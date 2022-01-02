Глава МИД ФРГ Бербок о приоритетах во время председательства в G7: Только вместе мы можем решать глобальные проблемы

"Большая семерка" во время председательства в ней Германии в 2022 году будет активно отстаивать либеральный порядок.

Об этом заявили в МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только вместе мы можем решать глобальные проблемы. Для G7 это означает, что мы должны говорить, за что мы боремся как либеральные демократии... вместо того, чтобы сосредотачиваться только на том, против чего мы выступаем", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

В частности, Германия поставила своей целью работать над эффективностью либеральных демократий, а также укреплять ценностную базу G7, в частности, относительно ответственности за нарушение прав человека.

Кроме того, говорится, что члены G7 стремятся сделать свои демократии более устойчивыми.

"Дезинформационные кампании, например, представляют реальную угрозу для нашего открытого общества. Поэтому мы хотим внести в повестку дня проекты по усилению кибербезопасности в интересах отдельных стран-партнеров за пределами G7 и будущие инвестиции в общую глобальную инфраструктуру", - отметили в МИД ФРГ.

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Глава министерства, представляющая партию "Зеленых", ставит одним из приоритетов предотвращение климатического кризиса. "Климатическая политика является превентивной политикой безопасности, поэтому является центральным компонентом нашей внешней политики и нашего председательства в G7", - подчеркнула министр.

Третьим приоритетом председательства Германии названо преодоление пандемии.

По линии МИД в рамках председательства ФРГ в G7 в этом году предусмотрены 2 министерские встречи, которые планируется провести в конце мая и осенью. Кроме того, в сентябре 2022 года в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН будет проходить встреча министров иностранных дел G7. Берлин планирует продолжить традицию приглашения на встречи отдельных стран – сначала Африки, а затем Тихоокеанского региона.