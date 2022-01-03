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Новости Агрессия России против Украины Война
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Порошенко о переговорах с Кремлем: Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная и авторитетная сторона

Порошенко о переговорах с Кремлем: Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная и авторитетная сторона

Прямые переговоры с Путиным без участия союзников Украины – это путь к капитуляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета виборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

Порошенко отметил, что только объединенная позиция Украины и западных партнеров способна умерить гибридную агрессию России.

"С самого начала я был противником того, чтобы Зеленский встречался с ним тет-а-тет. Это позиция слабого, которая приведет к капитуляции. В Нормандском формате, возникшем в 2014 году, участвуют Германия и Франция, хотя де факто участвует весь Европейский Союз, Берлин и Париж получили на это мандат от Европейского Совета. Мы имели мощную поддержку со стороны США, когда американцы во времена Трампа назначали своего специального представителя Курта Уолкера. А еще раньше – для вице-президента Джо Байдена Украина была первым приоритетом. ЕС, США и Украина работали вместе и слаженно", – напомнил Порошенко.

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"Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная, авторитетная и могучая сторона", – убежден Петр Порошенко.

"Сегодня главная цель Путина – развалить это единство. Через Северный поток-2, потому что на его тему у ЕС нет единого мнения. А когда у ЕС нет консенсуса, тогда в реальной политике Союз не существует. Сербия получает российский газ по 240 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдова по 450 долларов, отказавшись от целого ряда важных европейских инициатив. Зато Украина на сегодняшний день платит 2 тысячи долларов. Это рынок? Нет, это шантаж и коррупционное ведение своей внешней политики для популяризации "русского мира". ЕС покупал газ на российско-украинской границе, потому что это гарантирует отсутствие коррупционных схем и политического шантажа", – говорит пятый Президент.

Порошенко подчеркнул, что инструментами гибридной войны Кремля являются миграционная политика, энергетический шантаж и вмешательство в выборы. "Речь не идет только о вмешательстве в выборы в США, Германии, Нидерландах, Австрии или Украине. Способы облегчения российского вмешательства просты: достаточно ввести электронное голосование, чтобы российским хакерам удобнее было рисовать результаты. И впоследствии повести Зеленского дорогой Януковича и Лукашенко, чтобы он стал нелегитимным. Украине нужно делать выводы из ошибок других и не обрекать свою страну на подобные вызовы", – резюмирует Петр Порошенко.

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переговоры (4928) Порошенко Петр (19596) путин владимир (31236)


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Топ комментарии
+27
ну тому вони Буратіну і піарили. Він для кацапні просто джек-пот - неосвічене, тупе, косноязике і ссикливе.
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03.01.2022 12:53
+19
тільки ворог, такий як ти, буде закидати Пороху за відсутність в Україні справжньої здатної чинити опір ворогу армії в 2014-15рр., а також з приводу неналежного її забезпечення в той період. Тільки ворог хоче, щоб ми всі забули, що безпосередній винуватець цьому - овощ, а також касапські агенти, які номінально керували ЗСУ в 2010-му аж до 2014-го, допоки овощ не втік.
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03.01.2022 13:12
+18
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03.01.2022 13:20
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Ніколи Порошенко не зраджував Украіну і украінців , так як це робить
ваш обдовбане чмо і кротоферма на Банковій !

А бені пора пакувати валізи до США , або на ростов 😡
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03.01.2022 16:38 Ответить
- " спас от русских фашистов колмойский."
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Дивна ти якась людина. Чув як колись Беня казав (пряма цитата Бені ) => ""Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией"
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03.01.2022 18:18 Ответить
слова пре3идента чіткі і конкретні бе3 відосика і бе3 ге ге ге
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03.01.2022 17:55 Ответить
Погано чути Вас, Петро Олексійович, здалека. Повертайтесь, тут на вас чекає багато людей, з різних інстанцій.
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03.01.2022 19:19 Ответить
Зеленському потрібна особова зустріч з пукіним задля вирішеня особистих гарантій для нього і його бізнесу на федерації,але для цього йому потрібно ще більше довести Україну до капітуляції,по вимогам хотелок рашістів.
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03.01.2022 20:42 Ответить
Пєтя-сильний висидів мінські договорняки і мєдвєдчука засилав на літаку щонеділі до )(уйла за інструкціями.
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03.01.2022 20:49 Ответить
Дайош Ляшка з вилами
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30.03.2022 21:47 Ответить
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