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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Американский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналиста Арифмеметова

Американский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналиста Арифмеметова

Известный американский философ, политический экономист, прогнозист и публицист японского происхождения Фрэнсис Фукуяма написал открытое письмо к арестованному по делу крымских мусульман общественному журналисту Осману Арифмеметову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил проект Крым.Реалии.

По мнению Фукуямы, Крым пал жертвой российского реваншизма и территориальной агрессии. Россия боится демократической Украины: если Украине удастся перейти к либеральной демократии, это подорвет настроения России по отношению к Украине и региону в целом. Ситуация в Крыму была неотъемлемой частью этой борьбы, отметил американский философ.

"Журналисты, подобные вам (Арифмеметова - ред.), сыграли важную роль в сохранении правды, поскольку Россия продолжает омрачать медийную сферу дезинформацией. Без вашей храбрости и привязанности мы знали бы гораздо меньше о реальной ситуации на местах в Крыму и об ограничениях, которые Россия наложила на население. Вы были одним из первых гражданских журналистов, которые осветили эту ситуацию в 2015. Благодаря вашему смелому репортажу мы знаем о задержании и заключении Беляла Адилова и Тимура Ибрагимова, двух ваших коллег-журналистов, и стыдно, что службы безопасности заключили вас в тюрьме аналогичным образом", - отметил в своем письме Фукуяма.

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Также Фукуяма поблагодарил Арифмеметову за "служение правде через журналистику и за его роль в борьбе Украины за свободу".

"Мы на Западе надеемся на ваше освобождение как можно быстрее", - добавил Фукуяма.

В июне 2021 года Фрэнсис Фукуяма согласился присоединиться к кампании МИД по публичному менторству в защиту заключенных Россией общественных журналистов из Крыма.

Осман Арифмеметов до 2014 года работал программистом, затем занялся репетиторством: обучал детей математике и программированию.

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После оккупации Крыма Российской Федерацией и начала репрессий против крымских татар Осман занял активную гражданскую позицию и стал заниматься журналистской деятельностью. Все свое свободное время он снимал на видео обыски, проходившие в квартирах крымских татар, ездил поддерживать соотечественников на судебные заседания, а также делал об этом программы, рассказывает Prisoners Voice.

Арифмеметова арестовали 27 марта 2019 года по обвинению в подготовке к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору, участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

За несколько дней до задержания Осман выехал в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать на судебном заседании "первую симферопольскую группу" – пятерых крымских татар, задержанных российскими силовиками по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" 12 октября 2016 года . Там в МакДональдзе его вместе с Рэмзи Бекировым и Владленом Абдулкадыровым задержали люди в масках с оружием.

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Крым (26375) крымские татары (2717) Фукуяма Фрэнсис (8)


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Топ комментарии
+3
Чей Крым?
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02.01.2022 21:20
+3
Так чей Крым?
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02.01.2022 21:33
+2
Ты снова хором с русней поешь?
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02.01.2022 20:59
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Ты снова хором с русней поешь?
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02.01.2022 20:59 Ответить
Чей Крым?
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02.01.2022 21:20 Ответить
Тебе хочу помочь. Ты ж так сильно хочешь, шоб тебя забанили.
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02.01.2022 21:22 Ответить
Так чей Крым?
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02.01.2022 21:33 Ответить
Якщо ви не знаєте Фукуяму, то це чудово свідчить про ваш рівень інтелекту. Це мабуть найвідоміший філософ/політолог **********!
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02.01.2022 21:25 Ответить
ти любіш русскій язик?
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02.01.2022 22:26 Ответить
согласен
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03.01.2022 07:41 Ответить
Я прекрасно знаю о Фукояме и даже был на его лекции, организованной Пинчуком. Фукуяма реально идиот и теории его идиотские. Его "конец истории" какзался смешным и до 2014 года, а сейчас можно говорить о токсичности и ангажированности еэтой теории, она так усыпила Запад, что даже на пороге Ада он не просыпается. После этой "лекции" перестал относиться к Нобелевским лауреатам как к гениям. Умные люди давно говорят что Нобелевский комитет в кризисе и политически ангажированный.
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03.01.2022 09:35 Ответить
А я не кажу, що він найкращий філософ, я кажу, що він найвідоміший. Знати людину і погоджуватися з її поглядами - трохи різні речі!
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03.01.2022 10:23 Ответить
І це на щось вплине?!!
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02.01.2022 20:18 Ответить
А как же! Ещё как! Вы теперь знаете, что Фукуяма это философ. Он пишет книги. Эти книги можно купить на Зелину тыщу гривен.
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02.01.2022 20:21 Ответить
Фукуяма- фу
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02.01.2022 21:02 Ответить
ти любіш грівни?
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02.01.2022 22:35 Ответить
Как запомнить четыре японских острова:
"Милая Хоккайдо я тебя Хонсью,
За твою Сикоку я тебя Кунсю".
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02.01.2022 20:30 Ответить
В'язень кремля Олексій Бессарабов: той, хто бачив наперед

https://www.youtube.com/watch?v=xuE22BzxQ8U
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02.01.2022 20:33 Ответить
в Криму вже біля 150 політичних в'язнів,
передусім - киримли

це найбільше серед усіх регіонів рашки
тому що Крим це Україна - земля Волі
і хло ніколи не нагне киримли !
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02.01.2022 23:57 Ответить
 
 