Ни один из "экспериментов" России на оккупированных землях не привел к развитию этих территорий, - Порошенко
Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь.
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета избирательная", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Мой друг, покойный Джон Маккейн, сказал, что Россия – это "бензоколонка с ядерными боеголовками". Безусловно, мы заинтересованы, чтобы привлечь Россию к переговорам, так же мы заинтересованы в том, чтобы Россия стала участником европейской коалиции безопасности. Для этого Россия имеет сделать два дела: освободить Крым и освободить Донбасс. А впоследствии должно наступить освобождение Приднестровья", – говорит Порошенко.
"Ни один из "экспериментов" России – Осетия, Абхазия, Приднестровье и Донбасс – не привел к развитию этих территорий и росту благосостояния людей. Сколько еще нужно экспериментировать, чтобы убедиться в неспособности России обеспечить людям оккупированных территорий достойную жизнь?" – спрашивает он.
Порошенко также отметил, что сразу после захвата Крыма популярность Путина выросла, но теперь она падает.
"Она действительно выросла до 70%. Но сегодня для большинства россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%. С 2014 года российская экономика не растет, уменьшаются доходы населения. Зато растет бедность и нет наплыва прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не хотят с этим мириться. Они еще не готовы к протестам, что показал пример Навального. Но Путин боится и поэтому он так грубо повел себя с человеком, который говорил правду", – отмечает Порошенко.
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Чувствует надонаполеон конченый, что смерть пришла его правлению и яйца ермака уже не помогут.
И выпустил уродов в соцсети.
Вспомнят тебе гнида, и мясо с салом по 20 и скумбрию по 8 гривен за кг.
Как же за...али эти уроды зелёные.