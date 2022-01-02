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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм "Омикрон" во второй половине января может вызвать новую вспышку коронавируса в Украине, - Кузин

Штамм

Со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в нашу страну приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", - цитирует издание главного санврача.

Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.

Читайте также: Из-за "Омикрона" в конце января возможно ужесточение карантина в Украине, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Кузін не може дочекатися, коли вже "підтримка" капне на картку.
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02.01.2022 09:04
+5
..і до мольфарів не ходи-після Буковелю, п'янок -гулянок протягом цілого місяця, корпоративів що йому залишається робити-тільки "поширитися"...
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02.01.2022 09:55
+4
Вже матюків не вистачає...
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02.01.2022 10:52
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Кузін не може дочекатися, коли вже "підтримка" капне на картку.
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02.01.2022 09:04 Ответить
кто-то сказал что "Омикрон" в разы более заразен но менее смертелен (особенно "утешают", что он не так жутко бьет по легким)... и человечеству может повезти если он совсем вытеснит классический ковид...
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02.01.2022 09:33 Ответить
гонконгский грипп, пишут был, забрал к Аллаху 3млн. жителей планеты, но тогда в два раза меньше населения было, то есть - был похуже вируса этого что штаммов несколько - но как то проблему не делали из него?
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02.01.2022 09:44 Ответить
весной 2019-го было поразительно мало случаев, хотя все обосрались и мигранты возвращались взад.
Дубинский, помню ролик - высрал "нам п......."
потом "забыл".
так и щас - в Британии Ахтунг, а у нас - почти ничего.
загадки, сомнения, 5-g - новое шоу со Сравиком Шустрым, каждому первому - скидка на билет в студии. Спонсор - тм. "Шустов"(горилка для настоящих кретинов)
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02.01.2022 09:42 Ответить
https://censor.net/ua/news/3308192/frantsiya_kilka_dniv_pospil_fiksuye_ponad_200_tysyach_novyh_vypadkiv_covid19_na_dobu ось вам і Франція, наприклад
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02.01.2022 09:54 Ответить
пані в курсі шо у совку - голоду й не було? майже.
так і там - в Індії трупи плавають в Гангу - індуси миються там же - крокодили раді, а вірусанєт
Тут сталін би сказав - вірус может і єсть, а может і піть
Ти єврей? - яка скотина в латинській африці і в африканській колумбії там рах*є тих хто здох? інвестиції надо? - надо! - ну так вірусанєт, будуйте фабрику.
логічно?
а у Франції - громадяни можуть і віддубасити президента за приховування інформації, так шо ви зрівняла верблюда з мопсом)
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02.01.2022 10:00 Ответить
Поэтому и стремятся как можно больше бустеров уколоть, что бы никто ничего не понял, чем вызваны проблемы со здоровьем,и что бы быть постоянно под дозой.
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02.01.2022 15:07 Ответить
Бустерну дозу?
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02.01.2022 09:43 Ответить
лучше сразу две
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02.01.2022 12:13 Ответить
..і до мольфарів не ходи-після Буковелю, п'янок -гулянок протягом цілого місяця, корпоративів що йому залишається робити-тільки "поширитися"...
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02.01.2022 09:55 Ответить
в феврале будет 50 000 в сутки, а летом всё закончится. Болеть будет некому.
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02.01.2022 10:08 Ответить
Не вірю в другу тезу. В першу також. Буде 20000 +/-
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02.01.2022 10:19 Ответить
Вже другий день це інтерв'ю всі сайти передруковують один у одного.
Кузін не може заспокоїтися, що всього 1000 - 2000 випадків на добу. Нагнітає, щоб люди не розслаблялися. Хоча статистиці вже ніхто не вірить. Цифри можна написати будь-які, все одно, ні перевірити, ні оскаржити неможливо
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02.01.2022 10:18 Ответить
Дайте людям отгулять рождество, а кому-то повысить финансовый запас на горнолыжных курортах в Буковеле, а там можно будет и реальные данные заболевших давать и новые зоны открывать.
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02.01.2022 10:35 Ответить
хм., а вы ведь прав, мужик - в прошлом году "статистика" как раз до выступлений и катаний на лыжах - тупо упала.
ну да, мы тупо - рабы. и х.з. как это исправить(берет веревку)...
(и МашинГвер)
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02.01.2022 10:56 Ответить
Вже матюків не вистачає...
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02.01.2022 10:52 Ответить
Як казав картавий кацап у 1917 : Колотись, колотись і ще раз колотися
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02.01.2022 14:02 Ответить
Головне вірити...
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02.01.2022 14:04 Ответить
Интересная логика. Если в мире эпидемия гриппа, то через несколько дней будут болеть как в Украине, так в Германии или Италии, с ковидом у вас какая то непонятка. Европа чихает, но в Украине это через 1-2 месяца. Вы с головой дружите?
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02.01.2022 15:04 Ответить
 
 