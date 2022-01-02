В прошлом году в мире убили 45 журналистов, больше всего - в Афганистане

В 2021 году было убито 45 журналистов и сотрудников СМИ при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в докладе Международной федерации журналистов.

Отмечается, что это значительно меньше, чем в позапрошлом году, когда погибло 65 журналистов, и является одним из самых низких показателей смертности, которые регистрировала МФЖ.

20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Северной и Южной Америке, 8 – в Африке, 6 – в Европе и один – на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое журналистов погибли в результате несчастного случая в Иране.

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33 журналиста, по данным МФЖ, погибли в результате целенаправленных нападений.

Самой опасной страной для работников медиа в 2021 году был Афганистан, где убиты 9 журналистов и сотрудников СМИ. 8 убили в Мексике, 4 – в Индии и 3 – в Пакистане.

"Эти 45 коллег, которых мы потеряли в этом году в результате насилия, напоминают нам о страшных жертвах, которые журналисты по всему миру продолжают приносить за служение общественным интересам, и мы остаемся в долгу перед ними и тысячами других людей, которые заплатили за это высокую цену" , – заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.

Кроме того, в 2021 году 365 журналистов по всему миру находились в заключении.

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