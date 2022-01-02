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Новости Бандера герой
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Спикер российской Госдумы Володин призвал Европу ввести против Украины санкции из-за марша Бандеры в Киеве

Спикер российской Госдумы Володин призвал Европу ввести против Украины санкции из-за марша Бандеры в Киеве

Спикер нелегитимной Государственной Думы России Вячеслав Володин резко отреагировал на марш в честь 113-го дня рождения лидера украинско-повстанческого движения Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. По мнению российского чиновника, это мероприятие свидетельствует о "возрождении национализма в Европе и требует вмешательства со стороны посредством конкретных санкций".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом он написал в соцсетях.

Уже по традиции представитель кремлевской власти назвал Бандеру пособником Третьего Рейха, обвинив его во всех грехах гитлеровского режима.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла села, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - заметил Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что факельное шествие и сам факт наличия в Украине подобных взглядов должны быть осуждены и со стороны европейских стран. Его удивило, что Запад продолжает поставлять вооружение Киеву, несмотря на подобное.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но в то же время правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", – заявил он.

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Бандера Степан (751) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+72
"Неприпустимо, коли у XXI столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят. Україна скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія", - зауважив Володін. Джерело:
ЯКЕ ТІЛЬКИ ТУПЕ МОСКОВСЬКЕ БИДЛО

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02.01.2022 18:21
+67
Сволота московська! Недобили вас бандерівці!
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02.01.2022 18:11
+47
Приятно наблюдать, как корчит путинскую нечисть от украинского национального героя Степана Бандеры....
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02.01.2022 18:16
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Страница 3 из 3
Вам не удалось уловить смысл мною написанного.
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03.01.2022 12:55 Ответить
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02.01.2022 20:50 Ответить
На цензорі потрібно завести окрему рубрику - "Новости из-за поребрика".
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02.01.2022 20:53 Ответить
А чому Московія не вводить?
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02.01.2022 21:10 Ответить
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02.01.2022 21:28 Ответить
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02.01.2022 21:29 Ответить
Санкции:: Запретить ввоз в Украину кокошников и портретов *****!
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02.01.2022 21:53 Ответить
Что то давно не п@дили шуфрича шото раскаркалось недобитое на канале ненаш
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02.01.2022 22:47 Ответить
да за одно и савченко шмаре не забудьте дать люлей
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02.01.2022 22:48 Ответить
введут швабру разве что
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02.01.2022 23:11 Ответить
трипер ватного абсурда зашкаливает у террористов оккупантов
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02.01.2022 23:22 Ответить
мавзолейні гниди навмисно плутають нацизм з националізмом та перекладають звірства катів з нквс на Людину, яка всю війну провела в концтаборі?
а хто і коли відповість хоча б за вбивство дівчаток- підлітків поблизу одного з колимських концтаборів 1949 року за наказом москви, їх , вертухаї живцем потопили у болоті (близько трьох тисяч українських дівчаток віком 12-14 років) - «чтоб нєкому било рожать бандєровцев»...
нехай цей новий нацист -кацист почитає поему-реквієм Дмитра Шупти «Колимські дівчатка» !
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02.01.2022 23:35 Ответить
Kто бы сомневался - откуда "Свобода" получает свои инструкции.
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02.01.2022 23:40 Ответить
Батько наш Бандера УКРАЇНА мати
підем БАТЬКІВЩИНУ разом захищати
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03.01.2022 00:18 Ответить
Йшов 2022 рік ...
"Батько наш - Бандера,
Схід - Перлина України!"
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03.01.2022 02:42 Ответить
Этот мокшанский дебил впрочем как и тупые мокшане и понятия не имеют что такое национализм а что такое нацизм.Да мы националисты но кацапия на все 100% подпадает под критерий фашизма.Мокшандия уничтожает инакомыслящих внутри страны,Насильственными и военными действиями расширяет свою культуру,язык и уклад жизни в чожие им страны как делал Гитлер.Так пускай касапы сперва разберутся кно они на самом деле а уж затем делают высеры в сторону чужих им стран.
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03.01.2022 06:36 Ответить
100%
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03.01.2022 09:58 Ответить
Почему воют в Кремле на Бандеру очень понятно. Там скрепы о "единороте" трещат. А вот в Израиле воют, ибо боятся что укр. националисты разгонят их ставленников у власти в Киеве. Всех этих : ЗЕ, Шифиров, Ермаков, Каломойских, Фельдманов, Ярославских и прочих проеврейских коррупционеро
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03.01.2022 07:15 Ответить
А привселюдне визнання власної неповноцінності, як називається?
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03.01.2022 09:49 Ответить
Срускій мір на окупованих землях, "граніци" підорашкі ніде не закінчуються, "русскій нарот" - "богоізбраний старший брат", теорія "адінарот", як відмазка для ведення агресивних воєн, ряжена гебня під червоними тряпками і власівці з колорадками на побєдобєсіях (плясках на костях), але нацизм і "прославлєніє" - це в Украіні
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03.01.2022 11:42 Ответить
Нажаль Ізраїль пропагує брехливі Кремлівські радянські наративи і слогани про те що Бандера і УПА були проти євреїв. Насправді якраз більше за все ненавидять євреїв як раз у Московії - Расії во всі часи. Тупі бевзі, поваги ім за це ніякої
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03.01.2022 13:20 Ответить
А как козломордых это касается? Их дело маленькое, на болотах квакать. А, в цивилизованный мир, жаб и козлов не пускают.
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03.01.2022 15:16 Ответить
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