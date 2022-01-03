Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 января в мире зарегистрировали 828 925 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3075 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 290 642 682 случая инфицирования, из них 828 925 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умер уже 5460451 человек, из них 3075 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 254,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

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Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 37-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 14-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 7-я в мире и 3-я в Европе.



