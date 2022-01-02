В Украине за сутки от COVID-19 умерли 98 человек, зафиксировано 1863 новых случая заражения, 2259 человек выздоровели

За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за прошедшие сутки:

госпитализированы – 0 человек;

летальных исходов – 98;

поправилось – 2 259 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 674 538 человек;

поправилось – 3 477 188 человек;

летальных исходов – 96 187;

проведено ПЦР-тестирований – 16 816 266.

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Минздрав напоминает, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.