Вторжение РФ в Украину только приблизит НАТО к российским границам, - конгрессмен США Шифф
Глава американского Комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф заявил, что вторжение РФ в Украину приведет лишь к приближению активов НАТО к российским границам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сообщил в интервью CBS News.
"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники. – Ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне. – Ред.) вторгнутся (в Украину. – Ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, какого пытается достичь Путин", - сказал Шифф.
Он также добавил, что введение новых мощных секторальных санкций против РФ станет сдерживающим фактором для Москвы.
"Я думаю, что в большей степени секторальные санкции будут важнейшим (фактором сдерживания РФ. – Ред.)", - отметил Шифф.
Как сообщалось, 2 января Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили совместные действия по недопущению эскалации, реформы и деолигархизации.
30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, длившийся менее часа. В частности, глава Белого дома предупредил собеседника о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.
Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
От і проста відповідь кому треба, щоб Україна залишилася в зоні впливу росії. Сама влада кацапії добре знає що вони в світі ніхто, нікому не потрібні, і НАТО на них ніколи не нападе. Думаю, що на спробу захоплення України ху..ла штовхає саме Китай. А не послухаться він старшого брата вже не може, навіть якщо така спроба стане для раші фатальною.
2. Зачем кетайцам наносить ракетный удар по покупателям их продукции?
Ибо нет лидера в стране, заинтересованного/готового заботится о своей стране и бороться за неё...
Так, временщики и падальщики одни...!
Пулемет МГ-34 уже 84 года как принят на вооружение (тогда еще Вермахта)
и все равно в строю!
Умеют немцы оружие делать.