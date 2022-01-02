Черногория ужесточила правила въезда в страну со второго января, - посольство
С сегодняшнего дня в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Черногории в фейсбуке.
Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов:
1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;
2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - отмечается в сообщении.
В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-тест на антиген со сроком не более 48 часов.
Условия действуют до 12 января. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было дать только отрицательный тест.
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