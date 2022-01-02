Разговор Зеленского с Байденом запланирован после 22:00 по киевскому времени, - Никифоров

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден проведут переговоры в воскресенье после 22 часов по киевскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких – уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", – отметил Никифоров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с Президентом США Джозефом Байденом 2 января.