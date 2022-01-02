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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Кремль рассчитывает, что США "повлияют" на незыблемую позицию Украины по переговорам с "Л/ДНР", - МИД РФ

Кремль рассчитывает, что США

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что вопрос установления на Донбассе мира "удаляется на неопределенный срок".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко, комментируя, что Киев отказывается сесть за стол переговоров с марионеточными режимами фейковых республик.

Руденко отметил, что в МИД надеются на США, якобы они смогут "повлиять" на Украину в этом вопросе.

"Открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного камня – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, - сказал Руденко. - Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей определенных обязательств по Минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик, тем самым на неопределенный срок удаляются перспективы восстановления мира (в Луганской и Донецкой областях – ред.). ".

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Единая Россия (298) МИД РФ (1665) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+38
не, нам Приднестровье не нужно !

пусть уже лучше будут в статусе "временно оккупированными" рашкой -
по крайней мере пуйло пусть пенсии и зарплаты Луганде платит
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02.01.2022 16:56
+32
Вести перемовини із терористами?
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02.01.2022 16:40
+27
Не вижу ни одного плюса зачем нам нужна фактически росийская автономия (федерация) в составе Украины. Зато минусов море.
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02.01.2022 16:43
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Страница 2 из 2
О чем можно договариваться с людьми, которые, под московским началом, управляют частью Украинской земли и говорят, что это не Украина, а какие-то республики. И эти люди уже являются гражданами московии.

Возможно, с ними можно было бы еще договариваться если бы они говорили, что они часть Украины, но население не хочет возвращаться под управление политиков, которых они совершенно не воспринимают.
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02.01.2022 17:09 Ответить
Что там кремль может РАССЧИТЫВАТЬ, если не выпускает
даже приличных процессоров ?
"Рассчитывать" он может только на счётах с костяшками
из советского гастронома.
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02.01.2022 17:14 Ответить
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02.01.2022 17:16 Ответить
Хотелки Х#йла на Независимую Украину не распространяются!
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02.01.2022 17:22 Ответить
Кремлевская банда всё время подсказывает, как по их мнению должны действовать мировые державы..... а иначе держите их семеро иначе они психи! Кто еще не понял наглые пужалки гопников ? Единственно правильный ответ этой шпане , - идите вы на путина!
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02.01.2022 17:23 Ответить
а шо такое? как раиська может заявлять,если они вааще нипричом?шо ж шахтеры сами шахты нарыли?
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02.01.2022 17:25 Ответить
а подсчитывать не пробовали? хотя бы результаты продажи газа и нефтей
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02.01.2022 17:32 Ответить
Как только Европа поймёт, что Россия - это ,,швайн,, и серьезно ужесточит своё отношение к этой свинье- вопрос мира в Донбассе решится через неделю. Если зверолюдей будут считать людьми - всех будут ожидать большие проблемы. С самым мощным и не адекватным государством - террористом, главным террористом - нужно бороться жестокими и беспощадными методами.
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02.01.2022 17:34 Ответить
Рыльца по бокам сменились, а их суть осталась неизменной.
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02.01.2022 17:37 Ответить
https://twitter.com/i/status/1476918740986089480
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02.01.2022 17:45 Ответить
Машка ЗаХерова признала Украина это НАТО...,какая боль,какая боль Украина-РАБссия 5:0!!!https://youtu.be/zQYPh4y-G4E https://youtu.be/zQYPh4y-G4E..Роман Цимбалюк подробнее об этом...
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02.01.2022 17:46 Ответить
Нет ни каких "ЛНРоДНРий" есть оккупационный режим РФ и оккупационная администрации РФ ( да возможно с использованием и местных коллаборантов, но они уже все с рашен паспортами и даже удостоверениями " Единой России".)
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02.01.2022 17:55 Ответить
Как говорила моя бабушка : - Дурень думкою багатiе)))
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02.01.2022 18:33 Ответить
При подписи в Минске Вольдемар впорол фигню, фрау и жабоед заверили автограф фюрера. До 15 все могут посчитать, Но потом Вольдемар всполошился, и через фрау поставил все с ног на голову. Верхушечная оппозиция независимости Украины сказала по пионерски -всегда готовы. А Вольдемар раздал паспорта -основной вариант для придания легитимности агрессии. А тут фрау ушла, микрон задкует и остался Кощей одиноким в Диком поле. И Штанмайер забыт, Маникурты хотят исправится, уже с Законом о гражданстве подсуетились, Буба с Бобой а ж 10 шагов делают навстречу но Байден все испортил, не поддержал Вольдемара как гегемона. И клир Бобы озаботился. А ведь Боба заверил Бубу что он вхож в высшее руководство рашкостана? Интересно, Вольдемар пожертвует Бобой как автором провокации против Байдена ?
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02.01.2022 18:38 Ответить
В минских соглашениях нет никаких "ЛНР" и "ДНР", а есть отдельные районы Донецкой и Луганских обл.А "переговоры" с представителями этих районов никогда не прекращались, потому что они, как граждане Укроаины работают везде в свободной Украине: в армии, в бизнесе, в СМи. У нас даже один представитель этих районов является секретарем СНБО - Данилов.
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02.01.2022 18:58 Ответить
зачем столько писать какому там заму
просто написал бы: "мы не сторона конфликта, говорите с этими"
а то разжевал свою наглую лож на целый абзац
я смотрю эти гопники уже все не уймутся
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02.01.2022 19:05 Ответить
хіба в мінських папірцях є написано непризнання паспортів України в ордло ,і заміна їх на паспорти рашистські.?
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02.01.2022 19:59 Ответить
Никаких переговоров с донецкими урками!
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02.01.2022 20:19 Ответить
ермак работает в этом направлении.
козак его братишшшка из кремля, ставит задачи.
Но стрёмно ермаку, боится фонарей.
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02.01.2022 20:22 Ответить
а ху-ху не хо-хо?
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03.01.2022 01:10 Ответить
Америкоси можуть вплинути...поставкою зброї
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03.01.2022 07:06 Ответить
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