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Новости Агрессия России против Украины Война
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Говорили о совместных действиях США и Украины по сохранению мира в Европе, - Зеленский о разговоре с Байденом

Говорили о совместных действиях США и Украины по сохранению мира в Европе, - Зеленский о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между США и Украиной создан "особый" характер отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Невозможно спать спокойно, - немецкий депутат от "зеленых" Нурипур о российских войсках на границе с Украиной

Автор: 

Байден Джо (2786) Зеленский Владимир (20301)


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Топ комментарии
+40
Переворотько, а ты не забыл, шо твое обещание насчет назначения головы САП - на бумаге, с твоей подписью?
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03.01.2022 00:35
+29
Реформи???
Наприклад народ, який живе в Україні, реформ не бачить взагалі ніяких.... бачимо лише зростання корупції, бачимо зубожіння народу, бачимо знецінення державних інститутів, бачимо політичні переслідування , бачимо збільшення людей, які виїжджають на заробітки у Європу, бачимо суцільний хаос... А от ''реформ ", які б полегшили життя звичайних українців , не бачимо зовсім ... Може ми з представниками влади живемо в різних країнах ???
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03.01.2022 00:44
+22
https://eurosolidarity.org/2022/01/02/putin-bude-vykonuvaty-zobovyazannya-lyshe-todi-koly-naproty-nogo-sydityme-sylna-ta-avtorytetna-storona-poroshenko-pro-peregovory-z-kremlem/ <******* буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна та авторитетна сторона
Прямі переговори з Путіним без участі союзників України - це шлях до капітуляції. Про це сказав п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку. Порошенко зауважив, що лише об'єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.
«З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначиали свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше - для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено», - нагадав Порошенко.
«Путін буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона», - переконаний Петро Порошенко.
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03.01.2022 00:50
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Правила форума Совет форумчан
Галантерейщик и кардинал - это сила!!!
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03.01.2022 00:33 Ответить
Ну так Гетьман втiк, бо Путлер нападе...
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03.01.2022 10:38 Ответить
за деолігархізацію в повідомленні від Білого Дому нема нічого.
Бубочка щось напутало? Навмисне, чи по недоумству?
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03.01.2022 00:35 Ответить
Вирогідно, що Байден тицьнув Зеленського політичним переслідуванням Порошенко, а той у відповідь почав щось незграбно брехати про "злобних олігархів".
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03.01.2022 02:57 Ответить
Переворотько, а ты не забыл, шо твое обещание насчет назначения головы САП - на бумаге, с твоей подписью?
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03.01.2022 00:35 Ответить
"особливий характер наших відносин". - Звісно, відносини між лідером могутньої держави і клоуном, що грає роль президента мають бути " особливими, не такими, які виникають між рівними, поважними персонами. Тільки їх "особливість" - як між левом і віслюком.

Бубочка не взмозі навідь сформулювати, що вони обговорили-"Обговорили спільні дії України, США та України та партнерів"
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03.01.2022 00:42 Ответить
Реформи???
Наприклад народ, який живе в Україні, реформ не бачить взагалі ніяких.... бачимо лише зростання корупції, бачимо зубожіння народу, бачимо знецінення державних інститутів, бачимо політичні переслідування , бачимо збільшення людей, які виїжджають на заробітки у Європу, бачимо суцільний хаос... А от ''реформ ", які б полегшили життя звичайних українців , не бачимо зовсім ... Може ми з представниками влади живемо в різних країнах ???
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03.01.2022 00:44 Ответить
Напишіть це наркоші)))))
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04.01.2022 14:47 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/01/02/putin-bude-vykonuvaty-zobovyazannya-lyshe-todi-koly-naproty-nogo-sydityme-sylna-ta-avtorytetna-storona-poroshenko-pro-peregovory-z-kremlem/ <******* буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна та авторитетна сторона
Прямі переговори з Путіним без участі союзників України - це шлях до капітуляції. Про це сказав п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку. Порошенко зауважив, що лише об'єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.
«З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначиали свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше - для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено», - нагадав Порошенко.
«Путін буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона», - переконаний Петро Порошенко.
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03.01.2022 00:50 Ответить
А что там по поводу прокурора САП? Байден за обещание не спросил???
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03.01.2022 00:53 Ответить
скупий пресреліз, скупий. Єрмак вичавлював з себе по краплині. був весь в поту. Стиль як шифровка Юстаса Алексу. Ну, і ясна річ, в кінці недолугість щодо партнерів, Хто ж партнер.? байден прямо сказав що Європа, а Єрмак сховав Європу за "партнерів". Ворог у воріт, а вони проти олігархів воюють, Недопущення подальшої деескалації - гирі таки тягнуть на дно глубинного государства.
І рибку сьесть и на ..... сесть, Стратеги, однако.
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03.01.2022 00:54 Ответить
Все погано, якщо чесно. Байден наполягає на виконанні Мінська, а це - голос пуйла.
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03.01.2022 00:57 Ответить
Говорили, що треба здати Україну? А то щось морозить так "обтєкаємо".
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03.01.2022 01:03 Ответить


Аспирант из Франции Николя Имбер обвинил священника Украинской православной церкви Московского патриархата в изнасиловании.

Молодой человек приехал в Киев из Франции для того, чтобы исследовать отношения в православной церкви. В столице Украины он читал лекции в Киевском политехническом университете и общался с украинскими священниками.

В Украине француз заболел коронавирусом, от которого ему стало совсем плохо. Тогда молодой человек обратился к знакомому священнику. Священнослужитель пригласил молодого человека к себе домой, где напоил того водкой и уложил спать.

По словам Имбера, когда он напился и «не мог сопротивляться», священник лег рядом и изнасиловал его.

Журналисты обратились в Московский патриархат за комментарием, однако там рассказали им, что на данный момент не слышали об инциденте и порекомендовали обратиться к правоохранителям.
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03.01.2022 01:08 Ответить
Московський піп всунув французу скрепи руского міра.
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03.01.2022 01:35 Ответить
То,до ку-чмо
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03.01.2022 08:52 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/google-u-vidpovid-na-zapit-skilki-rokiv-prid-rku-vidaye-biografiyu-zelenskogo-foto-02012022-447347 Google у відповідь на запит "скільки років придурку?" видає біографію Зеленського, розміщену на його офіційному сайті
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03.01.2022 01:26 Ответить
Действительно так и есть
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03.01.2022 08:25 Ответить
Все начали массово гуглить вопрос....
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03.01.2022 10:16 Ответить
Об Украине без Украины. Такой "тренд" теперь в нашей ЗЕленой "внешней политике", а точнее в полном отсутствии проукраинской внешней политики. Наконец-то, ЗЕленый наркоман, и его спонсоры - "бородатая бабушка" на паях с ху@лом, реализовали давнюю мечту расейских оккупантов - сделать из Украины не субъект внешней политики (какой де-факто и де-юре уже была Украина с 2014 по 2019 гг) а объект, за спиной которого решают его судьбу, ставя его в известность лишь через несколько суток после переговоров... При Порохе такое даже невозможно было представить - тогда с Украиной, в лице пятого Президента, советовались и вырабатывали общую позицию страны Запада (Европа и США) и лишь потом эта общая позиция озвучивалась московской орде (ху@лу)... За 2.5 года ЗЕленые предатели полностью обнулили этот принцип, сливая Украину кремлевской "гебнявой" моли .
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03.01.2022 01:30 Ответить
Загадка: - маленьке, зелене, гівнисте, хоче і холодця з'їсти , скумбрією заїсти і на пляшку сісти - хто це?
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03.01.2022 01:37 Ответить
Про срыв конкруса в САП конечно же не говорили.

Про то, что ЗЕ дешевый звездун и врал Байдену год назад, конечно же не говорили.

Про санкции против судейского корпуса и Портнова конечно не говорили.

Про дело Коломойского и отмывание ЗЕ для него денег конечно не говорили.

Так в общем и целом про погоду и поддержку Украины поговорили по-дружески.
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03.01.2022 01:49 Ответить
Саме так😁, з рівним собі говорять про рішення тих чи інших питань, про наболіле. А пустим людям лишається погода і "все в нас добре", "все нормально", "now problem", реформи😁😁😁 - забили їх.
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03.01.2022 05:58 Ответить
Сейчас сывочолый криголам где то в бегах влил в себя 0,5 залпом от досады
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03.01.2022 02:49 Ответить
Сейчас бункерное ***** протер верёвочку мылом
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03.01.2022 09:45 Ответить
Говорили балакали сіли тай заплакали
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03.01.2022 04:16 Ответить
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
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03.01.2022 04:16 Ответить
"... про збереження миру в Європі", а не про захист України ?
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03.01.2022 04:16 Ответить
гнусавому ашкенази в отставку бы уйти дабы избежать народного гнева... ан нет... кишка тонка... то больше 20 гнусавит на Новый год, то лепечет фигню не об Украине, а о мире в Европе... такой президент Украине не нужен...
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03.01.2022 04:20 Ответить
Умный и сильный говорил со слабым и глупым. В добавок предателем выбравшего его украинского народа. Разговор мог быть только в форме предписаний-- что Зе должен сделать, а что зась.
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03.01.2022 08:14 Ответить
Про шо с ЗЕ вобще можно разговаривать? Он же ничё не решает. Ермак вместо него разведкой и внешней политикой заправляет, а Арахламидия назначает министров. ЗЕчмо полностью не при делах
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03.01.2022 08:29 Ответить
за мир во всем мире.
ну а о чем говорить, если обещания мвф-у, западу даже с подписью и печатью наш не выполняет, то чего стоят его слова.
соответственно, такие и разговоры.
- " збереження миру в Європі", мире и всей солнечной системе,
- выполнение минских соглашений
Надо готовиться к войне.
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03.01.2022 08:38 Ответить
....звучит, как байден в эпоху зеленского!
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03.01.2022 08:45 Ответить
рашка має бути свідома того, що , якщо тільки вона рипнеться, то тут же , як країна агресор вилетить з Ради Безпеки ООН, і всі подальші санкціїї на неї будуть накладені через Раду Безпеки ООН і матимуть обов'язковий порядок, як і те , що тоді почне працювати Міжнародний трибунал ООН, по розгляду злочинів рашки, котрі та накоїла. Як і проти пуйла - персонально.
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03.01.2022 08:51 Ответить
в том то и дело, что ядерную из совбеза не выкинут. а вот гаагский трибунал - вполне. уже и сейчас есть с чего начинать.
вот чего по МН17 можно голландцам, а украине нельзя по донбассу.
документов - еще больше.
погибших - намного больше.
и вообще. такое впечатление, что ни сывочолый, ни зеленый нифига мышей не ловят в интересах украины
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03.01.2022 09:27 Ответить
Хто ж признається про істиний зміст розмови, не будуть же її оприлюднювати, як це було з Трампом.
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03.01.2022 08:58 Ответить
Збереження миру в Европе иногда выражалась в попытке умиротворения агрессора. В прошлом веке это выразилось в сдаче Австрии и Чехословакии, " закрытие глаз" на аншлюс Эстонии, Латвии и Литвы. Уже в наши времена это происшедшее в Приднестровье, Абхазии, Юж. Осетии, Крыму, на востоке Украины, в какой то мере Карабахе ( и давший козырь в руки Раши история с Коссово) Поэтому для нас понятие збереження миру а Европе, это прежде всего мир для Украины, но не путем капитуляции или мира на условиях агрессора. Так как компромисса здесь быть не может. Мы в ситуации , либо полная независимость ( даже если это будет и без Крыма и ОРДЛО), либо постепенное поглощение Рашей.
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03.01.2022 09:33 Ответить
А шо такое раша? Подскажите дорогой товарищ
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03.01.2022 09:47 Ответить
Специально для " товарища" Раша - это Московия, она же пукинский Мордор, она же империя зла, она же РеФерия, она же возродившаяся неонацистская чума гитлера- сталина, она же Орда, она же один из худших воплощений СэРэСэР. ( ну где то так)
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03.01.2022 11:22 Ответить
Проблема в тому, що Путіну мало Криму і ОРДЛО. Він не зупинеться, йому треба всю Україну, щоб її перетравити в Малоросію. Без України Імперії немає. А "уйло мріє увійти в історію відродивши РосІмперію.
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03.01.2022 10:02 Ответить
В том то и дело. Поэтому согласившись на подобную утрату, Украина по сути ничего не получит и не выторгует. Финская история ( с потерей 11% территории но сохранение суверенитета) тут не проходит.. Как бы нам это не пытались подать подобный исторический пример.. Тут больше подходит история Чехословакии 30 х годов прошлого века. Отторжение на первом этапе Судет и прочих территорий с немецким или смешанных населением Германией, а потом превращение остальной Чехии в протекторат , а по сути в часть Германии " с особым статусом".
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03.01.2022 11:28 Ответить
Українську армію і громадянське суспільство Бубочка боїться , тому намагається знищити. Україну і українство не розуміє і не поважає , самостійна незалежна Україна заважає його россійському бізнесу. Він ментально ворог всьому, що нам дорого. Він чиплятиметься за повну владу, знищуючи все, що цьому заважатиме, бо після завершення терміну йому або в буцигарню, або кудись в Південну Америку на ПМЖ. І що нам робити з цим?
Просити " Бубочка, вбийся!"?
Головна загроза навіть не Зе, а його електорат, який поза всі зашквари і повну дурість, некомпетентність влади, підтримує його і буде за нього голосувати + пофігісти та зубожилі продавці голосів.
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03.01.2022 09:58 Ответить
Байдаша,нашему клоуну нужно было говорить только одно - Украина нуждается в досрочных выборах,все,больше ни о чем с ним говорить не нужно.
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03.01.2022 10:23 Ответить
Нелох сидел и конспектировал, вот и все переговоры!
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03.01.2022 11:06 Ответить
Каждый разговор о мире приближает войну
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03.01.2022 13:07 Ответить
***********- агент кремля. які там ще нах "розмови"?
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03.01.2022 14:05 Ответить
Підпишіть петицію бо холодно в хаті, жиди вкрали український газ , вугілля нафту , вивези ліс з Карпат, а бідним людям навіть гнилого кривака не дають з лісу тільки за великі гроші.https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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03.01.2022 14:44 Ответить
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03.01.2022 17:53 Ответить
Джо Байден полписал военный бюджет Пентагона на 2022 год в сумме 760 миллиардов долларов,Украине в этом году Пентагон поставит всяко-ражеого военного снаряжения на 300 млн долл,собщает Голос Америки...
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03.01.2022 19:14 Ответить
Обіцянки-цяцянки: аналізуємо, що реально зробив Зеленський (спойлер: нічого)

https://www.youtube.com/watch?v=3br_sZdcht4
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03.01.2022 19:18 Ответить
правильно.
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04.01.2022 02:33 Ответить
КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ В БЕЛУЮ НУЖНО ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !?)
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04.01.2022 08:22 Ответить
 
 