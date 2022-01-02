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Украина получит таблетки против коронавируса в первом квартале 2022 года, - Кузин
Министерство здравоохранения Украины ожидает, что таблетки против коронавирусной инфекции COVID-19 по контракту с американской фармацевтической компанией Merck поступят в страну в первом квартале 2022 года.
Об этом главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Украинскому радио", которое вышло 30 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления такого лекарства в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой", – сказал Кузин.
Замминистра уточнил, что эти таблетки будут назначаться врачами в соответствии с протоколом.
Топ комментарии
+9 Игорь Монахов
показать весь комментарий02.01.2022 16:09
+7 Вася Ветров #488322
показать весь комментарий02.01.2022 16:07
+6 Лысый коротышка
показать весь комментарий02.01.2022 15:39
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Не хотел падлюка колоться.
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
На нашу «уникальную, не такую как все другие» (по словам Зеленского) украинскую вакцину от коронавируса не стали выделять средств.
Разработка отечественного препарата оказалась пиаром (как будто могло быть иначе).
Как заявил Андрей Сибирный - глава львовского Института биологии клеток, сотрудникам которого было поручено заниматься разработкой вакцины, государство профинансировало лишь начало исследований и после первых же испытаний проект закрыли: «Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет».
Вова, ты в этой жизни хоть что-то сделал не для пиара, а для Украины?
А як же Ляшко, який замовив 25 млн вакцин на 2023 рік?
И не нужно заражать, хоть и слабым штаммом) всех подряд.