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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…", - воин ВСУ с позывным Доминик

Военнослужащий ВСУ Алексей с необычным псевдо Доминик проходит службу в одном из батальонов морской пехоты. Рассказывает, что избрал позывной в честь любимого писателя Доминика Венера, написавшего книгу "Самурай Запада. Настольная книга непокоренных", философией которой Алексей пользуется в жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

За плечами военнослужащего два высших образования. Окончив факультет физического воспитания, спорта и здоровья человека, Алексей привык держать себя в отличной физической форме. Юридическое образование научило его абстрактному мышлению, анализу и синтезу и позволило реализовать карьерные ожидания в рядах Патрульной полиции. За три года службы в органах МВД мужчина прошел все ступени карьерной лестницы – от рядового патрульного до командира батальона. Но одно "но" сыграло большую роль в дальнейшей судьбе Доминика.

"Я имел честь служить под руководством начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции МВД Украины полковника Евгения Жукова с позывным "Маршал", который является участником боевых действий на Донбассе, в частности, боев за ДАП и Савур-Могилу. Он стал для меня примером того, какой жизненный путь должен иметь украинский воин, независимо от того, форму какого органа или вида войск он носит. Я решил, что пока война продолжается, мое место здесь - на передовой. Есть такой французский фразеологизм "Noblesse oblige" – "Честь обязывает".Именно им я руководствуюсь как жизненным принципом", - делится мнением военнослужащий.

Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…, - воин ВСУ с позывным Доминик 01

Фото: пресс-центр ОС/фейсбук

Для дальнейшего прохождения службы Алексей избрал морскую пехоту. Отлично подготовленный физически, с опытом работы в правоохранительной структуре, а также тот, кто имеет частицу бесстрашия, он был идеальным кандидатом. Романтик по характеру, себя и побратимов мужчина называет Воинами трех стихий: "Мы - единственный вид войск, который может десантироваться с кораблей, наступать с воздуха и отлично воевать на суше".

Недавно Алексей завоевал право носить штормовой берет – символ принадлежности к братству морпехов.

"Фотографии об испытании когда-нибудь займут почетное место на стене в рабочем кабинете. Ты "выгрызаешь" право носить этот головной убор – делаешь все возможное, ломаешь себя, закаливаешь силу воли. А потом, уже на вручении, чувствуешь гордость за то, что заслужил носить берет цвета морской волны, что ты вошел в ряды братства – таких же сильных и несгибаемых как ты!" – рассказал он.

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Алексей не строит планы на будущее. Говорит, на войне этого лучше не делать, ведь никто не знает, доживешь ли до завтра.

"Да и, честно, некогда мечтать, - признается морпех, - Здесь, на фронте, ты попадаешь в условия позапрошлого века, обязывающих тебя много работать физически. Если ты хочешь оставаться в тепле, нужно наколоть дров, принести их в блиндаж, протопить печь. Чтобы помыться или постирать одежду, надо наносить воды, а еще есть ежедневный караул на наблюдательном посту Никто не отменял и физические тренировки, чтобы соответствовать почетному званию морского пехотинцы... Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…".

Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…, - воин ВСУ с позывным Доминик 02

Автор: 

военнослужащие (6124) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Отож...мету ніхто не ставить.
Наше політичне керівництво не ставить мети перед Збройними силами, бо саме нічого не може сформулювати.
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03.01.2022 10:40
+4
знайди й подивись ролик фінів - Ні, Молотов.
ось реальне було завдання перед збройниками і вони його так виконали шо змінилась історія(Гітлер вирішив дати по рилу Сраліну)
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03.01.2022 10:54
+4
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03.01.2022 11:24
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Отож...мету ніхто не ставить.
Наше політичне керівництво не ставить мети перед Збройними силами, бо саме нічого не може сформулювати.
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03.01.2022 10:40 Ответить
Мету воно сформулювало, та, навряд, чи наважиться озвучити українцям.

Крок 1. Українська делегація у вівторок і середу (мається на увазі 8-9 грудня - ред.) на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року і повернення до виконання "заходів щодо посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.

Крок 2. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для обопільного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" і "Щастя") на лінії розмежування і повторного відкриття всіх існуючих КПВВ, а також продовження режиму їх роботи напередодні новорічних і різдвяних свят.

Крок 3. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ надасть списки утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, які підлягають звільненню або обміну, з тим щоб зробити все можливе, щоб здійснити обмін до кінця 2021 року. Для цього українська сторона буде готова завершити раніше розпочаті процедури (мається на увазі так зване процесуальне очищення - ред.) щодо встановлених осіб, які виявили бажання бути переміщеними на території ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей - ред.) або РФ.

Крок 4. Паралельно з вирішенням питань, згаданих у кроках 1-3, українська сторона буде готова на засіданні ТКГ:
- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).

Крок 5. У вівторок і середу на засіданні ТКГ українська сторона підніме питання про забезпечення безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандата.

Крок 6. Проведення телефонної розмови між президентом України та президентом РФ щодо:

- Підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
- заяви двох президентів після їх телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;
- сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
- визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Крок 7. Підготовка та узгодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та президента Російської Федерації.

Крок 8. Проведення зустрічі президента Російської Федерації та президента України.

Крок 9. Проведення саміту лідерів "нормандського формату".

Крок 10. Узгодження в рамках ТКГ наступних законів з подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
- Про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра";
- Про амністію;
- Про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
- Про спеціальну (вільну) економічну зону;
- Про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
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03.01.2022 10:47 Ответить
дивно як ти б*га не приплів до коментаря... ах, це ж копіпаста.
смішно з вірунів, а тут ти не приплів божка(Перуна чи Зевса), ех ти.... не потішив старого(мені 90 років)

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03.01.2022 10:52 Ответить
Прийміть, хай хоч якийсь буде.
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03.01.2022 10:55 Ответить
тобто ви вважаєш шо як я не вірю в "небесну твердь" - я типу псих?
ну ок, погоджуюсь, просто ви "нормальний" такий і задарма не потрібен - про шо базарити з такими? про мужиків з крильцями? чи про то шо планеті 7000 років?
не так давно тут сперечався з таким же .... коротше кажучи, був реально здивований(ну настільки ж поїхали віруни... шо просто жах)
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03.01.2022 11:03 Ответить
Мені не цікаво в що ви вірите. Я констатую факт того, що у вас психічні відхилення.
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03.01.2022 11:08 Ответить
ДОПУСКАЮ
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03.01.2022 12:08 Ответить
знайди й подивись ролик фінів - Ні, Молотов.
ось реальне було завдання перед збройниками і вони його так виконали шо змінилась історія(Гітлер вирішив дати по рилу Сраліну)
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03.01.2022 10:54 Ответить

Военнослужащим приказали сниматься в поздравительном ролике Зеленского. Одной из них стала Наталья Борисовская, которая у себя на страничке оправдывается перед своими подписчиками-порохоботами за то, что оказалась за одним столом с президентом.

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03.01.2022 11:23 Ответить
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03.01.2022 11:24 Ответить
Мета в людини є тільки тоді коли він до неї рухається,а топчусись на місці два роки позабудеш не тільки про мету але чому і для чого сидиш безцільно в окопах.
Скоріш ***** так і задумав а ЗЕ та його соратники його задуми виконують,деградуючи військо та віру в перемогу та Україну а людей в тилу робить байдужими що робиться на нульовці.
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03.01.2022 11:41 Ответить
Слава Українським воїнам
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03.01.2022 12:33 Ответить
Бережи вас боже, хлопці.
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03.01.2022 13:43 Ответить
в 20лет все рамонтично ты герой ты секси бейби ты рембо во вьетнаме в цельнометалической оболочке и т.п.......
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03.01.2022 15:22 Ответить
 
 