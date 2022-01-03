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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Боюсь, приближается война... Не удивляйтесь, если парад победы Путин проведет в Полтаве", - обозреватель Bloomberg Фергюсон

Известный историк и обозреватель издания Bloomberg Нил Фергюсон считает, что президент РФ Владимир Путин настроен на войну с Украиной.

Об этом он написал в своей колонке на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Боюсь, приближается война. У него есть привычка поступать так с Украиной и ее окрестностями, частью мира, справедливо названной Йельским историком Тимоти Снайдером "Кровавыми землями" из-за ужасов, свидетелем которых она стала в 1930-х и 1940-х годах. Однако Владимир Путин не об этом больше всего думает. Не удивляйтесь, если его парад победы состоится в Полтаве", - пишет Фергюсон.

Фергюсон также отмечает, что состоявшийся в минувший четверг разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, в котором было обещано продолжение переговоров в январе, не должен вводить в заблуждение.

"Когда одна из сторон настроена на войну, такая дипломатическая деятельность часто происходит всего за несколько часов до начала боевых действий. Мы не должны обманывать: Путин настроен на войну против Украины", - пишет обозреватель.

В то же время Фергюсон отметил, что сейчас Путину не нужно воевать в стиле 1939 года, когда по украинским полям шли колонны танков.

"Полномасштабное вторжение на сушу – только один из его вариантов. Он также может применить морской десант на украинском побережье Черного моря или провести высокоточную бомбардировку и ракетную кампанию по ключевым украинским целям. Он мог бы захватить дополнительную территорию в восточном регионе Украины, увеличив вооружение наемников в этом регионе. Или он может начать масштабные кибератаки, нанеся ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре", - написал он.

Также Фергюсон отметил, что последние войны России – не только в Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года – были устойчивой, постепенной эскалацией, а не неожиданным масштабными вторжениями.

"Нужно вспомнить события в Грузии в 2008 году, чтобы понять, как выглядит российский блицкриг, но даже он закончился через пять дней и не предусматривал взятие грузинской столицы", - добавил обозреватель.

Напомним, что уже в течение многих недель ужесточаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями на такой случай. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Также читайте: Ряд экс-послов США призвали Байдена обнародовать меры, подготовленные на случай вторжения РФ в Украину, - Associated Press

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих ранее в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Боюсь, приближается война... Не удивляйтесь, если парад победы Путин проведет в Полтаве, - обозреватель Bloomberg Фергюсон 01

Автор: 

вторжение (508) россия (95454) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+73
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03.01.2022 11:47
+48
якщо це чмо наважиться на такий крок то тоді парад перемоги ми будемо проводити у москві, а ***** буде висіти на стовпі
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03.01.2022 11:40
+38
Купа собак і обдовбане чмо веселиться , коли наші воіни гинуть на війні !
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03.01.2022 12:04
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кремль остуджує не пару ракет,а готовність Українця перетворювати москалів на добриво..
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03.01.2022 14:44 Ответить
Кремль вполне устроит сирийский вариант ракетньіх обстрелов Украиньі , без проведения наземной операции и безнаказанно . А вот несколько ответньіх ракет в Кремль , ФСБ на Лубянке и Ясенево, МО на Арбате и т.п. , заставят отказаться от такого сценария . Оружие сдерживания всегда работает на дело мира !
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03.01.2022 15:09 Ответить
Дивує..

продовження розміщення подібної "пораженческой" муйні на Цензорі Бутусова.
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03.01.2022 14:46 Ответить
Водночас Ферґюсон зазначив,....

"Повномасштабне вторгнення на сушу - лише один із його варіантів. Він також може застосувати морський десант на українському узбережжі Чорного моря

видно пана по халявах

а "військового експерда" по подібній ..УЙНІ.
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03.01.2022 14:52 Ответить
Меня интересует только один вопрос - сколько фергюсссссон получил гонорара от путлера за эту запугивающую статейку про *высокоточное бомбометание*
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03.01.2022 15:20 Ответить
рот ему порвать шльондре за такой разговор
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03.01.2022 15:23 Ответить
Не має у нас Гетьмана, не має головнокомандувача.... Буде "весело" і не факт що "прікольно"... Але дебіли історію не вчили, тому "цирковий пудельок" ім більше сподобався, ніж Вовкодав...
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03.01.2022 15:25 Ответить
о, європеєць проснувся через 8 років війни
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03.01.2022 15:33 Ответить
не однозначная личность. из википедии: Известен своими (преимущественно консервативными) взглядами на целый ряд исторических вопросов, которые некоторые называют спорными или провокационнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-4 [4] . Например, Фергюсон утверждает, что для последующей мировой истории было бы лучше, если бы Германия выиграла Первую мировую войнуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-5 [5] , поддерживает британский колониализмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-TellMe-6 [6] , подвергает резкой критике исламhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-7 [7] , поддерживает войну США в Ираке, резко отрицательно относится к существующей в России власти во главе с Путиным и сравнивает современную Россию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Веймарской Германией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-8 [8] . И вместе с тем Фергюсон утверждал, что квинтумвират Трампа, Путина, Си, Мэй и Ле Пен дал бы миру надежду на мир и процветаниеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-9 [9] . Кроме этого Фергюсон активно выступает за достижение Соединёнными Штатами энергетической независимостиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-10 [10] .
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03.01.2022 15:33 Ответить
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi


Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
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03.01.2022 15:41 Ответить
Тю а в параші атомні станціі є?
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03.01.2022 16:51 Ответить
будете смеяться - под воронежем
Нововоронежская Аэс
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04.01.2022 12:13 Ответить
І під Курському....
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01.04.2022 23:34 Ответить
а кто там мэр Полтавы у нас? Это на него фергюсон намекает? на укр. гнид??
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03.01.2022 17:18 Ответить
ага на мамая
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03.01.2022 18:12 Ответить
Маячня профана.
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03.01.2022 20:57 Ответить
"Маячня профана" - і що зараз скажеш?
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01.04.2022 22:52 Ответить
Левые СМИ США продолжают запугивать Украину - чтобы она сдалась и выполнила минскую капитуляцию
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04.01.2022 02:53 Ответить
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