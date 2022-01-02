Франция несколько дней подряд фиксирует более 200 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

За прошедшие сутки, 1 января, во Франции обнаружили 219 126 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

Отмечается, что четвертый день подряд страна фиксирует более 200 тысяч случаев болезни.

Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в пять раз. Это сделало страну одним из эпицентров пандемии.

Издание также напоминает, что накануне президент страны Эмманюэль Макрон отметил, что ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции.

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