Спикер нелегитимной Государственной Думы России Вячеслав Володин резко отреагировал на марш в честь 113-го дня рождения лидера украинско-повстанческого движения Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. По мнению российского чиновника, это мероприятие свидетельствует о "возрождении национализма в Европе и требует вмешательства со стороны посредством конкретных санкций".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом он написал в соцсетях.

Уже по традиции представитель кремлевской власти назвал Бандеру пособником Третьего Рейха, обвинив его во всех грехах гитлеровского режима.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла села, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - заметил Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что факельное шествие и сам факт наличия в Украине подобных взглядов должны быть осуждены и со стороны европейских стран. Его удивило, что Запад продолжает поставлять вооружение Киеву, несмотря на подобное.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но в то же время правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", – заявил он.

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