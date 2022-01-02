Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность

В Министерстве образования и науки определили приоритеты и основные цели работы в нынешнем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"В 2022 году мы продолжим работать, шаг за шагом повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов", - написал министр.

Среди целей МОН на 2022 год он назвал: развитие сети учреждений дошкольного образования; утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования; запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования; одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы; обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования; развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Также, по словам Шкарлета, планируется утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы; восстановление и развитие сети общежитий для студентов; реализация проекта "Президентский университет"; создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни; развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений; реализация рамочной программы Еврокомиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.

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Министр отметил, что приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.



