В Украине за сутки от COVID-19 умерли 98 человек, зафиксировано 1863 новых случая заражения, 2259 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается также, что за прошедшие сутки:
- госпитализированы – 0 человек;
- летальных исходов – 98;
- поправилось – 2 259 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 674 538 человек;
- поправилось – 3 477 188 человек;
- летальных исходов – 96 187;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 816 266.
Минздрав напоминает, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
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