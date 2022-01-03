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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторжение РФ в Украину только приблизит НАТО к российским границам, - конгрессмен США Шифф

Вторжение РФ в Украину только приблизит НАТО к российским границам, - конгрессмен США Шифф

Глава американского Комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф заявил, что вторжение РФ в Украину приведет лишь к приближению активов НАТО к российским границам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники. – Ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне. – Ред.) вторгнутся (в Украину. – Ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, какого пытается достичь Путин", - сказал Шифф.

Он также добавил, что введение новых мощных секторальных санкций против РФ станет сдерживающим фактором для Москвы.

"Я думаю, что в большей степени секторальные санкции будут важнейшим (фактором сдерживания РФ. – Ред.)", - отметил Шифф.

Как сообщалось, 2 января Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили совместные действия по недопущению эскалации, реформы и деолигархизации.

Также читайте: "Боюсь, приближается война... Не удивляйтесь, если парад победы Путин проведет в Полтаве", - обозреватель Bloomberg Фергюсон

30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, длившийся менее часа. В частности, глава Белого дома предупредил собеседника о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Автор: 

вторжение (508) НАТО (9975) россия (95454) США (26542) Шифф (7)


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Топ комментарии
+8
Бешеную собаку надо не уговаривать и не вводить против неё санкции. Бешеную собаку можно только усыпить.
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03.01.2022 13:07
+5
Напрямую. НАТО увеличит контингент в Восточной Европе, Финляндия войдет в НАТО, в ту часть Украины, которая не будет оккупирована - войдет НАТО.
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
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03.01.2022 13:07
+4
и что это дало? закрыл четыре канала, открылось шесть.

Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.

Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
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03.01.2022 13:06
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Не будет никакого вторжения ,заканчивайте вестись на путинские понты ,***** в 14 году не прошло дальше лугандонии бо нехило получило по рогам и то ***** прекрасно знает ,что если рыпнется то те рога геть обломают ! Спите спокойно украинцы ,все будет у нас классно !
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03.01.2022 12:49 Ответить
В 14-м получило. Отступило и занялось тем что всегда давало им результат - промывкой мозгов. Бубочка на посту президента уже хороший промежуточный результат.
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03.01.2022 12:57 Ответить
Ну я бы таких категоричных выводов не делал ,ведь именно Зеленский закрыл каналы Медведчука а против кума открыл уголовные дела ,как-то до Зеленского этого никто не делал ..
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03.01.2022 13:01 Ответить
и что это дало? закрыл четыре канала, открылось шесть.

Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.

Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
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03.01.2022 13:06 Ответить
Мураев должен быть ,чтобы размывать оставшийся проватный лохторат и надо придумать ещё пару-тройку Мураевых ,чтобы они все набрали по 2% и спокойно канули в лету .Так что стратегия у Зеленского правильная ,теперь ему надо посадить ворьё прикрывающееся псевдо патриотизмом .
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03.01.2022 13:14 Ответить
Вообще-то 1+1 принадлежащий на четверть медведчуку нормально себя чувствует, радуя аудиторию "сватами" Как и сам медведчук.
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03.01.2022 13:08 Ответить
Не, медведчук себя нормально чувствовал когда чартерами в моцкву гонял а теперь его подташнивает ,хотя то что он должен сидеть в камере а ни под домашним арестом это факт неоспоримый .
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03.01.2022 13:21 Ответить
медведчук просто один из легиона. И то что он делал кустарно и откровенно тупо для узкой аудитории, сейчас делает професионально 1+1, телеканал Дом, Рада ит.д. за деньги налогоплатнльщиков и для всей Украины.
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03.01.2022 13:27 Ответить
Ну Дом и Рада смотря полтора человека в Украине да и плюсы тоже в этом плане идут в минус ..
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03.01.2022 13:34 Ответить
Кремлёвскому Фюреру выгодно держать в страхе Украину, не заходя на её территорию, Украинскую армию методично превращают в обычную украинскую советскую армию, вы обратите внимание на советское руководство нашей страны, одна Министр обороны Верещук чего стоит
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03.01.2022 13:09 Ответить
Держать в страхе Украину ? Обкакают они то чем писают ,прежде чем в Украине их кто-то испугается С армией тоже всё более-менее нормально учитывая наши возможности и в армии главный это не министр обороны а солдат защищающий свою землю и тут у нас всё в порядке .
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03.01.2022 13:19 Ответить
Я бы так не обольщался, как Вы, по делам против Медведчука. Главное в делах Медведчука - обмарать об них Порошенко - и это факт. По лицу Медведчука было видно, что его это никак не тревожит и он играет свою роль со спокойной душой, потому что не он тут "подсудимый". Ибо что не делает малорос Хутина - Зе, а зацепить Пороха серьезно не выходит. И хозяин в Кремле требует работать на полную. Они проиграют, но крови может быть очень много и цена великая...Зе и Пу против Пороха, а значит и против Украины!
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03.01.2022 13:39 Ответить
Порошенко получил то что получил на выборах именно потому ,что говорил ,нуууу оооочень много а делал оооочень мало ,поэтому надо сказать спасибо Зеленскому за то ,что он хоть что-то делает .
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03.01.2022 13:45 Ответить
Вы рассуждаете как племянник Верещук, замазывая промахи нынешней власти
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03.01.2022 14:34 Ответить
Напрямую. НАТО увеличит контингент в Восточной Европе, Финляндия войдет в НАТО, в ту часть Украины, которая не будет оккупирована - войдет НАТО.
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
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03.01.2022 13:07 Ответить
Кацап-не парься. Это не твоего ума дело.
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03.01.2022 13:16 Ответить
Хоку від мене: Скумбрія лежала на роялі куй лежав в трусах моїх І яка кизда сказала Що скумбрія допомогає грі????????🤣
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03.01.2022 12:52 Ответить
Для росссии оборона это нападение. Она веками обеспечивала свою безопасность, завоёвывая соседей. От Золотой орды и Крымского ханства, до Украины, Польши и Балтии.
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03.01.2022 12:59 Ответить
Томагавкам на расстояние пох, хучь окружи себя четырьмя "буферными зонами". Не говоря уже про МБР
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03.01.2022 13:52 Ответить
Бешеную собаку надо не уговаривать и не вводить против неё санкции. Бешеную собаку можно только усыпить.
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03.01.2022 13:07 Ответить
Вторжение китайского члена в кацапский анус уже давно состоялось. Всё остальное-трепотня.
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03.01.2022 13:18 Ответить
Українська теріторія є довгою зі сходу на захід. Якщо Китай пускає ракети на Європу, вони будуть летіти над теріторією України порівняльно довго. Якщо в Україні стоятимуть західні системи ПРО, шанс що всі ці ракети встигнуть збити раніше їх підльоту до європейських столиць - дуже високий.

От і проста відповідь кому треба, щоб Україна залишилася в зоні впливу росії. Сама влада кацапії добре знає що вони в світі ніхто, нікому не потрібні, і НАТО на них ніколи не нападе. Думаю, що на спробу захоплення України ху..ла штовхає саме Китай. А не послухаться він старшого брата вже не може, навіть якщо така спроба стане для раші фатальною.
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03.01.2022 13:34 Ответить
1. Сбивать МБР на орбитальном участке полета? Хоть одна страна в мире имеет такие технологии? Мы то Черное море да, выкопали, но такое..
2. Зачем кетайцам наносить ракетный удар по покупателям их продукции?
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03.01.2022 13:58 Ответить
продолжу, понравилось. Разве в Европе притесняют китайскоязычных? Китаю логичнее влупить парой-тройкой сотен мегатонн термояда по Уругваю, ведь там, по слухам, пьяному китайцу выбили зуб в баре, после того как он неуважительно отозвался о местной животной ламе
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03.01.2022 14:33 Ответить
Какое НАТО? очнитесь, это никому не надо! Украине, при нынешнем раскладе, навечно уготована роль буферной зоны- забитой, слабой, марионеточной и с внешним подчинением/управлением...((
Ибо нет лидера в стране, заинтересованного/готового заботится о своей стране и бороться за неё...
Так, временщики и падальщики одни...!
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03.01.2022 13:57 Ответить
Действительно,с аннексией Белорашки рашка сама приблизилась к НАТО, а не наоборот.
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03.01.2022 14:31 Ответить


Пулемет МГ-34 уже 84 года как принят на вооружение (тогда еще Вермахта)
и все равно в строю!
Умеют немцы оружие делать.
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03.01.2022 22:49 Ответить
 
 