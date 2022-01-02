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Дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия, - Европейский конгресс украинцев. ДОКУМЕНТ

Дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия, - Европейский конгресс украинцев. ДОКУМЕНТ

Европейский конгресс украинцев заявил, что уголовное производство относительно пятого президента Украины Петра Порошенко имеет признаки выборочного правосудия.

Об этом говорится в заявлении ЕКУ, которое обнародовал глава союза украинцев Португалии Павел Садоха в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия, - Европейский конгресс украинцев 01

Европейский конгресс украинцев выражает обеспокоенность в связи с возбуждением уголовного производства против Петра Порошенко. В ЕКУ видят в деле признаки выборочного правосудия в условиях, когда над государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России.

"Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву доверия к ней зарубежных партнеров. Ситуация может негативно отразиться на поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.

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ЕКУ призвал власть и все политические силы Украины воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В Европейской Солидарности назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты экс-президента заявили, что любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Порошенко Петр (19594) украинцы (3861) подозрение (485)


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Топ комментарии
+34
цим безпідставним переслідуванням Пороха він навпаки, опускає свій рейтинг
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02.01.2022 15:56
+24
Правосуддя - слишком громко сказано. ЗЕпуас решил скопировать методы кумира. Только вот он не кумир, а ЗЕпуас. Этот факт как-то выпал из поля зрения ЗЕпуаса. А напрасно.
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02.01.2022 15:50
+23
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02.01.2022 16:19
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Страница 3 из 3
Слабо брехню забільну спамимо, слабо... Для того, щоб це побачити і пересвідчитись - потрібно вийти з облікового запису і зайти на сайт (на конкретну гілку), як незареєстрвана особа... Після зміни інтерфейсу сайту (три місяці тому) не кожен брехливий висер насправді закривається спамом; закривається лише на нашому моніторі; на інших - не закривається.
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02.01.2022 18:39 Ответить
Щоб заспамити потрібна певна умова. Я пройшовся по сторінці і зебіли сидять в спамі.
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02.01.2022 19:08 Ответить
Місце бенеботам не в спамі , а на смітнику , так як це дешеві найманці
І відверті брехуни , так як їм не цікава правда , а просто задовольнити
хотєлку свою і блазня - це посадити Пороха !

Отримайте 🖕🖕🖕🖕
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02.01.2022 19:14 Ответить
Тут не писатиму. Може десь знайду тебе на старих гілках і напишу.
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02.01.2022 19:21 Ответить
3е правосуддя не правосуддя
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02.01.2022 18:41 Ответить
та справа не "має ознаки", а Є вибірковим правосуддям. Калломойський мільярди баксів вивів, але проти нього і миш не пискне! Чого б це? Дуже дивно! Чинний презЕдент же ж бореться з олігархами... Хіба не так?
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02.01.2022 18:43 Ответить
Украинцы кредитовал Коломойского через депозит чтобы он купил недвигу в США - продал - заработал на этом и поделился процентами. Почему это плохо? Пусть сейчас США продаст его недвигу и выплатит в Украину.
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02.01.2022 19:17 Ответить
а оцей зебільний висер (до речі, з дубльованим логіном , з іншим ІD) слід залишити незаспамленим, щоб було видно дебелізм зебілів
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02.01.2022 19:28 Ответить
Если ты дашь деньги в кредит соседу, он заработает и отдаст с процентами. В чем преступление? Тем более если он это сделает на перепродаже кошерной американкой недвижимости.
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02.01.2022 20:28 Ответить
Що робицця ? Гетьмана нашого судять ! Усі негайно на Майдан ! Мусимо врятувати Батька Нації !
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02.01.2022 19:50 Ответить
Ты перепутало.Вашего хозяина Беню каломойского судят не в Украине, а в США. Приедешь сюда майданить, слизняк зеленый?
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02.01.2022 20:32 Ответить
Мурза ,в тебе бомбануло ? Хороша ознака . Стравохід і кишківник таки працює .
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02.01.2022 20:40 Ответить
Нет, слизняк, от того, шо твоего хозяина Беню тут плотно взяли за фаберже, у меня бомбить никак не может.
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02.01.2022 20:44 Ответить
Бєня не мій господар . Хочеш довести щось - приїзди сюди і доводь на передовій . Мій молодший брат там . А ти ніби і хороша людина ,але лише в інтернеті сраєш.
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02.01.2022 20:49 Ответить
Я тебе верю, слизь. Так же, как вашим братухам из страны-помойки. А Беня получил Украину в свое полное распоряжение благодаря тебе, в числе прочих продажных шлюх, так шо зря ты стесняешься. Беня твой хозяин, с этим ты спорить не в состоянии.
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02.01.2022 20:52 Ответить
Мурза ,ти вважаєш себе патріотом ,але лише зациклився на Петрові. Монополія на патріотизм лише у сивочолого... Ти там ,а ми тут ... Ти ніц не розумієш ,як тут в Україні. Щоб зрозуміти ,треба жити тут.
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02.01.2022 21:01 Ответить
Ну уж кому меня не стоит поучать, так это обслуге Бени.
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%BC%D0%BE&rlz=1CAGUZK_enUS928US928&sxsrf=AOaemvL3CVCMV--w2_ob8IIqI1_4vePAlA:1641150291183&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiX2YOh4ZP1AhXTkIkEHWWmCYYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1188&bih=516&dpr=1.15 А вот шо случается, когда в гугле наберешь "маленькое чмо"
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02.01.2022 21:07 Ответить
Не маю потреби переходити по цьому посиланню. Хочеш щось довести - приїзди і доводь свій патріотизм ділом. Вибач ,але поки що ти звичайний заокенський пі **абол.
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02.01.2022 21:15 Ответить
Мне на надо куда-то ехать. Я с 2014 по 2016 сделал для добробатов больше, чем вся ваша зеленая шобла. А моя внучка( 6 лет на тот момент) сделала больше для Украины, чем миллионер Моника Зеленски. И в визги зеленой слизи за патриотизм я не верю, бо вы мало чем отличаетесь от ваших братух - вонючей русни.
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02.01.2022 21:19 Ответить
Якщо про волонтерську допомогу - то ти реально правий. А якщо за інше - то це ,м'яко кажучи,зовсім не так
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02.01.2022 21:25 Ответить
Правда? В 2016 Моника записывает видосик , где на фоне кремля гнусавит, шо никакой войны нет, просто рААсеюшка отодвигает свои границы. Идет война, гибнут Украинцы, а гнусавое русское чмо ведет анти-Украинскую пропаганду. И коллаборанты, которые ржали над этим, в 2019 голосовали за эту руснявую мразь. И сегодня выпрыгивают из портков с онучами, защищая девичью честь Моники. А теперь ты мне будешь рассказывать про патриотизм зеленой мразоты?
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02.01.2022 21:31 Ответить
Так ,але не так . За Зе голосували не зрадники та колаборанти. Щоб це зрозуміти ,треба жити тут. Ти все спрощуєш,або чорне - або біле.
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02.01.2022 21:45 Ответить
Угу. Я привык называть вещи своими именами. Есть московитский выкидышь, который торгует своей говнопродукцией на стране-помойке. И есть поклонники этой руснявой мразоты, которые пока вынуждены верещать за свои патриотизм, бо надеются на белорашкизацию Украины. Или ты можешь назвать хоть одного патриота в ближайшем окружении Переворотьки?
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02.01.2022 21:50 Ответить
Називай ,як хочеш . Але ціну для мене (ти вже вибач) має думка людини ,яка тут і повсякденно в Україні. Нехай в нього протилежні погляди . Але він тут і зі мною зараз.
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02.01.2022 21:53 Ответить
Ну, и дерьмак,и татаров, и демченко - все они в Украине, рядом с тобою. И все они - русня.
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02.01.2022 22:02 Ответить
О, и твой хозяин Беня - тоже в Украине, бо ему в любой другой стране цивилизованного мира - турма.
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02.01.2022 22:03 Ответить
Ти помилився у всьому . Господарів в мене немає і вже ніколи нема. Можливо ,через це я не працював жодного разу ні на одній державній роботі. Пиши ,що забажаєш . У нас - вільна країна.
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02.01.2022 22:07 Ответить
Мо, расскажешь о патриотизме татарова, демченка и дерьмака? Или о том, как это так "случайно" получилось, шо Беня заимел Украину в свое полное распоряжение, сдристнув из США, Европы и Израэля впереди своего собственного визга?
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02.01.2022 22:10 Ответить
Тебе Бєня і ближній круг Зе займає більше майбутнього України. Президенти проходять ,а Україна залишається. Треба думати про це.
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02.01.2022 22:17 Ответить
Так я об этом и думаю. О том, на сколько лет назад отбросят Украину на дороге к ЕС и НАТО те самые бени, дерьмаки, татаровы и демченки, о которых ты боишься рассуждать.
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02.01.2022 22:20 Ответить
Ти вважаєш ,що відкидають . А я гадаю ,що і при Зе Україна йде в Європу тими же темпами ,що і при Петрові. І значно швидше ,ніж при попередніх президентах. Чого ти хочеш ? Щоб нас через півроку в НАТО прийняли ? Цього точно не буде. Але Зе і його МЗС робить те ,що і Петро для європейської перспективи України. Можеш заперечувати ,це твоє право.
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02.01.2022 22:26 Ответить
Не смеши, я не поклонник говноквартала. И к пропаганде у меня иммунитет. США уже ввели санкции против Бени, Дубинского и Портнова - ваших выдающихся авторитетов. Кто следующий, как думаешь? татаров или Дерьмак?
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02.01.2022 22:36 Ответить
Як скажеш . Але Україна йде в Європу. І йде ,як при діючому Президенті ,так і при попередньому. Це невідвротньо ,бо це історична логіка ,а не бажання однієї людини . Цього вже не змінить ніхто.
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03.01.2022 00:05 Ответить
Угу. Расскажи мне как дерьмак, татаров, демченко, шефиры и ваш господин Беня хочут в Европу. Так хочут, шо аж из портков с онучами выпрыгивают, лишь бы не выполнять обещания Европе и США.
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03.01.2022 00:08 Ответить
Считать , что зебил делает то же для Украины, что и Порох---это нужно быть или слепым или ботом!
Такими темпами Украину опускал только овощ! В какую Европу мы идем? Количеством уехавших, рекордным за 30 лет?Самыми низкими инвестициями за 30 лет? Коррупцией, выросшей в разы?
Похерены ВСЕ реформы , сделанные или начатые при Порохе! Похерены конкурсы на должности, тендера, Прозорро, обворованы местные бюджеты, торговля с кацапией и лукашенко,похерена энергетическая безопасность,сливы операций, премии за "не стрелять" , одна брехня и бахвальство зеленое, об Украине без Украины---список можно долго продолжать!
С зебилом НИКТО на Западе не считается---он вызывает недоумение и брезгливость!
Вся политика сегодняшняя Запада держится на поддержке страны ВОПРЕКИ зебилу, т.к. он никчемный самовлюбленный бездельник, который легко про-рет страну! Именно поэтому ***** сейчас воспряло духом и шантажирует всех активной фазой---т.к. зебил --пустое место, трусливое, глупое, беспринципное!Идеальное окно возможностей для *****!
Мурза, живя в США, лучше чувствует ситуацию, чем ты,якобы живущий здесь.
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03.01.2022 00:11 Ответить
Бенино-медведчуковское кривосудие.
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02.01.2022 21:21 Ответить
Де зникла Танька Лайф? Чому більше не хоче саджати Порошенка?
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02.01.2022 21:21 Ответить
ЗЕчмо делает всё возможное, чтобы дестабилизировать и оттолкнуть. Маленькое *****
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02.01.2022 21:26 Ответить
В тюрьму шмару "Сывочолую". Гонтареву, Ворушилина, Луценко в комплекте.
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02.01.2022 21:35 Ответить
Ну так и перечислили бы признаки избирательного правосудия. Чего стесняться то?
За такими туманными фразами прячутся политические заказы по отмазке коррупционеров.
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02.01.2022 22:45 Ответить
Так це-ж твої "реформовані" суди, так саме ті, що розвалили справи майдану. Чи не так Петро?
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02.01.2022 23:12 Ответить
А то ты не в курсе, что при Порошенко был сделан только ПЕРВЫЙ ЭТАП реформы : реформирован был Верховный суд и создан Антикоррупционный суд( к обоим -претензий нет , а следующий этап реформы должен был начаться в 2019 году---но мелкое зеленое чмо два с половиной года этим не парится---Велике крадивництво прежде всего!
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03.01.2022 00:18 Ответить
Ох, уже и конгресс придумали, интересно почему не Сенат?
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03.01.2022 08:42 Ответить
Конгрес поломоек и сиделок, которые на старости лет припрутся обратно в Украину и будут скулить почему у них маленькие пенсии? Достойный электорат пеци)
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07.01.2022 10:46 Ответить
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