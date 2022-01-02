Женщина, которую три недели назад сбил подросток на пешеходном переходе в Луцке, скончалась в больнице
В Луцке скончалась 39-летняя женщина, которую 12 декабря на пешеходном переходе сбил несовершеннолетний водитель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук.
"39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла", - написал он.
Депутат выразил соболезнования от всей общины города мужу, сыновьям и родным.
Как сообщал Цензор.НЕТ , суд 14 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летнему водителю, который за рулем автомобиля сбил шестерых человек на пешеходном переходе в Луцке.
ДТП произошло 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности в Луцке. Водитель Renault Megane, убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.
По данным МВД, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых один - 5-летний мальчик.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
ти **********
так чого приходив-то? сказати що не з нашої кампашки?
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією (по ТЕМІ) роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити
https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
людей дуже багато", - пояснила міністерка. Джерело:
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/7/c5573eca9f05c72dda1aa78880ee587b/original.jpg
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.
Як передає , про це у https://www.facebook.com/RomanKravchukUA/posts/1622022151491308 фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.
"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, - на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.
Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.
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Як повідомляв , суд 14 грудня
Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.
За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Джерело:
Що складного?
бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.