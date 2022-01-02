РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8010 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 034 18

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 11 человек, выявлено 277 новых случаев заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 11 человек, выявлено 277 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 277 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 333 189), зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

В часности, заболели 162 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 107 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 4 девочки от 6 до 11 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 15 лет.

Зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 210),  в часности умерли 5 женщин от 62 до 90 лет, 6 мужчин от 59 до 77 лет.

Читайте также: Штамм "Омикрон" во второй половине января может вызвать новую вспышку коронавируса в Украине, - Кузин

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 231 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 314 278).

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (64), Днепровском (38) и Дарницком (33) районах.

Читайте также: Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"З новим 2220 й 2222 роком!"

показать весь комментарий
02.01.2022 13:25
+3
Люди,да хватит вам уже вестись на эту чушь голимую.неужели кто ещё не понял вас надурили и укололи непонятной жидкостью,и это ещё мягко сказано...
показать весь комментарий
02.01.2022 14:04
+3
Украінці , не ведіться на російську пропаганду антивакцинаторів , так як хто вже зіштовхнувся із цим захворюванням , добре знає , що вакциновані люди , мають шанс вижити 😠
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
показать весь комментарий
02.01.2022 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"З новим 2220 й 2222 роком!"

показать весь комментарий
02.01.2022 13:25 Ответить
Поздравление снимали на студии "95 квартал".
Единство и борьба противоположностей.
показать весь комментарий
02.01.2022 13:33 Ответить
Це місце для жартів?
показать весь комментарий
02.01.2022 13:35 Ответить
Ідіотам все сходить з рук , на те вони ідіоти 😠
показать весь комментарий
02.01.2022 15:28 Ответить
Эпидемия - когда больных в Мире - 5 % , на конец прошлого года было всего 0.5 % ..НОЛЬ ПЯТЬ %
За пандемия я вообще молчу - там нужно чтобы % больных был выше в разы !!!....
Вопрос - Кто за этот ВЕСЬ ковидо-шухер ответит !?
показать весь комментарий
02.01.2022 13:57 Ответить
Информационные технологие можно использовать и с плохими намерениями
показать весь комментарий
02.01.2022 14:02 Ответить
Люди,да хватит вам уже вестись на эту чушь голимую.неужели кто ещё не понял вас надурили и укололи непонятной жидкостью,и это ещё мягко сказано...
показать весь комментарий
02.01.2022 14:04 Ответить
Если бы люди отказывались от всех жидкостей, непонятных Васе Ветрову, то они бы от жажды вымерли.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:02 Ответить
Это где Вы такое определение эпидемии вычитали? Ссылку в студию!
показать весь комментарий
02.01.2022 22:46 Ответить
ха.. дак ты еще вакцинофил и неуч .. (что не напишешь, оно сразу - я не знаю..дай ссылку)
показать весь комментарий
02.01.2022 23:46 Ответить
То есть подтвердить ссылкой то, что Вы написали в вашем предыдущем посте, Вы не можете. Понятно.
показать весь комментарий
03.01.2022 08:51 Ответить
Та ребята просто от неумеренного употребления алкоголя по серьезной причине представились! А Виталя их в ковид-покойники записал, тоже не разобравшись!
показать весь комментарий
02.01.2022 14:00 Ответить
хм.. В чем смысл этех тупых ограничений?
Привитые заражаются. Непривитые заражаются. Привитые заражают. Непривитые заражают.....
Вопрос - тогда в чем суть вакцинации? Какая нам разница, от кого вы например заразитесь, от привитого или непривитого? Или от непривитого зараза сильней, чем от привитого?!



Ответ - Разница в разуме.Точнее у кого он есть или у кого он отсутствует полностью...
Это "Привет" безмозглым ваксерам и тем кто им подыгрывает - потому что вы повелись на этот ковидо-шухер и помогаете этим упырям создать полный контроль за ВСЕМИ людьми планеты.
показать весь комментарий
02.01.2022 14:41 Ответить
Украінці , не ведіться на російську пропаганду антивакцинаторів , так як хто вже зіштовхнувся із цим захворюванням , добре знає , що вакциновані люди , мають шанс вижити 😠
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
показать весь комментарий
02.01.2022 15:27 Ответить
Ты чо,реклама вакцин?потерялся,ваксерам не подаём!
показать весь комментарий
02.01.2022 16:11 Ответить
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
показать весь комментарий
02.01.2022 16:05 Ответить
Пипец, у Пидалика какая-то своя статистика, или Киев это не Украина? Вот сводка по всей Украине за минвшие сутки опубликована здесь же на Цензоре) -
За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12).

Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/moz.ukr пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за прошедшие сутки:

госпитализированы - 0 человек;
летальных исходов - 98;
поправилось - 2 259 человек. Источник:

По статистике же Пидалика, в больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Источник:
Так кто звиздит?
показать весь комментарий
02.01.2022 19:26 Ответить
В общем ковидобесы забрехались совсем
показать весь комментарий
02.01.2022 19:30 Ответить
 
 