В середине января будет решение о том, как продлят срок действия ковид-сертификатов в приложении "Дія", - Кузин
В середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты против коронавируса в "Дії". Сертификаты планируют перевыпустить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспільному".
По его словам, сейчас все прорабатывается технически.
"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії". Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", - отметил Кузин.
Он пояснил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. По словам Кузина, человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
С другой стороны, бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса.
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нужно просто взять и уничтожить нах все эти рассадники...
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
промежуточные результаты достигнуты (они ни те что они ожидал), они перегруппируются и гребут дальше... их цель - за 6 месяцев 2022 года вакцинировать 70 % населения Земли.. пздц
Всего больных ковидом на конец года было - 0.5 % !!!
ну и где тут эпидемия, и тем более пандемия !? ГДЕ !!!!!!!!
Как будто и не вакцинировался.
І не харить же їх.