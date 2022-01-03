В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксировано 1804 новых случая заражения, 2537 человек выздоровели
За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1168 человек; зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 2 537 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 676 342 человека, поправилось 3 479 725 человек, зарегистрировано 96 301 летальный случай, проведено 16 824 014 ПЦР-тестирований.
Также отмечается, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
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Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція. З'ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.
Такі зміни відбуваються з віком, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай. Такі ж невтішні результати отримали і ті люди, які перенесли коронавірус у легкій формі.
Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто не хворів."
Первый бизнес-лидер, отказавший президенту Ассоциации малых и средних предприятий.
"Я за прием на работу невакцинированных сотрудников. Я ищу умных людей для своего бизнеса." "Приверженность тех, кто не был вакцинирован, является дополнительным преимуществом!"
Решил распространить, очень умная дама, доктор наук
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
Федеральное правительство предлагает компенсацию всем, кто серьезно пострадал после прививки от COVID. Официально 79 000 человек пострадали от побочных реакций на вакцины. Теперь правительство предлагает компенсацию в размере до $20 000.