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Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Николаевской области полицейские задержали 30-летнюю женщину, нанесшую ножевое ранение в живот молодому человеку, поскольку "тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 января около шести часов утра.

"По предварительной информации местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого", – говорится в сообщении.

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От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 01

Полицейские доставили женщину в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УПК Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Позже в полиции рассказали подробности убийства мужчины.

Да, мужчина и женщина были знакомы, они отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор. С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 02

Фото: полиция/Фейсбук

Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщина поставлена в известность о подозрении. Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. 

Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 03

насилие (393) Николаевская область (2116) убийство (6479)


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Топ комментарии
+71
Треба самому дати себе вбити, інакше тебе посадять. Самозазист у нас не вітається.
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02.01.2022 17:38
+45
за що затримали героіню ?

за вміння захистити себе від пьяного чморя, який дістав проти жінки ніж на дискотеці ??

жінку нагородити та відпустити !
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02.01.2022 17:51
+38
Є прецедент зі Стерненком . Боюсь , що шкідники в мантіях впаяють жіночці тюремний срок за вбивство злочинця .
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02.01.2022 17:38
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я смотрю на тупую статистику. ничего не имею против баб.
за красивых, поднимаю все 5 конечностей
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02.01.2022 20:16 Ответить
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02.01.2022 21:18 Ответить
https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj

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02.01.2022 22:26 Ответить
Пізніше у поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка.

Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:

Для суда тетка будет виновата , в тот момент мужик ей УЖЕ НЕ угрожал , потому что был прижат до стены , работником клуба .
И в этот момент у тётки сорвало кукуху …
А «мужик с ножом» оказался ТРИГЕРОМ - может сильно испугалась, а может от того , что была прилично пьяная , ударила его ножом.
Только будет ли считаться это состоянием аффекта ?..
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03.01.2022 11:42 Ответить
Уголовный кодекс писал Портнов. Для своих бандитов и рыгов. Честный человек получит по максимуму, а бандит отмажется условным
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02.01.2022 23:19 Ответить
Зарізала йього ножем не своїм,які питання?!
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03.01.2022 07:28 Ответить
не факт...
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03.01.2022 10:43 Ответить
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт.
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03.01.2022 11:47 Ответить
цe вжe нe самооборона
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
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03.01.2022 12:24 Ответить
https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj

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03.01.2022 12:26 Ответить
Свідок міг і збрехати або повірити вбивці, що вона забрала ніж, а не носила його з собою.
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04.01.2022 06:57 Ответить
Тепер відїде на 15 років в тюрячку, з якої вийде 45-річною хворою бабкою.
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03.01.2022 10:59 Ответить
В современной матриархальной культуре нагнетается реализация преимущества женщин при подавлении преимущества мужчин. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей - вот и ответ. Бабам развязали руки. Плачевные последствия женского доминирования проявляются давно
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03.01.2022 11:13 Ответить
Колхозний двіж, доярки в шоці!
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03.01.2022 11:38 Ответить
конюхи в шоцi
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03.01.2022 12:25 Ответить
себе захистила бо нормальних законі в країні НЕМАЄ
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03.01.2022 12:27 Ответить
Срочно разрешите огнестрел!
Бедная женщина, мать двоих маленьких детей, была вынуждена искать, чем зарезать своего знакомого.
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03.01.2022 17:50 Ответить
О какой самозащите тут тороторят? ***тые? Мужика к стенке прижали и ей ничего не угрожало, посадить курву.
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03.01.2022 12:50 Ответить
Если бы парень не достал нож, его бы не зарезали, верно?
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03.01.2022 14:46 Ответить
Это с ее слов и слов странного свидетеля.Если мужика не привлекали за желание помахать ножом или сексуальное насилие,получит баба срок и свидетель пойдет,как соучастник
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04.01.2022 09:47 Ответить
Тридцатилетняя бухая на дискотеке со знакомым младше на пять лет - тертая тетка. В этом возрасте уже семья на первом месте, а не зажигалки.
Многие из комментаторов способны пырнуть в живот человека, которого держут. Не в драке, сцепившись, мало что соображая, а уже оценив ситуацию и находясь в безопасности.
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03.01.2022 12:51 Ответить
Ты прав, но семья не у всех получается. Иногда загуливаются, иногда реально не могут найти люди друг друга.
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03.01.2022 13:36 Ответить
+100%. Как говорится, - "не судите, да несудимы будете"
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03.01.2022 21:22 Ответить
Ці п'яні розбірки ще треба обговорювати?
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03.01.2022 13:42 Ответить
Да....Мир стал жесток....Нож.... Когда такое в селах было? Ведь известно, что основное орудие сельского драчуна - это штакетина от забора! Своеобразный Толкиенизм!
В общем - жестокость и деградация налицо!
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03.01.2022 21:31 Ответить
Все це було завжди. І буде. Завжди будуть люди без клепки в голові.
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03.01.2022 22:47 Ответить
Сельские потанцушки вобщем то всегда заканчивались чем то подобным.
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03.01.2022 16:46 Ответить
обычная пьяная сельская быдло-поножовщина.

Но слова "женщина" и "самозащита" делают ее идеальной темой для срача и широкого общественного обсуждения.
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03.01.2022 17:48 Ответить
в армию ее, пусть там себя покажет, чем ухажеров убивать
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03.01.2022 19:42 Ответить
Может у нее природный талант к ножевому бою?!
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03.01.2022 21:28 Ответить
здається обидва є біосміття
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03.01.2022 20:33 Ответить
Ну, если нож был не её, то умышленным убийство никак не могло быть. Но мы не знаем обстоятельств, и обсуждать нечего. Только домыслы.
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04.01.2022 00:31 Ответить
забрала нож у него? как?
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет всего получит.
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04.01.2022 02:49 Ответить
Там и свидетель,как бы не соучастник.
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04.01.2022 09:40 Ответить
А в неї був вибір ?
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04.01.2022 06:06 Ответить
А тыготов поверить ее каждому слову?
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04.01.2022 09:42 Ответить
100% НЕ ПОСАДЯТ !!!
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04.01.2022 08:23 Ответить
КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ В БЕЛУЮ НУЖНО ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !?)
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04.01.2022 08:24 Ответить
Самозахист у нас не спрацьовує. Ти винен що тебе не вбили.
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04.01.2022 08:27 Ответить
во многих случаях это действительно так, но тут,я думаю, самозахист мимо вообще..... Бытовуха с пьяной поножовщиной, садить водку надо, вернее в случае села, бабу Галю с ее самогоном, судя по тому что пишут тут, тетя пырнула ножом ухажера-неудачника, в тот момент, когда он был уже не опасен (если он вообще был опасен, не исключено что нож не его, просто так рассказали сельскому копу, выдернутому из теплой постели ночью).
Вот пытаюсь найти сообщение: типа укуренные голландцы или чехи или канадцы порезали друг-дружку ножами, самурайскими мечами, бензопилами в конце концов И.... не нахожу, ни одного.... Зато криминальные сводки чуть ли не любого украинского города ежедневно! ЕЖЕДНЕВНО КАРЛ!!! Изобилуют сообщениями типа этого, то ножом,то топором, то просто ногами до смерти запинали, то ужрался и решил съездить на машине за добавкой и задавил кого-то насмерть и хорошо если одного.....
Это я о мнимом вреде уголовно наказуемой травы и безвредности одного из основных видов зароботка нашего государства. Дебилу понятно где настоящее зло ,а где нарисованное ,но даже если государство носом, как кота нашкодившего в его лужу, тыкать ежедневно ничего не изменится.... Бухло зароботок государства, легкие наркотики типа травы зароботок крышующих торговлю ими ментов, и их-же мощнейшее лобби, второй , если не третий десяток лет. Была надежда, что дорвавшийся до президентства нарк хоть что-то поломает, но тот видимо больше по коксу, а легализацию последнего наверное не поймут))
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04.01.2022 11:41 Ответить
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