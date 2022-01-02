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Новости Коронавирус и карантин
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В середине января будет решение о том, как продлят срок действия ковид-сертификатов в приложении "Дія", - Кузин

В середине января будет решение о том, как продлят срок действия ковид-сертификатов в приложении

В середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты против коронавируса в "Дії". Сертификаты планируют перевыпустить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспільному".

По его словам, сейчас все прорабатывается технически.

"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії". Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", - отметил Кузин.

Он пояснил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. По словам Кузина, человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

С другой стороны, бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса.

Читайте также: Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Автор: 

сертификат (226) Игорь Кузин (284) Дія (423)


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Топ комментарии
+9
В Антарктиде на бельгийской полярной станции "Принцесса Елизавета" у 16 из 25 сотрудников станции оказался позитивный тест на коронавирус. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
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02.01.2022 13:32
+5
У всех праздничное настроение,не растраивай,особенно ваксобесов
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02.01.2022 12:50
+5
От фармокомпаний пришли предложения,от которых сложно отказаться
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02.01.2022 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Джигіталізація. Найкращий сертифікат паперовий.
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02.01.2022 12:33 Ответить
Зміна терміну дії будь-якого документу - це полон документів! Кримінальне правопорушення. Хоча, після того, скільки разів карантинне законодавство порушило Конституцію України, це взагалі , ні про що
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02.01.2022 15:05 Ответить
Понятно,что ничего не понятно.
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02.01.2022 12:34 Ответить
ГовноЗе!кузин сделал пьяный высер
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02.01.2022 12:35 Ответить
У всех праздничное настроение,не растраивай,особенно ваксобесов
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02.01.2022 12:50 Ответить
Негайно обмежити термін до 28 днів і крапка.
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02.01.2022 12:52 Ответить
це якщо бустер є
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02.01.2022 12:54 Ответить
"Сертифікат людини" а я пам'ятаю як в ЄС чулись голоси про дискримінаію людини у випадку введення цих сертифікатів. А зараз їх заткнули і ні слуху
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02.01.2022 12:53 Ответить
От фармокомпаний пришли предложения,от которых сложно отказаться
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02.01.2022 13:00 Ответить
Так сказали же что после 2 уколов еще нужно 2 бустера, иначе Дия усе - закрылась для них..
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02.01.2022 13:01 Ответить
А после 2-х бустеров еще 28 дополнительных доз, 47 усиливающих и 338 ревакцинаций, и только после этого, может быть, срок действия скотосертификатов продлят на год-два
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02.01.2022 19:10 Ответить
больше всего общественным заразником являются многоэтажные дома,пассажирский транспорт,церкви,концерт квартальной дури.......
нужно просто взять и уничтожить нах все эти рассадники...
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02.01.2022 13:03 Ответить
Разбамбить?
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02.01.2022 19:12 Ответить
Служи верно, Кузя. На пенсию во Францию поедешь, к Хозяину.
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02.01.2022 13:28 Ответить
Вони в решті решт всі полетять на "іншу планету", а людям кірдик.
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02.01.2022 13:34 Ответить
A вы не дайте им уйти.
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02.01.2022 13:46 Ответить
В Антарктиде на бельгийской полярной станции "Принцесса Елизавета" у 16 из 25 сотрудников станции оказался позитивный тест на коронавирус. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
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02.01.2022 13:32 Ответить
... и никому в голову не приходит мысль что заражение идет ТОЛЬКО через вакцинацию !!!
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02.01.2022 13:39 Ответить
Фуфлотести рулять.
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02.01.2022 13:41 Ответить
Вот в очередях и хватают вирус, но всем чинушам от медицины пофик. Им нужны цифирки вакцинированных. Т.е. сколько они осчастливили людей и типо охватили нежной заботой
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02.01.2022 14:06 Ответить
Скрізь дурдом.Осталость по макс по закривати заводи і тоді повний контроль.
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02.01.2022 14:13 Ответить
в их планах еще и спровоцировать искусственный голод...
промежуточные результаты достигнуты (они ни те что они ожидал), они перегруппируются и гребут дальше... их цель - за 6 месяцев 2022 года вакцинировать 70 % населения Земли.. пздц
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02.01.2022 14:25 Ответить
да.. но кто ответит за этот весь мировой шухер!?
Всего больных ковидом на конец года было - 0.5 % !!!
ну и где тут эпидемия, и тем более пандемия !? ГДЕ !!!!!!!!
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02.01.2022 13:49 Ответить
Пшн вместе с вакциной вирусом и дию с собой прихватите
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02.01.2022 13:52 Ответить
Без бустерной дозы - обнулятся!
Как будто и не вакцинировался.
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02.01.2022 14:01 Ответить
Приложение "Бздия".
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02.01.2022 14:31 Ответить
Антиваксов набежало то.... Такой кипеш подняли - пока рано еще... Репетицию провели - Расходитесь...
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02.01.2022 15:39 Ответить
звони антипу. І взагалі не бачу приводу для твоєї радості. адже вакцинація двома дозами не помогла. Бустерна теж не врятує. закінчиться сертифікат - вважай що не вакцинована. Так як я. але я справді не колов нічого такого експерементального. А забела - далася себе вколоти. Ну то регочи далі...
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02.01.2022 19:44 Ответить
Тикати будете вдома, тож телепню молчать-баяцца, упасть-атжацца!! чи так бісить мій гарний настрій кацапе?? Чи не байдуже ??? Убейся ап Стєну Цензора!
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02.01.2022 20:05 Ответить
а де ж випєй йаду? ну шоб зовсім по методичці
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02.01.2022 21:38 Ответить
На манєже всьо тєже.
І не харить же їх.
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02.01.2022 17:28 Ответить
 
 