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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

По состоянию на 11 часов утра текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центрОС в Фейсбук.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 01

Автор: 

обстрел (27043) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
А говнокомандуюче розважається з собаками і всьо пофігу.
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03.01.2022 12:34
+2
Во времена "ползучего наступления" Петра, они боялись перднуть в нашу сторону чтоб не спровоцировать ЗСУ на занятие той высоты откуда пальнули. На Светлодарке так было и под Логвиново, и захватили Гладосово и Травневое, Новозвановка, Розсадки.
А во время "перемирия" ЗЕ у нас каждый день потери и сдача укрепленных позиций при "разведении"- Петровское-Викторовка, под Станицей луганской+мост
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03.01.2022 13:11
+2
ой шо там открывали? а? хде? я вас умоляю...
усім бадьорого ранку...да?

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03.01.2022 13:15
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А говнокомандуюче розважається з собаками і всьо пофігу.
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03.01.2022 12:34 Ответить
Для піднятя настрію..........Аспірант з Франції повідомив, що в Києві його зґвалтував священик Московського патріархату.🤣
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03.01.2022 12:36 Ответить
Ніколя Імбер приїхав в Україну, щоб дослідити відносини в православній церкві. Він спілкувався зі священиками, а також читав лекції в Київському Політехнічному.

У день, коли все сталося, Ніколя зустрічався зі священиком.

"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує іноземець.

За його словами, він звернувся за допомогою до священика.

"Я йому сказав: "Батюшка, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував йому піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, поки я був сонний, з температурою", - говорить Ніколя.
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03.01.2022 12:37 Ответить
Во времена "ползучего наступления" Петра, они боялись перднуть в нашу сторону чтоб не спровоцировать ЗСУ на занятие той высоты откуда пальнули. На Светлодарке так было и под Логвиново, и захватили Гладосово и Травневое, Новозвановка, Розсадки.
А во время "перемирия" ЗЕ у нас каждый день потери и сдача укрепленных позиций при "разведении"- Петровское-Викторовка, под Станицей луганской+мост
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03.01.2022 13:11 Ответить
ПІДТВЕРДЖУЮ!
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04.01.2022 12:45 Ответить
ой шо там открывали? а? хде? я вас умоляю...
усім бадьорого ранку...да?

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03.01.2022 13:15 Ответить
Цуко) Слов нет.
73 % зебилов, спасибо вам)
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03.01.2022 13:17 Ответить
а ******** все дурника валяе
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03.01.2022 18:21 Ответить
Нажрались по случаю праздника, прицелы честно и мирно пред тем сплавили-пробухали, да и как положено - упали на лафетки и красиво невзначай пальнули новогодним фейерверком по своим.
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03.01.2022 13:52 Ответить
 
 