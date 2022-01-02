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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Ни один из "экспериментов" России на оккупированных землях не привел к развитию этих территорий, - Порошенко

Ни один из

Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета избирательная", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мой друг, покойный Джон Маккейн, сказал, что Россия – это "бензоколонка с ядерными боеголовками". Безусловно, мы заинтересованы, чтобы привлечь Россию к переговорам, так же  мы заинтересованы в том, чтобы Россия стала участником европейской коалиции безопасности. Для этого Россия имеет сделать два дела: освободить Крым и освободить Донбасс. А впоследствии должно наступить освобождение Приднестровья", – говорит Порошенко.

"Ни один из "экспериментов" России – Осетия, Абхазия, Приднестровье и Донбасс – не привел к развитию этих территорий и росту благосостояния людей. Сколько еще нужно экспериментировать, чтобы убедиться в неспособности России обеспечить людям оккупированных территорий достойную жизнь?" – спрашивает он.

Порошенко также отметил, что сразу после захвата Крыма популярность Путина выросла, но теперь она падает.

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"Она действительно выросла до 70%. Но сегодня для большинства россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%. С 2014 года российская экономика не растет, уменьшаются доходы населения. Зато растет бедность и нет наплыва прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не хотят с этим мириться. Они еще не готовы к протестам, что показал пример Навального. Но Путин боится и поэтому он так грубо повел себя с человеком, который говорил правду", – отмечает Порошенко.

Автор: 

Крым (26373) оккупация (10130) Порошенко Петр (19594) путин владимир (31225) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+41
животные русские только трипер, нищету и грязь везде разводят а не культуру и цивилизацию.... ну везде где рыло вонючее своё всунули там совок везде, ленинци, пионеры сразу , больные на голову скрепы ...тьфу на всех этих бабазян...
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02.01.2022 10:37
+38
Взагалі усе до чого торкалися, де "допомагали", кого "асвабаждалі", кому "протягівалі руку помощі" ... кацапи - все закінчувалося коров"ю, сльозами, руїнами, смертями, і гальмом на десятиліття і століття цих народів у розвитку, гибеллю їхньої культури, мови, національних святинь і цінностей. Кацапи - то виплодки пекла...
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02.01.2022 10:42
+33
Отак цеглина за цеглиною як у цій заяві для потужного східноєвропейського видання і вибудовувалась 5 років антипутінська коаліція, яку зелебоби просирають вже третій рік. Тому ні іронія, ні сарказм тут не є доречними
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02.01.2022 11:00
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Страница 4 из 4
Это песня "Сухарики" из репертуара российской шансон-группы "Лесоповал", участники которой НЕ сидели. Зато сидел (как раз на лесоповале) автор текстов песен (не только "Лесоповала"), фронтовик-орденоносец, народный артист РФ Михаил Исаевич Танич (вообще-то Исаакович Танхилевич). По знаменитой статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) с 1947 года отмотал 6 годочков. Мотал бы и дальше, да Сталин в ящик сыграл. Советских известнейших хитов и популярнейших детских песен там просто немеряно.
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02.01.2022 19:20 Ответить
Вот это отмолотил ответ, прямо как на экзамене. Жуть берет. Но это же и выдает в тебе чистокровного кацапа, который просто сменил флажок. Вот если бы ты был украинец, тебе было бы по-(...биип...) на кацапское творчество, на кацапов, и на их народную уголовную культуру. И слушал бы вместо этого, в зависимости от музыкальных предпочтений что-то вроде "Димної Суміші", "Антитіл", или "Білу Вежу". Кацапа, что, Порошенко до сих пор гадит тебе в штаны по ночам?
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02.01.2022 20:51 Ответить
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченим панотцем. Соромлюся гречно запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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03.01.2022 07:31 Ответить
Порошенко, равно как Ахметов, Коломойский, Пинчук и прочие олигархи, для меня - непримиримый классовый враг. Единственное отличие Пороха от остальных олигархов - глупая, а потому дорогая и уже неосуществимая (ну может быть, чрезвычайно трудноосуществимая) амбиция - лично возглавить государство, тогда как другие олигархи действуют опосредованно - лоббируют свои интересы. Лоббизм - мировая практика для олигархов. Чем позже Порох это поймёт, тем больше его денег "вылетит в трубу". Что ж, если дурак, то пусть платит, пока не поумнеет.
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03.01.2022 08:02 Ответить
Пшлонах отсюда, животноЕ РАШИСТСКОЕ!
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02.01.2022 16:12 Ответить
Рашкотварь падлючая ,иди скупай соль-спички ,на Моржовию идет великая сушшшшшшь, трется оно тут, животное...
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02.01.2022 16:19 Ответить
он явно перерос президенство в отдельно взятой стране. Минимум - президент Евросоюза. А так - президент Мира. Если даст Творец ему здоровья и долголетия - станет президентом Межгалактического содружества.
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02.01.2022 15:47 Ответить
Рашкотварь, ёрничать будешь на швабре ,животное...
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02.01.2022 16:20 Ответить
Повылазила нечесть зеподоляцкая. Пашут и пашут, суки, не покладая рук.
Чувствует надонаполеон конченый, что смерть пришла его правлению и яйца ермака уже не помогут.
И выпустил уродов в соцсети.
Вспомнят тебе гнида, и мясо с салом по 20 и скумбрию по 8 гривен за кг.
Как же за...али эти уроды зелёные.
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02.01.2022 16:30 Ответить
Які ж все таки тупі порохоботи! Замість того щоб відповідати, наводити аргументи, вони просто спамлять! Нічого, вашому шоколадному гетьману мце все одно не допоможе!
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02.01.2022 16:53 Ответить
брехню спамлю. Маю право. І цю твою - теж в спам. Аргументів і спростувань кожної вашої зебільної брехні - достатньо, по ходу форуму. Тільки ви зедебіли, абсолютно нічого не сприймаєте. Тому - в спам.
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02.01.2022 17:04 Ответить
Я теж можу тебе заспамити, порохоботику!
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02.01.2022 17:07 Ответить
Достатньо по ходу форуму. До якої статті? Чи мені переглядати архів форуму за всю історію цензора?
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02.01.2022 17:16 Ответить
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