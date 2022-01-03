Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

По состоянию на 11 часов утра текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центрОС в Фейсбук.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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