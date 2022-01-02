Украина получит таблетки против коронавируса в первом квартале 2022 года, - Кузин

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что таблетки против коронавирусной инфекции COVID-19 по контракту с американской фармацевтической компанией Merck поступят в страну в первом квартале 2022 года.

Об этом главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Украинскому радио", которое вышло 30 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления такого лекарства в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой", – сказал Кузин.

Замминистра уточнил, что эти таблетки будут назначаться врачами в соответствии с протоколом.

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