В прошлом году в мире убили 45 журналистов, больше всего - в Афганистане
В 2021 году было убито 45 журналистов и сотрудников СМИ при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в докладе Международной федерации журналистов.
Отмечается, что это значительно меньше, чем в позапрошлом году, когда погибло 65 журналистов, и является одним из самых низких показателей смертности, которые регистрировала МФЖ.
20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Северной и Южной Америке, 8 – в Африке, 6 – в Европе и один – на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое журналистов погибли в результате несчастного случая в Иране.
33 журналиста, по данным МФЖ, погибли в результате целенаправленных нападений.
Самой опасной страной для работников медиа в 2021 году был Афганистан, где убиты 9 журналистов и сотрудников СМИ. 8 убили в Мексике, 4 – в Индии и 3 – в Пакистане.
"Эти 45 коллег, которых мы потеряли в этом году в результате насилия, напоминают нам о страшных жертвах, которые журналисты по всему миру продолжают приносить за служение общественным интересам, и мы остаемся в долгу перед ними и тысячами других людей, которые заплатили за это высокую цену" , – заявил генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.
Кроме того, в 2021 году 365 журналистов по всему миру находились в заключении.
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А вот убийство Шеремета -это позор послемайданного времени.
Воно практично не змінилося, що пов'язано з позицією власників.
Точка прориву має бути саме там.
В Україні телебачення - не українське. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743 https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743
основна мішень упливу - ті, хто, входячи до хати, автоматично вмикають ТБ, часом навіть раніше за світло...