РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4862 посетителя онлайн
Новости
1 525 2

Из-за непогоды и COVID-19 по всему миру отменили более 4 тысяч авиарейсов, - Associated Press

Из-за непогоды и COVID-19 по всему миру отменили более 4 тысяч авиарейсов, - Associated Press

Зимняя погода и пандемия стали причиной отмены в воскресенье более 4 тысяч авиарейсов в мире. В частности, более 2 500 рейсов были отменены в США и более 4 100 по всему миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом информирует The Associated Press.

Это произошло после субботней отмены более 2 700 рейсов в США и более 4 700 рейсов по всему миру.

Субботнее количество отмененных авиарейсов в США было самым высоким после Рождества, когда авиакомпании сетовали на нехватку персонала из-за роста количества заражений COVID-19.

Зимний шторм сделал Чикаго самым худшим местом в стране для туристов на выходных. Около четверти всех рейсов в аэропорту О'Хара были отменены в воскресенье.

Также читайте: В Украине потеплеет до +11°

Аэропорт Денвера тоже столкнулся со значительными сбоями в работе. Также в усиленном режиме работали аэропорты Детройта и Атланты. А некоторые авиарейсы через Тихий океан отменили из-за нехватки персонала.

Напомним, в конце декабря 2021 года авиакомпании США отменили более 900 рейсов в канун Рождества.

Кроме того, США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма "Омикрон". Сотрудники заразились коронавирусом.

Автор: 

пандемия (113) погода (2819) США (26542) авиасообщение (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Экономят авиационный керосин для предстоящей войны.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:23 Ответить
Журналюгишки, а вы точно уверены, что именно по этим причинам рейсы отменены? Может вы под копирку списываете, то что вам диктуют ваши хозяева? Разобраться не хотите, что на самом деле происходит? Или совесть и ум не позволяют? Вы люди или или кто?
показать весь комментарий
03.01.2022 12:10 Ответить
 
 