Говорили о совместных действиях США и Украины по сохранению мира в Европе, - Зеленский о разговоре с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между США и Украиной создан "особый" характер отношений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+40 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий03.01.2022 00:35
+29 Нина Лабунская
показать весь комментарий03.01.2022 00:44
+22 Ан Мур
показать весь комментарий03.01.2022 00:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бубочка щось напутало? Навмисне, чи по недоумству?
Бубочка не взмозі навідь сформулювати, що вони обговорили-"Обговорили спільні дії України, США та України та партнерів"
Наприклад народ, який живе в Україні, реформ не бачить взагалі ніяких.... бачимо лише зростання корупції, бачимо зубожіння народу, бачимо знецінення державних інститутів, бачимо політичні переслідування , бачимо збільшення людей, які виїжджають на заробітки у Європу, бачимо суцільний хаос... А от ''реформ ", які б полегшили життя звичайних українців , не бачимо зовсім ... Може ми з представниками влади живемо в різних країнах ???
Прямі переговори з Путіним без участі союзників України - це шлях до капітуляції. Про це сказав п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку. Порошенко зауважив, що лише об'єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.
«З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначиали свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше - для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено», - нагадав Порошенко.
«Путін буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона», - переконаний Петро Порошенко.
І рибку сьесть и на ..... сесть, Стратеги, однако.
Аспирант из Франции Николя Имбер обвинил священника Украинской православной церкви Московского патриархата в изнасиловании.
Молодой человек приехал в Киев из Франции для того, чтобы исследовать отношения в православной церкви. В столице Украины он читал лекции в Киевском политехническом университете и общался с украинскими священниками.
В Украине француз заболел коронавирусом, от которого ему стало совсем плохо. Тогда молодой человек обратился к знакомому священнику. Священнослужитель пригласил молодого человека к себе домой, где напоил того водкой и уложил спать.
По словам Имбера, когда он напился и «не мог сопротивляться», священник лег рядом и изнасиловал его.
Журналисты обратились в Московский патриархат за комментарием, однако там рассказали им, что на данный момент не слышали об инциденте и порекомендовали обратиться к правоохранителям.
Про то, что ЗЕ дешевый звездун и врал Байдену год назад, конечно же не говорили.
Про санкции против судейского корпуса и Портнова конечно не говорили.
Про дело Коломойского и отмывание ЗЕ для него денег конечно не говорили.
Так в общем и целом про погоду и поддержку Украины поговорили по-дружески.
ну а о чем говорить, если обещания мвф-у, западу даже с подписью и печатью наш не выполняет, то чего стоят его слова.
соответственно, такие и разговоры.
- " збереження миру в Європі", мире и всей солнечной системе,
- выполнение минских соглашений
Надо готовиться к войне.
вот чего по МН17 можно голландцам, а украине нельзя по донбассу.
документов - еще больше.
погибших - намного больше.
и вообще. такое впечатление, что ни сывочолый, ни зеленый нифига мышей не ловят в интересах украины
Просити " Бубочка, вбийся!"?
Головна загроза навіть не Зе, а його електорат, який поза всі зашквари і повну дурість, некомпетентність влади, підтримує його і буде за нього голосувати + пофігісти та зубожилі продавці голосів.
https://www.youtube.com/watch?v=3br_sZdcht4