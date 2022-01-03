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Усиление народовластия и ряд реформ: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2022 год

Усиление народовластия и ряд реформ: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2022 год

Среди приоритетов работы Верховной Рады Украины на 2022 год – усиление народовластия, реформа СБУ, пенсионная реформа и градостроительство.

Какие изменения ждут в 2022 году, рассказал глава парламента Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь каждый год имеем указатель – План законопроектной работы Верховной Рады Украины. Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание Президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Стефанчук.

По его словам, ориентировочно 28 января 2022 года Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме.

"Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что где-то в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании", – проинформировал глава ВР.

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Стефанчук также сообщил, что параллельно нарабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.

"В приоритете завершить реформу градостроительства. В ее основу заложены три "кита" – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом. Мы должны навсегда ликвидировать основу коррупции в строительном секторе", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что не менее важно реформировать Службу безопасности Украины.

"Это серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами. И это обязательство должно быть выполнено в начале следующего года. Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.", – объяснил он.

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Кроме того, по его словам, в начале следующего года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.

"Наша цель – обеспечить достойной пенсией каждого, кто сегодня работает, а также сформировать большой ресурс для инвестиций. Для этого мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране", – сказал Глава Парламента.

Также он отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации.

"Для завершения процесса децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины. В Парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления. Завершение реформы децентрализации должно усилить гарантии способности общин и решить эти проблемы, которые беспокоят каждого человека", – подчеркнул Стефанчук.

Глава ВР сообщил, что сейчас обсуждается и вводится концепция открытости парламента Украины.

"Это должен быть не закрытый клуб, а открытый законодательный орган, где принимаются важнейшие решения. Одной из составляющих такой открытости является внешняя международная открытость. Уже в 2022 году на сайте Парламента Украины появятся 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык. Это те законодательные акты, которые необходимы для наших инвесторов", – объяснил он.

Стефанчук отметил, что на повестке дня и вопросы технологического обновления зала Верховной Рады Украины.

"Сложно работать на компьютерах 2002 года выпуска. Безусловно, мы будем с этим что-то делать. Также хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только во время продолжительного каникулярного периода", - подчеркнул он.

По его словам, после Нового года парламент Украины может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.

"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом, ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому считаю, что такой важный предохранитель, как дистанционное голосование, должен быть в Верховной Раде Украины", – объяснил Руслан Стефанчук.

Новации коснутся сайта Верховной Рады, а также продолжается разработка приложения "Рада" для смартфонов.

"Отдельно будем работать над созданием исследовательско-аналитической службы, ведь все законопроекты, которые попадают в Парламент, должны быть максимально качественными", - подчеркнул он.

Подводя итог, Стефанчук отметил, что существует еще очень много планов, которые нужно воплотить.

"Парламент вместе с президентом и правительством Украины готовы и дальше совместно работать, чтобы наша страна стала могучим, богатым и независимым государством согласия и справедливости", – подчеркнул председатель ВР.

Автор: 

ВР (29240) пенсионная реформа (1205) СБУ (19878) реформы (3951) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+13
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03.01.2022 13:12
+11
У мене з Стефанчуком різні погляди на народовладдя...Я під "посиленням народовладдя" розумію проведення референдумів по важливим для народу питанням,Стефанчук під цим розуміє збільшення виплат нардепам у конвертах...
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03.01.2022 13:09
+8
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03.01.2022 13:16
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А потім референдум з ключових питань!
Ото і буде - народовладдя.
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03.01.2022 13:08 Ответить
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03.01.2022 13:12 Ответить
Какое народовластие? За 2 года отобрали у народа право на жизнь, здоровье, работу, неприкосновенность тела, неприкосновенность органов после смерти, мед. тайну, тайну звонков, право на передвижение, на бизнес, превратили в подопытных кроликов и надругались над Конституцией. Пенсов поделили по возрастам на белых и черных, белым повышают пенсии, черным - дулю. Прожиточный минимум сделали фантастически брехливым, похабно заниженным. Землю разбазаривают, налоги на все, даже на грибы в лесу. Ввели карантин и масочный режим, практически обязательную уколизацию, хотя по законам Украины у нас нет никакой эпидемии и пандемии. Отобрали у украинцев право на их язык, в новогоднюю ночь на канале Украина в шоу Маска все песни масок на языке агрессора, все шоу на сатанинской символике построено и никому до этого нет дела. В общем сколько можно было нагадить по максимуму столько и нагадили. Лайна у зеленых много.
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03.01.2022 15:54 Ответить
Барига - це Беня?
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03.01.2022 14:30 Ответить
Звичай! А хто ж ще бариґа?
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03.01.2022 14:44 Ответить
всім добре відомо хто такий барига, якого так охрестив Саакашвілі. Чи у вас коротка память?
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03.01.2022 14:59 Ответить
А Міхо - торчок без користі
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03.01.2022 15:04 Ответить
краще б ви чи ваш барига хоча б 1000 частину зробили з того, що зробив Міхо, була б вам честь і хвала
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03.01.2022 15:28 Ответить
В Грузії, чи в Україні?
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03.01.2022 15:29 Ответить
В Грузії може, щось зробив, судити грузинам, а у нас , аж нікуя
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03.01.2022 15:30 Ответить
так же ваш барига не дозволив йому Щось робити
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03.01.2022 15:44 Ответить
інакше якби зробив в Україні теж саме, що в Грузії, то барига давно сидів би на нарах. А хто ж добровільно піде із влади на нари, де ви таке бачили?)
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03.01.2022 15:47 Ответить
Угу. Только вот Михо сидит на нарах в Грузии, где он столько всего сделал...
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03.01.2022 16:30 Ответить
Спочатку клуна, а потім бариґу Бєню, чи спочатку бариґу Бєню, а потім його ляльку - клоуна?
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03.01.2022 14:42 Ответить
але не за виборчою системою олігархократії і слуг кремля. Народ повинен сам обирати своїх представників, а не партійні холуї олігархату. Для участі у виборах нехай збирають підписи, а не брудні гроші корупціонерів
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03.01.2022 14:57 Ответить
100%, олигархат уже всех достал, всех олигархов в буцигарню.
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03.01.2022 15:55 Ответить
Так уж сложилось ,что народовластие в Украине это Майдан и слова Стефанчука можно понимать по разному ..
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03.01.2022 13:09 Ответить
У мене з Стефанчуком різні погляди на народовладдя...Я під "посиленням народовладдя" розумію проведення референдумів по важливим для народу питанням,Стефанчук під цим розуміє збільшення виплат нардепам у конвертах...
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03.01.2022 13:09 Ответить
Ці падлюки бояться навіть самого слова "референдум".
Адже простіше висловлювати "волю народу" яка немає нічого спільного із справжньою волею народу.
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03.01.2022 13:12 Ответить
Я вот тоже боюсь референдумов в стране, где 73% могут в любой момент проголосовать за Голобородько.
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03.01.2022 14:28 Ответить
І тим паче 73% це переважна більшість.
А якщо чинити так як хочеться кільком процентам, нехай навіть за підтримки "когось" сильного стороннього, то рано чи пізно може статися те що в Афганістані.
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03.01.2022 15:26 Ответить
Тем 73% завтра по ТВ скажут, что колбаса отвернулась от Зеленского и теперь поддерживает кота, и если выберете кота, то со всеми пребудет колбаса, и все они радостно ломанутся на участки, параллельно засрав половину Цензора визгами "Только кот побидит ко-ко-корупцию!".

Кстати, сейчас страной управляет пара не процентов, а человек, которые уже успели всем показать, что вместо выборов они теперь будут устраивать зеленое шапито с СБУ и мешками бюллетеней, т.е. они останутся при власти столько, сколько их согласятся терпеть, а вот обещанных 73% 4к долларов, конца эпохи бедности и прочих небесных кренделей не будет - как там наши 73? Когда "Афганистан" Майдан? Ах да, у них же лапки...
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03.01.2022 15:57 Ответить
Что толку с референдумов, когда 73% избирателей выбрали клоуна, наркомана, четырежды уклониста от воинской службы Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим ЗСУ, и все это во время войны с рабссеей?
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03.01.2022 14:15 Ответить
народовластие не подразумевает, что народ будет выбирать власть. Выбирание власти - это противоположное. То бишь голосуя за депутата - ты отдашь ему свой голос, чтобы он голосовал от твоего имени - ты делегируешь депутату свой голос, депутат - это посредник, а народовластие - это когда народ - любой гражданин может сам распоряжаться своим голосом, то бишь любой гражданин может написать закон и дать его на голосование народу на референдуме. И если народ поддержит закон большинством, то это и называется прямая демократия, которая без посредников - депутатов и президента.
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03.01.2022 14:53 Ответить
Все це добре, але занадто складно. Де ви бачили щоб народ писав закони? для чого обирати своїх представників і самому писати закони? Єдиний вихід - це імперативний мандат і зняття недоторканності повністю, коли народ в будь-який момент може відкликати своїх обранців.
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03.01.2022 15:03 Ответить
в Швейцарии работает прямая демократия. Украине нужно просто скопировать закон!
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03.01.2022 17:33 Ответить
Я гомо совєтікус,тому народовладдя розумію по американськи - обирати з числа тих,кого пропонують нам кілька розумних голів за кулісами...А не з числа купи наброду,який напхався у виборчі бюлетні без міри і краю...
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03.01.2022 17:07 Ответить
олигархи - это тупорылые бандиты. были бы у них мозги, то страна была бы богатая и они сами были бы богаче в раз 100.
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03.01.2022 17:35 Ответить
Складно працювати на комп ютерах 2020 року випуску!!?? Я працюю на комп ютері 2010 року!!
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03.01.2022 13:12 Ответить
Там в тексте указано 2002 года.
надо так пнимать, что на винде 2000 парламентарии фигачат.
Вы в такое верите?
Я, например, верю в Снежного Человека...
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03.01.2022 14:22 Ответить
Бажаю всім *Слугам урода* щастя та здоров"я в Новому році!
Що заборонено робити 3 січня

Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.🤣
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03.01.2022 13:13 Ответить
экак Вы батенька закрутили ))))
присоединяюсь!!!
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03.01.2022 14:11 Ответить
Де ж народовладдя, коли Єрмак будує через Татарова країну часів Януковича?

Де народовладдя, коли нікому не потрібний канал Рада за державні величезні кошти перетворюють на новий МузТВ з "креативними авторами"?
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03.01.2022 13:13 Ответить
У стефанчуків едала вже в телевізор невлазять від реформ.
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03.01.2022 13:15 Ответить
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03.01.2022 13:16 Ответить
7/8, 8/7, ну и рожа, шире жопы, прямо втрое, может, больше, Ой, не мерил
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03.01.2022 20:15 Ответить
Якщо народовладдя таке як на РАССЄЄ- то пішов ти в ТУХІС!
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03.01.2022 13:17 Ответить
Народовластие в Швейцарии, а в РФ народ ничего не решает потому что в РФ система - тираническая! Читай Аристотеля - Политику, чтобы не выглядеть идиотом и разбираться хоть чуть-чуть в политических системах. Твоя проблема не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственных знаниях.
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03.01.2022 14:48 Ответить
может хватит такого народовладдя и таких реформ?
а то скоро все работоспособные уедут на работу в европу и из народовладдя останется только "владдя"
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03.01.2022 13:19 Ответить
О каком народовластии и тем более реформах хрюкает этот боров?
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03.01.2022 13:20 Ответить
И это говорят те,кто узурпировал власть в стране...
Этот бегемот когда то в трибуне застрянет, распух от переживания за народ.
Утром мажет бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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03.01.2022 13:26 Ответить
Да ето просто издевательство какое то. Какое здесь народовладдя? Что то народовладдям здесь и не пахнет. Наоборот, народ загоняют в стойло. Удавку на шею и ремень на живот затягивают все сильнее. Какое к черту здесь народовладдя? Хоть один пронародный закон был принят за последние 30 лет? Хоть одна петиция к президенту была рассмотрена и принаята властью? Все законы принимались под бандитов и олигархов.
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03.01.2022 13:34 Ответить
іншого від прислужників кремля не варто очікувати
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03.01.2022 15:07 Ответить
З цього приводу референдум буде, чи какаяразніца, раз ***** веліло?
Пропозиції зЕ-рмака ***** по відновленню роботи в ТКГ.

- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
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03.01.2022 13:37 Ответить
Народовладдя, це коли пропихують закон про Київ щоби забрати владу в обраного народом мера???
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03.01.2022 13:43 Ответить
Уявляю,чого наголосуе мудрий нарід на рехферендумах,приклади не буду приводить!
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03.01.2022 13:45 Ответить
То, что в Швейцарии голосуют, то и Украинцы будут голосовать! И не нужно задвигать про разные народы, всюду человек, разница в условиях в которых он находится. Украинцы находятся в олигархии и ничего не принимают и власти ни разу народ не выбирал - это олигархи выбирают для народа своих марионеток!
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03.01.2022 14:46 Ответить
Например, швейцарцы проголосовали против безусловного базового дохода, т.к. понимали, чем это закончится для страны, мудрый нарид сможет повторить за швейцарцами?
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03.01.2022 15:13 Ответить
Це така олігархічно-кремлядська пропаганда, коли заявляють начебно народ обрав цих бариг, корупціонерів, увесь цей криміналітет, про навязані олігархічними змі міфічні 73% за блазня, при явці виборців 10-15% як на президентських, так і на парламентських чи місцевих виборах, коли олігахат сам на свій кшталт організовує і проводить вибори, підкилимно рахує і оголошує результати. Довіряти таким виборам може лише лохторат.
Приклад референдуму був лише один в історії України - це 1991року з приголомшливим результатом для комуняцької кліки. Саме тому рефередуми з того часу заборонені в Україні.
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03.01.2022 15:19 Ответить
Хозяин -Коломойский, гражданин Израиля,военной союзницы Путина, и его обслуга: Зеленский подписал закон о продаже земли. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 . Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Украинцам мафией Коломойского уготована судьба палестинцев.
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03.01.2022 13:58 Ответить
Яке нафіг народовладя?
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03.01.2022 14:00 Ответить
сколько я им писал про прямую демократию и все дурят и дурят и меня и США и народ Украины... Словам больше никто не верит, все смотрят на реальные результаты.
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03.01.2022 14:11 Ответить
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03.01.2022 14:16 Ответить
Фашисти і комуняки завжди апелюють до народу, щоб потім народ пограбувати і "опустити", "народовластіє" с того ряду маніпуляцій.
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03.01.2022 14:26 Ответить
Скопировать Швейцарский закон сложно или вы такие дауны, что и на это не способны или просто дурят! Эта власть лживых воров и предателей. Они ничего не примут и только затягивают время обещаниями! Смена власти - это шаг к новым возможностям. Эта власть брехуны!
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03.01.2022 14:43 Ответить
зміна влади нічого не дасть, потрібно змінювати олігархократичну систему правління
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03.01.2022 15:22 Ответить
А суди Лінча будуть?
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03.01.2022 14:44 Ответить
Народные суды надо еще ввести! Суды присяжных нужно для изменения судебной системы ввести! И в Китае и США вводят суды под юрисдикцией Искусственного интеллекта и там приговоры тотально справедливые. Нужно просить технологии ИИ и вводить их в Украине. Чтобы забрать судебную систему из сальных рук олигархов.
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03.01.2022 14:58 Ответить
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03.01.2022 15:05 Ответить
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03.01.2022 15:06 Ответить
Хватить ''реформувати", зебіли, бо економіці вже триндець... Вас треба гнати в шию , а декого вже садити за грати!

"Бизнес заявил об остановке производства пищевых продуктов: будет большой дефицит продовольствия

Украине реально угрожает дефицит продовольствия. Это может произойти из-за повышения цен на газ и другие энергоносители. Из-за роста стоимости газа производство пищевых продуктов становится нерентабельным. Поэтому предприятия вынуждены резко сокращать объемы производства, а иногда и полностью его сворачивать...."

https://biz.today.ua/ru/**********-biznes-zayavyv-pro-zupynku-vyrobnytstva-harchovyh-produktiv-bude-velykyj-defitsyt-prodovolstva/
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03.01.2022 15:15 Ответить
Обізнані люди кажуть, що В Україні насправді неофіційно добувається біля 100млрд кубів газу в рік. Виходить якби ринок газу вийшов з тіні, то проблем із ціною на енергоносії не було б.
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03.01.2022 15:25 Ответить
Дуже цікаво, пруфи можна?
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03.01.2022 15:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZOwaCoNtdq0
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03.01.2022 15:54 Ответить
Куча всего и никакой стратегии, как у зеленского в голове
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03.01.2022 15:19 Ответить
идет синхронизация законодательства с российской федерацией, чтобы можно было сказать как великий Владимир Олександрович выразился: "Да какая разница!"
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03.01.2022 18:32 Ответить
 
 