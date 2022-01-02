Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность
В Министерстве образования и науки определили приоритеты и основные цели работы в нынешнем году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"В 2022 году мы продолжим работать, шаг за шагом повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов", - написал министр.
Среди целей МОН на 2022 год он назвал: развитие сети учреждений дошкольного образования; утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования; запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования; одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы; обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования; развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".
Также, по словам Шкарлета, планируется утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы; восстановление и развитие сети общежитий для студентов; реализация проекта "Президентский университет"; создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни; развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений; реализация рамочной программы Еврокомиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.
Министр отметил, что приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.
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Шкарлет в маслі.
У Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з особливими потребами
https://www.facebook.com/tv.company.magnoliatv/videos/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B7-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/821632055405790/
при прездоболе-йурысте-заочнике возможна только дальнейшая дебилизация жлобов..
с толковым народом власти зебилов ну совсем не по пути, бо начнут подозревать, что 73%ным стадом баранов управляет прикольный (для имбецилов) осёл, со справкой от папы-учОного..
Освітній парламентський комітет не підтримав кандидатуру, і стало зрозуміло, що 226 голосів за призначення Шкарлета у Раді не назбирається. Цю інформацію https://www.liga.net/ LIGA.net підтвердили декілька депутатів.
Ще кілька нардепів, в тому числі серед https://file.liga.net/parties/sluga-narodu "Слуг народу" , розповіли https://www.liga.net/ LIGA.net , що це розізлило Офіс Президента, тому уже збирають підписи за відставку з посади голови комітету https://file.liga.net/persons/babak-sergey Сергія Бабака . Зранку 19 червня про це відкрито заявив з трибуни Ради депутат від "Слуги народу" https://file.liga.net/persons/leros-geo Гео Лерос , а видання "https://bykvu.com/ru/bukvy/u-radi-zbirajut-*******-za-znjattja-babaka-z-posadi-golovi-komitetu/ Букви " оприлюднило фото збору підписів, де уже 25 голосів.
"Я не розумію, як можна голосувати за цю відрижку https://file.liga.net/persons/dmitrii-tabachnik Табачника ?" - казав депутат.
Хто такий Сергій Шкарлет і чому його так підтримує керівництво країни? За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" https://ua.interfax.com.ua/news/general/668892.html Євгенії Кравчук , Сергій Шкарлет пройшов співбесіду у прем'єр-міністра і президента. Володимир Зеленський також просив фракцію підтримати ректора і проголосувати за нього.
Як Сергій Шкарлет став кандидатом у міністри
Сергія Шкарлета https://www.president.gov.ua/news/v-********-isnuye-kadrovij-golod-i-cyu-problemu-mayut-virish-61429 порекомендували ректори університетів під час зустрічі з https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимиром Зеленським . Цю інформацію LIGA.net підтвердив ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков, який був на зустрічі з президентом.
Обізнаний в ситуації співрозмовник із сфери освіти розповідає https://www.liga.net/ LIGA.net , що Сергій Шкарлет є креатурою https://file.liga.net/persons/dneprov-aleksey Олексія Дніпрова , керівника апарату Офісу Президента. Дніпров працював заступником міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника, а потім перейшов працювати в Адміністрацію Президента.
Почитай про функции Министерства энергетики чтоли перед тем, как срать на форуме.
Или закупками угля должен МОН заниматься?
Ты где-то тут про купленные мозги шото писал. Так вот купи перед тем, как на тролинг выходить.
П.С. Если у тебя еще и память, как у ракушки, напомню, к чему ты на мэров стал функции министерств возлагать.
простейших вещей не понимают, типа купить угля перед зимой, зато инклюзивность, кейсы...
Да неужто?
Я например 10 лет сидел в Миносвиты, а ты, голубь сизокрылый, каким боком знаком с держслужбой?
бачити двeрi МОН для нього освiта!
А чего ты из своей сраной деревни лезешь обсуждать держзустричи?
Ты хоть рпаз в жызни хоть дверь в министерство видел?
русскокакaющєє граматики узкого язьiка нe знає.
Планы системы образования на будущее - сферический конь в вакууме, завернутый в газету.