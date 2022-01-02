Штамм "Омикрон" во второй половине января может вызвать новую вспышку коронавируса в Украине, - Кузин
Со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом "Омикрон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в нашу страну приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".
"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", - цитирует издание главного санврача.
Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.
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Дубинский, помню ролик - высрал "нам п......."
потом "забыл".
так и щас - в Британии Ахтунг, а у нас - почти ничего.
загадки, сомнения, 5-g - новое шоу со Сравиком Шустрым, каждому первому - скидка на билет в студии. Спонсор - тм. "Шустов"(горилка для настоящих кретинов)
так і там - в Індії трупи плавають в Гангу - індуси миються там же - крокодили раді, а вірусанєт
Тут сталін би сказав - вірус может і єсть, а может і піть
Ти єврей? - яка скотина в латинській африці і в африканській колумбії там рах*є тих хто здох? інвестиції надо? - надо! - ну так вірусанєт, будуйте фабрику.
логічно?
а у Франції - громадяни можуть і віддубасити президента за приховування інформації, так шо ви зрівняла верблюда з мопсом)
Кузін не може заспокоїтися, що всього 1000 - 2000 випадків на добу. Нагнітає, щоб люди не розслаблялися. Хоча статистиці вже ніхто не вірить. Цифри можна написати будь-які, все одно, ні перевірити, ні оскаржити неможливо
ну да, мы тупо - рабы. и х.з. как это исправить(берет веревку)...
(и МашинГвер)