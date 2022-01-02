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Польский язык изучает около 100 тысяч человек в Украине. В Польше такой поддержки для нашего языка нет, - Дещица

Польский язык изучает около 100 тысяч человек в Украине. В Польше такой поддержки для нашего языка нет, - Дещица

В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек.

Об этом сообщил в интервью "Укринформу" посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Речь об этом зашла после вопроса, как Украина планирует помочь изучать украинский язык гражданам Украины, проживающим в Польше.

"Украинское государство предоставляет гораздо больше возможностей для обучения всех желающих в Украине по изучению польского языка. В Украине польский язык изучает примерно 100 тыс. человек в разных учебных заведениях. С польской стороны такой полноценной поддержки в изучении украинского языка нет", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Есть несколько путей его решения. В частности, речь может идти о создании частных украинских школ вроде школы "Материнка" в Варшаве. Кроме того, есть также вариант с направлением украинских учителей на работу в Польшу для обучения детей украинскому языку, истории, географии, как это делает Польша", – объяснил Дещица.

Читайте также: В Польше нужно открыть больше школ с украинским языком обучения, а также расширить украинское телевещание, - посол Дещица

По его словам, "если Польша не будет поддерживать украинские учебные пункты на государственном, местном или смешанном уровнях, то это должна сделать Украина".

Автор: 

Польша (8405) украинский язык (1189) украинцы (3861) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+35
бо ми до них прагнемо їхати, а не навпаки.
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02.01.2022 10:54
+35
Я даже больше скажу: в практически всех украинских школах изучают английский, а англичане, падлы, украинский игнорируют... Непорядочек☝️
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02.01.2022 10:59
+33
Так. Почніть ще з поляками сратись. Мову в Польшу не вчать. Вона їм потрібна? Коли будуть поляки їхати працювати в Україну чи на проживання самі вивчать.
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02.01.2022 10:59
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промосковский режим Зеленского за два года В ДВА РАЗА обвалил тираж книг на украинском языке в Украине
и это всё, что вы должны знать о "слуге народа"
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02.01.2022 12:10 Ответить
Якщо їхати до Польщі не трудитися на пана, а за дрібними справами (транзит тощо), то нормальної української мови достатньо для взаємного порозуміння.
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02.01.2022 12:17 Ответить
Ну как поляки будут приезжать миллионами в Винницу и Херсон на сбор урожая - ось тоді українська мова і буде мати підтримку в Польщі
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02.01.2022 12:19 Ответить
Я помню, как в 87 поляки кучами мотались по Украине, скупая все, что под руку попадется. Во Львове, чуть не подрался с одним.....😀😀😀😀
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02.01.2022 12:39 Ответить
У мене керівна посада в голландській філії концерну Euronext, Parijs. Адміністративне забезпечення частково винесено до Польщі, Катовиці. Після закриття шахт регіон шукає способів перепрофілювання, щоб вижити. Молодь, яка добре знає англійську, працевлаштована.

Та польська колега закохалася в одеського хлопця та вивчила українську. Дуже пристойно розмовляє. 😉
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02.01.2022 12:28 Ответить
люди изучают тот язык который им поможет лучше прожить,
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02.01.2022 12:28 Ответить
У поляков в этом есть свои интересы.
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02.01.2022 12:41 Ответить
Не знання другої мови, а саме двомовність, є шизофренією.
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02.01.2022 12:50 Ответить
люди вчать польську самі.
ніякої підтримки немає.
не ліпи дурниць.
і вчать тому, що хочуть звалити з країни.
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02.01.2022 12:51 Ответить
так створіть для людей роботу й дайте гідну зарплату, ніхто нікуди не поїде, а то тільки у всої нищені гребете
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02.01.2022 13:00 Ответить
А какой резон поляку в Польше учить украинский? Даже украинцу в Польше, который забыл украинский (то есть, является эмигрантом во 2-3 поколении) нету резона учить украинский, потому что в Украине он найдет лучшие чем в Польше условия, лишь если попадет в какой-то набсовет, "контролировать реформы". А поскольку набсоветы не резиновые, то и вероятность стать их членом почти нулевая. Так что, в Польше украинец будет учить или польский, или английский, или немецкий.
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02.01.2022 13:03 Ответить
А какой резон украинцу Германии, Канады, США учить украинский? Но миллионы украинцев учат. По твоему нет резона сохранять свои этнические корни? Тогда ты никто и звать тебя никак.
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02.01.2022 15:08 Ответить
Ти українську хоч сам знаєш?
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02.01.2022 17:24 Ответить
Эффективная программа по обучению соотечественников за границей существует в Израиле. У меня есть несколько знакомых, которые имеют (либо "сделали" себе) еврейские корни. Их детьми занимались уже... с детского садика, созданного специально для еврейских детей. Когда эти дети пошли в школу, то на выходных для них был специальный еврейский центр. И в садике, и в центре они изучали иврит, культуру Израиля и т. п. По окончанию ВУЗа этим детям Израиль оплатил программу, по которой они еще год проучились в Израиле, подтвердив свои дипломы.
А теперь, как думаете, ЧТО все это время данные дети видели от украинского государства?
Поэтому, как только случился 14-й и угроза мобилизации, они сразу же рванули в Израиль, став его гражданами, причем отслужили в ЦАХАЛе, как это в Израиле положено.
Можем лм потянуть такую программу хотя бы для украинцев в Польше? Нет. Можем ли мы создать для украинца в Польше условия, при которых он готов был бы возратиться в Украину? Нет.
Тогда - смысл? Только если распилить бабло, разве что.
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02.01.2022 13:09 Ответить
Зато мы можем платить пенсии репатриантам из Украины. А Израйль нет
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02.01.2022 13:33 Ответить
Це якийсь нонсенс! Державні пенсійні програми, спрощено кажучи - виплати за внесок у економіку країни. А де їх витрачати потім - справа особиста
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02.01.2022 13:53 Ответить
Украинский бюджет матёро разворовывается. Миллиардеров в Украине полно.
На поддержку украинской диаспоры за границей нет ни копейки.
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02.01.2022 18:36 Ответить
Ты серьезно считаешь, что диаспора нуждается в поддержке?
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03.01.2022 01:17 Ответить
похоже Дещица придумал очередную схему распила....
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02.01.2022 13:58 Ответить
Ничего личного, только а нафига он им? Это украинцам нужен польский, а поляки в Украину не рвутся.
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02.01.2022 14:34 Ответить
В Китае пусть учат мову, как никак скоро общая граница будет )
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02.01.2022 14:50 Ответить
Польша не обязана за государственный бюджет поддерживать другие языки кроме польского. В Германии государство обязывает (!) ходить в немецкие школы, а кто хочет учится на других языках или другие языки ПЛАТИТ СО СВОЕГО КАРМАНА и ходит ТУДА В НЕУРОЧНЫЙ ЧАС (вечерние или субботние школы). Это справедливо.

Непонятно только почему Украина за государственный счет обучает на русском, польском, венгерском, и двух десятках других языков. Для того чтобы вырастить граждан иностранных государств?
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02.01.2022 15:03 Ответить
Дерава винна в нестворенні мотивації,й можливостей
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02.01.2022 15:33 Ответить
Коли в Україні всі будуть знати і розмовляти українською, як поляки в Польщі українською, то тоді і поляки до нас будуть приїздити і на роботу також. Всі наші біди, що багато з нас ще не стали українцями, а ''штокают і какают'' язиком окупанта під час війни з московією. Якби в Німеччині було стільки русскоязичного насєлєнія, як зараз в них турків, то за пару років би кінець прийшов німецькому чуду.
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02.01.2022 18:17 Ответить
В Польщі уззкагугнящіє украИнци польську вивчаю ну просто таки вмить (познайомився з кієфлянінам який мешкає у Польщі трохи більше року і він так цвенькає по польску, що я аж здивувася... виходить уззкая чєлюсь не може тільки українські слова вимовляти), а українську в Україні вони нездатні вивчивчити за все своє нікчемне життя.
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03.01.2022 07:43 Ответить
Что тут удивительного? Украинцы массово бегут в Польшу, поэтому изучают польский язык.
Зачем полякам знать украинский?
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02.01.2022 18:33 Ответить
Ну так ти ж нікуди не біжиш, але українською мовою не володієш.
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03.01.2022 07:31 Ответить
В Україні "украИнци" (модерні яничари) не володіють українською, а ви хочете, щоб поляки вчили українську?
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03.01.2022 07:30 Ответить
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