Дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия, - Европейский конгресс украинцев. ДОКУМЕНТ

Европейский конгресс украинцев заявил, что уголовное производство относительно пятого президента Украины Петра Порошенко имеет признаки выборочного правосудия.

Об этом говорится в заявлении ЕКУ, которое обнародовал глава союза украинцев Португалии Павел Садоха в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Европейский конгресс украинцев выражает обеспокоенность в связи с возбуждением уголовного производства против Петра Порошенко. В ЕКУ видят в деле признаки выборочного правосудия в условиях, когда над государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России.

"Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву доверия к ней зарубежных партнеров. Ситуация может негативно отразиться на поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.

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ЕКУ призвал власть и все политические силы Украины воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В Европейской Солидарности назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты экс-президента заявили, что любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.