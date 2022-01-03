Частота контактов говорит о беспрецедентном уровне поддержки Украины со стороны США, - Ермак о разговоре Байдена и Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал недавний разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Ермак написал в твиттере.

Он отметил: Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого.

"Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Частота контактов высочайшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", - резюмировал Ермак.

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