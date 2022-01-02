Разговор Зеленского с Байденом запланирован после 22:00 по киевскому времени, - Никифоров
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден проведут переговоры в воскресенье после 22 часов по киевскому времени.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких – уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", – отметил Никифоров.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с Президентом США Джозефом Байденом 2 января.
Топ комментарии
+16 Smith Wesson
показать весь комментарий02.01.2022 17:50
+11 саша паламарчук
показать весь комментарий02.01.2022 17:52
+9 Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий02.01.2022 18:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скаже: "Заради Міру та спокою в головах американців та європейців треба зрадити Україну і здатися. Оні же тоже наши люди...."
І все - тоді буде формула "Удавки Штайнмаєра" на шиї майбутнього українців.
- Гоу ту КВН, Hublot-95 .......
ТАМ НА ЦИФРОВІ ТБ (32) ПРИСТАВКИ ЛОВИТЬ КАЦАПСЬКІ ТБ КАНАЛИ РОСІЯ 1,
ОРТ, НТВ, ТА ІНЩІ РАЗОМ З УКРАЇНСЬКИМИ КАНАЛАМИ.
СБУ ВИ ЩО СПИТЕ, ЧИ УКРАЇНУ ВЖЕ ЗДАЛИ КРЕМЛЯНДІЇ ЗА ДОРУЧЕННЯМ Зе ???
В мене біля 10 каналів - Прямий, 5 тий, та інш, бо відредагував канали, у тіх у кого 32 канали, у тих біля 5 кацапських каналів - сюрпиризів: ОРТ. НТВ, Росія1, окрім всіх Українських, виходить навіть більше ніж 32 канали.
ну почему, черт побери, Израиль может в окружении врагов и помидоры на песке выращивать, и жить состоятельно и железные купола строить
а не повторать устами "лидера" - дуже дякую, господин Байден, дуже дякую.
богатеть, богатеть и еще раз богатеть каждому украинцу год за годом - главная наша задача.
от богатства и мозги развиваются и стрелять есть чем...
и Байден ведь тоже выводы будет делать
Жалко Байдена.... ради Украины должен заставлять себя общаться с этим кретином.
криминальный авторитет Валера "Доброслав" Доброславский и Алексей "Мячик" Данилов (ныне глава СНБО)..
а зараз до зєзіка на спіч військовиків заганяли в наказному порядку