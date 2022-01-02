Поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас", - МИД РФ

Оккупированный Крым "хоть сейчас" может принять с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", - подчеркнул Руденко.

По словам Руденко, РФ убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Беларуси с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет положительно воспринято гражданами России и РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В Крыму уже сообщили, что "будут рады визиту Лукашенко". По словам "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "совершенно соответствует духу братских отношений между народами" России и Беларуси.

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