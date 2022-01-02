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Правые политики во Франции раскритиковали флаг ЕС на Триумфальной арке Парижа: размывает французскую самобытность

Правые политики во Франции раскритиковали флаг ЕС на Триумфальной арке Парижа: размывает французскую самобытность

Вывешенный 31 декабря на Парижской Триумфальной арке флаг Евросоюза в ознаменование председательства Франции в Совете ЕС вызвал полемику во французских политических кругах и был снят в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Особо острой критике эта идея подверглась в среде крайне правых, оба кандидата в президенты от которых - Марин Ле Пен и Эрик Земмур - сочли ее оскорбительной для чувств патриотов.

Кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что европейский флаг там, где по традиции по праздникам вывешивается французский, размывает французскую самобытность.

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В то же время, правительственный источник заверил телеканал BFMTV, что флаг ЕС якобы и не планировалось надолго вывешивать вместо французского. Это было сделано как символ начала председательства Франции в Евросоюзе.

Автор: 

Париж (415) флаг (933) Франция (3500) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+11
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02.01.2022 13:06
+9
а кто мешал вывесить оба флага, дабы не защемлять собственную гордость?...
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02.01.2022 13:04
+8
Николя Саркози ...ты зачем продался Путлеру в 2008 году продав часть Грузии за 1 миллиард долларов Путлера...ничего личного..только бизнес...,Франсуа Олланд,ты зачем продал Путлеру Крым весной 2014 года за миллиард долларов?...Ничего личного только газ из РАБссии сраной по 10 долларов...Гниды вы...мавзолейные...и не только Шредер и Ангела Шмаркель...
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02.01.2022 13:24
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А у нас ніякої полеміки не відбувається. Всім і вся командує ЗЕ.
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02.01.2022 12:58 Ответить
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02.01.2022 13:06 Ответить
Пахож, как две капли)))
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02.01.2022 13:43 Ответить
дайте ему селедку!(по 8гривен)
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02.01.2022 13:54 Ответить
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02.01.2022 14:28 Ответить
при чому тут Зe? украiнцi бeз Зe прапор цeй узяли за основну цiль. Зe змушeний ним махати щоб зe-дятлiв нe розгубити. диви як вiн вжe за Порохом повторює "нiчого про Украiну бeз Украiни"
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02.01.2022 14:27 Ответить
Біла зірка - США Жовта зірка- ЕС Червона зірка- СССР\РФія
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02.01.2022 12:59 Ответить
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02.01.2022 13:06 Ответить
А золота?
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02.01.2022 13:24 Ответить
Вьетконг))))
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02.01.2022 14:12 Ответить
Це тому що в Паризі не було майдану під цим флагом.
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02.01.2022 12:59 Ответить
Знов жабоїдний Нацизм?
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02.01.2022 13:00 Ответить
Жабоїди ще ті націоналісти.
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02.01.2022 13:03 Ответить
цe жeсть! можуть нe вiдповiдати на питання якщо воно нe хранцузькою. а нeгри з сeбe взагалi святих кoрчать: на всe щo iм нe подобається оруть "ти расист".
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02.01.2022 13:15 Ответить
а їм не крикнеш у відповідь?
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02.01.2022 13:17 Ответить
а шо ти йому скажeш як воно цим викликом хочe отримати що йому нe пoложeно по правилам нe як нєгру а як клєнту. нe важливо якого кольору мозку чи розвитку.
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02.01.2022 13:20 Ответить
в Києві вони себе ведуть тихо, культурно😁 Ні разу не чів що вони тут якісь проблеми створювали)))
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02.01.2022 13:37 Ответить
так ахроафриканцi у францii французи: у них паспoрт францii вiд колонiй французьких. вони просто юзають статус "пригнiчeних" як русскиє в украiнi плачуть про пригнiчeння украiнською мовою.
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02.01.2022 14:08 Ответить
а в Нiмeччинi вони радо по указцi Штазi устроять тобi цeй концeрт!
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02.01.2022 14:10 Ответить
в Украiн вони навiть украiнською говорять! приходять на пошту (чи куди) звeртаються украiнською а з iншого бoку iм какають на узком. наврядчи в Украiнi самe французькi нeгри. iм є куди валить а нe в Украiну.
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02.01.2022 14:21 Ответить
Кожна метрополія, що стала на шлях толерантності і економічної доцільності, буде розплачуватись за свої минулі "звірства" і годувати армію дармоїдів-нащадків "пригноблених". Це реалії ********* світу.
Для ******** еліт нема поняття расової і національної солідарності. Головне кількість нулів на рахунках. Національна і навіть расова самобутність для них пустий звук.
Українці на півтора роки запізнилися з побудовою своєї національної держави(не через свою вину). І зараз пошесть псевдо-елит нам в цьому заважає, бо серед нас нема міліардерів. Бо наш народ, ще трошки лишив в своєї історичній пам'яті трошки совісті і істинної христианської віри! Тому наш шлях такий тяжкий.
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02.01.2022 13:39 Ответить
Лучше бы бутылку "игристого вина"(которое для паРаши) повесили... Ну как символ!
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02.01.2022 13:03 Ответить
Бутылку, игристого говоришь? На ней сейчас, или швабра приятнее?
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02.01.2022 13:45 Ответить
Твой коммент говорит о твоей тупости.... Хотя, как для шЫколадного, норма!
https://www.dw.com/ru/francuzskoe-shampanskoe-pereimenovali-dlja-rossijskogo-rynka/a-60308774
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02.01.2022 13:48 Ответить
На шЫкаладном ты сейчас сидишь, чмо лаптеногое))
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02.01.2022 13:51 Ответить
Яволь, ваше тупейшество...
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02.01.2022 13:54 Ответить
Призналось таки нетрадиционное)))
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02.01.2022 14:26 Ответить
Хотів написати "півтора віку", а андроїд написав "року" , мабуть щось знає про "оксамитову революцію в Чехії, падіння стіни в Німеччині, розгону демонстрантів саперними лопатками в Тбілісі і розстріл телецентру у Вільнюсі. А перед тим масове вбивство студентів в Пекіні.
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02.01.2022 15:04 Ответить
Опять торкнуло? Ну ни минуты без мысли о фаллоимитаторе. Это же болезнь. Её лечить надо.
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02.01.2022 18:13 Ответить
а кто мешал вывесить оба флага, дабы не защемлять собственную гордость?...
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02.01.2022 13:04 Ответить
Вы ребенок? Неужели вы думаете правые не нашли что сказать в этом случае?)
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02.01.2022 13:15 Ответить
сказали б що на половину вжe нe хранцуьзка iдeнтичнсть як мiнiмум.
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02.01.2022 13:17 Ответить
найти, что сказать, можно в любом случае (даже, если бы там висел исключительно французский флаг, он мог оказаться недостаточной величины), особенно политиканам... вот интересно только , - правые до сей поры в магазинах расплачиваются франком?...
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02.01.2022 13:29 Ответить
Правые расплачиваются рублями
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02.01.2022 13:46 Ответить
+ 100

рублями, які смердять рашкованським газом
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02.01.2022 14:30 Ответить
а у нас,как это не странно,в стране которая если и войдёт в ЕС.то лет через триста,тем не менее возле всех мерий городов,висит этот флаг. с какой спрашивается нах радости?
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02.01.2022 13:18 Ответить
як "цiль яку трeба досягти" висить.
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02.01.2022 13:21 Ответить
флаг вказує на приналежність до чогось,і не більше! і не може використовуватись як якась мета...
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02.01.2022 13:27 Ответить
на що вiн вказує - вирiшує собi кожeн сам! коли занадто активнi баталii - приймаються закони
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02.01.2022 13:38 Ответить
нет...государственные институты обязаны исполнять дипломатическую норму. ни в одном из городов стран не входящих в ЕС,нет возле официальных учреждений флага ЕС. го нет в Норвегии,в Швейцарии,в Лихтенштайне...даже в Турции нет этого флага,хотя он уже стоит в очереди в этот колхоз имени Макрели,х/з сколько лет!
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02.01.2022 14:25 Ответить
Колхоз это твоя свинособакия, развалившийся, кстати
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02.01.2022 14:27 Ответить
а коли норма викликає занадто активну дискусiю - ii змiнюють
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02.01.2022 14:29 Ответить
точнее - съезжают...Так обычно делают "совки" - "этонемы", "настамнет", "вывсеврете"...
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02.01.2022 17:15 Ответить
Кугути,рагулі, малососи та 73%номозглі.
Дохріна дибілв однако!
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02.01.2022 17:37 Ответить
А шо Украина должна быть за уралом, Украина европейское государство, а потуги ***** пусть оно своим свинособакам рассказывает
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02.01.2022 13:48 Ответить
вы если идиот,то попробуйте лечиться,вдруг повезёт...
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02.01.2022 14:16 Ответить
По поводу идиотизма поинтересуйся у своего *****
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02.01.2022 14:28 Ответить
Николя Саркози ...ты зачем продался Путлеру в 2008 году продав часть Грузии за 1 миллиард долларов Путлера...ничего личного..только бизнес...,Франсуа Олланд,ты зачем продал Путлеру Крым весной 2014 года за миллиард долларов?...Ничего личного только газ из РАБссии сраной по 10 долларов...Гниды вы...мавзолейные...и не только Шредер и Ангела Шмаркель...
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02.01.2022 13:24 Ответить
Это Европа и туда наша цель.
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02.01.2022 13:47 Ответить
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02.01.2022 13:51 Ответить
Говноед...первый кохоз на сраной РАБссии создали в Тамбовской области 20 марта 1928 году...баран пля...
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02.01.2022 13:29 Ответить
Говноед, правильно о тебе сказано
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02.01.2022 13:49 Ответить
ахахаха,дауны,а мириады нигеров Парижа эту самобутнисть,конечно,добавляют...
абизяны спалили им на НГ тысячи машин - вот это самобутнисть
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02.01.2022 13:27 Ответить
это - скромно-бюджетная форма праздничного фейерверка...
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02.01.2022 13:31 Ответить
ну як то кажуть "кожeн повинeн вiдповiдати за тoго кого приручив". вони вiдрiзняються лишe кольором шкiри - в усьому iншому вони французи. бо в колонiях всe офранцужeнe. у францii вони тeж живуть в усьому французькому.
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02.01.2022 14:16 Ответить
да,я в курсе этой древней забавы народа Франции - палить на Новый Год имущество соотечественников...
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02.01.2022 14:24 Ответить
так то ж роблять бiлi тeж
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02.01.2022 14:30 Ответить
они никогда не будут французами!! негр - он и в африке негр, и в париже.

Вы никогда не сделаете из мула чистопородную лошадь, хоть с десяток паспортов франции им выдай.
Это гены. И ничего вы с этим не сделаете....
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02.01.2022 15:40 Ответить
це з русского не зробити європейця. коли негр живе з дитинства у французькому середовищи то він француз. так само коли русске бидло живе в русскомирському оточенні - воно русский
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02.01.2022 16:19 Ответить
негри 200 років живуть в англомовному середовищі і американцями не стали і скожним роком опускаються в розвитку все нище і нище не віриш приїдь і подивись як живуть африканці одиниці хочуть розвиватись
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02.01.2022 16:32 Ответить
у Германии нет безвиза со Штатами
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02.01.2022 17:19 Ответить
абсолютно не соглашусь.
Разговор сейчас не про русских.
А негров - "французов" я видел. Ощущения мерзостные. И во францию ни ногой после их "самобытных" французских негров.
Мулы в лошадиной сбруе. И всегда ими останутся.
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02.01.2022 16:37 Ответить
Правильно сказал в 1924 году Михаил Афанасьевич Булгаков...рюсскае говно победить Невозможно...со всех дыр ползет Вонизм и нищета...

Профессор Преображенский пытался вылечить Быдло..но не смог..даже с доктором Борменталем...и дезодорантом Путь чЛенина в гофно...
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02.01.2022 13:36 Ответить
Офигенные патриоты вечно проигрывали все войны и потом только союзники спасали.
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02.01.2022 13:36 Ответить
Французи ставлять національний прапор вище,ніж прапор ЄС...Це означає лишень одно - ЄС скоро шляк може трафити...Але для нас то є добре,бо перед тим як ЄС сі скінчит ми туди можем си влізти...
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02.01.2022 13:40 Ответить
дебіл, вивчаєш українську у збоченій фермі?
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02.01.2022 14:53 Ответить
Ти,слупню француватий,слоню покойовий,мусиш знати жи то і є правдива украйонська мува,мува львувських батярів а не хлопства з рольнічих вьосек.А як ту мува ті си не подоба,то поцалуй ми в дупе і замкни писок...
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02.01.2022 16:56 Ответить
жуй сраку, троляка скурвлена.
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02.01.2022 17:00 Ответить
Гитлер в 1940 году не смог победить Францию взяв северную часть...не было солдат Вермахта забрать всю Францию....силенок маловато было...впрочем у РАБссии сегодня такая же ситуация с Украиной...говнна рюсскага у Путлера не хвата...,да и ума тоже...
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02.01.2022 13:45 Ответить
Угу, потому "уставшиеатвайны"(с) во главе с ЗЕ...Петэном предоставили Адольфу другую половину, на блюдечке
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02.01.2022 15:02 Ответить
Сборище ************* идиотов
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02.01.2022 13:45 Ответить
Французы зажрались. А для нас ЕС это спасение.Как и НАТО. Никто не оценит своего преимущества,не столкнувшись с худшим положением. Это говорит,что Украина очень слабо говорит о своих проблемах миру. Да,что там проблемы...У нас каждый день погибший ! И при всем этом,какие то евреи хотят отнять у нас еще и то,что хоть как то поддерживает дух борьбы - нашего национального героя ! Это равносильно как если бы они оклеветали французскую Жанну Д,арк !
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02.01.2022 13:54 Ответить
Бо воно таки розмиває. Чого тільки варта пропаганда гомосексуалізму…
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02.01.2022 13:55 Ответить
А тебе то,что с того ? Боишься что и тебя запропагандируют ? ))
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02.01.2022 13:58 Ответить
A lizanije ruskih chop , eta ni poterjanije samabitnosti ?.....eh francuzi , francuzi .....
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02.01.2022 14:33 Ответить
розмиває французьку самобутність.
А что это такое?
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02.01.2022 15:01 Ответить
Це гальський, якого іпуть германці
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02.01.2022 15:20 Ответить
Гальський півень
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02.01.2022 15:20 Ответить
Франц фашикам больше нравился флаг фашистский, красный, а сейчас им нравится комуно-фашистский, кремлевский, их надо гнобить.
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02.01.2022 15:17 Ответить
А то шо в Марселе , нету французов , одни муслемим , это им самобытность не размывает , или минареты по всей Франции , как будто , в Нижнем Нацерете
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02.01.2022 15:42 Ответить
это кто говорит о самобытности?? франция, запустившая кучу негров с арабами7? да там уже скоро белого днем с огнем не найдешь...
И они еще флага ЕС боятся...придурки.
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02.01.2022 15:44 Ответить
моя думка що ЕС в тому вигляді в якому воно є зараз де бюрократія регулює все навіть розміри бананів плюс імпотентність правлячої еліти не має майбутнього і праві британці що пішли відтіля ЕС потрібна глибока реформа
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02.01.2022 16:27 Ответить
Как правые относятся к переименованию своего шампанского в шмурдяк с бульбашками? Ничего в сраке не свербит,или деньги кремля успокоят ,,патриотов,,?
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02.01.2022 19:54 Ответить
 
 