РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4862 посетителя онлайн
Новости
6 382 72

Частота контактов говорит о беспрецедентном уровне поддержки Украины со стороны США, - Ермак о разговоре Байдена и Зеленского

Частота контактов говорит о беспрецедентном уровне поддержки Украины со стороны США, - Ермак о разговоре Байдена и Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал недавний разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Ермак написал в твиттере.

Он отметил: Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого.

"Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Частота контактов высочайшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", - резюмировал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники ответят, если Россия вторгнется в Украину, - Байден в разговоре с Зеленским

Автор: 

Байден Джо (2786) Зеленский Владимир (20301) переговоры (4928) Ермак Андрей (1259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Тю! Вован же ж вроде запретил завхозам комментировать внешнюю политику...
показать весь комментарий
03.01.2022 01:25
+27
Учитывая, что Байден прекрасно понимает кто такие ЗЕ и Ермак и все равно преодолевает брезгливость, то да - уровень поддержки безпрецедентный.

Иначе с таким говном никто разговаривать точно не стал бы.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:45
+21
коли цього д'єрмака посадять? Чи повісять?
показать весь комментарий
03.01.2022 01:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Частота котактов говорит про бла-бла-бла - и ничего более. А про беспрецедентную поддержку могут говорть исключительно дела.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:22 Ответить
Это правда.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:53 Ответить
Завхоз Ермак - низкобробный политик и мужик, если частоту контактов, так высоко ценит.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:50 Ответить
...или про то, что ЗЕ-тыпилам надо каждый пункт объяснять по ПЯТЬ РАЗ!
показать весь комментарий
03.01.2022 01:24 Ответить
Тю! Вован же ж вроде запретил завхозам комментировать внешнюю политику...
показать весь комментарий
03.01.2022 01:25 Ответить
Если Вован ещё раз нарушит закон, он уйдёт в отставку.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:08 Ответить
коли цього д'єрмака посадять? Чи повісять?
показать весь комментарий
03.01.2022 01:25 Ответить
Посадят сосну....
показать весь комментарий
03.01.2022 01:36 Ответить
згоден, і щоб сосна була обстругана, а д'єрмака зверху, аналом на гострий кінець сосни.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:41 Ответить
Тобі сосну не жаль? Обстругаєш - і не виросте А от "акаціїна" дасть паростки! (між іншим - найміцніша деревина що сперечається з дубом Просто росте швидше - акацієві топорища і "держална" для лопат і граблів давно цінуються в Україні!
До речі - для інформації: кара "на кіл" робилася по-іншому кіл спочатку всаджували в людину а потім кіл піднімали і вкопували А тепер поясни -як це ти зробиш з хвойним деревом - чисто з практичної точки зору?
показать весь комментарий
03.01.2022 01:58 Ответить
Хто посадить? Сам візмешся?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:21 Ответить
Чому цей ворог ще не під арештом!?!?!?
показать весь комментарий
03.01.2022 01:32 Ответить
Хто заарештує? Його сучки,типу баканова чи ксенофонтовой? Чи як її,прости Господи? Забув призвище.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:44 Ответить
Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Нельзя продвигать преступный Минский договорняк. Если Украина проведет выборы под дулами российской армии то таким образом легализует российский марионеток. И они могут спокойно распространяться на неоккупированной части Украины. Это конец Украины.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:34 Ответить
ну, не настільки той "мінський договорняк" злочинний, як здається... особливо, якщо він не в касапській інтерпретації. Якщо в інтерпретації хоча би ОБСЄ - то вибори під дулами автоматів проводити, звичайно, не можна: сама ОБСЄ їх не вИзнає, як не визнаЄ будь-які "вибори в Криму".
Але: існує загроза, що Зе-шмаркля погодиться на такий варіант - який, до речі, прямо притирічить мінським протоколам!
показать весь комментарий
03.01.2022 01:40 Ответить
А путін Байдену про свою інтерпретацію розповідає. А ще вимагає: прямий діалог між Україною та ОРДЛО. А потім росіяни скажуть: знімайте санкції, то Україна не може домовитися зі своїми регіонами.

І ви брехали, коли говорили про амністію. В тексті мінських угод - повна амністія, а не виборочна. А ви брехали, що прокурори будуть когось ловити за важкі злочини. Під наглядом бурятів з народної міліції ОРДЛО.
показать весь комментарий
03.01.2022 04:00 Ответить
дерьмак заговорил... но... честный канал цензор ни слова об интервью Порошенко... если все такие честные, то следуйте нормам ВВС - мы излагаем факты, а дальше думаете вы... а ведь вчера Порошенко сказал очень много того, что надо было бы довести до народа Украины... а не писать дерьмаковские тезисы...
показать весь комментарий
03.01.2022 01:44 Ответить
СМИ финансируемые бородатыми хасидскими бабушками никогда не будут публиковать интервью вальцмана. Это был сарказм
показать весь комментарий
03.01.2022 02:00 Ответить
"чесний" цензор знатно мочив рейтинг Порошенка всі 5 років. А зараз корчить з себе біле пальто".
Т. щ. на часність тут нічого розраховувати.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:37 Ответить
Можете дать ссылку, если есть в ютубе?

Спасибо!
показать весь комментарий
03.01.2022 11:28 Ответить
Учитывая, что Байден прекрасно понимает кто такие ЗЕ и Ермак и все равно преодолевает брезгливость, то да - уровень поддержки безпрецедентный.

Иначе с таким говном никто разговаривать точно не стал бы.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:45 Ответить
Вот от души, я сам себе представил уровень ощущения мерзости перед таким звонком. Я бы не смог сделать такой звонок.
показать весь комментарий
03.01.2022 02:03 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 11:26 Ответить
Дерьмаку лучше сидеть ниже травы, тише воды, бо он нарывается
показать весь комментарий
03.01.2022 01:47 Ответить
коли ж це чмо жирне вже за яйця візьмуть? надіюсь, що по санкціям він наступний
показать весь комментарий
03.01.2022 01:50 Ответить
Ідіот. Який замилює очі лохотрату.

Захід наполягає на виконанні мінських домовленностей, а це - сценарій пуйла. На Україну тиснутиме не тільки агресор, а ще й західні "партнери".
показать весь комментарий
03.01.2022 01:53 Ответить
никому не нужна сильная Украина!((
Буферная зона, с кучей внутренних проблем,- да, устраивает всех, в первую очередь, наших "союзников"...
Это позволит им выражать глубокую озабоченность до бесконечности...
Но, главное, это позволит держать на коротком поводке/удавке всю нашу страну и народ
показать весь комментарий
03.01.2022 14:40 Ответить
«Частота контактів» - як цей завхоз виражопується, жах.

Дайте йому сєльоткі з молоком.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:56 Ответить
Скумбрии с молоком.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:00 Ответить
Частота брехні ЗЕленої шобли говорить про їх безпрецендентний рівень цинізму та підлості ... такої ницої, лицемірної, антиукраїнської та антидержавної мерзоти Україна не бачила всі 30 років своєї Незалежності...
показать весь комментарий
03.01.2022 01:56 Ответить
Відсутність посла США в Україні, та спецпредставника на кшталт Волкера, говорить про безпрецедентний рівень гидливості адміністрації Байдена до чинної владної "команди" України.
показать весь комментарий
03.01.2022 01:57 Ответить
Пітримка -це коли подписан договор за позаблокове союзництво зі Сполученними Шатами. Але для цього надо в США здатаи Беню.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:10 Ответить
Офіс-менеджер Єрмак щось там прокоментував
показать весь комментарий
03.01.2022 02:18 Ответить
А "Єрмак" у нас ХТО? Прем"єр-міністр чи Віце-президент"? Поясніть будь ласка ! Чи нам "Майданом" регалії роздавать?!!!
показать весь комментарий
03.01.2022 02:30 Ответить
О! Невже преЗЕдент прокинувся? Щось довго його не було чутно... д'Эрмак, ти вже сказав найвеличнішому, що то він завхоз, а преЗЕдет - ти? Чи після домовленостей з Катаром, Оманом, Афганістаном та Аргентиною найвеличніше не виходить зі своєї нірвани (чи теплої ванни, як кажуть кляті порохоботи) і ти робиш все, що тобі з Лубянки кажуть???
показать весь комментарий
03.01.2022 03:01 Ответить
ці два персонажі упевнені, що підтримка стосується особисто їх і підвищує їх "рейтинг", коли "ветер с Востока" стихне будуть бігати і гоготати - бачите, які ми молодці, як ми крепко стоїмо на ногах, навіть наші "партнери" підтримують особисто нас . А як вітер таки не стихне і повіє льодовиком, будуть навпаки гоготати - ми старались але "Запад нам не помог" і ми (вдвох) змушені привезти мир з Москви. дует чемберленів, однако. Але брити не піддалися на заклики своїх капітулянтів і прибрали їх з вершин влади. А від наших так і завіває капітулянством в найгіршому варіанті. І всі їх коменти та словесні виверти є підтвердженням. Якось через силу і знехотя коментують, явно убачається, що дирижер в них з чужих країв. Фюрер би себе так нагло не вів би, якщо не було б моральної підримки від двох персон.
показать весь комментарий
03.01.2022 03:09 Ответить
Жил на местечке убогий еврей
Oy vey
Бог дал ему кучу детей
Ой вей
В ярмолке Абрама и рыжего Хайма
Ой вей
показать весь комментарий
03.01.2022 07:02 Ответить
От дурачки.....
Кількість не означає якість.
Вам "табакі", вже довели волю "шерхана" - виконувати "мінські домовленості". От і радійте. А ці домовленості по своїй суті є актом капітуляції.
показать весь комментарий
03.01.2022 07:40 Ответить
Как можно отражать внешнюю агрессию кремля, если кремль уже в Киеве.?... На Банковой... Для начала, надо самоочиститься от кремлёвских кротов и клоунов.... Как можно воевать с масковией под командованием малоросов, масковитов, кремлёвских шестёрок и кремлёвских шутов?
показать весь комментарий
03.01.2022 07:44 Ответить
Представитель кремля, дерьмак уже в Киеве.
показать весь комментарий
03.01.2022 07:58 Ответить
Мене лише одне турбує, де всіх цих зрадників вішати?
показать весь комментарий
03.01.2022 08:13 Ответить
куда смотрит баклановское СБУ?
почему фаворит тупорылой и вороватой императрицы доси не за решёткой?
показать весь комментарий
03.01.2022 08:34 Ответить
Кац (ермак) предлагает сдаться.
показать весь комментарий
03.01.2022 08:39 Ответить
а чому так сталось що за вашої "влади" Росія шантажує світ вторгненням в Україну ? вже і думки не існує про повернення окупованих Донбас і Криму. Чому - вашу зелену "маму" ????
показать весь комментарий
03.01.2022 08:52 Ответить
С какого хера эта кротяра комментирует международные отношения вопреки указу величайшего правителя современности?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:04 Ответить
Поки Єрмак в ОП, неякої підтримки від США не буде.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:05 Ответить
За Порошенка контактували значно частіше. І від того результат був.
А ви нікчеми.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:55 Ответить
Мається на увазі.."мінькі угоди '!?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:38 Ответить
Частота контактів найвищого рівня України та США говорить лише про частоту контактів ,а безпрецедентна підтримка була би в тому випадку, коли б ВР проголосувала у свій час ,(((

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
але звернення про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння між Україною і США ВЗРада успішно провалила по вказівці рашиста ",
показать весь комментарий
03.01.2022 10:08 Ответить
"Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння" - Та ти шо? Байден з Путіним стільки ж разів говорив, скільки із Зе. Між ними теж "повне взаєморозуміння" та "безпрецедентна підтримка".
А ми думали, що важливо не скільки разів привіталися, а про шо домовились.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:11 Ответить
А какая разница? (с)
показать весь комментарий
03.01.2022 11:20 Ответить
о,и этот всунулся...типа,мы пахали
показать весь комментарий
03.01.2022 10:39 Ответить
А пчему не пахали? В поте лица предавали интересы Украины!
показать весь комментарий
03.01.2022 12:33 Ответить
Клован издал указ запрещающий что либо комментировать по поводу внешней политики всякой шелупони вроде дерьмака. Дерьмак забил болт на клована? Неудивительно.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:40 Ответить
В их иерархии кто такой этот Зедебил и кто такой Дерьмак?

Дерьмак считает, что он над Зедебилом.

Впрочем, правильно считает.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:19 Ответить
"Сейчас самое главное - предотвратить дальнейшую эскалацию..."
Полностью согласен с Дерьмаком, но не в таком контексте. Говорил и говорю здесь- в 2022-м году состоятся досрочные выборы в ВР. По их результатам в ВР будет сформирована проевропейская и проамериканская коалиция. Дерьмак уедет к себе в парашу.
Будет по факту восстановлена парламентско-президентская республика (как в Конституции), будет сменено правительство и назначен новый Министр иностранных дел. Звать его будут Пётр.
И вот с ним Байден и будет говорить по-настоящему. А Зеля где-то рядом постоит (для фона).
А пока нам всем надо перетерпеть и не дать }{уйлу развязать полномасштабную войнушку.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:40 Ответить
Дай Бог!!!
показать весь комментарий
03.01.2022 11:17 Ответить
PS. А чого це новину перегнали "на верх"!?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:41 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 10:52 Ответить
Хто це такий???
Може його"мудрий нарід" вибирав"??
показать весь комментарий
03.01.2022 10:55 Ответить
Про що Президент США може говорити з дурачком Зеленським? )))

показать весь комментарий
03.01.2022 10:58 Ответить
Интересно, они будут убегать вместе или по отдельности?

И кто первый стартует?))
показать весь комментарий
03.01.2022 11:15 Ответить
... у товарища головокружение от успехов?
показать весь комментарий
03.01.2022 11:25 Ответить
Дерьмак пытается поднять свой рейтинг и поэтому бла-бла-бла. Надеюсь, что в этом ему не поможет даже виагра.
показать весь комментарий
03.01.2022 12:27 Ответить
частота контактов ...вот оказывается в чём состоит успех во внешней политике , больше сказать нема шо , так хоть про частоту законтаченного вовы проблеять
показать весь комментарий
03.01.2022 14:01 Ответить
"частота контактів" наркозалежним вже не допоможе
показать весь комментарий
03.01.2022 15:42 Ответить
частота контактов говорит о беспрецедентном уровне угрозы войны
показать весь комментарий
03.01.2022 15:52 Ответить
Очень хлубокий выфод . Ермоха ще той хфилософ.
показать весь комментарий
03.01.2022 17:17 Ответить
ЭТО частота контактов??????
Когда Порох был у власти, Байден сам говорил, что общается с Порохом чаще, чем с собственной женой!
Вот тогда были контакты и результаты контактов! А сейчас .... поставили в известность и мокнули за брехню!
показать весь комментарий
03.01.2022 21:57 Ответить
зрадазрада.
показать весь комментарий
04.01.2022 02:29 Ответить
 
 