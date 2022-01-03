В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели

За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1168 человек; зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 2 537 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 676 342 человека, поправилось 3 479 725 человек, зарегистрировано 96 301 летальный случай, проведено 16 824 014 ПЦР-тестирований.

Также отмечается, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.







