Усиление народовластия и ряд реформ: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2022 год
Среди приоритетов работы Верховной Рады Украины на 2022 год – усиление народовластия, реформа СБУ, пенсионная реформа и градостроительство.
Какие изменения ждут в 2022 году, рассказал глава парламента Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь каждый год имеем указатель – План законопроектной работы Верховной Рады Украины. Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание Президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Стефанчук.
По его словам, ориентировочно 28 января 2022 года Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме.
"Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что где-то в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании", – проинформировал глава ВР.
Стефанчук также сообщил, что параллельно нарабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.
"В приоритете завершить реформу градостроительства. В ее основу заложены три "кита" – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом. Мы должны навсегда ликвидировать основу коррупции в строительном секторе", - подчеркнул он.
Стефанчук отметил, что не менее важно реформировать Службу безопасности Украины.
"Это серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами. И это обязательство должно быть выполнено в начале следующего года. Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.", – объяснил он.
Кроме того, по его словам, в начале следующего года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.
"Наша цель – обеспечить достойной пенсией каждого, кто сегодня работает, а также сформировать большой ресурс для инвестиций. Для этого мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране", – сказал Глава Парламента.
Также он отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации.
"Для завершения процесса децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины. В Парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления. Завершение реформы децентрализации должно усилить гарантии способности общин и решить эти проблемы, которые беспокоят каждого человека", – подчеркнул Стефанчук.
Глава ВР сообщил, что сейчас обсуждается и вводится концепция открытости парламента Украины.
"Это должен быть не закрытый клуб, а открытый законодательный орган, где принимаются важнейшие решения. Одной из составляющих такой открытости является внешняя международная открытость. Уже в 2022 году на сайте Парламента Украины появятся 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык. Это те законодательные акты, которые необходимы для наших инвесторов", – объяснил он.
Стефанчук отметил, что на повестке дня и вопросы технологического обновления зала Верховной Рады Украины.
"Сложно работать на компьютерах 2002 года выпуска. Безусловно, мы будем с этим что-то делать. Также хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только во время продолжительного каникулярного периода", - подчеркнул он.
По его словам, после Нового года парламент Украины может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.
"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом, ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому считаю, что такой важный предохранитель, как дистанционное голосование, должен быть в Верховной Раде Украины", – объяснил Руслан Стефанчук.
Новации коснутся сайта Верховной Рады, а также продолжается разработка приложения "Рада" для смартфонов.
"Отдельно будем работать над созданием исследовательско-аналитической службы, ведь все законопроекты, которые попадают в Парламент, должны быть максимально качественными", - подчеркнул он.
Подводя итог, Стефанчук отметил, что существует еще очень много планов, которые нужно воплотить.
"Парламент вместе с президентом и правительством Украины готовы и дальше совместно работать, чтобы наша страна стала могучим, богатым и независимым государством согласия и справедливости", – подчеркнул председатель ВР.
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Ото і буде - народовладдя.
Адже простіше висловлювати "волю народу" яка немає нічого спільного із справжньою волею народу.
А якщо чинити так як хочеться кільком процентам, нехай навіть за підтримки "когось" сильного стороннього, то рано чи пізно може статися те що в Афганістані.
Кстати, сейчас страной управляет пара не процентов, а человек, которые уже успели всем показать, что вместо выборов они теперь будут устраивать зеленое шапито с СБУ и мешками бюллетеней, т.е. они останутся при власти столько, сколько их согласятся терпеть, а вот обещанных 73% 4к долларов, конца эпохи бедности и прочих небесных кренделей не будет - как там наши 73? Когда
"Афганистан"Майдан? Ах да, у них же лапки...
надо так пнимать, что на винде 2000 парламентарии фигачат.
Вы в такое верите?
Я, например, верю в Снежного Человека...
Що заборонено робити 3 січня
Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.🤣
присоединяюсь!!!
Де народовладдя, коли нікому не потрібний канал Рада за державні величезні кошти перетворюють на новий МузТВ з "креативними авторами"?
а то скоро все работоспособные уедут на работу в европу и из народовладдя останется только "владдя"
Этот бегемот когда то в трибуне застрянет, распух от переживания за народ.
Утром мажет бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Пропозиції зЕ-рмака ***** по відновленню роботи в ТКГ.
- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
Приклад референдуму був лише один в історії України - це 1991року з приголомшливим результатом для комуняцької кліки. Саме тому рефередуми з того часу заборонені в Україні.
"Бизнес заявил об остановке производства пищевых продуктов: будет большой дефицит продовольствия
Украине реально угрожает дефицит продовольствия. Это может произойти из-за повышения цен на газ и другие энергоносители. Из-за роста стоимости газа производство пищевых продуктов становится нерентабельным. Поэтому предприятия вынуждены резко сокращать объемы производства, а иногда и полностью его сворачивать...."
https://biz.today.ua/ru/**********-biznes-zayavyv-pro-zupynku-vyrobnytstva-harchovyh-produktiv-bude-velykyj-defitsyt-prodovolstva/