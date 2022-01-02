Россия пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, - премьер Чехии Фиала

Рост цен на энергоносители, инфляция и пандемия – наиболее серьезные проблемы, с которыми Чехия столкнется в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в новогоднем телеобращении в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам нового главы чешского правительства, некоторые экономисты утверждают, что инфляцию не удастся сдерживать, пока цены на энергоносители не будут взяты под контроль.

"Но эта тема также нуждается в международном решении. С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту; с другой стороны, есть крупные европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически любой ценой", - заявил Фиала.

В то же время он предостерег чехов относительно политических популистов, предлагающих простые решения. "Сложные проблемы никогда не имеют простых решений", – подчеркнул премьер-министр.

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По его словам, 2022 год будет "пожалуй, одним из самых сложных и тяжелых с момента образования независимой Чехии". В этой связи он возложил ответственность за многие проблемы на предыдущее правительство.