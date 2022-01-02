Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Николаевской области полицейские задержали 30-летнюю женщину, нанесшую ножевое ранение в живот молодому человеку, поскольку "тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 января около шести часов утра.

"По предварительной информации местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Ночь без насилия": в Черновицкой области обустраивают комнаты безопасности, где смогут временно приютить жертв домашнего насилия

От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские доставили женщину в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УПК Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, который в течение 17 лет насиловал малолетних детей, - прокуратура

Позже в полиции рассказали подробности убийства мужчины.

Да, мужчина и женщина были знакомы, они отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор. С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Фото: полиция/Фейсбук

Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщина поставлена в известность о подозрении. Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.