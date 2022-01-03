Говорили о совместных действиях США и Украины по сохранению мира в Европе, - Зеленский о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между США и Украиной создан "особый" характер отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", - отмечается в сообщении.

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