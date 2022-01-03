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Новости Коронавирус и карантин
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Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 января в мире зарегистрировали 828 925 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3075 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 290 642 682 случая инфицирования, из них 828 925 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умер уже 5460451 человек, из них 3075 за минувшие сутки.

Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 254,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели

Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 37-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 14-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 7-я в мире и 3-я в Европе.

Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
З такою медициною, що до сімейного на три тижні наперед потрібно записуватися, - чомусь і не дивно... Приблизили послугу до пацієнта, як обіцяли перед РЕХФОРМОЮ...
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03.01.2022 09:06
+4
І де ти взяв цю фуфлостатистику? І як такий вакцинований утирок, як ти, може себе вважати нормальним?
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03.01.2022 09:39
+3
Излишня смертность в октябре и ноябре по 25 тысяч. 800 человек в день. На первом месте уверенно Украина. И считать надо на 30 млн, а не 43 млн. Как вордометр. То что 98 человек так это статистика этой власти. Которая все крысит
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03.01.2022 09:03
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Излишня смертность в октябре и ноябре по 25 тысяч. 800 человек в день. На первом месте уверенно Украина. И считать надо на 30 млн, а не 43 млн. Как вордометр. То что 98 человек так это статистика этой власти. Которая все крысит
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03.01.2022 09:03 Ответить
З такою медициною, що до сімейного на три тижні наперед потрібно записуватися, - чомусь і не дивно... Приблизили послугу до пацієнта, як обіцяли перед РЕХФОРМОЮ...
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03.01.2022 09:06 Ответить
У ковідних лікарнях ситуація дуже обнадійлива :
легких хворих - 80% невакциновані
важких хворих - 96% невакциновані
критичний стан - 99% невакциновані
померлі від ковід - 100% невакциновані
Оскільки вакцини в Україні є багато , різної і в легкому доступі , невакцинованих можна взагалі викинути зі статистики і їх не рахувати . Тож ніякої проблеми не існує для нормальних , вакцинованих громадян .
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03.01.2022 09:18 Ответить
І де ти взяв цю фуфлостатистику? І як такий вакцинований утирок, як ти, може себе вважати нормальним?
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03.01.2022 09:39 Ответить
Валентина маркевич с Комаровским. Ви у своєму відеозверненні, знаючи, що ми маємо 10% офіційно зафіксованих ускладнень після вакцинації... Як у Німеччині описано, можуть бути неврити, інфаркти, міокардити, тромбози, порушення згортання крові тощо. Все це чітко перераховано, люди розуміють симптоми. Ви виходите на телеканал й офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися. Куди? У торговий центр. Ми так до туалетів дійдемо
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03.01.2022 09:41 Ответить
Ну не знаю , між ТЦ і поліклінікою я особисто вибрав ТЦ . Тому що поліклініка старенька , бідненька і там сидить в коридорах 100 мільйонів злих , спітнілих людей , що кашляючи сверлять тебе очима і чітко пильність чергу . А в ТЦ грає музика , працює клімат-система , довкола радісні , усміхнені обличчя шопінгістів😁👍, дуже чистенько , багато світла , надувних кульок і не було черги . В ТЦ прибиральники в постійному режимі катаються на миючих порохотягах і завжди усміхнені , а в поліклініці прибиральниця з лицем Сталіна полоче тряпку у відрі , в якому вже 5 років не міняла воду .
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03.01.2022 10:07 Ответить
А вот у нас премьер-министр Австралии Моррисон прямо потребовал от "медиков" прекратить мухлевать с цифрами: не записывать в "ковидные" тех кого госпитализируют по другим причинам.
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/omicron-delta-create-critical-nursing-shortage/live-coverage/7d802257cb4e484252ca917547a7012f
A сделал он такое заявление после того как два главных мошенника: министры здравоохранения штатов Виктория и Нов.Юж.Уэльс открыто признали что занимаются такими приписками.
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03.01.2022 10:20 Ответить
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Мэри Бассетт признала, что намеренно вводит в заблуждение данные о госпитализации детей из-за коронавируса. Это делается для того, чтобы распространять панический страх по поводу вируса и убедить родителей сделать прививки своим детям.
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03.01.2022 15:46 Ответить
Тут вон в чем дело,их лечат от омикрона,зарозив им при вакцинации от дельты!круг замкнулся!привет ваксерам!колитесь вечно!
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03.01.2022 17:08 Ответить
Боже, какая у нас смертность на общее кол-во заболевших в сравнении с др. странами! аж смотреть страшно....
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03.01.2022 17:44 Ответить
 
 