є внаслідок дій зрадників і кацапських аґентів у найвищому керівництві країни. І саме ці дії визначальні у втратах: заборона адекватної відповіді на обстріли із аналогічної зброї аналогічних калібрів, превентивного вогню, діяльності контрснайперськиж груп, відведення військ і перенесення позицій углиб неокупованих територій.
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02.01.2022 08:53 Ответить
вас тоже удивил странный прикид министра обороны ? (крайний справа)))

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02.01.2022 09:51 Ответить
Bad Boys Blu
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03.01.2022 08:53 Ответить
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03.01.2022 09:56 Ответить
 
 