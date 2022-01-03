"Боюсь, приближается война... Не удивляйтесь, если парад победы Путин проведет в Полтаве", - обозреватель Bloomberg Фергюсон

Известный историк и обозреватель издания Bloomberg Нил Фергюсон считает, что президент РФ Владимир Путин настроен на войну с Украиной.

Об этом он написал в своей колонке на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Боюсь, приближается война. У него есть привычка поступать так с Украиной и ее окрестностями, частью мира, справедливо названной Йельским историком Тимоти Снайдером "Кровавыми землями" из-за ужасов, свидетелем которых она стала в 1930-х и 1940-х годах. Однако Владимир Путин не об этом больше всего думает. Не удивляйтесь, если его парад победы состоится в Полтаве", - пишет Фергюсон.

Фергюсон также отмечает, что состоявшийся в минувший четверг разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, в котором было обещано продолжение переговоров в январе, не должен вводить в заблуждение.

"Когда одна из сторон настроена на войну, такая дипломатическая деятельность часто происходит всего за несколько часов до начала боевых действий. Мы не должны обманывать: Путин настроен на войну против Украины", - пишет обозреватель.

В то же время Фергюсон отметил, что сейчас Путину не нужно воевать в стиле 1939 года, когда по украинским полям шли колонны танков.

"Полномасштабное вторжение на сушу – только один из его вариантов. Он также может применить морской десант на украинском побережье Черного моря или провести высокоточную бомбардировку и ракетную кампанию по ключевым украинским целям. Он мог бы захватить дополнительную территорию в восточном регионе Украины, увеличив вооружение наемников в этом регионе. Или он может начать масштабные кибератаки, нанеся ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре", - написал он.

Также Фергюсон отметил, что последние войны России – не только в Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года – были устойчивой, постепенной эскалацией, а не неожиданным масштабными вторжениями.

"Нужно вспомнить события в Грузии в 2008 году, чтобы понять, как выглядит российский блицкриг, но даже он закончился через пять дней и не предусматривал взятие грузинской столицы", - добавил обозреватель.

Напомним, что уже в течение многих недель ужесточаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями на такой случай. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

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Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих ранее в состав СССР и не являющихся членами НАТО.