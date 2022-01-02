Невозможно спать спокойно, - немецкий депутат от "зеленых" Нурипур о российских войсках на границе с Украиной
В Германии заявили, что из-за обострения ситуации со стороны Кремля в Украине "невозможно спать спокойно". В том числе и из-за российских войск у границ.
Соответствующее заявление сделал депутат от "Зеленых" Омид Нурипур в интервью изданию WAZ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Нурипур заявил, что Германия не знает о планах Владимира Путина. В частности, о вероятности новой агрессии в отношении Украины.
"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", – заявил политик.
Он также добавил, что немецкое правительство готово "бросить все дипломатические усилия". Объяснил, что о дальнейших действиях следует говорить со странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.
"Это может быть только общий европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", – объяснил Омид Нурипур.
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зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч
Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
Героям Слава !
Но с учетом того что их империя располагалась на 3- континентах то они европейцы на 1/3
Да кстати твоя прародина тоже азия или индия где то там..
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/02/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
Крысы позорные...