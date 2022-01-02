Правые политики во Франции раскритиковали флаг ЕС на Триумфальной арке Парижа: размывает французскую самобытность
Вывешенный 31 декабря на Парижской Триумфальной арке флаг Евросоюза в ознаменование председательства Франции в Совете ЕС вызвал полемику во французских политических кругах и был снят в ночь на воскресенье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Особо острой критике эта идея подверглась в среде крайне правых, оба кандидата в президенты от которых - Марин Ле Пен и Эрик Земмур - сочли ее оскорбительной для чувств патриотов.
Кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что европейский флаг там, где по традиции по праздникам вывешивается французский, размывает французскую самобытность.
В то же время, правительственный источник заверил телеканал BFMTV, что флаг ЕС якобы и не планировалось надолго вывешивать вместо французского. Это было сделано как символ начала председательства Франции в Евросоюзе.
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Для ******** еліт нема поняття расової і національної солідарності. Головне кількість нулів на рахунках. Національна і навіть расова самобутність для них пустий звук.
Українці на півтора роки запізнилися з побудовою своєї національної держави(не через свою вину). І зараз пошесть псевдо-елит нам в цьому заважає, бо серед нас нема міліардерів. Бо наш народ, ще трошки лишив в своєї історичній пам'яті трошки совісті і істинної христианської віри! Тому наш шлях такий тяжкий.
https://www.dw.com/ru/francuzskoe-shampanskoe-pereimenovali-dlja-rossijskogo-rynka/a-60308774
рублями, які смердять рашкованським газом
Дохріна дибілв однако!
абизяны спалили им на НГ тысячи машин - вот это самобутнисть
Вы никогда не сделаете из мула чистопородную лошадь, хоть с десяток паспортов франции им выдай.
Это гены. И ничего вы с этим не сделаете....
Разговор сейчас не про русских.
А негров - "французов" я видел. Ощущения мерзостные. И во францию ни ногой после их "самобытных" французских негров.
Мулы в лошадиной сбруе. И всегда ими останутся.
Профессор Преображенский пытался вылечить Быдло..но не смог..даже с доктором Борменталем...и дезодорантом Путь чЛенина в гофно...
А что это такое?
И они еще флага ЕС боятся...придурки.