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Новости Коронавирус и карантин
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Украина получит таблетки против коронавируса в первом квартале 2022 года, - Кузин

Украина получит таблетки против коронавируса в первом квартале 2022 года, - Кузин

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что таблетки против коронавирусной инфекции COVID-19 по контракту с американской фармацевтической компанией Merck поступят в страну в первом квартале 2022 года.

Об этом главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Украинскому радио", которое вышло 30 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления такого лекарства в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой", – сказал Кузин.

Замминистра уточнил, что эти таблетки будут назначаться врачами в соответствии с протоколом.

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Автор: 

лекарства (1223) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
хм.. хоть-бы не заставили нас в профилактических целях их принимать !? или заставят !?!
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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02.01.2022 16:09
+7
Конечно,скоро вам будут ваксеры клизьмы от ковида ставить,прямо в супермаркетах
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02.01.2022 16:07
+6
А антивакцинатори проти пігулок теж чи ні?
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02.01.2022 15:39
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А антивакцинатори проти пігулок теж чи ні?
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02.01.2022 15:39 Ответить
Поки надійдуть пігулки, вони вже морально застаріють,тому що встигнуть змінитисядесятки штамів ковіду. Ну якщо є зайві гроші...є
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02.01.2022 15:47 Ответить
конечно против, это же будет яд замедленного действия
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02.01.2022 15:47 Ответить
Антипігулятори.
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02.01.2022 15:57 Ответить
Конечно,скоро вам будут ваксеры клизьмы от ковида ставить,прямо в супермаркетах
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02.01.2022 16:07 Ответить
Тим, хто не хоче нормально вакцинуватися, то так...
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02.01.2022 16:13 Ответить
Та я смотрю что ты один из нормальных! ваксера сразу видно!
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02.01.2022 16:22 Ответить
ты бы хоть санитаркой поработал бы, чтобы шутить! был бы медиком, то знал бы % смертности от чего самый большой еще до короны был и есть!
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02.01.2022 16:38 Ответить
Яка хвора логіка у вас - зразу видно антивакцинатора. За вашою логікою, якщо найбільша смертність від серцево-судинних захворювань, скажімо, то від інших хвороб лікувати людей не треба - від ковіду, раку, запалений апендицит вирізати не треба, поносу і т.п., так? Де ж ви такі беретеся...
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02.01.2022 17:22 Ответить
лысый! от ума волосы повыпадали? самая большая смертность от пигулок, купленных в аптеках! 68%!
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02.01.2022 21:01 Ответить
Ого, вы шо все в ряд таблетки покупаете?
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03.01.2022 08:47 Ответить
антивакцинатори хай крейду із школи жують - ото їхні "таблетки"
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02.01.2022 17:08 Ответить
Крейда наверно больше поможет.
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02.01.2022 17:12 Ответить
таки да! не зря же применяют кальция хлорид в\в и глюконат кальция! а иммунитет от Ковида пожизненный, в отличии от шмурдяка!
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02.01.2022 21:03 Ответить
Лионель Месси заболел на Ковид-19.
Не хотел падлюка колоться.
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02.01.2022 17:11 Ответить
Даешь Димедрол!!!
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02.01.2022 17:16 Ответить
Тех,кого вы называете антивакцинаторами не против лекарств и вакцин. Мы против эксперементов на уровне советских и нацистских лагерей. Теперь эти таблетки будет в профилактических целях выписывать любой семейный врач. Обратишься с простудой, взяли анализ. а пока будешь ждать подтверждения, будь добр, принимай эксперементальные таблеточки с сомнительной эффективностью против сомнительного короновируса.
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02.01.2022 19:07 Ответить
Ну то в мене тоді таке питання - за яким принципом ви розділяєте "нормальні лікі" та "експериментальні"? Типу, нормальні, це якщо мій дід ними користувався?
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02.01.2022 19:36 Ответить
школу хоть закончи, чтобы гуглить научился
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02.01.2022 21:04 Ответить
Ви просто людина-анекдот: "школу хоть закончи, чтобы гуглить научился".
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03.01.2022 09:18 Ответить
Нормальні,це ліки,які лікують, а не полегшують симптоми, та приводять до звикання. Дислячись на подіі останніх двох років, та на протоколи лікування рекомеодовані ВОЗ, та на те, які препарати, які тільки полегшують стан, регеструються в Україні, з яких левова частка підробки, не будеш дивуватися високій смертності в Україні, від фейкового ковіду, та розумієш. Як тільки ти звернешся до лікарів, ти на голці.
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03.01.2022 07:48 Ответить
В мене дуже великі сумніви, що ці "ліки" не нова розробка, а отрава яка раніше була знята з виробницьтва а тепер пішла в новій упаковці під новою назвою.
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03.01.2022 07:51 Ответить
В пігулки чипи легше вкласти, чим в уколи.
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02.01.2022 15:44 Ответить
Вкласти легше, але надовго навряд чи затримаються. Потрібні спеціальні чіпи, з кігтями.
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02.01.2022 15:45 Ответить
155 серія мікросхем буде чудово ніжками чіплятися...
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02.01.2022 16:04 Ответить
Так ці пігулки вже розкритикували ніби-то.
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02.01.2022 15:44 Ответить
хм.. хоть-бы не заставили нас в профилактических целях их принимать !? или заставят !?!
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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02.01.2022 16:09 Ответить
очередной фуфломицин, наверняка
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02.01.2022 16:10 Ответить
https://t.me/Sharpreview/6744 Ще невідомо, що буде з цими пігулками проти COVID-19. Але вже відомо, що сталось з розробкою вітчизняної форми вакцини. Ось що, (розказали Олегу Шарпу; а він - в телеграм-каналі ) :
На нашу «уникальную, не такую как все другие» (по словам Зеленского) украинскую вакцину от коронавируса не стали выделять средств.
Разработка отечественного препарата оказалась пиаром (как будто могло быть иначе).
Как заявил Андрей Сибирный - глава львовского Института биологии клеток, сотрудникам которого было поручено заниматься разработкой вакцины, государство профинансировало лишь начало исследований и после первых же испытаний проект закрыли: «Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет».
Вова, ты в этой жизни хоть что-то сделал не для пиара, а для Украины?
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02.01.2022 16:18 Ответить
Ишь чего захотели - суслики занесены в Красную Книгу Украины.
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02.01.2022 16:35 Ответить
Да и лисы боятся без еды остаться...
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03.01.2022 11:20 Ответить
Просто поняли, что эти "факцины" совершенно бесполезны и нафиг никому не нужны будут уже в самом ближайшем будущем, поэтому смысла нет тратиться на исследования и разработку
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02.01.2022 21:34 Ответить
Якщо пігулки будуть дешеві то ні один лікар їх не призначить. Але думаю, що вони будуть аж занадто дорогі, тому "досвідчений" лікар знайде ковід у кожного хто переступить поріг лікарні. Ще й план від Кузіна надійде.
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02.01.2022 16:26 Ответить
аптеки вымывают дешевый сегмент лекарств, потому что им выгоднее получать законные 15% навара с дорогих лекарств, чем с дешевых! при чем врачи? и скоро вся аптечная сеть будет под мафией нашей...
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02.01.2022 16:41 Ответить
Если врач берет тебя за руку и ведёт к определённой аптке, внутри больницы, и говорит : покупай здесь! Связан ли врач с аптекой?))))
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02.01.2022 16:46 Ответить
иди к другому врачу!
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02.01.2022 16:49 Ответить
Это работает только в виде исключения. А в жирные времена "пандемии" таких врачей - днём с огнём...
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02.01.2022 16:53 Ответить
Ладно хоть не свечи..
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02.01.2022 16:35 Ответить
Свечи оральные.
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02.01.2022 16:58 Ответить
Пока всё не скормят эпидемия не закончится.
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02.01.2022 17:09 Ответить
А может, антивирусное шампанское ?
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02.01.2022 17:15 Ответить
Так а що, вакцинація вже не потрібна?
А як же Ляшко, який замовив 25 млн вакцин на 2023 рік?
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02.01.2022 17:44 Ответить
от 700$ курс этих таблеток на 1го пациента.
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03.01.2022 08:54 Ответить
Хорошо, что вакцинированным эти таблетки не нужны!
И не нужно заражать, хоть и слабым штаммом) всех подряд.
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02.01.2022 19:15 Ответить
Таблетки тоже в принудительном порядке всем подряд будут в рота запихать?
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02.01.2022 21:32 Ответить
Ага, но только после факцины, которую будут вводить клизмой
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02.01.2022 21:36 Ответить
Франція замовила 50 тис. цих пігулок від Merck "Молнупіравір" і відмовилась від них, так як показали низьку ефективність- 30%. Тепер вони очикують у кінці січня на ліки від Pfizer «Паксловід», ефективність яких 90%. Україна замовила 300 тис. пігулок від Merck .
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03.01.2022 00:19 Ответить
Стоимость полного курса аналога молнупиравира составит 33$. Для сравнения, правительство США закупает препарат по цене 700$ за курс
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03.01.2022 08:53 Ответить
 
 