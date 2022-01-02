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Новости Коронавирус и карантин
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Черногория ужесточила правила въезда в страну со второго января, - посольство

Черногория ужесточила правила въезда в страну со второго января, - посольство

С сегодняшнего дня в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Черногории в фейсбуке.

Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов:

1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - отмечается в сообщении.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-тест на антиген со сроком не более 48 часов.

Условия действуют до 12 января. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было дать только отрицательный тест.

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Автор: 

Черногория (198) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Туристичні країни все ніяк не визначаться, що їм робити, чи впускати туристів, чи не впускати.
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02.01.2022 12:15
+1
Не заздріть. Ти більше, що взимку туди 1) проблемно дістатись, регулярні авіарейси відсутні як в принципі, а чартери літають лише з червня по вересень; 2) взимку робити там абсолютно нічого. Море холодне , а єдиний гірськолижний курорт дуже посередньої якості
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02.01.2022 12:06
+1
В Італії немає нової хвилі. Там просто ввели масочний режим на вулиці, гринпасс перевіряють скрізь, навіть каву на вулиці не випити без нього. Італійці у цьому плані дисципліновані. І
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02.01.2022 12:27
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Нєфіг шлятись по різним чорногоріям.
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02.01.2022 11:48 Ответить
Не заздріть. Ти більше, що взимку туди 1) проблемно дістатись, регулярні авіарейси відсутні як в принципі, а чартери літають лише з червня по вересень; 2) взимку робити там абсолютно нічого. Море холодне , а єдиний гірськолижний курорт дуже посередньої якості
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02.01.2022 12:06 Ответить
просто вони не мужуть виїхати хоч кудись от зі злобою таке кажуть, як кацапи
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02.01.2022 12:10 Ответить
Туристичні країни все ніяк не визначаться, що їм робити, чи впускати туристів, чи не впускати.
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02.01.2022 12:15 Ответить
он Італія закрила, і що? запобігли новій хвилі? ні звичайно. Вистріл собі в ногу черговий
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02.01.2022 12:20 Ответить
В Італії немає нової хвилі. Там просто ввели масочний режим на вулиці, гринпасс перевіряють скрізь, навіть каву на вулиці не випити без нього. Італійці у цьому плані дисципліновані. І
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02.01.2022 12:27 Ответить
що? там рекорд побили до сраки твої маски на вулиці https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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02.01.2022 12:41 Ответить
До ср*ки твої сцилки на Цензорі.
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02.01.2022 13:03 Ответить
гугл в допомогу дурпа дисциплінована. хвилі у неї нема, рекордної
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02.01.2022 13:07 Ответить
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02.01.2022 13:26 Ответить
 
 