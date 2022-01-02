За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано 35 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о том, сколько денег правительство выделило на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 млн доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения. Кроме того, вакцин будет достаточно и на весь 2022 год.

Всего в 2021 году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий и многое другое".

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