США и союзники ответят, если Россия вторгнется в Украину, - Байден в разговоре с Зеленским
Президент США Джозеф Р. Байден провел сегодня разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ такое сообщение появилось на сайте Белого Дома.
В сообщении отмечается: "Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину.
Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, начиная со следующей недели с двустороннего диалога по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".
Также в пресс-релизе говорится, что Байден выразил поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.
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Мы чего то не знаем?
Почему США, Великобритания и Германия не считают Крым и Донбасс вторжением?
НО. Если они не считают Крым и Донбасс оккупированными РФ территориями, тогда беда.
1) Вторжение российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%.
2) За 2.01.2022 нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано - ООС
зеля:
Містер Байден, хав мачь скумбрія ін юесей?
Байден:
Шо блдь?
зеля:
Ін Юкрейн скумбрія ейт грівнас, а ю імпрес?
Учасникам зйомок наливали не шампанське, а "Живчик". Про деталі розповів професор з Чернівців Олег Ангельський, який брав участь у зйомках, пише "Молодий Буковинець".
Це що, президент воюючої країни три дні знімався у новорічному ролику? Цілих три робочих дні???
Три дні не міг той нещасний мега-тост прочитати. (Судячи з кількості склейок у привітанні, так і не зміг. Як у старому анекдоті про звукорежисера, який мучився-мучився зі співаком на записі, а потім сказав: ви мені просто гамму наспівайте, все інше я сам)
Гостям замість шампанського у бокали наливали газовану воду. А годували у сусідній кімнаті бутербродами.
Вибачте, я не можу це уявити. Тобто можу, але у мене кава носом іде. Иииии...
Три дні висидіти за столом у одній вечірній сукні... З "живчиком" у бокалі... Тому що янелох не може одне речення зв'язно договорити... - https://t.me/nuts_roses/463 https://t.me/nuts_roses/463
Я думаю "гостей" зняли одним дублем, які потім пішли їсти бутерброди у сусідню кімнату, а з воЛохдькою знімальна команда мучилася три дні.
3 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bc.html#respond Комментарии: 0
Зеленский заявил, что звонок Байдена подтверждает: у них «особенные отношения».
Эту цитату https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187 привел сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Учитывая, что Байден разговаривал с Путиным 30 декабря, а Зеленскому позвонил ночью 2 января, то эти «особенные отношения» прямо подтверждают: Зеленский - это списанная в утиль «хромая утка» для Вашингтона.
Что не может не радовать…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE.html Байден рассказал Зеленскому о переговорах по Украине без Украины?
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC.html Зеленскому в последнюю очередь: почему Байден не торопится звонить в Киев - эксперт
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Ранее Корнейчук разместил такую фотожабу:
И сопроводил ее поясняющей записью:
«Когда тебе наконец-то позвонил Байден»…
Джохар Дудаев
3 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9.html#comments Комментарии: 2
Последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности…
Очень хочу ошибиться в этом прогнозе, однако, никаких гарантий нашей с вами безопасности на данном этапе даже не просматривается.
Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, https://opinions.glavred.info/nam-uzhe-ne-izbezhat-lokalnoy-goryachey-voyny-10331976.html передает сегодня «Главред».
Во-первых, в предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского (22 мин), которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным.
Кстати, Владимир Зеленский уже подписал Указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим (19 тыс. грн) и поставил задачу Кабмину усовершенствовать систему денежного довольствия военных.
Это правильное, но слишком запоздалое решение.
Также брошены огромные суммы денег на ускоренное создание и развитие провластных телеканалов, где в эфирах должны хвалить «слуг народа» и обличать оппозицию.
Но пока позиции Зеленского ухудшаются изо дня в день: это уже запоздалая игра и напрасные усилия, т.к. ранее властями был совершен целый ряд грубых ошибок и просчетов.
Поэтому в начавшемся 2022 году Зеленский обречен и далее слабеть, пока не дойдет до того рубежа, когда нужно идти на досрочные выборы либо начнется необратимый распад.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html Рейтинг Зеленского стремительно падает
Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, а на внешнем контуре - немало сильных врагов, а т.н. союзники, к сожалению, ненадежные.
Во-вторых, украинский истеблишмент в последние годы демонстрировал жесткую подчиненность глобальным силам влияния и неспособность реформировать монопольно-олигархический уклад.
Но чтобы удержать ситуацию, государству нужны все новые и новые финансовые вливания, а их просто нет - приватизация практически закончена - последние штаны проданы, основной поток прямых иностранных инвестиций тоже прошел и это подтверждается резким падением их объема в прошлом 2021 году.
Еще некоторое время на военной помощи США и стран ЕС, а также на новых небольших заимствованиях Украина продержится, а там уже все, тупик. Модель экономики, основанная на продаже фамильного серебра и на иностранных кредитах, по определению конечна.
Ну, и вариантов развития событий не так уж много:
а) резкая девальвация гривны, что будет означать жизнь по средствам с призовым бонусом в виде гиперинфляции, волны банкротств, потери сбережений, массовых увольнений;
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-2022-%d0%b3%d0%be-%d0%b2-i.html Гривна может обвалиться в начале 2022-го: в ICU озвучили прогнозы
б) очередные кредиты МВФ и займы от размещения ОВГЗ, и тогда это будет уже чистая финансовая пирамида, а Шмыгаль будет не новым генералом Макартуром, а старым Сергеем Мавроди;
в) локальная горячая война, после которой пострадавшей от вероломной российской агрессии Украине, возможно, дадут десяток млрд долл.
США, но эти деньги не спасут ситуацию, т.к. на рынках Украины будет кровавая баня - миллиарды долларов будут вымыты из капитала.
Наконец, внутренний инвестор не будет голосовать гривной за то, что слишком страшно.
В-третьих, в мире становится всё тревожнее и печальнее. К глубокому сожалению, сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы.
Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Вот и последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности.
Лидеры не только не договорились о гарантиях безопасности и стабильности, а остались на первоначальных своих позициях. И по-прежнему главная тема этих и последующих переговоров - о судьбе нашей родной Украины.
В этой связи уже 9-10 января этого 2022 года в Женеве состоятся консультации представителей США и РФ по украинскому кейсу, 12 января они продолжатся в рамках Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии в Вене по линии ОБСЕ.
Что будет с Украиной?
Когда ОП, Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм - выводы делайте сами.
И, конечно, друзья, надо помнить, что после кульминации вооруженного конфликта наступает фаза выгорания и депрессии.
Разве это нам нужно?
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1478012017080508416 4 ч
Розбіжності в укр. та амер. прес релізах про розмову Байдена-Зеленського вказують на те,що половину розмови Зеленський говорив із самим собою. Бо в амер версії йдеться лише про безпекові питання. А в укр версії ще і про «реформи». Які ж «реформи» обговорював Зеленський? Є версії?
Чи "поступ" у санкціях щодо підсанкційного у США Коломойського?
А, можливо, "поступ" у розслідуванні зриву спецоперації із затримання "вагнерівців",
про яку дуже добре знають у США?" 😡
Слухати зеоманського брехуна -
себе не поважати !
Об этом пишет https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR0fBxayASrrG5pM_xkCvLzXXo1EtsIN-tWZZovQe-HZLhwgErkPEXLNdXc The New York Times.
"Они всеравно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать.
А вы - Америка - ЗАСТАВЛЯЕТЕ НАС ВОЕВАТЬ И ДАЖЕ НЕ ДАЕТЕ НАМ ДЕНЕГ ЗА ЭТО", - ЗАЯВИЛ КОЛОМОЙСКИЙ.
Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договору", - добавил олигарх.
По словам Коломойского, финансирование со стороны РФ может заменить кредиты от МВФ.
По словам Коломойского, финансирование со стороны РФ может заменить кредиты от МВФ.
"МЫ ВОЗЬМЕМ У РОССИЯН 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ.
Я думаю, что они с радостью дадут нам их сегодня.
Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/ 13 НОЯБРЯ 2019