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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, – штаб ООС

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, – штаб ООС 01

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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так в этом ничего удивительного нет... пережрались, опохмелились... а как известно, неправильный опохмел ведет к длительному запою... кони пьяны, хлопцы запряженны... одним словом руцкий мир...
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03.01.2022 08:28 Ответить
Буряты любят тишину. Спасибо ВСУ за мирное небо над головой.
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03.01.2022 08:38 Ответить
Гробовую тишину!
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03.01.2022 08:55 Ответить
 
 