РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7933 посетителя онлайн
Новости ДТП
8 183 80

Женщина, которую три недели назад сбил подросток на пешеходном переходе в Луцке, скончалась в больнице

Женщина, которую три недели назад сбил подросток на пешеходном переходе в Луцке, скончалась в больнице

В Луцке скончалась 39-летняя женщина, которую 12 декабря на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний водитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук.

"39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла", - написал он.

Депутат выразил соболезнования от всей общины города мужу, сыновьям и родным.

Смотрите также: Резонансное автопроисшествие с участием водителя-подростка в Луцке: опубликована запись момента ДТП. ВИДЕО регистратора

Как сообщал Цензор.НЕТ , суд 14 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летнему водителю, который за рулем автомобиля сбил шестерых человек на пешеходном переходе в Луцке.

ДТП произошло 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности в Луцке. Водитель Renault Megane, убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.

По данным МВД, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых один - 5-летний мальчик.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Автор: 

ДТП (7671) Луцк (582) смерть (9215)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Тоді я Вам відповім за нього. Тут пишуть не професійні писаки, а звичайні люди. Тому їм можна робити якісь огріхи. А от писакам угорі це робити заборонено. Категорично. А, взагалі, непрофесійність - це риса ******** молоді. Скрізь і в усьому. "Онінассдєлалі".
показать весь комментарий
02.01.2022 14:44
+5
Що значить , звичайні люди ?

Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48
+4
Очень надеюсь, что юный убийца тоже умрёт.... В СИЗО.... Наложив на себя руки.... После продолжительного секса со всей камерой....
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви спочатку навчіться самі писати грамотно , а потім будете повчати інших 😡
показать весь комментарий
02.01.2022 14:34 Ответить
Вибачте, це кому адресовано?
показать весь комментарий
02.01.2022 14:36 Ответить
Коментатору вище 🙁
показать весь комментарий
02.01.2022 14:39 Ответить
Тоді я Вам відповім за нього. Тут пишуть не професійні писаки, а звичайні люди. Тому їм можна робити якісь огріхи. А от писакам угорі це робити заборонено. Категорично. А, взагалі, непрофесійність - це риса ******** молоді. Скрізь і в усьому. "Онінассдєлалі".
показать весь комментарий
02.01.2022 14:44 Ответить
Що значить , звичайні люди ?

Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48 Ответить
Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
показать весь комментарий
02.01.2022 14:53 Ответить
Арахамія першим...... і далі.
показать весь комментарий
02.01.2022 14:55 Ответить
пост - цe стаття. а ти маєш на увазi комeнт. ти з вчитльских форумiв тут? бо лишe там так мiзки засирають
показать весь комментарий
02.01.2022 14:55 Ответить
Я маю на увазі СТАТТЮ зверху. ЩО НЕ ТАК? Вистріл собі в ногу? Вітаю! І не "тикай", бо зламаєш. Ваша річ просто солов'їна.
показать весь комментарий
02.01.2022 14:58 Ответить
ну самe ти зaтупив примiнивши нe той тeрмiн. тeбe поправили. а ти вжe всрався
показать весь комментарий
02.01.2022 15:00 Ответить
Навчись читати. Там я написав двічі. І тему написав. Що-вислати окуляри?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:03 Ответить
ось читаю


Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
показать весь комментарий
02.01.2022 15:05 Ответить
ти промазав статтeю. ти пишeш пiд оцiєю.

ти **********
показать весь комментарий
02.01.2022 15:08 Ответить
вас людина матюками не крила , але якщо навіть і так як ви кажете , то це не робить вам честі .... і до речі , коверкати мову не обов'язково .
показать весь комментарий
02.01.2022 15:30 Ответить
я теж опонента не криюю це маленька ремарочкаю опонент з нею погодився. лайкнув у знак погодження. так шо тобі совковій педкоронованій треба тут?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:22 Ответить
доречі, мій опоненет, якого ти адвакатуєш без його на те прохання явно, оказався умніший за тебе: погодився і пішов. а совки тіпа тебе завжди їбуться у бетонну стіну.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:49 Ответить
ти так саме вліз в чужий діалог , який тебе не стосувався . Але вліз як бидло хамовите , а я , з твоїх слів, як інтелегент . І з приводу гвалтування, я не з вашої кампашки, ви там якось самі .
показать весь комментарий
02.01.2022 15:39 Ответить
у мене по ділу. а ти як вчилка-совковка.
так чого приходив-то? сказати що не з нашої кампашки?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:21 Ответить
тільки бидло неосвідчене та безграмотне буде вважати культуру , правопис , вихованість та інші риси людини якою воно ніколи не стане , пороком . Я не здивований .
показать весь комментарий
02.01.2022 16:38 Ответить
де це написано? це твоя власна внутирішня мантра. так шо не засирай мені нею мозок. сам епися.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:40 Ответить
як можна ≪засрати≫ тобі те , що в тебе від народження відсутнє ?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:43 Ответить
то у тебе дещо не існує тому в тебе класичний ефект Данінга-Крюгера.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:47 Ответить
де що не дається з народженням, а залежить від оточення. якщо у тебе совкове оточення, то ти по совковому і глаголиш.

Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією (по ТЕМІ) роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити
показать весь комментарий
02.01.2022 17:01 Ответить
а те, що ти все спихуєш на природні дарунки пов"язані з народженням, і не береш до уваги те, що людина сформувалася лише через колектив, говорить про те, що ти влізло в тему, в якої ніхера не смислиш. тому тобі приз від Данінга-Крюгера разом із Дарвіним.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:04 Ответить
до речі, ти перейшов на правопис, грамотність. де ти знайшло для цього теги? ти як у школі - пишу про що в голову прилетить, не важливо, що не по темі?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:41 Ответить
це вірно , твоя безвихованість не тема цієї статті і для цього не треба ніяких тег
показать весь комментарий
02.01.2022 16:46 Ответить
твоя недоклепаність завжди тема для мене.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:48 Ответить
а ти виходить доклепаний ?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:51 Ответить
прикинь
показать весь комментарий
02.01.2022 16:55 Ответить
так що тобі треба проходити мимо було у видаленому коменті. але ти ж таке тупе як укранська освіта.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:32 Ответить
в очах такої тупої людини як ти , всі такі .
показать весь комментарий
02.01.2022 16:40 Ответить
я тобі відкрию таємницю щоб ти менше всирався своєю мораллю: я користуюся затвердженою методикою промивки мізків. з нею миможеш ознайомитися тут. зверни особливу увагу на те, що каже педахохиня на 2:00

https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
показать весь комментарий
02.01.2022 16:45 Ответить
миможеш миможеш
показать весь комментарий
02.01.2022 16:49 Ответить
дитячий садочок: для тебе тряпка як для бичка хибодруки?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:50 Ответить
десь на цьому рівні ти і зупинився в свому розвитку
показать весь комментарий
02.01.2022 16:53 Ответить
ну це твоє обмежене совкове бачення. але воно мене розважає!
показать весь комментарий
02.01.2022 16:56 Ответить
хм, тобто ти на підсвідомості визнав, що саме ти накинувся на хибодруки, а щоб самому собі в тому не признатися, перекинув на мене? ну класика колхозного жанру.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:57 Ответить
по темі маєш шо чи зарахувати тобі злив з теми по причині твоєї совкової обмеженості?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:51 Ответить
я тобі процитую, що каже педахохиня-мозкокльопка: людей треба називати поганими словами, щоб у них мізки уключалися.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:58 Ответить
нeмає в статтi такго словосполучeння
показать весь комментарий
02.01.2022 15:03 Ответить
"Я кажу, що у нас реінтеграція тут і зараз, наша людиноцентрична політика... Усі, хто хочуть, щоб їхні діти навчалися в українських ВНЗ, а потім працювали в Україні, вони мають мати таку можливість. Вони мають розуміти, які центри і де діють. Вони мають розуміти, куди вони можуть приїхати і хто їх тут зустріне, хто їм допоможе із супроводом, зокрема й адміністративним. Таких
людей дуже багато", - пояснила міністерка. Джерело:
показать весь комментарий
02.01.2022 15:06 Ответить
Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні



https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/7/c5573eca9f05c72dda1aa78880ee587b/original.jpg
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.

Як передає , про це у https://www.facebook.com/RomanKravchukUA/posts/1622022151491308 фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, - на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.

Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ":

Як повідомляв , суд 14 грудня

Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Джерело:
показать весь комментарий
02.01.2022 15:09 Ответить
так а у чому проблема у тебе? класичне укранське речення. твій варіант з цим змістом?
показать весь комментарий
02.01.2022 16:30 Ответить
повинні мати...
Що складного?
показать весь комментарий
02.01.2022 17:42 Ответить
так у тeбe до кого притeнзii: до цeнзора чи до зeлeнi?

бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
показать весь комментарий
02.01.2022 18:14 Ответить
they must (мають) have (мати) this opportunity.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:31 Ответить
На івріті ще напиши.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:43 Ответить
то ти так жабу душну дeмонструєш?
показать весь комментарий
02.01.2022 17:52 Ответить
Ні, то я хочу сказати, що ти -.. --- .-- -... --- .--- --- -...
показать весь комментарий
02.01.2022 18:05 Ответить
хотi далi
показать весь комментарий
02.01.2022 18:12 Ответить
...сь у бетонну стіну, як ти кажеш. Не пиши, бо пошлю.
показать весь комментарий
02.01.2022 18:20 Ответить
налякв iжака голою cракою
показать весь комментарий
02.01.2022 18:25 Ответить
так у тeбe до кого притeнзii: до цeнзора чи до зeлeнi?

бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
показать весь комментарий
02.01.2022 18:26 Ответить
а нажати "вiдповiсти на комeнт" чoго нe вистачає?
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48 Ответить
Ті, хто пишуть коментарі, не професійні журналісти. А от редактори "Цензору" мають такими бути. Якби когось криво підстриг перукар або скалічив хірург, ви б йому також сказали б: "Спочатку сам навчись робити зачіски та операції, а потім критикуй"? Це позорись, як пишуть редактори "Цензору"!
показать весь комментарий
02.01.2022 15:12 Ответить
Очень надеюсь, что юный убийца тоже умрёт.... В СИЗО.... Наложив на себя руки.... После продолжительного секса со всей камерой....
показать весь комментарий
02.01.2022 14:48 Ответить
Ты потенциальный маньяк, если желаешь такое безмозглому малолетке.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:01 Ответить
по іншому декому не доходить. тому лише надія на те, що через такі самі муки дойде. в Україні забагато несправедливості, вихід з якої люди бачать лише один - таке саме тому, хто зробив з ними те страшне.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:38 Ответить
Убийца должен быть дохлым. Убийца , у которого нет мозга - неисправим, и представляет огромную угрозу для окружающих.... Вы бы, наверное не хотели, чтобы близкого Вам человека 16-летний отморозок размазал бы по асфальту? Или Вас утешило бы , что он ещё молод и ,возможно, больше не будет ездить по людям?
показать весь комментарий
02.01.2022 17:22 Ответить
Ваша ненависть это зло в чистом виде. Если кого и наказывать, то родителей. В 16 лет человек еще может поменяться. Это не бухой мент-майор. Почему то никто не вспоминает, что массовая культура поощраяет такие гонки. Во всех фильмах погоня это круто и весело и дети на этом растут. Никто в фильмах не показывает трупы пешеходов и горе родственников. Но обществу это ОК - все ходят на "Форсаж" и жрут поп-корн, а потом вот такие случаи.
показать весь комментарий
03.01.2022 12:16 Ответить
За поняттями ця стаття до зашкварних не належить. Та й взагалі поняття зараз працюють, е-е-еее... Якщо у покидька достатньо грошей, щоб купити прихильність блатних - сидітиме по кайфу навіть за гомосексуальне зґвалтування дітей дошкільного віку. Отака зуйня, малята.
показать весь комментарий
02.01.2022 18:01 Ответить
А кто сказал,что на зебре по сторонам смотреть не надо?Это тебя нужно изолировать от общества
показать весь комментарий
03.01.2022 04:56 Ответить
ему ничего не будет. ну во всяком случае убийство на него не повесят. если бы серть этой несчастно наступила сразу после наезда авто,то тогда да,но смерть в больничке спустя время,это вина врачей!
показать весь комментарий
02.01.2022 15:24 Ответить
або організму. йому зазвичай своє рулить.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:36 Ответить
убил женщину, покалечил 5-ти летнего ребёнка, домашний арест... жестоко
показать весь комментарий
03.01.2022 01:06 Ответить
Куда дура на зебре смотрела??бесмертная типа?Я вообще удивляюсь,но **** как можно под колеса лезть?
показать весь комментарий
03.01.2022 04:59 Ответить
жалко пацана из-за тупорылой овцы
показать весь комментарий
03.01.2022 05:02 Ответить
 
 