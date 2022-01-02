Польский язык изучает около 100 тысяч человек в Украине. В Польше такой поддержки для нашего языка нет, - Дещица
В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек.
Об этом сообщил в интервью "Укринформу" посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
Речь об этом зашла после вопроса, как Украина планирует помочь изучать украинский язык гражданам Украины, проживающим в Польше.
"Украинское государство предоставляет гораздо больше возможностей для обучения всех желающих в Украине по изучению польского языка. В Украине польский язык изучает примерно 100 тыс. человек в разных учебных заведениях. С польской стороны такой полноценной поддержки в изучении украинского языка нет", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
"Есть несколько путей его решения. В частности, речь может идти о создании частных украинских школ вроде школы "Материнка" в Варшаве. Кроме того, есть также вариант с направлением украинских учителей на работу в Польшу для обучения детей украинскому языку, истории, географии, как это делает Польша", – объяснил Дещица.
По его словам, "если Польша не будет поддерживать украинские учебные пункты на государственном, местном или смешанном уровнях, то это должна сделать Украина".
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и это всё, что вы должны знать о "слуге народа"
Та польська колега закохалася в одеського хлопця та вивчила українську. Дуже пристойно розмовляє. 😉
ніякої підтримки немає.
не ліпи дурниць.
і вчать тому, що хочуть звалити з країни.
А теперь, как думаете, ЧТО все это время данные дети видели от украинского государства?
Поэтому, как только случился 14-й и угроза мобилизации, они сразу же рванули в Израиль, став его гражданами, причем отслужили в ЦАХАЛе, как это в Израиле положено.
Можем лм потянуть такую программу хотя бы для украинцев в Польше? Нет. Можем ли мы создать для украинца в Польше условия, при которых он готов был бы возратиться в Украину? Нет.
Тогда - смысл? Только если распилить бабло, разве что.
На поддержку украинской диаспоры за границей нет ни копейки.
Непонятно только почему Украина за государственный счет обучает на русском, польском, венгерском, и двух десятках других языков. Для того чтобы вырастить граждан иностранных государств?
Зачем полякам знать украинский?