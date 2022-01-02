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Франция несколько дней подряд фиксирует более 200 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
За прошедшие сутки, 1 января, во Франции обнаружили 219 126 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.
Отмечается, что четвертый день подряд страна фиксирует более 200 тысяч случаев болезни.
Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в пять раз. Это сделало страну одним из эпицентров пандемии.
Издание также напоминает, что накануне президент страны Эмманюэль Макрон отметил, что ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции.
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+17 Василь Довганенко #437088
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+13 Alexander Tsvelikh
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якщо є "доля", то здохне будь-хто
почитай сто тисяч історій за "долю"
досить прикольно ж. ну і задуматись теж потрібно.
Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
- Устроить пандемию в Китае.
- Убить десятки тысяч пожилых людей.
- Увеличить число случаев заболевания и смертей.
- С самого начала позиционировать вакцинацию как единственное решение.
- Сосредоточить все внимание на Covid-19.
Фаза 2. Посеять плевелы и разделение. (Март 2020 - декабрь 2020)
- Ввести множество ненужных, либертицидных и неконституционных принудительных мер.
- Парализовать торговлю и экономику.
- Наблюдать за покорностью большинства и сопротивлением мятежного меньшинства.
- Стигматизация мятежников и создание горизонтального раскола.
- Цензура лидеров диссидентов.
- Наказывать за неповиновение.
- Обобщить тесты ПЦР.
- Создать путаницу между случаями, инфицированными, больными, госпитализированными и мертвыми.
- Дисквалифицировать все эффективные методы лечения.
- Надеяться на спасительную вакцину.
В Австралії етап 4 - вже прийшов?
Ніде не було новин про арешти опозиції.
Але взагалі, з більшістю тез пунктів 1-3 погоджуюсь.
З приводу етапу 5 - якщо й буде, то пізніше. Точно не в 2022 році
- Предложите бесплатную вакцину для всех.
- Обещайте защиту и возвращение к нормальной жизни.
- Установить цель иммунизации стада.
- Имитировать частичное восстановление экономики.
- Скрыть статистику побочных эффектов и смертей от инъекций.
- Выдавать побочные эффекты от инъекций за "естественные" эффекты вируса и болезни.
- Восстановить понятие варианта как естественной мутации вируса.
- Оправдать сохранение принудительных мер неприменением порога стадного иммунитета.
- Наказывать медицинских работников за незаконное осуществление ухода и лечения.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить непривитых права на работу или учебу.
- Лишить непривитых основных услуг.
- Навязать невакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. Установление хаоса и военного положения. (ноябрь 2021 - март 2022)
- Используйте нехватку товаров и продовольствия.
- Вызвать паралич реальной экономики и закрытие заводов и магазинов.
- Допустить взрыв безработицы.
- Применить третью дозу вакцины (boosters).
- Займитесь убийством живых стариков.
- Ввести обязательную вакцинацию для всех.
- Усилить миф о вариантах, эффективности вакцины и иммунитете стада.
- Демонизировать противников вакцинации и возложить на них ответственность за умерших.
- Арестовать лидеров оппозиции.
- Навязать всем цифровую идентификацию (QR-код): Свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт, водительские права, карточка медицинского страхования...
- Установить военное положение, чтобы победить оппозицию.
Фаза 6. Списание долгов и дематериализация денег. (Март 2022 - сентябрь 2022)
- Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков.
- Спасти потери банков на счетах их клиентов.
- Активировать "Великую перезагрузку".
- Дематериализовать деньги.
- Аннулировать долги, кредиты и займы.
- Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелек).
- Изъять недвижимость и землю.
- Запретить все глобальные лекарства.
- Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год.
- Ввести нормирование продуктов питания и диету, основанную на Codex Alimentarius.
- Распространить эти меры на развивающиеся страны.
Я знаю одно: их план по изменению природы человека неизбежно провалится. Они очень широко размахнулись; штаны порвут.
https://youtu.be/Fxn-V50_xOs https://youtu.be/Fxn-V50_xOs
Алё, ваксеры, ну чё там, как уколы, помогают?
Этот источник France 24...так чо пиши письма с претензиями туда...мелким почерком пиши...что бы больше влезло...
В опубликованном сегодня отчете Института Роберта Коха говорится, что 95,58% случаев Омикрона, это полностью вакцинированы больные (28% из них прошли ревакцинацию), и только 4,42% не вакцинированы.
Меня терзают смутные сомнения (с)