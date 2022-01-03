США и союзники ответят, если Россия вторгнется в Украину, - Байден в разговоре с Зеленским

Президент США Джозеф Р. Байден провел сегодня разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ такое сообщение появилось на сайте Белого Дома.

В сообщении отмечается: "Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, начиная со следующей недели с двустороннего диалога по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также читайте: Говорили о совместных действиях США и Украины по сохранению мира в Европе, - Зеленский о разговоре с Байденом

Также в пресс-релизе говорится, что Байден выразил поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.