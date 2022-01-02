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Я считаю, что это не поможет реинтеграции, - Верещук о ток-шоу с Пальчевским на телеканале "Дом"

Я считаю, что это не поможет реинтеграции, - Верещук о ток-шоу с Пальчевским на телеканале

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не может влиять на редакционную политику государственного телеканала "Дом".

Об этом она сказала в интервью "Радио НВ", вышедшему 30 декабря, комментируя планы канала запустить ток-шоу с политиком Андреем Пальчевским, передает Цензор.НЕТ.

У Верещук спросили, верит ли она, что Пальчевский сможет многое сделать для реинтеграции, и не настораживает ли ее связь компании, которая будет работать над ток-шоу, с командой президента.

"Я как министр не могу влиять на редакционную политику... Я пока не могу сказать, что кто-то из команды дал указание, например, нанять господина Пальчевского. Если вы спросите меня как министра, как я [отношусь] к такому формату программы? Я считаю, что это не поможет реинтеграции. Я не знаю, есть ли какая-то статистика или социология, которая могла бы подтвердить и аргументировать, почему именно господин Пальчевский, почему именно таким образом?" - сказала Верещук.

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Министру также задали вопрос о планах выпустить на канале "Дом" комедийный ситком "Не все дома", режиссером которого станет Алексей Кирющенко, снимавший сериал "Слуга народа". Он в свое время хотел возглавить Госкино, но, по информации "Радио НВ", "гражданское общество возмутилось", потому что он на тот момент проживал в Москве и между сезонами снимал сериалы для канала "Россия".

"А что комментировать? Режиссерскую работу господина Кирющенко, которого я не знаю? То есть мы знакомы, но его работы я не могу оценить. Если вы спросите, живет ли он в Москве? Нет, я его видела. Мы встречались вчера. Мы говорили. Мы не обсуждали именно режиссерскую работу, которую он, как я вижу, получил (контракт или подряд), потому что я об этом тоже не знаю. И не могу на это влиять. Не буду этого делать. Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет удивительно", - заявила Верещук.

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Она подчеркнула, что канал действует "совершенно суверенно" от нее, потому что законодательство им это позволяет. По ее словам, она не знает, как формируют контент канала "Дом", а также она "не является членом наблюдательного или редакционного совета".

"Как я могу влиять на контент, который они продуцируют? И на господина Кирющенко, если была такая позиция и было такое решение? И на того же господина Пальчевского?" - спросила министр.

Читайте также: Государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн

ток-шоу (79) шоу (112) деоккупация (847) Верещук Ирина (504) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+42
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02.01.2022 17:16
+35
Іра хватіт! Лєна уже єго накарміла!

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02.01.2022 17:18
+25
Кому цікавий отой поц Пальчевський ?
В нього ж на фейсі написано- пройдоха і аферист.
Ну майте ж якусь повагу до людей...взагалі за бидло всіх вважають.
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02.01.2022 17:16
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продовжують пхати цього маланца пальчєвскага
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02.01.2022 17:10 Ответить
У нього в руках смєрть Кащєєва, вибачте, Зєлєнского - баночки із законсервований аналвзами. Тому він образно кажучи тримає цього Кпщєя за яйце, тобто яйця.
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02.01.2022 17:54 Ответить
Так он же евреец.
А еврейцам у нас везде дорога.
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02.01.2022 18:02 Ответить
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук ......
не може вплинути на телеканал по реінтеграції

щось зовсім пробзділось у Данськім королівстві
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02.01.2022 18:02 Ответить
Знов піарять цю зрадницю. Її чоловік в часи Майдану керував захопленням сбу "Альфа" Будинку профспілок і його подальшим підпалом разом з пораненими майданівцями
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02.01.2022 17:13 Ответить
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02.01.2022 17:16 Ответить
пацсталом!
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02.01.2022 17:52 Ответить
Кому цікавий отой поц Пальчевський ?
В нього ж на фейсі написано- пройдоха і аферист.
Ну майте ж якусь повагу до людей...взагалі за бидло всіх вважають.
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02.01.2022 17:16 Ответить
Пройдоха і аферист для багатьох співгромадян є синонімами "поважної" людини. Нажаль.
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02.01.2022 19:55 Ответить
Навряд чи вони це визнають.
Знаєте, з плином часу пізнається справжня натура палких критиканів Порошенка.
Я не можу назвати жодної порядної людини. Або пригодовані хитрожопи або суцільні нікчеми.
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02.01.2022 20:01 Ответить
Критикани, перш за все розраховують на дивіденди. Фінансові, або політичні. Тож це не той випадок, де має сенс зважувати моральні якості. До того ж в суспільстві вони ще не набрали своєї цінності.

А от серед тих, хто до нього ставиться критично, вистачає свідомих людей. Опитування Демініціатив не означає, що додаткові 25% знову полюбили Порошенка. Вони лише оцінюють зелену реальність. Пізно, але, краще, ніж ніколи. Водночас, така зміна думки свідчить про здатність нації до саморефлекції, що є кращим знаком, порівняно із зменшенням антирейтингу Пороха. Ці 50% вартують більше, аніж 54% в першому турі 14го
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02.01.2022 20:57 Ответить
Я теж ставлюсь критично, але мусила все ж таки зайняти позицію і захищати спільне бачення розвитку країни.
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02.01.2022 21:04 Ответить
Я мав на увазі ту половину, що змінила свою думку.
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02.01.2022 21:26 Ответить
Добре що вистачило розуму.
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02.01.2022 21:27 Ответить
Тобто, сам факт зміни, і здатності до того. До цих результатів би додати віковий зріз тих, хто не голосував в 19 за але приєднався б зараз. Це б дало кращу відповідь щодо потенційного "прозріння" виборця.
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02.01.2022 21:29 Ответить
Чого ви сам собі відповідаєте?
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02.01.2022 21:38 Ответить
Певно, не туди тицьнув.
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02.01.2022 21:47 Ответить
Іра хватіт! Лєна уже єго накарміла!

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02.01.2022 17:18 Ответить
Лєна не зробила із скумбрії десерт.
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02.01.2022 17:55 Ответить
Странные эти зебилы. У Вирастюка в спортзале вареники с брынзой пахнут селёдкой по 5, у Зели с Ленкой в *ОПе- скумбриёй по 8, а у Коли Каклеты в Велюре- телятиной по 20.
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02.01.2022 18:38 Ответить
вони не странні , а срані зєбіли.
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02.01.2022 18:40 Ответить
Верещук і Пальчевський... Здається,одне одного вартує... Але не мені судити:на сортах лайна не розуміюся!
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02.01.2022 17:19 Ответить
взяти палочку, і покопирсатись. вивчайте світ!
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02.01.2022 17:53 Ответить
Вот вам пример ума палаты. Еще чуть-чуть и можно ставить первым замом Зеленского - по уровню бреда в любом интервью она почти догнала своего вождя.
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02.01.2022 17:19 Ответить
дом з пальчевським + ви з зеленським +ермак з татаровим + беня.
як що цей список не поміняється ще 2,5 роки, то Україні жоппа..........
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02.01.2022 17:19 Ответить
Давайте,оберемо в президенти Верещук.Це буде хороший вибір.
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02.01.2022 17:22 Ответить
До 73% звертаєшся? В нього вже Разумков відкусює відсотків 20. Верещучка теж зможе щось відкусити, якщо почне каятись і волати: "Я лохиня"!
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02.01.2022 18:20 Ответить
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02.01.2022 20:45 Ответить
100% - даже круче,чем Губка Боб !
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02.01.2022 20:29 Ответить
Ну геть не паляться колаборанти.
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02.01.2022 17:22 Ответить
Яке відкриття , яка світла голова , Бог ти мій . А то ми не знаємо, що вата нічого розумного сказати не в змозі в принципі .
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02.01.2022 17:33 Ответить
"- вересчук, а ти мером києва б змогла?
- змогла б.
- а міністркую оборони?
- змогла б.
- а міністеркой реінтеграції?
- можу ж!
- а от міністеркою освіти?
- міністеркою освіти не змогла б. грамотою не владєю." (С) ))
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02.01.2022 17:34 Ответить
Що Пальчевський , що Верещук обидва лайно.
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02.01.2022 17:35 Ответить
Пальчевский трудился на Мертведчуковских каналах - теперь это говно будет получать деньги от нас с вами, из бюджета. Прокремлёвская пропаганда мертведчуков, рабиновичей и прочей швали продолжится теперь на госканалах, с теми же ведущими - пропагандонами, по тем же ФСБшным методичкам...
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02.01.2022 17:36 Ответить
"Аналітика"Пальчевського мусять якось пристроїти трохи "підзаробити" за рахунок держбюджету. За "чисті аналіз" нашого нарика треба якось віддячити "хранителя зеленої сичі")
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02.01.2022 17:38 Ответить
вєрєщукАВА! Дай відповідь і мені і УСІЙ Україні: За ЩО тебе ненавидять У ТВОЄМУ РІДНОМУ КРАЇ? і ЩЕ....ПОРАДА ...ЗМІНИ ПРІЗВИЩЕ НА вєрєщукОВА....Це буде відповідати правді....бог тобі суддя...СВОЛОТА!!!!!
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02.01.2022 17:41 Ответить
Реинтеграции может "помочь" только занятие оккупированных территорий ВСУ МВД и СБУ Украины, введение военно- гражданской администрации лет на 7-8. Перекрытие для пересечения ( на это же время) границы с РФ с этими территориями., и проведение следствия и судебных действий. Все остальное болтовня или попытки прикрыть капитуляцию.
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02.01.2022 17:52 Ответить
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02.01.2022 17:56 Ответить
Реинтеграции поможет только современная Армия и Флот, не продажные СБУ, суды и прокуратура..
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02.01.2022 17:52 Ответить
Часте нагадування "я міністерка" нагадує нагадування свого статусу одним президентом.
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02.01.2022 17:54 Ответить
а шо за прЕзидент?
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02.01.2022 18:03 Ответить
Та отой, що із 73-процентного народа, "вироком" Порошенку себе ще називав.
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02.01.2022 18:51 Ответить
Реальне міністерство з ефемерної реінтеграцвї - це просто розпил бабла і реклама "слуг" за державний рахунок. Яка нафіг може бути реінтеграцґя, якщо не проведено деокурацвю? А за деокурацвю відповідає інше, справжнє міністерство - оборони.
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02.01.2022 17:58 Ответить
В ОРДЛО верят в чЛенина и Сралина...и в краснопузыз дебилоидов...,какая нафиг реинтеграция?
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02.01.2022 17:59 Ответить
Шо интересно верят и в Ленина и Николая2.
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02.01.2022 18:08 Ответить
И в Бога и в Сталина. Но больше всего верят в Путина.
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02.01.2022 18:15 Ответить
Очень верят, Раздача похлёбки в Луганске

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02.01.2022 19:29 Ответить
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02.01.2022 18:01 Ответить
Верещук просто не бачить, як на цьому вкрасти, тому для неї це погано, мала б долю, то співала б по іншому
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02.01.2022 18:04 Ответить
Меле шо попало.
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02.01.2022 18:05 Ответить
Хто ж тоді формує редакційну політику ДЕРЖАВНОГО телеканалу за дуже великі гроші, який Що створено заради трансляцій на ОРДЛО? Не президент, не міністерка. Сам пан Пальчевський, поціновувач Рашки?
зелені "гіганти думки",чи відверті запроданці?
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02.01.2022 18:12 Ответить
Пальчевский давно на ФСБ работает, .... какое ТОК ШОУ за наши деньги?!!!!!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.01.2022 18:13 Ответить
ПОЗОРИЩЕ , 12 млн гр агенту ГРУ раши Пальчевскому платить из бюджета украинских налогоплательщиков , у которых погибли мужья и дети в защите Украины от кацапов
Главного редактора НА ЕЛКУ 😀
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02.01.2022 18:21 Ответить
Они требуют, чтобы мы стали на колени, но мы на это никогда не пойдём.
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02.01.2022 18:42 Ответить
Чому за наші гроші цей типу український телеканал ''дом'' говорить мовою окупанта по всій Україні та ще й запрошує вести передачі таких сумнівних суб'єктів, як Пальчевський?!...
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02.01.2022 19:17 Ответить
За то ,что Пальчевский несет на канале "Наш" с Карасём ,их просто за яйца надо повесить. И проблема решена. Латентность,трусость и умиротворенность может погубить Украину.
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02.01.2022 19:23 Ответить
Все воно фальшиве ватне, що канал Дом ,що Верещук з Пальчевським, тоді треба прямо сказати ми за любу ціну хочем приєднатись до лднр ,гидко коли ця промосковська шобла не відчуває відповідальності за краіну .
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02.01.2022 19:34 Ответить
Все они ватники, любители путина.
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02.01.2022 20:19 Ответить
Таких агентів рф треба зразу прибирати. Що верещук що пальчевський мають бачити небо тільки через решітку, а краще взагалі не бачити.
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02.01.2022 22:13 Ответить
А кто ты такая, вообще ?
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02.01.2022 22:59 Ответить
 
 