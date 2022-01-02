Невозможно спать спокойно, - немецкий депутат от "зеленых" Нурипур о российских войсках на границе с Украиной

В Германии заявили, что из-за обострения ситуации со стороны Кремля в Украине "невозможно спать спокойно". В том числе и из-за российских войск у границ.

Соответствующее заявление сделал депутат от "Зеленых" Омид Нурипур в интервью изданию WAZ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Нурипур заявил, что Германия не знает о планах Владимира Путина. В частности, о вероятности новой агрессии в отношении Украины.

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", – заявил политик.

Он также добавил, что немецкое правительство готово "бросить все дипломатические усилия". Объяснил, что о дальнейших действиях следует говорить со странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.

"Это может быть только общий европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", – объяснил Омид Нурипур.

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