"Боюсь, приближается война... Не удивляйтесь, если парад победы Путин проведет в Полтаве", - обозреватель Bloomberg Фергюсон
Известный историк и обозреватель издания Bloomberg Нил Фергюсон считает, что президент РФ Владимир Путин настроен на войну с Украиной.
Об этом он написал в своей колонке на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Фергюсон также отмечает, что состоявшийся в минувший четверг разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, в котором было обещано продолжение переговоров в январе, не должен вводить в заблуждение.
"Когда одна из сторон настроена на войну, такая дипломатическая деятельность часто происходит всего за несколько часов до начала боевых действий. Мы не должны обманывать: Путин настроен на войну против Украины", - пишет обозреватель.
В то же время Фергюсон отметил, что сейчас Путину не нужно воевать в стиле 1939 года, когда по украинским полям шли колонны танков.
"Полномасштабное вторжение на сушу – только один из его вариантов. Он также может применить морской десант на украинском побережье Черного моря или провести высокоточную бомбардировку и ракетную кампанию по ключевым украинским целям. Он мог бы захватить дополнительную территорию в восточном регионе Украины, увеличив вооружение наемников в этом регионе. Или он может начать масштабные кибератаки, нанеся ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре", - написал он.
Также Фергюсон отметил, что последние войны России – не только в Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года – были устойчивой, постепенной эскалацией, а не неожиданным масштабными вторжениями.
"Нужно вспомнить события в Грузии в 2008 году, чтобы понять, как выглядит российский блицкриг, но даже он закончился через пять дней и не предусматривал взятие грузинской столицы", - добавил обозреватель.
Напомним, что уже в течение многих недель ужесточаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями на такой случай. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Также читайте: Ряд экс-послов США призвали Байдена обнародовать меры, подготовленные на случай вторжения РФ в Украину, - Associated Press
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих ранее в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
продовження розміщення подібної "пораженческой" муйні на Цензорі Бутусова.
"Повномасштабне вторгнення на сушу - лише один із його варіантів. Він також може застосувати морський десант на українському узбережжі Чорного моря
видно пана по халявах
а "військового експерда" по подібній ..УЙНІ.
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Нововоронежская Аэс