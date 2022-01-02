За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 11 человек, выявлено 277 новых случаев заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлено 277 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 333 189), зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.
В часности, заболели 162 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 107 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 4 девочки от 6 до 11 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 15 лет.
Зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210), в часности умерли 5 женщин от 62 до 90 лет, 6 мужчин от 59 до 77 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 231 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 314 278).
Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (64), Днепровском (38) и Дарницком (33) районах.
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Единство и борьба противоположностей.
За пандемия я вообще молчу - там нужно чтобы % больных был выше в разы !!!....
Вопрос - Кто за этот ВЕСЬ ковидо-шухер ответит !?
Привитые заражаются. Непривитые заражаются. Привитые заражают. Непривитые заражают.....
Вопрос - тогда в чем суть вакцинации? Какая нам разница, от кого вы например заразитесь, от привитого или непривитого? Или от непривитого зараза сильней, чем от привитого?!
Ответ - Разница в разуме.Точнее у кого он есть или у кого он отсутствует полностью...
Это "Привет" безмозглым ваксерам и тем кто им подыгрывает - потому что вы повелись на этот ковидо-шухер и помогаете этим упырям создать полный контроль за ВСЕМИ людьми планеты.
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12).
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/moz.ukr пресс-службу Минздрава.
Отмечается также, что за прошедшие сутки:
госпитализированы - 0 человек;
летальных исходов - 98;
поправилось - 2 259 человек. Источник:
По статистике же Пидалика, в больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Источник:
Так кто звиздит?