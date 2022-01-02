Общежитие горело в Запорожье - пожарные спасли 28 человек, среди которых 5 детей, - ГСЧС

2 января в 02:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии семейного типа по ул. Панферова в Шевченковском районе города Запорожья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Учитывая, что это объект с массовым пребыванием людей, по повышенному номеру вызова выехало 9 единиц техники и 28 человек личного состава".

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате общего пользования горят домашние вещи и мебель на общей площади 15 кв. Ликвидация пожара происходила в двух направлениях: первое – спасение людей, которые оказались в задымленной ловушке и одновременно тушение пожара. Так, с помощью выдвижной лестницы пожарные спасли 28 человек, 5 из которых дети", - отмечается в сообщении.

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Из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 02:50 спасатели локализовали пожар, а в 02:57 полностью его ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

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