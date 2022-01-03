За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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