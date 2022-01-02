РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11216 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 284 47

Невозможно спать спокойно, - немецкий депутат от "зеленых" Нурипур о российских войсках на границе с Украиной

Невозможно спать спокойно, - немецкий депутат от

В Германии заявили, что из-за обострения ситуации со стороны Кремля в Украине "невозможно спать спокойно". В том числе и из-за российских войск у границ.

Соответствующее заявление сделал депутат от "Зеленых" Омид Нурипур в интервью изданию WAZ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Нурипур заявил, что Германия не знает о планах Владимира Путина. В частности, о вероятности новой агрессии в отношении Украины.

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", – заявил политик.

Он также добавил, что немецкое правительство готово "бросить все дипломатические усилия". Объяснил, что о дальнейших действиях следует говорить со странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.

"Это может быть только общий европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", – объяснил Омид Нурипур.

Читайте также: Глава МИД ФРГ Бербок о приоритетах во время председательства в G7: Только вместе мы можем решать глобальные проблемы

армия РФ (19143) Германия (6943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
це він про те, що зима видалася надто тепла...
зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів

Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч



Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:58
+23
Турки единственные европейцы, которые знают как надо разговаривать с россиянами.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
показать весь комментарий
03.01.2022 00:04
+20
показать весь комментарий
03.01.2022 00:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо, зелёный немец. Спи спокойно, твою страну точно не захватят.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:51 Ответить
Переляканий Ганс. Ми так живемо вже восьмий рік.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:54 Ответить
авжеж, ті ганси перевелись...
показать весь комментарий
03.01.2022 00:00 Ответить
Не перевелись. Те Гансы свалили в Аргентину, Парагвай, Чили.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:06 Ответить
Тим не менше це єдиний адекватний "німець", слова якого мені подобається. Від "істинних армійців" такого не чути.
показать весь комментарий
03.01.2022 06:55 Ответить
В глобализированном))))
показать весь комментарий
03.01.2022 09:03 Ответить
це він про те, що зима видалася надто тепла...
зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів

Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч



Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:58 Ответить
Лицемерие зашкаливает!
показать весь комментарий
02.01.2022 23:59 Ответить
Ну очевидно же, что нам с русскими не по пути...
показать весь комментарий
03.01.2022 00:03 Ответить
Німеччина і про північну каналізацію-2 нічого не знала.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:03 Ответить
Турки единственные европейцы, которые знают как надо разговаривать с россиянами.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
показать весь комментарий
03.01.2022 00:04 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 00:23 Ответить
Слава Туреччині !
Героям Слава !
показать весь комментарий
03.01.2022 00:37 Ответить
шкода ***** у той день на ту виставку не приїхало
показать весь комментарий
03.01.2022 06:27 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 00:25 Ответить
Сумно, що єдиними "європейцями" виявилися турки, батьківщиною яких Європа не є.
показать весь комментарий
03.01.2022 06:56 Ответить
Уже больше чем 600 лет как европейцы...
показать весь комментарий
03.01.2022 09:43 Ответить
Тобто стверджуєте, що їхня батьківщина - Європа?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:46 Ответить
Если они в европе с падения константинополя...то кто они?

Но с учетом того что их империя располагалась на 3- континентах то они европейцы на 1/3
Да кстати твоя прародина тоже азия или индия где то там..
показать весь комментарий
03.01.2022 14:53 Ответить
Вумничаєш? 😁 У Вікіпедію вадк заглянути? Якщо тобі не подобається те, що там написано, напиши у редакцію протест. 😊 Що за дурна звичка - заперечувати загально прийняте і давно відоме?🤔
показать весь комментарий
03.01.2022 17:54 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 00:09 Ответить
Коли все збсь

показать весь комментарий
03.01.2022 00:12 Ответить
Не треба лаяти німецьку партію зелених. Вони завжди нас підтримували. Ребекка Хармс з партії зелених.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:10 Ответить
Украине - болтовню, египтянам - оружие. Путину - трубу. ************* те еще!
показать весь комментарий
03.01.2022 02:10 Ответить
нове від Джен...
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/02/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
показать весь комментарий
03.01.2022 00:12 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 00:22 Ответить
"да пусть кацапы хоть всех поубивают - но лишь бы не было войны в ЕС, бо страшно строить СП2" - слова зеленого еврогея который не может спать по ночам... не, ну разве это гей а не ****!?
показать весь комментарий
03.01.2022 00:24 Ответить
Хтось з американських політиків дуже влучно висловився: популізм це не просто хвороба, а хвороба яку нарід відхаркує з кров'ю.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:31 Ответить
грустно, но правда
показать весь комментарий
03.01.2022 00:38 Ответить
Да ладно. Жрут за обе щеки
показать весь комментарий
03.01.2022 02:11 Ответить
так переживает чтоб на сев.поток2 санкции не наложили
показать весь комментарий
03.01.2022 00:42 Ответить
Мой ну введите мораторий на войны, с колоссальными санкциями .
показать весь комментарий
03.01.2022 00:53 Ответить
Коли наливаємо чарку, робимо прадавнє замовляння на горілку: "Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!"
показать весь комментарий
03.01.2022 01:56 Ответить
РАБссия без войны,что Будулай без кобылы...
показать весь комментарий
03.01.2022 07:17 Ответить
БОМЖатник Мавзолейный вечные кочевники по Абхазиям Осетиям Приднестровьям Ичкериям Украинам Белорусиям Сириям...,сейчас Африкой занялись...там золота алмазов полно...

Крысы позорные...
показать весь комментарий
03.01.2022 07:20 Ответить
Вот ****, ещё и издеваться.
показать весь комментарий
03.01.2022 07:23 Ответить
Невозможно сп-2 запускать. А там спите или не спите-пох.
показать весь комментарий
03.01.2022 07:56 Ответить
Кушять не могу
показать весь комментарий
03.01.2022 08:01 Ответить
Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - саме тому, завербований російський агент Меркель спала спокійно , блокуючи постачання зброї в Україну,щоб вона могла себе захистити від рашистського окупанта.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:46 Ответить
Європо! Епоха агента Кремля Ангели Меркель закінчилась. Переходіть від занепокоєння до реальних дій з протистоянню теростисту #1 Московії ТОДІ І СПАТИ БУДЕТЕ СПОКІЙНІШЕ
показать весь комментарий
03.01.2022 10:57 Ответить
Алоизыч, шо за ,,истинный ариец" в парламенте? За шо диды немецкие воевали?
показать весь комментарий
03.01.2022 14:06 Ответить
А Бубочка спокійно спить.
показать весь комментарий
03.01.2022 18:48 Ответить
 
 