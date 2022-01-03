"Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…", - воин ВСУ с позывным Доминик
Военнослужащий ВСУ Алексей с необычным псевдо Доминик проходит службу в одном из батальонов морской пехоты. Рассказывает, что избрал позывной в честь любимого писателя Доминика Венера, написавшего книгу "Самурай Запада. Настольная книга непокоренных", философией которой Алексей пользуется в жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.
За плечами военнослужащего два высших образования. Окончив факультет физического воспитания, спорта и здоровья человека, Алексей привык держать себя в отличной физической форме. Юридическое образование научило его абстрактному мышлению, анализу и синтезу и позволило реализовать карьерные ожидания в рядах Патрульной полиции. За три года службы в органах МВД мужчина прошел все ступени карьерной лестницы – от рядового патрульного до командира батальона. Но одно "но" сыграло большую роль в дальнейшей судьбе Доминика.
"Я имел честь служить под руководством начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции МВД Украины полковника Евгения Жукова с позывным "Маршал", который является участником боевых действий на Донбассе, в частности, боев за ДАП и Савур-Могилу. Он стал для меня примером того, какой жизненный путь должен иметь украинский воин, независимо от того, форму какого органа или вида войск он носит. Я решил, что пока война продолжается, мое место здесь - на передовой. Есть такой французский фразеологизм "Noblesse oblige" – "Честь обязывает".Именно им я руководствуюсь как жизненным принципом", - делится мнением военнослужащий.
Фото: пресс-центр ОС/фейсбук
Для дальнейшего прохождения службы Алексей избрал морскую пехоту. Отлично подготовленный физически, с опытом работы в правоохранительной структуре, а также тот, кто имеет частицу бесстрашия, он был идеальным кандидатом. Романтик по характеру, себя и побратимов мужчина называет Воинами трех стихий: "Мы - единственный вид войск, который может десантироваться с кораблей, наступать с воздуха и отлично воевать на суше".
Недавно Алексей завоевал право носить штормовой берет – символ принадлежности к братству морпехов.
"Фотографии об испытании когда-нибудь займут почетное место на стене в рабочем кабинете. Ты "выгрызаешь" право носить этот головной убор – делаешь все возможное, ломаешь себя, закаливаешь силу воли. А потом, уже на вручении, чувствуешь гордость за то, что заслужил носить берет цвета морской волны, что ты вошел в ряды братства – таких же сильных и несгибаемых как ты!" – рассказал он.
Алексей не строит планы на будущее. Говорит, на войне этого лучше не делать, ведь никто не знает, доживешь ли до завтра.
"Да и, честно, некогда мечтать, - признается морпех, - Здесь, на фронте, ты попадаешь в условия позапрошлого века, обязывающих тебя много работать физически. Если ты хочешь оставаться в тепле, нужно наколоть дров, принести их в блиндаж, протопить печь. Чтобы помыться или постирать одежду, надо наносить воды, а еще есть ежедневный караул на наблюдательном посту Никто не отменял и физические тренировки, чтобы соответствовать почетному званию морского пехотинцы... Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…".
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Наше політичне керівництво не ставить мети перед Збройними силами, бо саме нічого не може сформулювати.
Крок 1. Українська делегація у вівторок і середу (мається на увазі 8-9 грудня - ред.) на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року і повернення до виконання "заходів щодо посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.
Крок 2. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для обопільного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" і "Щастя") на лінії розмежування і повторного відкриття всіх існуючих КПВВ, а також продовження режиму їх роботи напередодні новорічних і різдвяних свят.
Крок 3. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ надасть списки утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, які підлягають звільненню або обміну, з тим щоб зробити все можливе, щоб здійснити обмін до кінця 2021 року. Для цього українська сторона буде готова завершити раніше розпочаті процедури (мається на увазі так зване процесуальне очищення - ред.) щодо встановлених осіб, які виявили бажання бути переміщеними на території ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей - ред.) або РФ.
Крок 4. Паралельно з вирішенням питань, згаданих у кроках 1-3, українська сторона буде готова на засіданні ТКГ:
- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
Крок 5. У вівторок і середу на засіданні ТКГ українська сторона підніме питання про забезпечення безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандата.
Крок 6. Проведення телефонної розмови між президентом України та президентом РФ щодо:
- Підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
- заяви двох президентів після їх телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;
- сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
- визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.
Крок 7. Підготовка та узгодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та президента Російської Федерації.
Крок 8. Проведення зустрічі президента Російської Федерації та президента України.
Крок 9. Проведення саміту лідерів "нормандського формату".
Крок 10. Узгодження в рамках ТКГ наступних законів з подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
- Про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра";
- Про амністію;
- Про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
- Про спеціальну (вільну) економічну зону;
- Про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
смішно з вірунів, а тут ти не приплів божка(Перуна чи Зевса), ех ти.... не потішив старого(мені 90 років)
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ну ок, погоджуюсь, просто ви "нормальний" такий і задарма не потрібен - про шо базарити з такими? про мужиків з крильцями? чи про то шо планеті 7000 років?
не так давно тут сперечався з таким же .... коротше кажучи, був реально здивований(ну настільки ж поїхали віруни... шо просто жах)
ось реальне було завдання перед збройниками і вони його так виконали шо змінилась історія(Гітлер вирішив дати по рилу Сраліну)
Военнослужащим приказали сниматься в поздравительном ролике Зеленского. Одной из них стала Наталья Борисовская, которая у себя на страничке оправдывается перед своими подписчиками-порохоботами за то, что оказалась за одним столом с президентом.
Скоріш ***** так і задумав а ЗЕ та його соратники його задуми виконують,деградуючи військо та віру в перемогу та Україну а людей в тилу робить байдужими що робиться на нульовці.