Правые политики во Франции раскритиковали флаг ЕС на Триумфальной арке Парижа: размывает французскую самобытность

Вывешенный 31 декабря на Парижской Триумфальной арке флаг Евросоюза в ознаменование председательства Франции в Совете ЕС вызвал полемику во французских политических кругах и был снят в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Особо острой критике эта идея подверглась в среде крайне правых, оба кандидата в президенты от которых - Марин Ле Пен и Эрик Земмур - сочли ее оскорбительной для чувств патриотов.

Кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что европейский флаг там, где по традиции по праздникам вывешивается французский, размывает французскую самобытность.

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В то же время, правительственный источник заверил телеканал BFMTV, что флаг ЕС якобы и не планировалось надолго вывешивать вместо французского. Это было сделано как символ начала председательства Франции в Евросоюзе.