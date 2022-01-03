Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС
По состоянию на 11 часов утра текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центрОС в Фейсбук.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
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+2 rejestrowyj bazil
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+2 Вася Шевченко #371210
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У день, коли все сталося, Ніколя зустрічався зі священиком.
"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує іноземець.
За його словами, він звернувся за допомогою до священика.
"Я йому сказав: "Батюшка, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував йому піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, поки я був сонний, з температурою", - говорить Ніколя.
А во время "перемирия" ЗЕ у нас каждый день потери и сдача укрепленных позиций при "разведении"- Петровское-Викторовка, под Станицей луганской+мост
усім бадьорого ранку...да?
73 % зебилов, спасибо вам)