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Новости Коронавирус и карантин
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За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано 35 млрд грн, - Шмыгаль

За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано 35 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о том, сколько денег правительство выделило на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 млн доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения. Кроме того, вакцин будет достаточно и на весь 2022 год.

Всего в 2021 году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий и многое другое".

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бюджет (4837) Шмыгаль Денис (2680) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Анна Ярославна@Anna40404721



Сегодня моему брату-инвалиду с эпилепсией лечащий врач заявила: "ЗАБУДЬТЕ про бесплатные лекарства для эпилептиков - их УЖЕ не будет!"
Бесплатні ліки мы получали при Кучме, Ющенко, януковоще и даже в период войны при"бариге". А при"найвеличнішому лідору" чомусь ця тенденція припинилася.
Хочу выразить"огромную благодарность73%-м мудакам, которые затянули и мою семью в СВОЕ болото убогой жизни! Шоб вы также платили втридорога на РОВНОМ месте за все "бесплатное", как и мы - переселенцы из Донецка! Может в след.раз из-за "недоедания" не побежите голосовать за нового "мессию".
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02.01.2022 21:49
+10
"За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано распилили 35 млрд грн" Змініть заголовок!!!
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02.01.2022 21:59
+9
побегут...и вы побежите голосовать за "Путь в Жопу",за Смешко...за Лярву...но за Гетьмана(пятого президента) не будете голосовать...ибо мозги у вас остались в эпохе СССР!
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02.01.2022 21:57
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Анна Ярославна@Anna40404721



Сегодня моему брату-инвалиду с эпилепсией лечащий врач заявила: "ЗАБУДЬТЕ про бесплатные лекарства для эпилептиков - их УЖЕ не будет!"
Бесплатні ліки мы получали при Кучме, Ющенко, януковоще и даже в период войны при"бариге". А при"найвеличнішому лідору" чомусь ця тенденція припинилася.
Хочу выразить"огромную благодарность73%-м мудакам, которые затянули и мою семью в СВОЕ болото убогой жизни! Шоб вы также платили втридорога на РОВНОМ месте за все "бесплатное", как и мы - переселенцы из Донецка! Может в след.раз из-за "недоедания" не побежите голосовать за нового "мессию".
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02.01.2022 21:49 Ответить
побегут...и вы побежите голосовать за "Путь в Жопу",за Смешко...за Лярву...но за Гетьмана(пятого президента) не будете голосовать...ибо мозги у вас остались в эпохе СССР!
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02.01.2022 21:57 Ответить
А кто это Гетьман? Голова НБУ? И он не пятый был...
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02.01.2022 22:04 Ответить
вот только не надо косить под дурака...особенно если им и являешься...
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02.01.2022 22:06 Ответить
Ну и зачем ты это делаешь?
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02.01.2022 22:12 Ответить
народ должен знать,что ты,Сергей Кондратьев,мало что дурак,ты ещё коллаборант,и роССийская *****.
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02.01.2022 22:14 Ответить
боюсь что и ты неумный человек... твой *гетьман* - обрезанный, почуявший вкус безграничной власти во времена своего президентства....не более того....такой же как и обрезанный клован. большевики обрезанные, угробившие миллионы оттуда же.
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02.01.2022 22:23 Ответить
Потому что ты или не живешь в Украине, или рашотролль. Потому что не знаешь какого из Президентов Украины называют Гетьманом.
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02.01.2022 22:42 Ответить
посмотрите на действия настоящего государственного деятеля -

мер Амстердама лично отдала приказ разогнать к ипеням мининг антивакцеров, нарушавших павила карантина.
разгоняли жесточайшим образом - с помощью дубинок и собак!
это красиво !!!!

мер либерального и даже оторванного Амстердама заботится о безопасности граждан, а не о

РЕЙТИНГЕ !

https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220102-v-amsterdami-akcziya-protestu-proty-covid-obmezhen-pererosla-v-zhorstki-sutychky-z-policziyeyu/
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02.01.2022 23:11 Ответить
Don't Look Up...
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03.01.2022 00:46 Ответить
А улицу Красных фонарей он не разогнал часом? Можно и без собак было!
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03.01.2022 08:03 Ответить
а у нас антивакцинатора Стахіва-максимум на місяць на обслідування.))

----

виявилось,не психічнохворий..Стахів-просто вроджений дебіл
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03.01.2022 14:31 Ответить
було голосування за підтвердження повноважень Гетьмана України Віктора Ющенка. Козаки одностайно висловилися за збереження повноважень Віктора Андрійовича на посаді Гетьмана України.
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03.01.2022 14:37 Ответить
Отвечу как в старом анекдоте: бьют не по паспорту, а по морде. Ряженый "гетьман" Ющенко ничего не сделал полезного для Украины с начала войны в 14 году. А настоящий Гетьман Украины остановил наступление рабссиян на Украину.
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03.01.2022 15:03 Ответить
Дураццьку вату так вираховуем.
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03.01.2022 09:21 Ответить
до Гетьмана можна було відноситись з повагою...Довго не прожив..

І НІКОЛИ НЕ ЗБИРАВСЯ ПЕРЕХОВУВАТИСЬ В ЛОНДОНІ ЯК ПЄТІНА БАНКІРША ГОНТАРЄВА..
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03.01.2022 14:14 Ответить
Хто такий Лярва?
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02.01.2022 22:14 Ответить
Лярва,вона ж Коса,вона ж едина хто працює,вона та сама,яка підсміювалась з Х-йлом над Ющенко...та сама Лярва яка водночас зробила газ у 1009-му році в п'ять разів дорожче...
-------------
зрозуміло,чи будешь й надалі дурня клеїть?
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02.01.2022 22:19 Ответить
у 2009.
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02.01.2022 22:20 Ответить
Завдяки її договору Нафтогаз зідрав з Газпрому кілька лярдів долярів. Сподіваюсь що заперечувати не будеш.
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02.01.2022 22:24 Ответить
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03.01.2022 14:33 Ответить
Лярва - це Коса? І чому з великої буківки? Коса - дівочяа краса між іншим! А лярва - так треба ж хоч трішки знати польську мову! Великий Петро нас в Європу веде! З такими дурнями, як ти, Петро і до другого туру майбутніх президентських виборів не проб"ється. Ну, якщо трішки раніше Вова його не посадить на довічне, чим дуже сильно зможе підняти свій рейтинг!
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03.01.2022 07:54 Ответить
Лярва непоширене ім"я Леді Ю.

правильніше Косата бл..дь.
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03.01.2022 14:35 Ответить
Послушайте, агрессивный дядя, гетьману (Пороху) при всём уважении очень далеко до Смешко. Очень.
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02.01.2022 23:00 Ответить
НАВІЩО ПОРІВНЮВАТИ ДВА СТАРІ СОВЄТСЬКІ ВАЛЯНКИ?
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03.01.2022 14:15 Ответить
А скільки закатали в асфальт?
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02.01.2022 21:49 Ответить
То це з коштами які з ковідного фонду на дороги кидали ?
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02.01.2022 21:50 Ответить
Донецкие паблики сообщают об обрушении козырька в отеле Европа..
ну вы ж понимаете - "русский мир" пришел в город!
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02.01.2022 21:56 Ответить
они не хотели кормить "Европу", она упала
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02.01.2022 23:13 Ответить
..Це так . Так виглядає рюдській мірь біля Донбас Арени . Хащі більші ніж у Чорнобилі . .
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02.01.2022 23:59 Ответить
Майже те саме у кримських військових санаторіях. Не так давно дивилась відео в ютюбі, чисто з цікавості, що сталося з тими санаторіями зараз. Це - жах! Навіть не вірила своїм очам, що за кілька років кацапи встигли таке наробити. Вони знищують не тільки споруди, але і лісопаркові зони, все, все занедбане. Після деокупації від півострова залишиться гола пустеля.
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03.01.2022 00:21 Ответить
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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02.01.2022 21:57 Ответить
не хило поднялись квартальные сцуки...
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02.01.2022 21:58 Ответить
"За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано распилили 35 млрд грн" Змініть заголовок!!!
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02.01.2022 21:59 Ответить
И не забудьте о тех, кто украл маски из госрезерва и продал их в Китай, а потом пиарился на масках, привезенных из Китая (или скорее из госрезерва) в Эпицентр, и о многом другом...
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02.01.2022 21:59 Ответить
Ім"я? Будь ласка.
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02.01.2022 22:19 Ответить
ну и по пунктам.... куда растворились эти миллиарды...
сколько на доплаты медикам (сколько руководителям от медицины)
сколько на вакцину (и сколько списали по просрочке и "последних доз в флаконе")
и так далее...чтоб понять долю асфальта в этом празднике жизни...
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02.01.2022 22:06 Ответить
степанова не зря поменяли на ляшка....єтот сговорчивее
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02.01.2022 23:11 Ответить
а тот еще и жлоб был - куртяху себе такую прикупил - вся зеленая рать зеленой завистью абзавидовалась))))
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02.01.2022 23:15 Ответить
А можно поконкретней, каждую гривну? А так это балачки.
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02.01.2022 22:09 Ответить
там поконкретнее полный бред
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02.01.2022 22:14 Ответить
Новость обрезана,на других ресурсах более подробно расписаны статьи расхода.Поздравляю дебилов,в их числе ваксобесы и те 73% с перемогою)
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02.01.2022 22:10 Ответить
Скільки там на ментів виділено?
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02.01.2022 22:13 Ответить
І для газеток.
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02.01.2022 23:33 Ответить
Про те, скільки спи...джено Шмига історія замовчує(
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02.01.2022 22:22 Ответить
Нечуваний розпил бабла!
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02.01.2022 22:24 Ответить
а скільки пішло на профілактику і лікування онкології чи серцево-судинних?
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02.01.2022 22:34 Ответить
Вот это распил ! А Пороха обвиняют в какой-то "госизмене", за то что он не дал стране замёрзнуть.
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02.01.2022 23:22 Ответить
За прошлый год убили больше 10 врачей-исследователей из разных стран которые подошли ближе всего к ответам на вопросы - Что такое ковид, для чего вакцина, из чего состоит и какая ее цель, и главное - последствия поголовной вакцинации !!! ....одних - убили, другие - пропали, третьи -"самоубились", четвертые - ДТП, несчастные случаи и т.д.....Совпадение !?!?...я не думаю..
Кто не верит мне - идите колите бустер, или ищите, Гугл вам в помощь - все в открытом доступе !!!
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02.01.2022 23:36 Ответить
За прошлый год убили больше 10 врачей-исследователей

ЗВІДКИ ЦЕЙ ФЕЙК,ЯК НЕ З МЕТОДИЧКИ?
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03.01.2022 14:18 Ответить
угу...хфейк...
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03.01.2022 15:44 Ответить
За деньги на борьбу с ковидом нам скажет только полный аудит вашей деятельности на суде следователь казначейства, а вот то что вы нам месяцами !!! говорили, что больные ковидом в клиниках это ВСЕ не вакцинированные.. На самом деле таких оказалось в Германии не 90%, а всего лишь 14% (бургеры признались официально!!!)... Может и вы скажете нам правду!? И что за Омикрон такой интересный, если им болеют - исключительно вакцинированные полного цикла !?!
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02.01.2022 23:59 Ответить
Чого тіки не вигадаєш для виправдання нових локдаунів.
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03.01.2022 00:05 Ответить
COVID-19: Boris Johnson says 'up to 90%' in intensive care have not had a booster (отже, 2 вколоті) and urges people to get jabbed
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-says-up-to-90-in-intensive-care-have-not-had-a-booster-and-urges-people-to-get-jabbed-12505590

https://www.qub.ca/article/la-covid-plombe-les-finances-publiques-1062326736?fbclid=IwAR0lAWJGUDVyW7cyyJtohl67wJuDLw9q6sFoJLUZKFsRwqfLZhdD532u9XY

Pour contrer les ravages de la pandémie de la COVID-19 au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces ont injecté jusqu'à présent 632 milliards de dollars. - 2021-12-18

Ось така астрономічна цифра. Скільки спущено на рекламку миття рук і т.д. - про сотні мільйонів писали ще у 2020. І подачки тим, кого закривають-відкривають, а купа інспекторів, агентів на телефонних лініях, і т.д. і т.п. Але при 312 пацієнтах в лікарнях у провінції - "ситуація критична" (с), як волав прем'єр.

До речі, тут позитивно тестованому медперсоналу дозволили працювати.
І "привілейовані" мовчать.
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03.01.2022 00:22 Ответить
******'s health minister announced on Tuesday that some health-care workers in the province who have tested positive for COVID-19 or come in close contact with a confirmed case may remain on the job to protect hospital capacity.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/******-health-workers-job-covid-1.6299204

Посилання.
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03.01.2022 00:47 Ответить
Еще небыло такой беспредельной вакцинации в странах Европы и США, а Канада и Израиль уже переширяли 2/3 населения. Теперь пожинают плоды безмозглой вакцинации не зная как выйти из этой ситуации, видя единственный выход во все новых и новых дозах, мотивируя это несуществующими новыми штаммами короновируса.
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03.01.2022 12:32 Ответить
вы нам месяцами !!! говорили, что больные ковидом в клиниках это ВСЕ не вакцинированные..

НЕ ПИ..ДИ,ПРОКРЕМЛІВСЬКА АНТИВАКЦИНАТОРСЬКА ПАДАЛЬ!

ЗАВЖДИ говорилось про різну ефективність різних вакцин.

Ох, друзі! Яка у нас сьогодні тема. Тримайтеся - будемо докопуватися до суті! Очікуємо пришестя антиваксів у коментах. Це історія про те, як взяти і перекрутити інформацію, а потім поширювати зраду. Йдеться про вірус, вакцину і цифри. По факту - у чому різниця між відносним (RRR) та абсолютним (ARR) зменшенням ризику зараження вірусом. Не лякайтеся, зараз пояснимо. І те, і інше - статистичні значення впливу вакцини на популяцію. Однак для розрахунку її (вакцини) ефективности найчастіше використовують саме RRR. Це оці 95%, 90% і тп цифри, які публікують медіа і не тільки

🚫На цю тему ми звернули увагу не випадково - в соцмережах розносять фейк, мовляв, «нас дурять! реальний захист вакцини набагато нижчий, ніж заявляють!» Брехливе твердження підкріплюють посиланням на…«рецензоване дослідження», опубліковане в медичному журналі «The Lancet»!

https://coronafakes.com/fake/riznytsia-mizh-vidnosnym-ta-absoliutnym-ryzykom-zarazhennia/
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03.01.2022 14:26 Ответить
Здесь можно отслеживать официальную статистику по последствиям вакцинации. Впечатляет. Не то слово.. Но вы не признаете последствие вакцин, а только совпадением. ну-ну...
https://openvaers.com/covid-data
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03.01.2022 15:42 Ответить
Вроде совсем недавно вы еще адекватно рассуждали, вели нормальный диалог, но похоже после очередного бустера появилась ненависть и агрессивность.Я смотрю на Владимира Вольфовича Жириновского, который уже себе седьмой бустер ширнул. Идиот-Идитом! Вообще я замечаю, у тех кто ширнулся , что то с логикой и отсутствием здравого смысла. Для них, что не входит в ихнее мировозрение, все фейк, а кто высказывает свою точку зрения, это московские боты.
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03.01.2022 18:58 Ответить
А спизженно сколько?
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03.01.2022 00:07 Ответить
И кто кого?
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03.01.2022 00:38 Ответить
В минулому році посіяли 100 гектарів буряку, - все з'їв довгоносик. В цьому році посіємо 300, - хай подавиться клята скотина.
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03.01.2022 08:40 Ответить
А сколько осело в оффшорах?
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03.01.2022 09:36 Ответить
За что мне нравятся эти ребята, так за то, что говорят так, что понимаешь все. Загалом у 2021 році Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Теперь из каждого утюга, призыв вакцинируйтесь! Банятся все иные точки зрения. Мобильные операторы шлют СМСки, в поисковых запросах пункты ближайшей вакцинации, ведущие популярных программ рекламируют вакцинацию,нарушая закон о рекламе,а медицина и закупка кислорода держится за счет частных инвесторов и пациентов, которые за все платят.Плюс, значительная часть этой суммы, вместо надбавок медикам, осела в карманах дельцов от медицины.
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03.01.2022 12:23 Ответить
ведущие популярных программ рекламируют вакцинацию,нарушая закон о рекламе

Жгі ісчо,троляка!
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03.01.2022 14:27 Ответить
Самому не надоело бред нести.
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03.01.2022 19:00 Ответить
 
 