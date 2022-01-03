Порошенко о переговорах с Кремлем: Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная и авторитетная сторона

Прямые переговоры с Путиным без участия союзников Украины – это путь к капитуляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета виборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

Порошенко отметил, что только объединенная позиция Украины и западных партнеров способна умерить гибридную агрессию России.

"С самого начала я был противником того, чтобы Зеленский встречался с ним тет-а-тет. Это позиция слабого, которая приведет к капитуляции. В Нормандском формате, возникшем в 2014 году, участвуют Германия и Франция, хотя де факто участвует весь Европейский Союз, Берлин и Париж получили на это мандат от Европейского Совета. Мы имели мощную поддержку со стороны США, когда американцы во времена Трампа назначали своего специального представителя Курта Уолкера. А еще раньше – для вице-президента Джо Байдена Украина была первым приоритетом. ЕС, США и Украина работали вместе и слаженно", – напомнил Порошенко.

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"Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная, авторитетная и могучая сторона", – убежден Петр Порошенко.

"Сегодня главная цель Путина – развалить это единство. Через Северный поток-2, потому что на его тему у ЕС нет единого мнения. А когда у ЕС нет консенсуса, тогда в реальной политике Союз не существует. Сербия получает российский газ по 240 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдова по 450 долларов, отказавшись от целого ряда важных европейских инициатив. Зато Украина на сегодняшний день платит 2 тысячи долларов. Это рынок? Нет, это шантаж и коррупционное ведение своей внешней политики для популяризации "русского мира". ЕС покупал газ на российско-украинской границе, потому что это гарантирует отсутствие коррупционных схем и политического шантажа", – говорит пятый Президент.

Порошенко подчеркнул, что инструментами гибридной войны Кремля являются миграционная политика, энергетический шантаж и вмешательство в выборы. "Речь не идет только о вмешательстве в выборы в США, Германии, Нидерландах, Австрии или Украине. Способы облегчения российского вмешательства просты: достаточно ввести электронное голосование, чтобы российским хакерам удобнее было рисовать результаты. И впоследствии повести Зеленского дорогой Януковича и Лукашенко, чтобы он стал нелегитимным. Украине нужно делать выводы из ошибок других и не обрекать свою страну на подобные вызовы", – резюмирует Петр Порошенко.