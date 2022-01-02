Женщина, которую три недели назад сбил подросток на пешеходном переходе в Луцке, скончалась в больнице

В Луцке скончалась 39-летняя женщина, которую 12 декабря на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний водитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук.

"39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла", - написал он.

Депутат выразил соболезнования от всей общины города мужу, сыновьям и родным.

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Как сообщал Цензор.НЕТ , суд 14 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летнему водителю, который за рулем автомобиля сбил шестерых человек на пешеходном переходе в Луцке.

ДТП произошло 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности в Луцке. Водитель Renault Megane, убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.

По данным МВД, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых один - 5-летний мальчик.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).