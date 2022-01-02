За минувшие сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и пулеметы. Без потерь, – ООС

За прошедшие сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Говорится, что в направлении н.п. Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается также, что в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеко от н.п. Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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По данным штаба, по состоянию на 7:00 2 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.