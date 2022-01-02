Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Николаевской области полицейские задержали 30-летнюю женщину, нанесшую ножевое ранение в живот молодому человеку, поскольку "тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 января около шести часов утра.
"По предварительной информации местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого", – говорится в сообщении.
От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Полицейские доставили женщину в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.
По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УПК Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Позже в полиции рассказали подробности убийства мужчины.
Да, мужчина и женщина были знакомы, они отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор. С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.
Фото: полиция/Фейсбук
Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.
На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщина поставлена в известность о подозрении. Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события.
В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.
Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
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за красивых, поднимаю все 5 конечностей
Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
Для суда тетка будет виновата , в тот момент мужик ей УЖЕ НЕ угрожал , потому что был прижат до стены , работником клуба .
И в этот момент у тётки сорвало кукуху …
А «мужик с ножом» оказался ТРИГЕРОМ - может сильно испугалась, а может от того , что была прилично пьяная , ударила его ножом.
Только будет ли считаться это состоянием аффекта ?..
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
Бедная женщина, мать двоих маленьких детей, была вынуждена искать, чем зарезать своего знакомого.
Многие из комментаторов способны пырнуть в живот человека, которого держут. Не в драке, сцепившись, мало что соображая, а уже оценив ситуацию и находясь в безопасности.
В общем - жестокость и деградация налицо!
Но слова "женщина" и "самозащита" делают ее идеальной темой для срача и широкого общественного обсуждения.
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет всего получит.
Вот пытаюсь найти сообщение: типа укуренные голландцы или чехи или канадцы порезали друг-дружку ножами, самурайскими мечами, бензопилами в конце концов И.... не нахожу, ни одного.... Зато криминальные сводки чуть ли не любого украинского города ежедневно! ЕЖЕДНЕВНО КАРЛ!!! Изобилуют сообщениями типа этого, то ножом,то топором, то просто ногами до смерти запинали, то ужрался и решил съездить на машине за добавкой и задавил кого-то насмерть и хорошо если одного.....
Это я о мнимом вреде уголовно наказуемой травы и безвредности одного из основных видов зароботка нашего государства. Дебилу понятно где настоящее зло ,а где нарисованное ,но даже если государство носом, как кота нашкодившего в его лужу, тыкать ежедневно ничего не изменится.... Бухло зароботок государства, легкие наркотики типа травы зароботок крышующих торговлю ими ментов, и их-же мощнейшее лобби, второй , если не третий десяток лет. Была надежда, что дорвавшийся до президентства нарк хоть что-то поломает, но тот видимо больше по коксу, а легализацию последнего наверное не поймут))