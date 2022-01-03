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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели

За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1168 человек; зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 2 537 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 676 342 человека, поправилось 3 479 725 человек, зарегистрировано 96 301 летальный случай, проведено 16 824 014 ПЦР-тестирований.

Также отмечается, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели 04

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
На дежурстве с самого утра?
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03.01.2022 09:30
+4
Почти все страны Западной Европы и Северная Америка рапортуют о рекордном числе случаев с начала эпидемии. О-микрон обошел все ваши чудо вакцины !!! Просто повезло, что он вызывает относительно умеренное заболевание.
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03.01.2022 15:49
+3
Антипка уже на посту)
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
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03.01.2022 11:09
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"Британські вчені стверджують, що коронавірус пришвидшує старіння мозку. Такі висновки вони зробили після аналізу бази даних, яка містить зображення мозку 45 тис. мешканців Великої Британії. Про це пише видання The Conversation.

Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція. З'ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.

Такі зміни відбуваються з віком, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай. Такі ж невтішні результати отримали і ті люди, які перенесли коронавірус у легкій формі.

Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто не хворів."
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03.01.2022 09:27 Ответить
Мозок молодшає і відновлюється по вживанні мінеральної добавки ГідридFortis (вона насичує питну коду воднем з зайвим електроном), яку розробили українські науковці. Японські науковці це підтвердили - в дослідах на мишах: миші, які вживали таку воду впродовж 6 місяців мали мозок на 27% молодший за контрольну групу. ГідридFortis: http://hydridfortis.simdif.com http://hydridfortis.simdif.com
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03.01.2022 10:02 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1958782-u-velikiy-britaniyi-vid-covid-19-pomerla-24-richna-vagitna-yiyi-batko-zvinuvachuye-u-smerti-antivaktsinatoriv 3 січня. УНН. У Великій Британії, батько 24-річної вагітної жінки, яка померла від COVID-19 вважає, що у цьому винні антивакцинатори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily mail. Деталі 57-річний чоловік Девід Екслі розповів, що його донька була не проти щеплення від коронавірусу, однак батько її новонародженого сина та знайомі дивилися ролики на YouTube з антипропагандою вакцинації і переконували вагітну не робити цього. Вони стверджували, що вакцина від COVID-19 може "вбити її дитину". Тому дівчина відкладала щеплення. Зазначається, що у кінці листопада вагітна захворіла на коронавірус, 2 грудня її у тяжкому стані госпіталізували. 3 грудня вона померла через ускладнення від хвороби. Медикам вдалось врятувати немовля вагітної жінки, дитина і досі у лікарні. Також у жінки залишився 2-річний син. "Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", - каже Екслі. На думку батька покійної, людям не варто дивитися подібні ролики антивакцинаторів, аби не заплутувати себе, краще одразу звертати увагу лише на факти. Цитата "Люди повинні робити свій вибір на основі фактів. Вони повинні прислухатись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики на Facebook чи в YouTube", - вважає чоловік.
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03.01.2022 09:28 Ответить
На дежурстве с самого утра?
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03.01.2022 09:30 Ответить
То есть смерть человека в результате антиваксерской пропаганды Вам пофиг, но то, что мой пост появился на 2 минуты раньше вашего, Вас страшно расстроило?
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03.01.2022 10:21 Ответить
Франция.
Первый бизнес-лидер, отказавший президенту Ассоциации малых и средних предприятий.
"Я за прием на работу невакцинированных сотрудников. Я ищу умных людей для своего бизнеса." "Приверженность тех, кто не был вакцинирован, является дополнительным преимуществом!"
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03.01.2022 15:53 Ответить
Это новость от новостного агенства "Фантазии Монахова"? Я им не доверяю.
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03.01.2022 15:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
Решил распространить, очень умная дама, доктор наук
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04.01.2022 11:03 Ответить
Скоріше за все те, що називають Ковід-19, є хемічне отруєння набором певних токсичних речовин типу фосгену, фториду берилію, гуанідину та ін. На це вказують опіки слизової у захворівших; правда, мало хто на це звертає увагу, а дарма..
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03.01.2022 10:06 Ответить
Якби ви хоч трохи мали знання з хімії, то знали б, що фосген з гуанідіном несумісні. А солі берилію, навіть в найменших кількостях, легко виявляються атомно-абсобційним методом аналізу.
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03.01.2022 10:32 Ответить
атомно-абсорбційним методом
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03.01.2022 13:54 Ответить
А хто виявляв, якщо орієнтовк дана - писати вірус ковід .
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03.01.2022 14:07 Ответить
Не фантазуйте. Віруси атомно-абсорбційним методом не визначають.
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03.01.2022 14:23 Ответить
Антипка уже на посту)
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
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03.01.2022 11:09 Ответить
Да, вера ее мужа-антивакцинатора не позволила ей раньше обратится за помощью.
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03.01.2022 11:28 Ответить
Австралия.
Федеральное правительство предлагает компенсацию всем, кто серьезно пострадал после прививки от COVID. Официально 79 000 человек пострадали от побочных реакций на вакцины. Теперь правительство предлагает компенсацию в размере до $20 000.
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03.01.2022 15:54 Ответить
Это новость от новостного агенства "Фантазии Монахова"? Я им не доверяю.
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03.01.2022 15:59 Ответить
Почти все страны Западной Европы и Северная Америка рапортуют о рекордном числе случаев с начала эпидемии. О-микрон обошел все ваши чудо вакцины !!! Просто повезло, что он вызывает относительно умеренное заболевание.
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03.01.2022 15:49 Ответить
 
 