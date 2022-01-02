Кремль рассчитывает, что США "повлияют" на незыблемую позицию Украины по переговорам с "Л/ДНР", - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что вопрос установления на Донбассе мира "удаляется на неопределенный срок".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко, комментируя, что Киев отказывается сесть за стол переговоров с марионеточными режимами фейковых республик.

Руденко отметил, что в МИД надеются на США, якобы они смогут "повлиять" на Украину в этом вопросе.

"Открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного камня – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, - сказал Руденко. - Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей определенных обязательств по Минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик, тем самым на неопределенный срок удаляются перспективы восстановления мира (в Луганской и Донецкой областях – ред.). ".

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