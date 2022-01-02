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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 98 человек, зафиксировано 1863 новых случая заражения, 2259 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 98 человек, зафиксировано 1863 новых случая заражения, 2259 человек выздоровели

За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за прошедшие сутки:

  • госпитализированы – 0 человек;
  • летальных исходов – 98;
  • поправилось – 2 259 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 674 538 человек;
  • поправилось – 3 477 188 человек;
  • летальных исходов – 96 187;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 816 266.

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Минздрав напоминает, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 98 человек, зафиксировано 1863 новых случая заражения, 2259 человек выздоровели 01
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Топ комментарии
+2
Когда в Украине росла заболеваемость и смертность от ковида, то местные аналитеги хором верещали "Чем больше вакцинированных, тем больше смертность от ковида!". Куда теперь они свои языки попрятали?
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02.01.2022 11:13
+2
Госпитализация ноль!!! Злобный вирус на праздники напился и подобрел, перестал вызывать тяжёлую форму болезни! Или может дело в другом - некому делать фиктивную статистику и мы видим реальную картину?
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02.01.2022 12:22
+2
Та ковид вообще в гриппе растворился! А слегка перебравших, но усопших в ковид-покойники записали! Мертвые сраму не имут!
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02.01.2022 15:08
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вiрус тeж новий рiк зустрiчав.
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02.01.2022 10:04 Ответить
Когда в Украине росла заболеваемость и смертность от ковида, то местные аналитеги хором верещали "Чем больше вакцинированных, тем больше смертность от ковида!". Куда теперь они свои языки попрятали?
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02.01.2022 11:13 Ответить
Так і є, тільки статистику не хочуть оголошувати.
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02.01.2022 18:40 Ответить
А Ви ту статистику з аналізу кавової гущі дізналися?
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02.01.2022 19:57 Ответить
прошлый год без вакцины обошлись,наши схемы крутили,через какую фирму-прокладку купить вакцину
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02.01.2022 22:18 Ответить
Госпитализация ноль!!! Злобный вирус на праздники напился и подобрел, перестал вызывать тяжёлую форму болезни! Или может дело в другом - некому делать фиктивную статистику и мы видим реальную картину?
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02.01.2022 12:22 Ответить
Та ковид вообще в гриппе растворился! А слегка перебравших, но усопших в ковид-покойники записали! Мертвые сраму не имут!
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02.01.2022 15:08 Ответить
 
 