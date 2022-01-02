Польский язык изучает около 100 тысяч человек в Украине. В Польше такой поддержки для нашего языка нет, - Дещица

В Украине польский язык изучает около 100 тыс. человек.

Об этом сообщил в интервью "Укринформу" посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Речь об этом зашла после вопроса, как Украина планирует помочь изучать украинский язык гражданам Украины, проживающим в Польше.

"Украинское государство предоставляет гораздо больше возможностей для обучения всех желающих в Украине по изучению польского языка. В Украине польский язык изучает примерно 100 тыс. человек в разных учебных заведениях. С польской стороны такой полноценной поддержки в изучении украинского языка нет", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Есть несколько путей его решения. В частности, речь может идти о создании частных украинских школ вроде школы "Материнка" в Варшаве. Кроме того, есть также вариант с направлением украинских учителей на работу в Польшу для обучения детей украинскому языку, истории, географии, как это делает Польша", – объяснил Дещица.

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По его словам, "если Польша не будет поддерживать украинские учебные пункты на государственном, местном или смешанном уровнях, то это должна сделать Украина".