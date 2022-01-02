Россия пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, - премьер Чехии Фиала
Рост цен на энергоносители, инфляция и пандемия – наиболее серьезные проблемы, с которыми Чехия столкнется в 2022 году.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в новогоднем телеобращении в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам нового главы чешского правительства, некоторые экономисты утверждают, что инфляцию не удастся сдерживать, пока цены на энергоносители не будут взяты под контроль.
"Но эта тема также нуждается в международном решении. С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту; с другой стороны, есть крупные европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически любой ценой", - заявил Фиала.
В то же время он предостерег чехов относительно политических популистов, предлагающих простые решения. "Сложные проблемы никогда не имеют простых решений", – подчеркнул премьер-министр.
По его словам, 2022 год будет "пожалуй, одним из самых сложных и тяжелых с момента образования независимой Чехии". В этой связи он возложил ответственность за многие проблемы на предыдущее правительство.
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А Степан Бандера - это герой справедливой национальной, антиколониальной борьбы украинского народа. Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.
Ми були малi-дурнi iвiрили.
В том числе и в Европе спонсирует различных экстремистов для е дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам сейчас содержатся все неонацисты в Европе, французские лепеновцы, которых ещё СССР клеймил фашистами, а в Германии неонацистская партия была буквально создана с помощью русских денег. Наверное, ветераны ВОВ должны переворачиваться в гробу от такой подлости нынешних кремлёвских гопников.
Таким образом нынешний мафиозно-гэбэшный, ультраправый режим Кремля - это сейчас главный вдохновитель всех неонацистов, ксенофобов, расистов, юдофобов и т. д.
Другое дело держать за горло руководство названных стран .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0
А не подскажет этот чех, кто же за 30 лет выкормил и вырастил этого кровожадного монстра? Уж не тежи чехи с радостью принимают у себя этих вонючих рюс-бояр?
Да, гноворят на русском, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
Нет-они его предки.
, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
Так в Германии этих морд в разы больше,может всё-таки они выкормили и вырастили этого кровожадного монстра?
Мы тут говорим конкретно о чехах и Чехии, а не о Фатерлянде. Не переводите стрелки часов установленных на южной стене башни Староместской ратуши на Староместской площади.
А морды мордовско-рязанско-пензюкские резко пошли на убыль после 2015 года. Санкции им к смеху, а вот курс рубля оказался к плачу. Знать местоположение Орлоя похвально для каждого туриста, но в реале ещё до ковида чешскому туристическому бизнесу пришлось резко перепрофилироваться на клиенты с ближнего востока и дальней азии. Даже "русские" Карловы Вары сдулись после санкций животворящих.
А вы я вижу наполеоникой увлекаетесь.
Переросших.
Так мы с вами в этом вопросе коллеги. На Десне и в районе Канева, чуть пониже, хорошие экземпляры водятся. В прошлом году на 22 кг был. С граммами. Больше часа вываживал.
Сейчас,как в 1991 могут и не удержать от развала!
Негатива много для цивилизованого мира - начиная от поднятия цен на ресурсы и вероятного расползания ЯО до усиления Китая.