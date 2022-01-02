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Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи КПВВ на Донбассе, - МВД

Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи КПВВ на Донбассе, - МВД

В соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Отмечается, что ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию - 5512 человек.

"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Напоминается, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ.

Читайте также: Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ устанавливать не нужно, но путешественники должны соблюдать карантинные ограничения, - Минреинтеграции

В часности, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".

Автор: 

МВД (9317) оккупация (10130) наемники рф (2077) КПВВ (330) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+13
Не понимаю,почему КПВВ открыты с украинской стороны.Они лолжны после обстрелов,а тем более гибели наших защитников закрыты навсегда
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02.01.2022 09:41
+8
будет очень правильно закрыть все пункты перехода из засранных передастами территорий в Украину... переложить на плечи оккупантов все - от продажи хлеба до выдачи пенсий... и этим не будет нарушено ни одной конвенции в соответствии с которыми вся ответственность за проживающих на оккупированных территориях лежит на оккупантах...
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02.01.2022 10:06
+7
Нехай щастить.
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02.01.2022 09:39
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Нехай щастить.
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02.01.2022 09:39 Ответить
Не понимаю,почему КПВВ открыты с украинской стороны.Они лолжны после обстрелов,а тем более гибели наших защитников закрыты навсегда
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02.01.2022 09:41 Ответить
тож элехторат зеленкина....
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02.01.2022 10:06 Ответить
Концлагерь и коментдатский час обязательные Атрибцты ГУЛАГа Сралина....Донецк раньше назывался город Сралино...
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02.01.2022 09:59 Ответить
и что? кому от этого хуже? нехай кормильцы переживают...
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02.01.2022 10:05 Ответить
Ну и хорошо. У нас своих неадекватных антиваксеров и хворых на коридор хватает…. И второе- я все время думаю, а на хрена вы пускаете в Украину сепаров вакцинированных путлеровским нигде в мире непризнанным шмурдяком «Спутник»???Сами смеётесь над этой фигнёй и всеравно запускаете. Это совсем смешно слуги каломыйског!!!
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02.01.2022 10:06 Ответить
будет очень правильно закрыть все пункты перехода из засранных передастами территорий в Украину... переложить на плечи оккупантов все - от продажи хлеба до выдачи пенсий... и этим не будет нарушено ни одной конвенции в соответствии с которыми вся ответственность за проживающих на оккупированных территориях лежит на оккупантах...
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02.01.2022 10:06 Ответить
Після одного пострілу закрити накуй на два місяці для профілактики. Но увы там же наши люди мать ево. ******** уже давно пенцию себе оформили бл. Когда это ***..о закончится.
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02.01.2022 10:08 Ответить
Путин несет ответственность за тысячи отнятых жизней граждан: Чечни, Грузии, Украины, Сирии
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02.01.2022 10:17 Ответить
Как бы они обратно не хлынули. Голод - не тётка.
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02.01.2022 10:24 Ответить
ах как жаль ... кормильцев никак не дождемся
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02.01.2022 10:31 Ответить
https://youtu.be/ash0SKMuKkY ...Путлер сел в лужу со своим газом....
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02.01.2022 10:46 Ответить
Обов'язково сьогодні чарку перехилю, хоча й не збирався Новина того варта!
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02.01.2022 10:56 Ответить
Самое прикольное, шо те кто успел подсесть к кацапам на газовую иглу, бо муйлуша для них дал самую дешевую цену, скажем Сербии, Венгрии и др. лабухам - ТОТ ПРОЛЕТЕЛ. Сейчас Штаты уже заваливают ЕВРОПУ ГАЗОМ И ПОШЛИ ЦЕНЫ ВНИЗ. ЩА НА ТОРГАХ УЖЕ 800ЮСД, А БУДЕТ ЕЩЕ НИЖЕ ПРИВЫЧНЫХ ЦЕН ДО ПОДОРОЖАНИЯ, ПО ВИНЕ КАЦАПОВ. ТАК ШО, по большому счету, СЕРБЫ, С ВЕНГРАМИ ПОЛУЧИЛИ САМЫЙ ДОРОГОЙ ГАЗ Псогласно контракта с КААЗЛАМОРДИей.
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02.01.2022 12:47 Ответить
Це добре, що не відкривають! Нехай лугандони пережеруть того срюського міра, якого бажали, до цілодобових діарей!
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02.01.2022 10:48 Ответить
стесняюсь вас поправить: правильно будет срюського мига
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02.01.2022 12:33 Ответить
всё-таки через два калидора все желающие просачиваются...
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02.01.2022 10:56 Ответить
лугандоно-кацапы делают то,что должна делать наша "власть",что нынешняя,что преидущая.
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02.01.2022 11:10 Ответить
Одно из явньіх нарушений РФ-ией решений , принятьіх в Нормандском формате . За єто Путина будут драть на Берлинском саммите Норманди . Украина переигрьівает Расею .
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02.01.2022 11:10 Ответить
Вот и славно.
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02.01.2022 11:18 Ответить
закрити, обнести рвом, і НІКОГО не впускати з тієї сторони, бо я особисто не розумію як відрізнити патріота, від зрадника котрі заїзджають до нас...
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02.01.2022 12:12 Ответить
Та хоч всі хай закриють, якось "єдинахово", Україна - з Новим роком і Різдвом Христовим!
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02.01.2022 13:45 Ответить
"Горюшко" то какое! Лугандонцев украинской пенсии лишают!
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02.01.2022 13:56 Ответить
 
 