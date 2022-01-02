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Разговор Зеленского с Байденом запланирован после 22:00 по киевскому времени, - Никифоров

Разговор Зеленского с Байденом запланирован после 22:00 по киевскому времени, - Никифоров

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден проведут переговоры в воскресенье после 22 часов по киевскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких – уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", – отметил Никифоров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с Президентом США Джозефом Байденом 2 января.

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20290) Сергей Никифоров (154)


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Топ комментарии
+16
та він вжу укурений буде в сраку у десять годин
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02.01.2022 17:50
+11
нанюханий до зєльоних соплєй!
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02.01.2022 17:52
+9
розмовляє воно, а соромно людям..(
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02.01.2022 18:00
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та він вжу укурений буде в сраку у десять годин
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02.01.2022 17:50 Ответить
нанюханий до зєльоних соплєй!
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02.01.2022 17:52 Ответить
Разговор укуренного со спящим прошёл в тёплой обстановке.
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02.01.2022 17:53 Ответить
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02.01.2022 17:56 Ответить
Ермак на ЗЕ наденет маску типа садомазо, свяжет руки, проложит рядом дорожку и будет инструктировать, помахивая батогом
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02.01.2022 20:32 Ответить
Як нелох може балакати, після Нового Року він ще не відійшов.
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02.01.2022 17:56 Ответить
он по жизни убацаный !
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02.01.2022 18:28 Ответить
розмовляє воно, а соромно людям..(
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02.01.2022 18:00 Ответить
значит будут пороть голобородька
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02.01.2022 18:00 Ответить
В такий пізній час він дійсно може на все погодиться, бо не розуміє значення своїх дій.
Скаже: "Заради Міру та спокою в головах американців та європейців треба зрадити Україну і здатися. Оні же тоже наши люди...."

І все - тоді буде формула "Удавки Штайнмаєра" на шиї майбутнього українців.
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02.01.2022 18:00 Ответить
як скаже - так і поїде на... !
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02.01.2022 19:27 Ответить
- Господин Байден, прокурор САП - капут, директор ДБР - вери, вери Зилли гут!
- Гоу ту КВН, Hublot-95 .......
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02.01.2022 18:01 Ответить
Разговоры с кремлёвским шутом - напрасно потраченное время. Все важные моменты обговариваются с кремлёвской крысой....
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02.01.2022 18:02 Ответить
ЦІКАВА НОВИНА З ХАРКОВА -

ТАМ НА ЦИФРОВІ ТБ (32) ПРИСТАВКИ ЛОВИТЬ КАЦАПСЬКІ ТБ КАНАЛИ РОСІЯ 1,
ОРТ, НТВ, ТА ІНЩІ РАЗОМ З УКРАЇНСЬКИМИ КАНАЛАМИ.

СБУ ВИ ЩО СПИТЕ, ЧИ УКРАЇНУ ВЖЕ ЗДАЛИ КРЕМЛЯНДІЇ ЗА ДОРУЧЕННЯМ Зе ???
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02.01.2022 18:05 Ответить
Звідки така інформація? Джерело?
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02.01.2022 18:11 Ответить
Джерело), сам джерело, бо живу в Харкові.
В мене біля 10 каналів - Прямий, 5 тий, та інш, бо відредагував канали, у тіх у кого 32 канали, у тих біля 5 кацапських каналів - сюрпиризів: ОРТ. НТВ, Росія1, окрім всіх Українських, виходить навіть більше ніж 32 канали.
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02.01.2022 18:28 Ответить
Від центру Харкова до кордону з ху-лостаном - 40 км. Якщо кацапи поставили там передавач - нічого не вдієш. Тільки глушити. А кордон довжелезний. Все не заглушиш.
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02.01.2022 18:11 Ответить
Може Зе розраховує на поступову "дружбу" з Кремляндієй - спочатку ТБ, де нам будуть показувати що Українські вояки то нацисти і вбивці місцевого населення Донбасу, а потім і кацапськи "миротворці" на черзі.
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02.01.2022 18:31 Ответить
Вода тече по шляху найменшого опору,а люди дивляться те,що їм подобається...Я у Львові дивлюсь теж по супутнику російські канали,в основному НТВ мір,перший російський,планета,новий мір...А шо дєлать?Навіть у новорічну ніч що ми могли нормального подивитись по нашим каналам,окрім дебільного вітання нашого Зєлі а потім ідіотських жартів "Кварталу" та "Дизель-шоу"...От і шариш по російським каналам,хоча і там вже престаріла митецька тусовка...Але хоч професійна...
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02.01.2022 18:41 Ответить
Не найкращий шлях. Я також не дивлюсь (крім 10 хвилин новин) ні наших, ні тим більше кацапських. Дивлюсь фільми. Можна знайти по душі, їх багато. А ТБ - дійсно тошнить.
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02.01.2022 18:46 Ответить
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02.01.2022 18:46 Ответить
Два дебила-это сила.а уж если 73% адийотов?
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02.01.2022 19:32 Ответить
Пускай спросит куда Петя убежал?
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02.01.2022 18:07 Ответить
Зеля передай Бидону шо б передал привет Трампу.
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02.01.2022 18:38 Ответить
який дихає Бідону в потилицю...
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02.01.2022 19:30 Ответить
Опудалу сегодня будут сниться страшные сны.
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02.01.2022 18:07 Ответить
не Опудалу, А ПАПАНДОПУЛУ-Бубачке.... Маруся в розових чулочках.... (к-ф) "Свадьба в Малиновке".
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02.01.2022 18:34 Ответить
Переговори ще не почались, а на цензорі вже смердить "п@дерами думок". Що правда, слава Богу, їх думка мало кому цікава, бо якби цю маячню, котра на грані фантастичного олігофренізму, хтось слухав то триколоор вже юи в Івано-Франківську над ратушею висів.
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02.01.2022 18:07 Ответить
Голобородька скаже мне надо 500 Джавелинов и 500 Стингеров,подлодка Курск,авианосец адмирал Кузя и прочее мавзолейное говно не надо...
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02.01.2022 18:08 Ответить
Какие после 22:00 ? Все дети в 22:00 должны спать. И Вовочка тоже.
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02.01.2022 18:12 Ответить
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02.01.2022 18:12 Ответить
воно ж від нового року ще не відійшло... буде бекати і мекати.
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02.01.2022 18:14 Ответить
Разговор с Путиньім Байден провел в 23-30 по московскому времени . Думаю , что для Зеленского єто не поздно , в отличие от Пу - возраст другой . Успеха в переговорах !
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02.01.2022 18:15 Ответить
Да при чём тут возраст ? Байдену вообще 79 лет. Тут просто уровень развития разный. Зеленский, как политик - это пустое место. Какие у него могут быть успехи в переговорах ? Для него уже колоссальный успех, что с ним разговаривают серьёзные люди.
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02.01.2022 19:03 Ответить
При том , что в США будет утро , а время разговора назначил Байден .
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02.01.2022 22:26 Ответить
С января Голобородька добавит пенсии чернобыльцям на 9% и женщинам старше 60 лет,также повысят пенсии всем кому за 65 лет...,Радость от Кучмистов 73%
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02.01.2022 18:16 Ответить
а там точно байден на связи ...
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02.01.2022 18:17 Ответить
Фиг вам чуваки,а не Индексация...
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02.01.2022 18:18 Ответить
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02.01.2022 18:20 Ответить
Байден безжалостен к Бубочке. Вместо вечернего кокса и утреннего детокса Вислюк будет делать загадочное лицо и слушать подсказки агента }{уйла Дерьмака:
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02.01.2022 18:27 Ответить
Бубочка вже спати буде.
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02.01.2022 18:30 Ответить
Він записав відосік з теревенями.
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02.01.2022 18:33 Ответить
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02.01.2022 18:42 Ответить
Эта овца тоже как всегда присутствовать будет ?
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02.01.2022 18:49 Ответить
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02.01.2022 19:06 Ответить
научится бы нам побыстрее делать так, что бы не было так стыдно....
ну почему, черт побери, Израиль может в окружении врагов и помидоры на песке выращивать, и жить состоятельно и железные купола строить
а не повторать устами "лидера" - дуже дякую, господин Байден, дуже дякую.
богатеть, богатеть и еще раз богатеть каждому украинцу год за годом - главная наша задача.
от богатства и мозги развиваются и стрелять есть чем...
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02.01.2022 19:09 Ответить
терзают меня смутные сомнения, что переводчик у Байдена будет не украино-английский.
и Байден ведь тоже выводы будет делать
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02.01.2022 19:14 Ответить
Опять Байден коммуналку нам будут повышать,а за это будет разрешено и дальше красть зелёной банде,как было разрешено красть петюне со своей бандой
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02.01.2022 19:20 Ответить
Адийоты затесалися?Сходи бояры выпей.
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02.01.2022 19:35 Ответить
Будет очередное позорище....

Жалко Байдена.... ради Украины должен заставлять себя общаться с этим кретином.
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02.01.2022 19:31 Ответить
Лихие 90е. Луганск. Двое в центре:
криминальный авторитет Валера "Доброслав" Доброславский и Алексей "Мячик" Данилов (ныне глава СНБО)..

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02.01.2022 19:52 Ответить
то 30 років тому, і ще невідомо, хто кому пахан
а зараз до зєзіка на спіч військовиків заганяли в наказному порядку

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02.01.2022 20:50 Ответить
ха.. та не смешите о " разговоре " - послушает, получит инструкции, скажет только слова - "здравствуйте и досвидания, я все понял...не подведу."..вот весь и диалог....
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02.01.2022 20:33 Ответить
На повестке поставки скумбрии в США по 8 грн.
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02.01.2022 22:54 Ответить
 
 