Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи КПВВ на Донбассе, - МВД

В соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Отмечается, что ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию - 5512 человек.

"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Напоминается, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ.

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В часности, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".