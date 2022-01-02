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Новости Война
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Россия пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, - премьер Чехии Фиала

Россия пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, - премьер Чехии Фиала

Рост цен на энергоносители, инфляция и пандемия – наиболее серьезные проблемы, с которыми Чехия столкнется в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в новогоднем телеобращении в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам нового главы чешского правительства, некоторые экономисты утверждают, что инфляцию не удастся сдерживать, пока цены на энергоносители не будут взяты под контроль.

"Но эта тема также нуждается в международном решении. С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту; с другой стороны, есть крупные европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически любой ценой", - заявил Фиала.

В то же время он предостерег чехов относительно политических популистов, предлагающих простые решения. "Сложные проблемы никогда не имеют простых решений", – подчеркнул премьер-министр.

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По его словам, 2022 год будет "пожалуй, одним из самых сложных и тяжелых с момента образования независимой Чехии". В этой связи он возложил ответственность за многие проблемы на предыдущее правительство.

Автор: 

армия РФ (19129) Газ (10223) россия (95420) Чехия (1703) Фиала Томаш (7)


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Топ комментарии
+15
Война с кацапами все равно будет , как бы европроститутки не прогибались под ***** .Еще Черчиль говорил , что страна выбирающая вместо войны позор , в результате получит и войну и позор . По тому надо не сопли жевать , а готовиться к войне , даже если в Украине президент наркоман и дебил . Оно дрыснет из Украины на следующий день , а нам придется воевать за нашу Украину и вломить кацапам так , что бы их гребанная империя зла развалилась окончательно.
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02.01.2022 13:50
+13
Во время 2 мировой войны была целая армия из этнически русских, прислуживавших гитлеровскому режиму, РОА, "власовцы". Это очень показательный факт. И сейчас подобные отморозки во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой обосновались в Кремле, поэтому от России смердит фашистской, ксенофобской, шовинистической вонью.
А Степан Бандера - это герой справедливой национальной, антиколониальной борьбы украинского народа. Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.
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02.01.2022 14:08
+8
було б непогано повірити Пуйлу і сприймати ситуацію так що війна з РФ неминуча і виходити з цього тезісу. як результат цього Европа почала б шукати альтернативи до РФ енергоносіїв, уряд України перейшов би від мантр про перемовин з РФ до реальних дій по забезпеченню економіки, та обороноздатності країни та багато іншого що може відбутися лише за 100% очікування війни.
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02.01.2022 13:53
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Правила форума Совет форумчан
Война с кацапами все равно будет , как бы европроститутки не прогибались под ***** .Еще Черчиль говорил , что страна выбирающая вместо войны позор , в результате получит и войну и позор . По тому надо не сопли жевать , а готовиться к войне , даже если в Украине президент наркоман и дебил . Оно дрыснет из Украины на следующий день , а нам придется воевать за нашу Украину и вломить кацапам так , что бы их гребанная империя зла развалилась окончательно.
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02.01.2022 13:50 Ответить
так у нас же есть воины света....Порошенко с Турчиновым
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02.01.2022 14:05 Ответить
А у вас *****, и шо
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02.01.2022 14:20 Ответить
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02.01.2022 14:33 Ответить
Во время 2 мировой войны была целая армия из этнически русских, прислуживавших гитлеровскому режиму, РОА, "власовцы". Это очень показательный факт. И сейчас подобные отморозки во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой обосновались в Кремле, поэтому от России смердит фашистской, ксенофобской, шовинистической вонью.
А Степан Бандера - это герой справедливой национальной, антиколониальной борьбы украинского народа. Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.
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02.01.2022 14:08 Ответить
официально РОА Власова оформлена в конце 1944 года, русскоязычные тогда пытались сделать КОНР. Фюрер засекретил участие русских в боевых действиях в составе Вермахта. Начштаба восточных войск Кестринг, по свидетельству историка Гофмана, уведомлял, что на 1 июля 1944 года в составе вермахта пребывало около 800000 русских, так называемых ХИВИ (добровольные помощники). Это кроме батальонов по охране тыла. Русские горе историки под водительством Яковлева А.Н. ушли от этой темы - просто сказали, что после войны осталось 2.5 млн не разысканных дезертиров. Каждая дивизия вермахта на Вост.фронте имела в своем составе 10-15 процентов ХИВИ. По немецким данным, в Сталинградском котле из 95 000 было около 40 000 ХИВИ. Засекречивание истории до 2045 года вызвано желанием скрыть позорные факты сотрудничества с врагом именно значительной массы самих русских. Впервые об этом написал О.Гончар в книге "Знаменосцы". У Курта Майера, легенды танковых войск, всю войну был адьютантом бывший красноармеец, донской казак .Недавно какое то облуправление ФСБ из природной тупости опубликовало личный состав так называемой Украинской дружины, И что же, все как на подбор каратели - скрепоносцы.
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02.01.2022 16:49 Ответить
А нам учителька iзТориi расказувала шо Черчиль в войну пив чай без заварки.
Ми були малi-дурнi iвiрили.
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02.01.2022 14:14 Ответить
Надо понимать, что нынешняя мафиозная ОПГ, засевшая в Кремле - это гибридный фашистский режим. При гитлеровском режиме в Германии на первых порах были евреи, поддерживавшие гитлеровских бандитов, как и сейчас происходит примерно то же с кремлёвской фашистской сворой, которая специально использует за большие нефтегазовые деньги, даже выпячивает инородцев в пропаганде для прикрытия своей фашистской сущности.
В том числе и в Европе спонсирует различных экстремистов для е дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам сейчас содержатся все неонацисты в Европе, французские лепеновцы, которых ещё СССР клеймил фашистами, а в Германии неонацистская партия была буквально создана с помощью русских денег. Наверное, ветераны ВОВ должны переворачиваться в гробу от такой подлости нынешних кремлёвских гопников.
Таким образом нынешний мафиозно-гэбэшный, ультраправый режим Кремля - это сейчас главный вдохновитель всех неонацистов, ксенофобов, расистов, юдофобов и т. д.
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02.01.2022 15:09 Ответить
було б непогано повірити Пуйлу і сприймати ситуацію так що війна з РФ неминуча і виходити з цього тезісу. як результат цього Европа почала б шукати альтернативи до РФ енергоносіїв, уряд України перейшов би від мантр про перемовин з РФ до реальних дій по забезпеченню економіки, та обороноздатності країни та багато іншого що може відбутися лише за 100% очікування війни.
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02.01.2022 13:53 Ответить
Німеччина та Австрія зробили росію домінантом всіх нещасть у Європі які зараз є в них . Все вирішували гроші , ті кроваві кацапські гроші .
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02.01.2022 13:58 Ответить
Не надо быть наивным. Для мира финансов - Деньги не пахнут. И чтобы играть и выигрывать в этой войне Украине нужно это всегда понимать.
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02.01.2022 14:08 Ответить
очень даже и ≪пахнут≫ , стоит только попасть под санкции США
Другое дело держать за горло руководство названных стран .
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02.01.2022 15:08 Ответить
Ээээ нет, друг мой, это как раз деньги австрии и германии с францией и италией. Это европейские деньги которые становятся орудием убийства в руках московитов.
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02.01.2022 14:09 Ответить
До речі, Томаш Фіала і Петр Фіала - родичі чи просто однофамільці? Хто знає?
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02.01.2022 14:01 Ответить
Томаш Фиала появился на свет 13 мая 1974 года в городе Брно (Моравия, Чехия). Ряд СМИ сообщали, что https://ruski.radio.cz/novym-liderom-grazhdanskih-demokratov-stal-petr-fiala-8305718 родившийся там же десятью годами ранее Петр Фиала (чешский политик, был министром образования) - это, якобы старший брат Томаша. Однако эта информация никогда не была публично подтверждена Фиалой, поэтому либо это фейк, либо есть причина, по которой братья делают вид, что не знают друг друга.
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02.01.2022 14:07 Ответить
Однофамильцы, в Чехии 9 000 Фиал и 34 000 Новаков и Земанов 9 000.
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02.01.2022 14:07 Ответить
Обидва народилися в Брно: Петр Фіалка у 1964, а Томаш Фіала у 1974. Тому можна припустити, що вони родичі
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02.01.2022 14:08 Ответить
Петр Фиала-премьер, 1964 Брно. Томаш Фиала-сенатор, 1957 Страконице. Они просто однофамильцы, никакой конспирации и убитого брата молдавана.
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02.01.2022 14:23 Ответить
Так наш Томаш Фіала, той який керує Dragon Capital теж народився у Брно, але у 1974 році. Про нього наче мова.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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02.01.2022 15:14 Ответить
Ваш Томаш Фиала в Чехии особа медиально неизвестная, с премьером никак не связан, в Чхии 9 000 Фиал. Ческой поисковик выдает Томаше Фиалу-сенатора.
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02.01.2022 15:27 Ответить
Ми не шукаємо "чорну кішку в темній кімнаті", просто заради істини. А це більше ніж конспірологія
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02.01.2022 15:17 Ответить
Нихера она не готова. Это обычный блеф неудачника. А перестраховщики не хотят рисковать.
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02.01.2022 14:03 Ответить
От розумна людина, тому що одразу попереджає своїх співгромадян про небезпеку:"Водночас він застеріг чехів щодо політичних популістів, які пропонуватимуть прості рішення. "Складні проблеми ніколи не мають простих рішень", - наголосив прем'єр-міністр." (с)
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02.01.2022 14:05 Ответить
Ай яй яй, да, что вы говорите!
А не подскажет этот чех, кто же за 30 лет выкормил и вырастил этого кровожадного монстра? Уж не тежи чехи с радостью принимают у себя этих вонючих рюс-бояр?
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02.01.2022 14:07 Ответить
В Чехии мелочь оседает, крутые русские парни предпочитают Англию. А когда президент Земан ходил побухать в посольство РФ 9 мая(пока здоровье позволяло) то власть сразу дистанцию от него держала-это посещение гражданина Земана, а не государственная позиция Чешской Республики.
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02.01.2022 14:13 Ответить
А вот пройдёшься по улицам Праги или зайдёшь в Курхаус и такое впечатление, что ты в Саранске. Деньги от московита не пахнут кровью, - не чешская поговорка?
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02.01.2022 14:44 Ответить
Деньги не пахнут-еврейская, остальное ваши фантазии. Вы туристов и тех которые на МПЖ не путаете? Все туристы из постсовка ( даже украинцы) пытаются говорить по русски(русский у чехов в школах был обязательный до 1989).
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02.01.2022 15:35 Ответить
А шо, евреи потомки римского императора Веспасиана?
Да, гноворят на русском, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
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02.01.2022 16:14 Ответить
А шо, евреи потомки римского императора Веспасиана?
Нет-они его предки.
, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
Так в Германии этих морд в разы больше,может всё-таки они выкормили и вырастили этого кровожадного монстра?
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02.01.2022 16:37 Ответить
Вы не фанат Зеленского? Уж больно риторика похожа. Тыкать на других при этом приговаривая - сам дурак.
Мы тут говорим конкретно о чехах и Чехии, а не о Фатерлянде. Не переводите стрелки часов установленных на южной стене башни Староместской ратуши на Староместской площади.
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02.01.2022 16:43 Ответить
Мой русский язык ввёл вас в заблуждение, я фанат Шварценберга.
А морды мордовско-рязанско-пензюкские резко пошли на убыль после 2015 года. Санкции им к смеху, а вот курс рубля оказался к плачу. Знать местоположение Орлоя похвально для каждого туриста, но в реале ещё до ковида чешскому туристическому бизнесу пришлось резко перепрофилироваться на клиенты с ближнего востока и дальней азии. Даже "русские" Карловы Вары сдулись после санкций животворящих.
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02.01.2022 16:55 Ответить
Да, дело было до пандемии. И не раз. Ну, вы меня успокоили. Я ценю места где есть вывески "отдых без русских".
А вы я вижу наполеоникой увлекаетесь.
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02.01.2022 17:07 Ответить
Нет, я увлекаюсь ихтиологией(практикой не теоретикой).
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02.01.2022 17:19 Ответить
Жаль, жаль. А я уж подумал - ежели человек в курсе за "Битву народов" и одного из полководцев союзников то есть о чём поговорить. Ну, на нет то и наполеоники нет. Тритонов содержите?
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02.01.2022 17:31 Ответить
Я имел в виду Карла Шварценберга, противника Земана при последних выборах президента ЧР.
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02.01.2022 17:43 Ответить
Тритонов содержите?
Переросших.
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02.01.2022 17:50 Ответить

Так мы с вами в этом вопросе коллеги. На Десне и в районе Канева, чуть пониже, хорошие экземпляры водятся. В прошлом году на 22 кг был. С граммами. Больше часа вываживал.
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02.01.2022 18:02 Ответить
Я больше по карпам, этот сом взял ягодовый бойл.
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02.01.2022 18:10 Ответить
Не пугайте меня, к слову, а то в Будапеште и Веспреме с меня не покидало ощущение, что я в провинции Сычуань.
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02.01.2022 17:19 Ответить
Провинция Сычуань похоронила успешно туризм, и похоже на долго.
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02.01.2022 17:23 Ответить
Ну, карп на Новый Год и Рождество это у вас святое.
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02.01.2022 18:17 Ответить
На Рождество(Ваноце) скорее традиционное, но магазинный лосось вкуснее дикого карпа. Я их обычно выпускаю, тем более что охочусь за большими, а здесь правило минимум 40, максимум 70, всё меньше и больше надо быстро и аккуратно отпускать.
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02.01.2022 18:34 Ответить
Впервые в ХХІ веке балалайне сказали "Хочеш - нападай! Но будет бо-бо! Очень бо-бо!".
Сейчас,как в 1991 могут и не удержать от развала!
Негатива много для цивилизованого мира - начиная от поднятия цен на ресурсы и вероятного расползания ЯО до усиления Китая.
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02.01.2022 14:10 Ответить
В Европе сидром заложников. После десятилетий оккупации - любовь к убийцам рашистским оккупантам. Странная патологическая боязнь. Без ядерного оружия армия полуобезьян - пустое место, пшик, понт. Если она будет воевать с хорошо вооруженными мужиками- вонь жидкого кала будет чувствоваться на всём Земном шаре. Они воюют только с безоружным гражданским населением - бомбят больницы, школы, колонны беженцев. У зверолюдей мутантов никаких шансов. Пусть Европа не бздит..Нам бы немного вооружения - Русня навсегда забыла бы об Украине. Мы и так себя в обиду не дадим.
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02.01.2022 14:21 Ответить
паРаша обречена на развал как диктатура, полюбому ватники рабы когда то взбунтуют. В РФ есть умные люди и ***..ла когда то свергнут... если это карликовое чмо не успеет напакостить миру напоследок своего жалкого существования
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02.01.2022 14:21 Ответить
Сегодня уже не кажется фантастикой то, что некоторым странам западной Европы, придётся отвечать за то что выкормили этих кремлёвских выродков...одна из таких стран, Германия
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02.01.2022 14:43 Ответить
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02.01.2022 14:52 Ответить
Если враг больше, то его победить можно только коллективно! Или вооружением мощным, как ядерная бомба! Или экономическими санкциями превентивными.
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02.01.2022 15:05 Ответить
Полагаю, что с санкциями он планирует бороться ядерной бомбой.
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02.01.2022 15:40 Ответить
Да у РФ уже все ядерное оружие просроченное! Там срок годности плутония лет 15-20 - оно уже все просроченное!
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02.01.2022 15:55 Ответить
Європа повним ходом фінансує режим диктатора й серійного вбивці - Путіна, при цьому робить дебільнуватий вигляд що не при ділах!
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02.01.2022 15:28 Ответить
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02.01.2022 15:28 Ответить
Протистоїть український телепростір Росії знаєте як ? Унікально !, тому що по телеканалу "Україна" постійно транслюють російськомовні серіали та телепередачі ...
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02.01.2022 15:35 Ответить
Ну будет ядерная война, и типо Россия выиграет от этого что-ли.......убирать нужно эту обезьяну с гранатой
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02.01.2022 15:36 Ответить
Наверняка бункер себе заготовил с провизией лет на 50)
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02.01.2022 15:39 Ответить
А єврозанепокоєнці тільки це зараз зрозуміли!? Чи то ще буде! Скажіть дякую Меркельші і макроші.
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02.01.2022 17:40 Ответить
 
 