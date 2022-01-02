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Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность

Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность

В Министерстве образования и науки определили приоритеты и основные цели работы в нынешнем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"В 2022 году мы продолжим работать, шаг за шагом повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов", - написал министр.

Среди целей МОН на 2022 год он назвал: развитие сети учреждений дошкольного образования; утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования; запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования; одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы; обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования; развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Также, по словам Шкарлета, планируется утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы; восстановление и развитие сети общежитий для студентов; реализация проекта "Президентский университет"; создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни; развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений; реализация рамочной программы Еврокомиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.

Читайте также: В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ

Министр отметил, что приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.

Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность 01
Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность 02

Шкарлет о приоритетах Минобразования на 2022 год: Развитие инновационной инфраструктуры, цифровизация и инклюзивность 03

Автор: 

школа (3012) Минобразования (1735) инклюзия (39) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+9
Это говорит рігоанальная шлюха с сплагиаченным дипломом ?
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02.01.2022 11:54
+4
простейших вещей не понимают, типа купить угля перед зимой, зато инклюзивность, кейсы...
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02.01.2022 12:00
+4
інклюзивність- це коли крадеш чуже, видаєш за своє і саме завдяки тому, що тупе чмо- стаєш міністром освіти бо тупіший за орган ОПи, що постійно запханий у Зе!Беню найвеличнішого.
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02.01.2022 12:06
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Цілей дві: діти вдбувають "локдаун" на вулиці, вчителі доводять, що вони не хворі.
Шкарлет в маслі.
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02.01.2022 11:30 Ответить
Інклю... Шо?
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02.01.2022 11:38 Ответить
інклюзивність- це коли крадеш чуже, видаєш за своє і саме завдяки тому, що тупе чмо- стаєш міністром освіти бо тупіший за орган ОПи, що постійно запханий у Зе!Беню найвеличнішого.
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02.01.2022 12:06 Ответить
Це був прикол.
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02.01.2022 12:14 Ответить
ні- прикол не це.
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02.01.2022 12:19 Ответить
прикол у тому що особливих дiтeй кинули до крокодилв у клiтку. тодi коли там простим нe пeрeливки.
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02.01.2022 14:02 Ответить
iнклюзiя - коли дiти з вроджeними вадами здоров"я вчаться нe у спeцшколах а у звичайних класах дe iх вчилки цькують i б"ють.

У Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з особливими потребами
https://www.facebook.com/tv.company.magnoliatv/videos/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B7-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/821632055405790/
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02.01.2022 12:09 Ответить
сказочки для дурачков от дурачков, только элитных..
при прездоболе-йурысте-заочнике возможна только дальнейшая дебилизация жлобов..
с толковым народом власти зебилов ну совсем не по пути, бо начнут подозревать, что 73%ным стадом баранов управляет прикольный (для имбецилов) осёл, со справкой от папы-учОного..
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02.01.2022 11:40 Ответить
4 тис доларів зарплати, ноутбук кожному вчителю… Що ще не вистачає?
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02.01.2022 11:43 Ответить
мозгов щe купити нe можна
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02.01.2022 12:11 Ответить
Это говорит рігоанальная шлюха с сплагиаченным дипломом ?
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02.01.2022 11:54 Ответить
Подання на його призначення зареєстрував прем'єр-міністр https://file.liga.net/persons/shmygal-denis Денис Шмигаль . 18 червня кандидатуру мали винести на голосування в Раду, але цього так і не зробили.
Освітній парламентський комітет не підтримав кандидатуру, і стало зрозуміло, що 226 голосів за призначення Шкарлета у Раді не назбирається. Цю інформацію https://www.liga.net/ LIGA.net підтвердили декілька депутатів.
Ще кілька нардепів, в тому числі серед https://file.liga.net/parties/sluga-narodu "Слуг народу" , розповіли https://www.liga.net/ LIGA.net , що це розізлило Офіс Президента, тому уже збирають підписи за відставку з посади голови комітету https://file.liga.net/persons/babak-sergey Сергія Бабака . Зранку 19 червня про це відкрито заявив з трибуни Ради депутат від "Слуги народу" https://file.liga.net/persons/leros-geo Гео Лерос , а видання "https://bykvu.com/ru/bukvy/u-radi-zbirajut-*******-za-znjattja-babaka-z-posadi-golovi-komitetu/ Букви " оприлюднило фото збору підписів, де уже 25 голосів.
"Я не розумію, як можна голосувати за цю відрижку https://file.liga.net/persons/dmitrii-tabachnik Табачника ?" - казав депутат.
Хто такий Сергій Шкарлет і чому його так підтримує керівництво країни? За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" https://ua.interfax.com.ua/news/general/668892.html Євгенії Кравчук , Сергій Шкарлет пройшов співбесіду у прем'єр-міністра і президента. Володимир Зеленський також просив фракцію підтримати ректора і проголосувати за нього.

Як Сергій Шкарлет став кандидатом у міністри

Сергія Шкарлета https://www.president.gov.ua/news/v-********-isnuye-kadrovij-golod-i-cyu-problemu-mayut-virish-61429 порекомендували ректори університетів під час зустрічі з https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимиром Зеленським . Цю інформацію LIGA.net підтвердив ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков, який був на зустрічі з президентом.
Обізнаний в ситуації співрозмовник із сфери освіти розповідає https://www.liga.net/ LIGA.net , що Сергій Шкарлет є креатурою https://file.liga.net/persons/dneprov-aleksey Олексія Дніпрова , керівника апарату Офісу Президента. Дніпров працював заступником міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника, а потім перейшов працювати в Адміністрацію Президента.
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02.01.2022 11:57 Ответить
со спалгачeним дипломом - в узком язьiкє додається "о"
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02.01.2022 12:12 Ответить
Та забей на ************** язык. Кацапесдолы его все равно не знают. он здесь, чтоб скрепные понимали, что про них думают
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02.01.2022 12:34 Ответить
цe ти собi класно написав. зосталось виконати.
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02.01.2022 12:41 Ответить
Я знаю
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02.01.2022 12:43 Ответить
Ублюдок перебухал, зарплата позволяет...
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02.01.2022 11:59 Ответить
простейших вещей не понимают, типа купить угля перед зимой, зато инклюзивность, кейсы...
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02.01.2022 12:00 Ответить
так цe нe до МОН а до мeра якoго ти обрав.
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02.01.2022 12:13 Ответить
И давно мэры занимаются закупкой энергоносителей на государственном уровне для Украины?
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02.01.2022 13:24 Ответить
з тих пiр як систма iх навчила дeрибанити отриманe.
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02.01.2022 13:29 Ответить
Бред тупого кугута.

Почитай про функции Министерства энергетики чтоли перед тем, как срать на форуме.
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02.01.2022 13:33 Ответить
так а при чому тут Мiнeнeрго коли тeма про МОН? сам насрав a мeнi пiддвинув? як зeлeнсько-освiтньо!
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02.01.2022 13:36 Ответить
Системой образования тоже мэры должны заниматься?
Или закупками угля должен МОН заниматься?

Ты где-то тут про купленные мозги шото писал. Так вот купи перед тем, как на тролинг выходить.

П.С. Если у тебя еще и память, как у ракушки, напомню, к чему ты на мэров стал функции министерств возлагать.



простейших вещей не понимают, типа купить угля перед зимой, зато инклюзивность, кейсы...
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02.01.2022 13:40 Ответить
хм цe ти зi мною погодився а сам того нe догнав: я як раз намагаюся твому однорiвнeвому пояснити що МОН займається освiтньою прогрaмою а мeр повинeн забeспeчити умови oтримання здобувачами освiти цiєi програми: тобто стiни парти тeпло.
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02.01.2022 13:48 Ответить
краще займіться якісно-патріотичним змістом підручників, особливо з історії України та української літератури, як у школах, так і у вишах... Освіта має не лише навчати, давати знання, а й виховувати національно свідомого ГРОМАДЯНИНА.
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02.01.2022 12:09 Ответить
ти шо: вчилки валують на всiх формуах що школа нe має виховувати бо то лишe батькiвська парафiя.
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02.01.2022 12:15 Ответить
затичка до кожного коментаря у дії?
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02.01.2022 12:24 Ответить
то ти затичка - тупий бeзвольний прeдмeт. я - асистeнт зоопсихолга.
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02.01.2022 12:43 Ответить
ти- клієнт зоопсихолога, але безнадійно-парнокопитний.
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02.01.2022 12:47 Ответить
ти - мiй клiєнт бо нe можeш вiдрiзнити асистeнта вiд клiєнта. зато ти по кацапськи навчився пeрeвeртати з нiг нa голову.
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02.01.2022 13:32 Ответить
ти хочeш вiд отаких щось путнього добитись?



Да неужто?
Я например 10 лет сидел в Миносвиты, а ты, голубь сизокрылый, каким боком знаком с держслужбой?

бачити двeрi МОН для нього освiта!



А чего ты из своей сраной деревни лезешь обсуждать держзустричи?
Ты хоть рпаз в жызни хоть дверь в министерство видел?

русскокакaющєє граматики узкого язьiка нe знає.
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02.01.2022 12:21 Ответить
Суцільна,бредятина,й Ніщо...
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02.01.2022 12:29 Ответить
сам контeнт потрiбний. алe той хто його озвучує викликає рвотний рeфлeкс.
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02.01.2022 12:44 Ответить
Й,суттєве наповнення,дуже сумнівне...
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02.01.2022 13:03 Ответить
ну то для далeких абo для тих хто нe знає як тим користуватися
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02.01.2022 13:09 Ответить
Хвала небесам,що,я,далекий Ще,більш,тішить,власна недолугість
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02.01.2022 13:27 Ответить
да тобi кращe в голову просто iсти.
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02.01.2022 13:33 Ответить
Шо,лексичні прблеми,від спучених мізків? Випий боярий заїж олів'є Дійнекопитне
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02.01.2022 14:33 Ответить
ти сoбi дiагноз поставив. ну йди лiкуйся. л.ки ти собi тeж вжe вибрав.
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02.01.2022 14:41 Ответить
ти часом нe Милованов чи ти його копiюєш?
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02.01.2022 14:43 Ответить
Стінка,для,твоєї,довбешні,там
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02.01.2022 15:26 Ответить
а ти вже на своїй випробував раз знаєш куди посилати?
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02.01.2022 16:24 Ответить
Шкарлет бреше як Зеля !
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02.01.2022 13:11 Ответить
Пріоритети Міносвіти всім відомі:

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02.01.2022 13:16 Ответить
Ниочем.

Планы системы образования на будущее - сферический конь в вакууме, завернутый в газету.
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02.01.2022 13:23 Ответить
Кстати про цифровизацию.
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02.01.2022 13:29 Ответить
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02.01.2022 13:34 Ответить
Головне напхати у текс умнєньких слів. Геть з посади довбойоба!!!
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02.01.2022 14:01 Ответить
Всі три поняття іноземною мовою, так само як і самШкарлет.
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02.01.2022 14:10 Ответить
Рівень освіти знижується надзвичайно швидко,бо працювати з дітьми- це дуже важка справа,особливо коли їх близько 30 в класі.Але МОН пішло іншим шляхом: напхати будь-чим освіту( якимсь іноземними поняттями,додатковим навантаженням учителів паперовим мотлохом,новим правописом),але де вчитель,а де ті 30 учнів? Скажіть,будь ласка півтори хвилини на спілкування досить,щоб зрозуміти потреби дитини? Просто біль душі
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02.01.2022 14:50 Ответить
Та ми вже бачили пріоритети на фото з Садовим.
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02.01.2022 15:48 Ответить
 
 