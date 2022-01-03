Вторжение РФ в Украину только приблизит НАТО к российским границам, - конгрессмен США Шифф

Глава американского Комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф заявил, что вторжение РФ в Украину приведет лишь к приближению активов НАТО к российским границам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники. – Ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне. – Ред.) вторгнутся (в Украину. – Ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, какого пытается достичь Путин", - сказал Шифф.

Он также добавил, что введение новых мощных секторальных санкций против РФ станет сдерживающим фактором для Москвы.

"Я думаю, что в большей степени секторальные санкции будут важнейшим (фактором сдерживания РФ. – Ред.)", - отметил Шифф.

Как сообщалось, 2 января Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили совместные действия по недопущению эскалации, реформы и деолигархизации.

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30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, длившийся менее часа. В частности, глава Белого дома предупредил собеседника о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае эскалации ситуации вокруг Украины.