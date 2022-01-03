"Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…", - воин ВСУ с позывным Доминик

Военнослужащий ВСУ Алексей с необычным псевдо Доминик проходит службу в одном из батальонов морской пехоты. Рассказывает, что избрал позывной в честь любимого писателя Доминика Венера, написавшего книгу "Самурай Запада. Настольная книга непокоренных", философией которой Алексей пользуется в жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

За плечами военнослужащего два высших образования. Окончив факультет физического воспитания, спорта и здоровья человека, Алексей привык держать себя в отличной физической форме. Юридическое образование научило его абстрактному мышлению, анализу и синтезу и позволило реализовать карьерные ожидания в рядах Патрульной полиции. За три года службы в органах МВД мужчина прошел все ступени карьерной лестницы – от рядового патрульного до командира батальона. Но одно "но" сыграло большую роль в дальнейшей судьбе Доминика.

"Я имел честь служить под руководством начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции МВД Украины полковника Евгения Жукова с позывным "Маршал", который является участником боевых действий на Донбассе, в частности, боев за ДАП и Савур-Могилу. Он стал для меня примером того, какой жизненный путь должен иметь украинский воин, независимо от того, форму какого органа или вида войск он носит. Я решил, что пока война продолжается, мое место здесь - на передовой. Есть такой французский фразеологизм "Noblesse oblige" – "Честь обязывает".Именно им я руководствуюсь как жизненным принципом", - делится мнением военнослужащий.

Фото: пресс-центр ОС/фейсбук

Для дальнейшего прохождения службы Алексей избрал морскую пехоту. Отлично подготовленный физически, с опытом работы в правоохранительной структуре, а также тот, кто имеет частицу бесстрашия, он был идеальным кандидатом. Романтик по характеру, себя и побратимов мужчина называет Воинами трех стихий: "Мы - единственный вид войск, который может десантироваться с кораблей, наступать с воздуха и отлично воевать на суше".

Недавно Алексей завоевал право носить штормовой берет – символ принадлежности к братству морпехов.

"Фотографии об испытании когда-нибудь займут почетное место на стене в рабочем кабинете. Ты "выгрызаешь" право носить этот головной убор – делаешь все возможное, ломаешь себя, закаливаешь силу воли. А потом, уже на вручении, чувствуешь гордость за то, что заслужил носить берет цвета морской волны, что ты вошел в ряды братства – таких же сильных и несгибаемых как ты!" – рассказал он.

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Алексей не строит планы на будущее. Говорит, на войне этого лучше не делать, ведь никто не знает, доживешь ли до завтра.

"Да и, честно, некогда мечтать, - признается морпех, - Здесь, на фронте, ты попадаешь в условия позапрошлого века, обязывающих тебя много работать физически. Если ты хочешь оставаться в тепле, нужно наколоть дров, принести их в блиндаж, протопить печь. Чтобы помыться или постирать одежду, надо наносить воды, а еще есть ежедневный караул на наблюдательном посту Никто не отменял и физические тренировки, чтобы соответствовать почетному званию морского пехотинцы... Здесь, на войне, мы все немного самураи, у которых нет цели, есть только путь…".





