Поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас", - МИД РФ
Оккупированный Крым "хоть сейчас" может принять с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", - подчеркнул Руденко.
По словам Руденко, РФ убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Беларуси с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет положительно воспринято гражданами России и РБ.
Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным.
В Крыму уже сообщили, что "будут рады визиту Лукашенко". По словам "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "совершенно соответствует духу братских отношений между народами" России и Беларуси.
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Те, що визнали казна хто, то все до сраки. Китай визнає що завгодно, аби штатникам піднасрати.
просто тупо срань колгоспна.
йому до "фюрера" як нам до Єгипту
- Нет.
- что вам не понятно?
- Да.\\\\\\\\\\\\\\\\\
-Окончательно пришёл к неминуемому, прогнозируемому результату в играх с кремлём- позорное преклонение и сжимание своих двух картофельн, до размера зелёных горошин во время сибирских морозов.
В сами только что признались, что Крым у вас КРАДЕННЫЙ, хахахах!
Если б он был ваш, вы б не перед кем не отчитывались, придурки, хахахахаха!
Тем, что Рашка вообще как-то комментирует "внутренные" вопросы, уже говорит о том, что они не перестают понимать факт того, что Крым - краденный!
Ты станешь комментировать приход соседа в ТВОЮ квартиру?
И если уж перепечатывает такую важную, для украинцев новость, то без вставок отсебятины.
дуже кортить подивитись як картопляник буде у січні нарізати кола навкруги яхти *****