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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас", - МИД РФ

Поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать

Оккупированный Крым "хоть сейчас" может принять с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", - подчеркнул Руденко.

По словам Руденко, РФ убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Беларуси с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет положительно воспринято гражданами России и РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В Крыму уже сообщили, что "будут рады визиту Лукашенко". По словам "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "совершенно соответствует духу братских отношений между народами" России и Беларуси.

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Крым (26375) Лукашенко Александр (3611) МИД РФ (1665)


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Топ комментарии
+9
Ніким невизнаний президент приїде з візитом в анексований Крим і ЩО ?
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02.01.2022 18:33
+7
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02.01.2022 19:26
+5
да всем насрать
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02.01.2022 18:35
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Ніким невизнаний президент приїде з візитом в анексований Крим і ЩО ?
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02.01.2022 18:33 Ответить
Ну чому ніким?Його визнав Китай,визнали Росія та Індія,всі країни колишнього Союзу крім України та Прибалтики...А це вже чотири п"ятих світу як по населенню,так і по територіі...
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02.01.2022 18:49 Ответить
"Сарочка, бьют не паспорту, а по морде!"
Те, що визнали казна хто, то все до сраки. Китай визнає що завгодно, аби штатникам піднасрати.
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02.01.2022 19:50 Ответить
Не визнав Крим ні Китай ні Індія
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02.01.2022 20:00 Ответить
все эти понты Рашки напоминают мне одну поговорку --такое --это все равно- что при поносах выпивать по 2 литра кефиру....только усиливает эфект диареи
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02.01.2022 20:09 Ответить
Кітай ніколи не визнає. Самому створити прецендент щодо Гонконгу і Тайваня?!
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02.01.2022 20:25 Ответить
Мастерклас : як проїбать свою країну ...
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02.01.2022 23:23 Ответить
Навіщо хоч брехати ?
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02.01.2022 19:55 Ответить
в Криму на нього буде скоїно напад і це привід для оголошення війни Україні ...
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02.01.2022 19:21 Ответить
да всем насрать
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02.01.2022 18:35 Ответить
Провокують бульбофюрера. Не такий він і дурний, щоб поїхати. Одне діло патякати, а інше-зробити. Так іще можна на кучу "корисних санкцій" нарватися. А там хто його знає.
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02.01.2022 18:41 Ответить
**** то гівно так називать?
просто тупо срань колгоспна.
йому до "фюрера" як нам до Єгипту
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02.01.2022 19:00 Ответить
Дело в том, что прежде Лука даже не заикался о признании Крыма. Он был в хороших отношениях с Порошенко и поддерживал Украину в вопросах принадлежности Крыма. Именно украинские санкции за арест Протасевича и толкнули его на такие действия. И чем больше будет международных санкций против Беларуси, тем плотнее она соединится с РФ.
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02.01.2022 19:59 Ответить
Та везіть куди хочте, нехай пробздиться.
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02.01.2022 18:44 Ответить
Какая разница, пусть едет куда хочет, всё равно его не признают президентом.
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02.01.2022 18:46 Ответить
А ему от этого не холодно ни жарко,он спрятался за Путина и ему всё равно
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02.01.2022 19:49 Ответить
бульбохуйло тоже готов принять от ***** хоть куда.
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02.01.2022 18:46 Ответить
Свидетель, вы должны отвечать на вопросы кратко, без комментариев, только «да» или «нет». Вам понятно?
- Нет.
- что вам не понятно?
- Да.\\\\\\\\\\\\\\\\\
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02.01.2022 18:49 Ответить
сволочь усатая
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02.01.2022 18:50 Ответить
путєн та лука- два нелегітимних *****. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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02.01.2022 19:03 Ответить
Здивували В вашій державі ви можете онлайн показати як лукашенко цілує дупу путіна, доречі, ви це можете зробити з кожним росіяненом. Така в вас держава та такі у вас громадянм, цим нас не здивувати
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02.01.2022 19:07 Ответить
Вибори виграла Тихановська. Лукашенко - ніхто.
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02.01.2022 19:20 Ответить
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02.01.2022 19:26 Ответить
Лука выпендривался, выпендривался.... и до выпендривался.
-Окончательно пришёл к неминуемому, прогнозируемому результату в играх с кремлём- позорное преклонение и сжимание своих двух картофельн, до размера зелёных горошин во время сибирских морозов.
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02.01.2022 19:26 Ответить
... dead or alive
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02.01.2022 19:29 Ответить
Я так понимаю,эти кривляния самозванцев, коллаборантов,подонков и ублюдков должны произвести какое-то впечатление?
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02.01.2022 19:30 Ответить
Лука может у Зели на квартире там пожить. Заодно и коммуналку оплатит. А Зеля ему потом в Ростове срублями вернёт.
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02.01.2022 19:31 Ответить
С гастролями Лукашенко в Украине не выступать!)
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02.01.2022 19:32 Ответить
Не поедет Таракан в Крым. У него крыша поехала окончательно, но он не дурак
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02.01.2022 19:47 Ответить
Хахахах, русские гниды!
В сами только что признались, что Крым у вас КРАДЕННЫЙ, хахахах!
Если б он был ваш, вы б не перед кем не отчитывались, придурки, хахахахаха!
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02.01.2022 19:48 Ответить
Хахахах! Где признались? Таким как ты, засрать мозги раз плюнуть.хахахахаха!
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02.01.2022 20:09 Ответить
Ты дурак? Ничего сложней "мама мыла раму" не способен понять? На два хода уже межушной оперативки не хватает?
Тем, что Рашка вообще как-то комментирует "внутренные" вопросы, уже говорит о том, что они не перестают понимать факт того, что Крым - краденный!
Ты станешь комментировать приход соседа в ТВОЮ квартиру?
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02.01.2022 20:28 Ответить
Завумный, нигде в источнике не упоминается оккупированый Крым. Я вижу только, что местный журналюшка написал отсебятину.
И если уж перепечатывает такую важную, для украинцев новость, то без вставок отсебятины.
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02.01.2022 20:39 Ответить
Так чей же Крым?
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02.01.2022 20:42 Ответить
любишь своего фюрерка, русмартышка?
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02.01.2022 20:41 Ответить
А кто такая ета Лукашенка? Хоть в ж****пу ее трахни
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02.01.2022 19:52 Ответить
Пусть к Царёву едет. Потухают хоть вместе, а то Царь теперь в одиночку жрёт - нет у него друзей и нет подруг, он сам себе киздатый друг!!
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02.01.2022 19:53 Ответить
а давайте зараз!
дуже кортить подивитись як картопляник буде у січні нарізати кола навкруги яхти *****
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02.01.2022 19:54 Ответить
Лукашеску никто,даже не Обнуленный,в отличие от кремлевского чучмека
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02.01.2022 19:56 Ответить
Лучше к кобзону на концерт. Привет ,,пламенный,,пусть передаст обрезанному парику
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02.01.2022 20:02 Ответить
Ляксандра , Ляксандра! Ось і свою НЕ легітимність підтверджуєте! Які наступні кроки? Це ж ви ВЖЕ знищили ВСІ можливі варіанти пристойного виходу на "заслужену президентську пенсію". Які "позбавлені розумової доцільності" наступні ваші кроки? Чи може ВЖЕ час припинити нам ваші напрацювання (колишні заслуги перед Білоруссю!) як такі, що насправді виправдовували ваше надмірне "тримання керма країною" ?! Ось таке самовтоплення в багні жадоби влади.
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03.01.2022 09:40 Ответить
 
 