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В прошлом году в мире убили 45 журналистов, больше всего - в Афганистане

В прошлом году в мире убили 45 журналистов, больше всего - в Афганистане

В 2021 году было убито 45 журналистов и сотрудников СМИ при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в докладе Международной федерации журналистов.

Отмечается, что это значительно меньше, чем в позапрошлом году, когда погибло 65 журналистов, и является одним из самых низких показателей смертности, которые регистрировала МФЖ.

20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Северной и Южной Америке, 8 – в Африке, 6 – в Европе и один – на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое журналистов погибли в результате несчастного случая в Иране.

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33 журналиста, по данным МФЖ, погибли в результате целенаправленных нападений.

Самой опасной страной для работников медиа в 2021 году был Афганистан, где убиты 9 журналистов и сотрудников СМИ. 8 убили в Мексике, 4 – в Индии и 3 – в Пакистане.

"Эти 45 коллег, которых мы потеряли в этом году в результате насилия, напоминают нам о страшных жертвах, которые журналисты по всему миру продолжают приносить за служение общественным интересам, и мы остаемся в долгу перед ними и тысячами других людей, которые заплатили за это высокую цену" , – заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.

Кроме того, в 2021 году 365 журналистов по всему миру находились в заключении.

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журналистика (3289) убийство (6479)


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Топ комментарии
+3
Может потому что они не журналисты?
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02.01.2022 23:26
+3
Найпроблемнішою залишається зброя масового ураження - телебачення.
Воно практично не змінилося, що пов'язано з позицією власників.
Точка прориву має бути саме там.
В Україні телебачення - не українське. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743 https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743

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02.01.2022 23:31
+2
странно, почему Шарий, Пиховишек, Соловьев, Симоньян, и им подобные особи, еще не до убиты?.. тут работать и работать!
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02.01.2022 23:23
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странно, почему Шарий, Пиховишек, Соловьев, Симоньян, и им подобные особи, еще не до убиты?.. тут работать и работать!
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02.01.2022 23:23 Ответить
Может потому что они не журналисты?
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02.01.2022 23:26 Ответить
Убивать никого нельзя. Как показало время- они сами проявили себя кто они есть и чего стоят.
А вот убийство Шеремета -это позор послемайданного времени.
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02.01.2022 23:34 Ответить
А до Майдану не вбивали?
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02.01.2022 23:57 Ответить
Гонгандзе- самый яркий пример. И Кучме вспоминают это до сих пор. И правильно делают- потому что он убийца! Так и Порошенко тогда нужно распять точно также. А, тем более, Майдан стоял и строил другое общество, с другими ценностями- а всё опять скатилось к тому, с чего начали.
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03.01.2022 00:04 Ответить
Цибуля, ти там спокійно спиш? Бо ваш зелений дупатут спати не може через нас
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03.01.2022 00:08 Ответить
Що це ви зробили з Цибулиною що вона зникла?
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03.01.2022 00:01 Ответить
Чем он знаменит?
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03.01.2022 14:05 Ответить
Чтобы его нужно было убивать, как журналиста?
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03.01.2022 14:06 Ответить
Найпроблемнішою залишається зброя масового ураження - телебачення.
Воно практично не змінилося, що пов'язано з позицією власників.
Точка прориву має бути саме там.
В Україні телебачення - не українське. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743 https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743

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02.01.2022 23:31 Ответить
Завдяки цій зброї Буратіна виліз на табуретку.
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02.01.2022 23:58 Ответить
на зєзіка наш плєбс пригодовували 15 років, аки рибу в ставку
основна мішень упливу - ті, хто, входячи до хати, автоматично вмикають ТБ, часом навіть раніше за світло...
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03.01.2022 00:02 Ответить
Едуард Рождественський колись назвав ЗМІ "оружием массового уничтожения"
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03.01.2022 00:27 Ответить
Ну дик в Афганістані ж зараз "вмєняємиє люді" (лошадь лавров)
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03.01.2022 07:06 Ответить
 
 