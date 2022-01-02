Я считаю, что это не поможет реинтеграции, - Верещук о ток-шоу с Пальчевским на телеканале "Дом"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не может влиять на редакционную политику государственного телеканала "Дом".

Об этом она сказала в интервью "Радио НВ", вышедшему 30 декабря, комментируя планы канала запустить ток-шоу с политиком Андреем Пальчевским, передает Цензор.НЕТ.

У Верещук спросили, верит ли она, что Пальчевский сможет многое сделать для реинтеграции, и не настораживает ли ее связь компании, которая будет работать над ток-шоу, с командой президента.

"Я как министр не могу влиять на редакционную политику... Я пока не могу сказать, что кто-то из команды дал указание, например, нанять господина Пальчевского. Если вы спросите меня как министра, как я [отношусь] к такому формату программы? Я считаю, что это не поможет реинтеграции. Я не знаю, есть ли какая-то статистика или социология, которая могла бы подтвердить и аргументировать, почему именно господин Пальчевский, почему именно таким образом?" - сказала Верещук.

Читайте также: Пальчевский дискредитирует телеканал "Дом" и угрожает реинтеграции оккупированных территорий, - заявление Независимого медийного совета

Министру также задали вопрос о планах выпустить на канале "Дом" комедийный ситком "Не все дома", режиссером которого станет Алексей Кирющенко, снимавший сериал "Слуга народа". Он в свое время хотел возглавить Госкино, но, по информации "Радио НВ", "гражданское общество возмутилось", потому что он на тот момент проживал в Москве и между сезонами снимал сериалы для канала "Россия".

"А что комментировать? Режиссерскую работу господина Кирющенко, которого я не знаю? То есть мы знакомы, но его работы я не могу оценить. Если вы спросите, живет ли он в Москве? Нет, я его видела. Мы встречались вчера. Мы говорили. Мы не обсуждали именно режиссерскую работу, которую он, как я вижу, получил (контракт или подряд), потому что я об этом тоже не знаю. И не могу на это влиять. Не буду этого делать. Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет удивительно", - заявила Верещук.

Читайте также: "Слуга народа" Кравчук о заказе ток-шоу у Пальчевского за 12 млн: Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу

Она подчеркнула, что канал действует "совершенно суверенно" от нее, потому что законодательство им это позволяет. По ее словам, она не знает, как формируют контент канала "Дом", а также она "не является членом наблюдательного или редакционного совета".

"Как я могу влиять на контент, который они продуцируют? И на господина Кирющенко, если была такая позиция и было такое решение? И на того же господина Пальчевского?" - спросила министр.

Читайте также: Государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн