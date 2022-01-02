За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 11 человек, выявлено 277 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 277 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 333 189), зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

В часности, заболели 162 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 107 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 4 девочки от 6 до 11 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 15 лет.

Зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210), в часности умерли 5 женщин от 62 до 90 лет, 6 мужчин от 59 до 77 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 231 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 314 278).

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (64), Днепровском (38) и Дарницком (33) районах.

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